Закон про мобілізацію не вплине на темпи її проведення, - депутат "Голосу" Рахманін

Ухвалення закону про мобілізацію не вплине на темпи проведення самої мобілізації, адже цей закон у першу чергу - про військовий облік.

Про це під час ток-шоу "Українська правда" заявив депутат від парламентської фракції "Голос", член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

"Яким би в кінцевому вигляді не був ухвалений закон про мобілізацію, він не вплине на темпи проведення мобілізації, тому що цей закон в першу чергу не про додаткове, умовно кажучи, збільшення кількості мобілізованих, а про облік", - сказав Рахманін.

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Він пояснив, що найбільшою проблемою для держави та військових є те, що неможливо "порахувати, знайти і примусити стати на облік величезну кількість людей, які просто не стають на облік, які заброньовані, які мають відстрочку".

"Ці особи є, умовно кажучи, в реєстрі виборців, в реєстрі платників податків, але в реєстрі, який називається "Оберіг", їх немає", - додав Рахманін.

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За його словами, в законопроєкті закладаються норми, які допоможуть вирішити цю проблему.

Депутат уточнив, що після ухвалення документа в цілому знадобиться декілька місяців, щоб процедура запрацювала "на повну потужність".

"Також усіх наших громадян жахають цифри у 300 тисяч, 400 тисяч, 500 тисяч осіб, які держава має намір мобілізувати. Проте така кількість людей не буде мобілізована одномоментно. Це річна потреба", - акцентував політик.

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"Якщо розділити цю суму на дванадцять місяців, то вийдемо на ту саму цифру, яка мобілізується і зараз", - зазначив парламентарій.

"Я нагадую, що загальна мобілізація вона не припинялася. І плани плюс-мінус у нас весь цей час не змінювалися", - резюмував Рахманін.