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Макрон все більше тисне на Шольца, щоб той зайняв рішучішу позицію щодо України, - Bloomberg

макрон,шольц

Президент Франції Еммануель Макрон посилює тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію на підтримку України.

Про це йдеться в публікації Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що на сьогодні в Берліні запланована зустріч лідерів Франції та Німеччини з прем’єром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорять, як краще надавати Україні допомогу, особливо військову техніку.

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Bloomberg пише, що Макрон два тижні тому викликав напруженість у відносинах із союзниками своїми словами про можливе надсилання військ в Україні.

На думку видання, Макрон прагне взяти на себе провідну роль у Європі в підтримці України. Раніше він організував саміт лідерів у Парижі, на якому країни узгодили план з постачання таких необхідних боєприпасів для української армії за межами Європейського союзу.

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Минулого тижня він відправив свого головного дипломата в Литву, щоб заручитися підтримкою країн Балтії, які високо оцінили його заяви.

Шольц при цьому, як пише Bloomberg, зазнає критики за відмову задовольнити прохання України надати їй крилаті ракети великої дальності "Таурус". Натомість канцлер наголосив, що Німеччина є країною, яка досить багато допомоги надає Україні.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський високо оцінив двосторонню допомогу Німеччини Україні, а також закликав Берлін зробити більше.

"Хоча зустріч у Берліні не змінить правила гри, це останній шанс для Шольца і Макрона налагодити стосунки напередодні вирішальних місяців для України, червневих виборів до Європарламенту та призначення нового лідера НАТО", - йдеться в матеріалі.

Автор: 

допомога (8430) Макрон Емманюель (1510) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+6
Макрон надав скальпи та цезарі, раджу приймати його серйозно
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15.03.2024 15:50
+5
Шольц вже дістав спектакль "ліверна ковбаса-2" грати.
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15.03.2024 15:40
+5
Там не тиснути треба а пришивати... яйця.
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15.03.2024 15:47
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Шольц вже дістав спектакль "ліверна ковбаса-2" грати.
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15.03.2024 15:40 Відповісти
Там важкий випадок, майже клініка... Не тиснути треба, а кисень перекривати, а ще краще *******... і боляче, бо коли кацапські танчики загримлять гусеницями по берлінській бруківці вже буде піздонувато... якось
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15.03.2024 15:40 Відповісти
Там не тиснути треба а пришивати... яйця.
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15.03.2024 15:47 Відповісти
Тиснуть один на одного - шоб в обіимах не задихнулись
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15.03.2024 15:48 Відповісти
В Макрона є шанс-
Об'єднати Европу-

Разом впрягтись-
Прямо зараз!

Німеччина - Франція-
Італія - за НАС-

Іспанія, Даня, Нідерланди!
Британія!

Ну, сила ж! Команда!
Сказати мацква - дасвіданія...
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15.03.2024 15:49 Відповісти
Пора проводить удушающий прием
И подождать
Пока немолодой и не спортивный Шольц
Постучит по ковру
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15.03.2024 15:50 Відповісти
Макрон надав скальпи та цезарі, раджу приймати його серйозно
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15.03.2024 15:50 Відповісти
Вони домовляться.
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15.03.2024 17:23 Відповісти
А что у Шольца со здоровьем?
Было бы неплохо, если бы он немного отдохнул, поправил здоровье...
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15.03.2024 17:40 Відповісти
Вийшов накрайняк покурив.....
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15.03.2024 18:16 Відповісти
Макрон хоче стати лідером на тлі США обмазаних шмаркачами Байдена, це його великий шанс!
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15.03.2024 18:39 Відповісти
 
 