Санду відреагувала на ракетний удар РФ по Одесі: Російська війна не знає меж. Україна потребує термінової допомоги
Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала ракетний удар Росії по Одесі 15 березня, унаслідок якого є загиблі та поранені.
Про це Санду написала у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Одесі: Спершу російська ракета розтрощила домівки. Потім, коли прибула бригада швидкої допомоги, влучає друга ракета. Російська війна проти України не знає меж. Україна потребує термінової допомоги, щоб захистити себе та мир у Європі. Моє серце з Одесою", - написала вона.
Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Станом на 14 годину відомо про 14 загиблих та 46 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.
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Maria Sofia Douglas #585494
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