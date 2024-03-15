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Новини Агресія Росії проти України
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Санду відреагувала на ракетний удар РФ по Одесі: Російська війна не знає меж. Україна потребує термінової допомоги

одеса

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала ракетний удар Росії по Одесі 15 березня, унаслідок якого є загиблі та поранені.

Про це Санду написала у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Одесі: Спершу російська ракета розтрощила домівки. Потім, коли прибула бригада швидкої допомоги, влучає друга ракета. Російська війна проти України не знає меж. Україна потребує термінової допомоги, щоб захистити себе та мир у Європі. Моє серце з Одесою", - написала вона.

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Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Станом на 14 годину відомо про 14 загиблих та 46 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.

Автор: 

Одеса (5496) Мая Санду (259)


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Треба вішати на ГИЛЯКИ наводчиків Геть толерантність до вбивц
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15.03.2024 16:10 Відповісти
Наркоман ще не відреагував. Йому ніколи.
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15.03.2024 16:18 Відповісти
А як відреагує ввечері, то ви скажете, що вас нудить від його відео. Словами тут не допоможеш. Хто такі росіяни і та всі знають.
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15.03.2024 16:27 Відповісти
Молдова, блокуйте помідорʼє, інакше толку не буде. У вас з ними кордону нема, рашисти через ваш аеропорт туди ганяють як додому
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15.03.2024 16:49 Відповісти
пмр знищити в нуль. Тоді буде легше Одесі
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15.03.2024 16:54 Відповісти
 
 