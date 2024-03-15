УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8734 відвідувача онлайн
Новини Мобілізація
4 578 32

Закон про мобілізацію не вплине на темпи її проведення, - депутат "Голосу" Рахманін

військовий,мобілізація,квиток

Ухвалення закону про мобілізацію не вплине на темпи проведення самої мобілізації, адже цей закон у першу чергу - про військовий облік.

Про це під час ток-шоу "Українська правда" заявив депутат від парламентської фракції "Голос", член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

"Яким би в кінцевому вигляді не був ухвалений закон про мобілізацію, він не вплине на темпи проведення мобілізації, тому що цей закон в першу чергу не про додаткове, умовно кажучи, збільшення кількості мобілізованих, а про облік", - сказав Рахманін.

Читайте: Наслідки за невиконану "домашню роботу" з мобілізації можуть бути страшними, - Гудименко

Він пояснив, що найбільшою проблемою для держави та військових є те, що неможливо "порахувати, знайти і примусити стати на облік величезну кількість людей, які просто не стають на облік, які заброньовані, які мають відстрочку".

"Ці особи є, умовно кажучи, в реєстрі виборців, в реєстрі платників податків, але в реєстрі, який називається "Оберіг", їх немає", - додав Рахманін.

Також читайте: Стефанчук про бронювання від військової служби: На одного воїна має бути вісім осіб, які забезпечують економіку

За його словами, в законопроєкті закладаються норми, які допоможуть вирішити цю проблему.

Депутат уточнив, що після ухвалення документа в цілому знадобиться декілька місяців, щоб процедура запрацювала "на повну потужність".

"Також усіх наших громадян жахають цифри у 300 тисяч, 400 тисяч, 500 тисяч осіб, які держава має намір мобілізувати. Проте така кількість людей не буде мобілізована одномоментно. Це річна потреба", - акцентував політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потребу у мобілізації 400-500 тис. осіб неможливо задовольнити одразу, - Міноборони

"Якщо розділити цю суму на дванадцять місяців, то вийдемо на ту саму цифру, яка мобілізується і зараз", - зазначив парламентарій.

"Я нагадую, що загальна мобілізація вона не припинялася. І плани плюс-мінус у нас весь цей час не змінювалися", - резюмував Рахманін.

Автор: 

законопроєкт (3615) мобілізація (3111) Рахманін Сергій (137)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Рахманін ти ІДІОТ !Закон про мобілізацію вже давно існує з часів початку незалежності ,а те що зараз це називається викручування рук добором в війська вже критичних людей.А далі що?В нас снемає постійного шляху добору людей ця можливість вже закривається якщо вже не закрита.Можете хоч танцювати колом біля вогню це не вирішить ситуацію.Ми самі себе з середини нищемо.
показати весь коментар
15.03.2024 16:23
+5
Аби прийняли низку законів про захст прав військовослужбовців,забезпечення їх після поранення нормальним грошовим утриманням,реабілітація після поранення,може б люди і добровільно йшли.
показати весь коментар
15.03.2024 16:16
+3
Слуги-уроди.

показати весь коментар
15.03.2024 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на национальном курултае вспомнил об историческом наследии своей страны и назвал Казахстан непосредственным приемником Золотой Орды, пишет Nur.kz.

В материале говорится, что президент Казахстана сравнил Улус Джучи с Римской империей, заявив, что государство, существовавшее на территории Центральной Азии на протяжении шести веков, сформировало уникальную модель развития региона.

