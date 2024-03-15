Макрон все більше тисне на Шольца, щоб той зайняв рішучішу позицію щодо України, - Bloomberg

Президент Франції Еммануель Макрон посилює тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію на підтримку України.

Про це йдеться в публікації Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що на сьогодні в Берліні запланована зустріч лідерів Франції та Німеччини з прем’єром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорять, як краще надавати Україні допомогу, особливо військову техніку.

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Bloomberg пише, що Макрон два тижні тому викликав напруженість у відносинах із союзниками своїми словами про можливе надсилання військ в Україні.

На думку видання, Макрон прагне взяти на себе провідну роль у Європі в підтримці України. Раніше він організував саміт лідерів у Парижі, на якому країни узгодили план з постачання таких необхідних боєприпасів для української армії за межами Європейського союзу.

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Минулого тижня він відправив свого головного дипломата в Литву, щоб заручитися підтримкою країн Балтії, які високо оцінили його заяви.

Шольц при цьому, як пише Bloomberg, зазнає критики за відмову задовольнити прохання України надати їй крилаті ракети великої дальності "Таурус". Натомість канцлер наголосив, що Німеччина є країною, яка досить багато допомоги надає Україні.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський високо оцінив двосторонню допомогу Німеччини Україні, а також закликав Берлін зробити більше.

"Хоча зустріч у Берліні не змінить правила гри, це останній шанс для Шольца і Макрона налагодити стосунки напередодні вирішальних місяців для України, червневих виборів до Європарламенту та призначення нового лідера НАТО", - йдеться в матеріалі.