Очільниця оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн різко розкритикувала ідею замороження війни в Україні

Лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх у Бундестазі запропонував заморозити війну в Україні та закінчити конфлікт. Після цього глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн різко розкритикувала таку ідею.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Штрак-Ціммерманн із критикою поставилася до такої пропозиції свого колеги і відкинула можливість замороження війни Росії проти України. Представниця Вільної демократичної партії (ВДП) у правлячій коаліції з СДПН та "Союзом 90/Зеленими" заявила, що була шокована коментарями лідера фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольфа Мютценіха.

"Такий погляд на російську агресивну війну означав би зміну парадигми", - вважає політикиня.

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Також вона пояснила, що раніше Німеччина запевнила Україну у всеосяжній підтримці. Проте, якщо зараз Мютценіх виступає від імені своєї партії СДПН, то партія канцлера Олафа Шольца відійшла від своїх обіцянок і такий крок необхідно активно обговорювати всередині правлячої коаліції.

Штрак-Ціммерманн сказала, що зараз необхідно зрозуміти, що Росія поширює імперіалізм, необхідно з ним погодитися і змиритися, чи протистояти йому.

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