Україна - Русь

а мацква? болото !
показати весь коментар
15.03.2024 16:09 Відповісти
Аби прийняли низку законів про захст прав військовослужбовців,забезпечення їх після поранення нормальним грошовим утриманням,реабілітація після поранення,може б люди і добровільно йшли.
показати весь коментар
15.03.2024 16:16 Відповісти
Вони тцк законом 3 рік не хочуть прийняти щоб була відповідальність всіх сторін,а тут про забезпечення .....
показати весь коментар
15.03.2024 16:25 Відповісти
Рахманін ти ІДІОТ !Закон про мобілізацію вже давно існує з часів початку незалежності ,а те що зараз це називається викручування рук добором в війська вже критичних людей.А далі що?В нас снемає постійного шляху добору людей ця можливість вже закривається якщо вже не закрита.Можете хоч танцювати колом біля вогню це не вирішить ситуацію.Ми самі себе з середини нищемо.
показати весь коментар
15.03.2024 16:23 Відповісти
Рахманін просто озвучує сітуьовину - там головні діючи особи ********** та йього служки - закон дійсно іже є давно - от тіки коли посіпака гниди відпкскає у европейскі та інші розвідницьки операції гнид зеленского - от тут пізде...ь.
показати весь коментар
15.03.2024 16:52 Відповісти
Можеш тепер людською мовою написати ї, що сказати хотів?
показати весь коментар
16.03.2024 00:05 Відповісти
Якщо ти тупе на всю голову тобі нічого щось писати.
показати весь коментар
16.03.2024 14:49 Відповісти
Що таке "внаснема постійного шляху добора людей"? Куди " добора"? А який шлях у нас є? З "добором", чи без "добора"?
Вчись висловлюватися як людина, а не як Шаріков.
показати весь коментар
16.03.2024 15:22 Відповісти
Добір людей в війскьо.Бо закон про мобілізацію існує фактично з перших днів незалежності і ніякого закону про мобілізацію не може бути...Ти тупе на всю голову !Як ти живеш зі сракою на голові.
показати весь коментар
17.03.2024 01:47 Відповісти
Ти впевнений, що саме хтось інший ніж ти тупий? Таку галіматью навіть Шаріков ли не написав би. " закон про мобілізацію існує фактично з перших днів незалежності і ніякого закону про мобілізацію не може бути..", тот"існує закон", чи "ніякого закону не може бути"?
показати весь коментар
17.03.2024 01:52 Відповісти
Ти дебіл ! Дебіл відморожений притрушений який не розуміє елементарний речей.Мені з тобою перхотю з під яєць немає про що розмовляти.Для такого імбіцила як ти повторюю закон про мобілізацю вже давно є !Мудило почитай конституцію і закони.Тому іншого закону про мобілізацію вже не може існувати лише якесь доповненя до.Де вас вас таких мудаків без голових беруть ?Ти мудень !З дупою замість мізків !
показати весь коментар
17.03.2024 22:55 Відповісти
Більшого імбєцила, та ще й упертого як три барана у житті не зустрічав. Дебіл, це АБСОЛЮТНО НОВИЙ ЗАКОН про мобілізацію, а не доповнення до діючого.
"Верховна Рада України 7 лютого 2024р. прийняла у першому читанні за основу проєкт Закону щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (https://ips.ligazakon.net/document/JI10607I?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12 реєстр. №10449 ). Нагадаємо, що ним, зокрема, передбачено https://buh.ligazakon.net/aktualno/13930_khto-otrima-vdstrochku-vd-moblzats-za-zakonoproktom-10449--povniy-perelk уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації."
Яценко дупоголовий, звернись до будь- якого юриста, він у твоїй тупій голові наведе розуму.
показати весь коментар
17.03.2024 23:14 Відповісти
Висране ти в канаві читай конституцію !Дебіла ти кусок !Не може бути нового закону про мобілізацію бо закону на самперед відходять від конституції !А закон про мобілізацію вже є !Нового не може бути !Може бути доповненя до закону ,може бути коригування но не нового закону.Для такого імбіцила як ти в верховній раді навіть вже роз'яснили що новий законопроект буде не про мобілізацію а за облік і відповідальнсть !Але такі мудні як ти жопою замість мізків сидить і ще й щось тявкає !Перхоть ти хоть конституцію прочитай мудень ти тупорилий.Закон про мобілізацію для прийняли на початок незалежності включаючи про віськову службу і створення ЗСУ. !Ти це розумієш мудило ?Що створення армії включає в себе закон про мобілізацію?
Коли с жопи штохають такі як ти без мізків вилазять.Які навіть не розуміють структуру законопроектів не читали конституцію і знають тільки заголовки від законів не читавши їх.Здрисни під яйця не воняй більше від тебе тхне гівном і тупістю.
показати весь коментар
18.03.2024 03:00 Відповісти
Пацан- ти хоч розумієш, що твоя тупість більша ніж у всіх Шарікових разом? До чого тут Конституція, ідіот?
Прийняття нового закону, чи доповнень до діячого- це ПРОЦЕДУРНЕ ПИТАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ, яка обробляє подання яке було подане чи у вигляді доповнень, чи у вигляді нового закону, зрозумів, придурок? Це раз.
По друге- яке це технічне питання взазалі впливає на щось?
Ти, придурашня, писало якусь маячню про зовсім інше- "постійного добора, недобора, про якийсь шлях... Про що ти ніс, ідіот?
показати весь коментар
18.03.2024 12:21 Відповісти
Пацан йди на х"й,Мені з викиднем лоха розмовляти немає про що я вже тобі все написав .Таке тупориле як ти на світі ще пошукати треба мудень
показати весь коментар
18.03.2024 15:28 Відповісти
Я такого тупорилого дебіла як ти в житті не бачив ,тупе на всю голову.Придурок тебе об гшору не витер.Від конституції йдуть закони дебіла ти кусок.Яке в дупу технічне питання ,їх не буває в тебе мізки технічні ?Ти кончене !Перхоть ще раз і останій це закон про облік !Ти мудень !Читай конституцію !
показати весь коментар
18.03.2024 15:35 Відповісти
Придурок, до чого тут Коституція?
Наведи статтю Конституції України у якій вказано, що неможна приймати закон у новій редакції, дебіл ?
показати весь коментар
18.03.2024 16:26 Відповісти
А дійшло до такого довбойова сам написавяк ти ?Дійшло до дебіла що редакція закону який є?Іди нах пліснява.Ти дебіл і ще раз це підтвердив тупорилий дебіл !
показати весь коментар
18.03.2024 19:57 Відповісти
На, недоумок, читай, для тебе писано - "НОВИЙ ЗАКОН"

https://legalaid.ua/ua/ https://legalaid.ua/ua/novyj-zakonoproyekt-pro-mobilizacziyu/ Замовити дзвінок

