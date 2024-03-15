Закон про мобілізацію не вплине на темпи її проведення, - депутат "Голосу" Рахманін
Ухвалення закону про мобілізацію не вплине на темпи проведення самої мобілізації, адже цей закон у першу чергу - про військовий облік.
Про це під час ток-шоу "Українська правда" заявив депутат від парламентської фракції "Голос", член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.
"Яким би в кінцевому вигляді не був ухвалений закон про мобілізацію, він не вплине на темпи проведення мобілізації, тому що цей закон в першу чергу не про додаткове, умовно кажучи, збільшення кількості мобілізованих, а про облік", - сказав Рахманін.
Він пояснив, що найбільшою проблемою для держави та військових є те, що неможливо "порахувати, знайти і примусити стати на облік величезну кількість людей, які просто не стають на облік, які заброньовані, які мають відстрочку".
"Ці особи є, умовно кажучи, в реєстрі виборців, в реєстрі платників податків, але в реєстрі, який називається "Оберіг", їх немає", - додав Рахманін.
За його словами, в законопроєкті закладаються норми, які допоможуть вирішити цю проблему.
Депутат уточнив, що після ухвалення документа в цілому знадобиться декілька місяців, щоб процедура запрацювала "на повну потужність".
"Також усіх наших громадян жахають цифри у 300 тисяч, 400 тисяч, 500 тисяч осіб, які держава має намір мобілізувати. Проте така кількість людей не буде мобілізована одномоментно. Це річна потреба", - акцентував політик.
"Якщо розділити цю суму на дванадцять місяців, то вийдемо на ту саму цифру, яка мобілізується і зараз", - зазначив парламентарій.
"Я нагадую, що загальна мобілізація вона не припинялася. І плани плюс-мінус у нас весь цей час не змінювалися", - резюмував Рахманін.
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Україна - Русь
а мацква? болото !
Вчись висловлюватися як людина, а не як Шаріков.
"Верховна Рада України 7 лютого 2024р. прийняла у першому читанні за основу проєкт Закону щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (https://ips.ligazakon.net/document/JI10607I?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 реєстр. №10449 ). Нагадаємо, що ним, зокрема, передбачено https://buh.ligazakon.net/aktualno/13930_khto-otrima-vdstrochku-vd-moblzats-za-zakonoproktom-10449--povniy-perelk уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації."
Яценко дупоголовий, звернись до будь- якого юриста, він у твоїй тупій голові наведе розуму.
Коли с жопи штохають такі як ти без мізків вилазять.Які навіть не розуміють структуру законопроектів не читали конституцію і знають тільки заголовки від законів не читавши їх.Здрисни під яйця не воняй більше від тебе тхне гівном і тупістю.
Прийняття нового закону, чи доповнень до діячого- це ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ, яка обробляє подання яке було подане чи у вигляді доповнень, чи у вигляді нового закону, зрозумів, придурок? Це раз.
По друге- яке це технічне питання взазалі впливає на щось?
Ти, придурашня, писало якусь маячню про зовсім інше- "постійного добора, недобора, про якийсь шлях... Про що ти ніс, ідіот?
Наведи статтю Конституції України у якій вказано, що неможна приймати закон у новій редакції, дебіл ?
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Березень 3, 2024
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І ще. 500 тис. на рік? То які ж у нас ПЛАНУЮТЬ втрати?
Які черги були на початку, але не було забезпечення для них і їх відправили додому... а тепер більша частина тих хто були тоді вже поробили броні або посписувались або взагалі виїхала і вже не хочуть іти...
берегли б там людей то не було б такого як тепер... та і військові приїзджаючи додому після поранення і бачучи як жирують чиновники не додають своїми словами бажання у їх знайомих ідти у військо...