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Новини Війна
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Очільниця оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн різко розкритикувала ідею замороження війни в Україні

бундестаг,німеччина

Лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх у Бундестазі запропонував заморозити війну в Україні та закінчити конфлікт. Після цього глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн різко розкритикувала таку ідею.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Штрак-Ціммерманн із критикою поставилася до такої пропозиції свого колеги і відкинула можливість замороження війни Росії проти України. Представниця Вільної демократичної партії (ВДП) у правлячій коаліції з СДПН та "Союзом 90/Зеленими" заявила, що була шокована коментарями лідера фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольфа Мютценіха.

"Такий погляд на російську агресивну війну означав би зміну парадигми", - вважає політикиня.

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Також вона пояснила, що раніше Німеччина запевнила Україну у всеосяжній підтримці. Проте, якщо зараз Мютценіх виступає від імені своєї партії СДПН, то партія канцлера Олафа Шольца відійшла від своїх обіцянок і такий крок необхідно активно обговорювати всередині правлячої коаліції.

Штрак-Ціммерманн сказала, що зараз необхідно зрозуміти, що Росія поширює імперіалізм, необхідно з ним погодитися і змиритися, чи протистояти йому.

Також читайте: Росія може атакувати Німеччину, Путін повністю здатний на це, - голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерман

Німеччина (7470) Бундестаг (196) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+4
Нужно замораживать тех кто ето предлагает. И говорить что ето ради мира
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15.03.2024 17:01
+4
Кацапе, можна так зрозуміти, що це Україна вторглася у ваш кацапстан і воює там без цілі.
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15.03.2024 17:29
+3
То він ляпнув бо жаба задавила Тауруси дати навіть британцям в обмін на їх ракети для української армії.
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15.03.2024 16:23
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15.03.2024 16:20 Відповісти
То він ляпнув бо жаба задавила Тауруси дати навіть британцям в обмін на їх ракети для української армії.
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15.03.2024 16:23 Відповісти
Заморозити не дамо, але тауруси теж не дамо. Тілами українців закидувати ту орду?
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15.03.2024 16:24 Відповісти
Вже морозили 8 років. І до чого доморозились? Ще Винниченко колись писав, що історію УКраїни неможливо читати без брому.
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15.03.2024 16:30 Відповісти
Кацапе, можна так зрозуміти, що це Україна вторглася у ваш кацапстан і воює там без цілі.
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15.03.2024 17:29 Відповісти
Так цей гнидо про свій кацапстан і написав.
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15.03.2024 17:50 Відповісти
Найбільш потужно воюється коли це робить хтось інший.
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15.03.2024 16:28 Відповісти
Нужно замораживать тех кто ето предлагает. И говорить что ето ради мира
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15.03.2024 17:01 Відповісти
А то (уйло погодиться задовольнятися часткою
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15.03.2024 17:25 Відповісти
Якось я не дуже хвилююся, що ваш кацапія щось там втратить.
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15.03.2024 17:31 Відповісти
Кацапчик, то не твоє собаче діло. Як позвуть, так і мобілізуюсь.
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15.03.2024 17:46 Відповісти
Ще раз, для одноклітинних кацапів - то не твоє собаче діло.
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15.03.2024 19:01 Відповісти
Кацапчик иди на* уй. Все здравомыслящие понимают что если Украина капитулирует то потеряет не часть а ВСЕ. И лучше уже писать с окопа чем с концлагеря или пыточной ямы.
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15.03.2024 17:50 Відповісти
Иди нах. кацапсина. У нас уже была заморозка по линии дамбаса и крыма. И к чему ето привело. ***** нужна вся Украина а не часть и он на достигнутом не остановится. Вон почитай медведева он все четко написал какие условия *перемирия* кремлевский ежим примет. Если кратко то условием *перемирия* является то что Украина здает все оружие и перестает существовать, а в Киеве садится прокремлевская власть, а украинцы едут в лагеря или уничтожаются.
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15.03.2024 18:34 Відповісти
Цей довбойоб Носов як раз один з тих хто скулить в темах мобілізацію, типу як же так бусики, воювати повинні тільки добровольці))) А тут він проти заморозки категорично. Просто худоба лицемірна.
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15.03.2024 23:00 Відповісти
Вільні демократи і зелені, ну що вам там намазно в коаліції з СДП(Меркель+Шольца)?
Створюйте коаліцію з ХДС+ХСС!
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15.03.2024 17:23 Відповісти
лідер фракції соціал-демократів (партії Шольца) у Бундестазі Рольф Мютценіх озвучує бажання Шольца, які той сам соромиться і боїться озвучувати. І ці бажання точно збігаються з бажаннями Байдена
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15.03.2024 18:35 Відповісти
 
 