Березень 3, 2024
ЯКІ ЗМІНИ ПЕРЕДБАЧАЄ НОВИЙ ЗАКОН ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ: В РАДІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИ НОВИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ ЩОДО МОБІЛІЗАЦІЇ

https://legalaid.ua/ua/ Юридические услуги https://legalaid.ua/ua/blog/ БЛОГ https://legalaid.ua/ua/category/********-stan/ Воєнний стан Які зміни передбачає новий закон про мобілізацію: в Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо мобілізації

Про необхідність внесення змін до закону про мобілізацію йшли розмови вже доволі давно. 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Верховної ради України новий законопроєкт про мобілізацію. Текст законопроєкту щодо мобілізації уже наявний на офіційному вебсайті Верховної ради України
показати весь коментар
18.03.2024 16:50 Відповісти
Недоумок твій бомж який тебе в канаві висрав.Ти так нічого телепень і не зрозумів !Бовдур !
показати весь коментар
18.03.2024 19:55 Відповісти
https://legalaid.ua/ua/novyj-zakonoproyekt-pro-mobilizacziyu/
показати весь коментар
18.03.2024 16:51 Відповісти
Кончене редакція діючогго закону ти сам написав !Мудень тупорилий !Закон вже є і діє !А буде нова редакція !Доповненя !Баран ти тупорпогий !Вкотре кажу читай конституці.ю мудень !
показати весь коментар
18.03.2024 19:59 Відповісти
Ідіот, яку саме статтю читати, козел ти безрогий? Ти чумошне зрозуміло, це не ЗМІНИ ДО ДІЮЧОГО ЗАКОНУ, ідіот! Це НОВИЙ закон! І у нього зовсім інший РЄЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР козел ти безрогий
показати весь коментар
18.03.2024 21:37 Відповісти
От тому ти і баран бо навіть не розумієш як ти сам собі забрехався.Мудило читай конституцію.Бо такі тупорилі бігають і росказують такеж про тцк про їх законість.Не читавши ні конституції ні розуміння самих законів.Для таких п"дарів як ти повторюю закон про мобілізацію вже діє давно !!!!! Новий законороект може вноситься тільки доповненя до діючого ! ДОПОВНЕНЯ ДЕБІЛ ТИ !!!!! Ти гівно собаче !Пішов на х"й !МЕНІ БІЛЬШЕ З ТАКОЮ ПЛІСНЯВОЮ НЕМАЄ ПРО ЩО РОЗМОВЛЯТИ.
показати весь коментар
18.03.2024 22:58 Відповісти
Нє, ну ти мені побаєшся. Такого тупого дебіла ще не зустрічав. А ну , дебіл- кредіт, напиши ще щось смішне. Ти дебіл чому досі не знайшов статтю Конституції , на яку посилаєшся, мозок заклинило ?
показати весь коментар
18.03.2024 23:52 Відповісти
Слуги-уроди.

показати весь коментар
15.03.2024 17:02 Відповісти
Всі депутати складають мандати і ідуть на фронт Рахманіну як одному з ідеологів приходу до влади боневтіка треба йти в перших рядах а не піздити в зраді за великі бабки. Боневтіку теж це единий шанс повернуть собі повагу від суспільства бо не може чотирижди ухилянт щось ******* про мотивацію
показати весь коментар
15.03.2024 17:26 Відповісти
Ну да- Рахманін один із "інтелектуалів", що привів холопчиків на лісапєтах і самокатах до влади. Тепер сидить- вумнічає.
показати весь коментар
16.03.2024 00:07 Відповісти
А ви введете стан війни,коли буде перемога?
показати весь коментар
15.03.2024 17:35 Відповісти
Оце і є правда. Зброї немає. Підраховують гроші тільки на утримання та забезпечення. Але ЗБРОЇ немає. І не замовляють навіть у поляків найпростішу.
І ще. 500 тис. на рік? То які ж у нас ПЛАНУЮТЬ втрати?
показати весь коментар
15.03.2024 17:50 Відповісти
Проблема не в законі... а у відношенні до військових на передку, до корупції в держорганах... відсутності зброї та БП як наслідок тієї корупції...

Які черги були на початку, але не було забезпечення для них і їх відправили додому... а тепер більша частина тих хто були тоді вже поробили броні або посписувались або взагалі виїхала і вже не хочуть іти...

берегли б там людей то не було б такого як тепер... та і військові приїзджаючи додому після поранення і бачучи як жирують чиновники не додають своїми словами бажання у їх знайомих ідти у військо...
показати весь коментар
15.03.2024 19:13 Відповісти
Да все стоят на учете еще со школы или срочной службы. Так что не надо звиздеть. Проблема в том, что на ВЛК их хер вытянешь.
показати весь коментар
16.03.2024 01:54 Відповісти
 
 