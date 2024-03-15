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Новини
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Колективну оборону НАТО потрібно адаптувати швидше через загрози з боку РФ, - міністр оборони Литви Анушаускас

анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що НАТО потрібно адаптувати колективну оборону через загрозу з боку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Литва обговорювала можливість розгортання засобів ППО в регіоні з Німеччиною, Швецією, Нідерландами, Італією, а також з Грецією, але поки не досягла конкретних домовленостей.

За його словами, Росія продовжує зміцнювати свої можливості в напрямку Заходу і представлятиме довгострокову загрозу для НАТО.

"Тому вкрай важливо, щоб адаптація колективної оборони НАТО, яка зараз триває, була здійснена якомога швидше", - додав Анушаускас.

Читайте: Литва передала Україні чергову партію снарядів 155-мм калібру

Автор: 

НАТО (6518) росія (65934) Арвідас Анушаускас (66)


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Топ коментарі
+3
На 75 році існування НАТА вирішила адаптувати колективну оборону...
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15.03.2024 16:57
+1
«Ми намагалися змусити путіна деескалувати ситуацію, обмежуючи нашу допомогу Україні. Це явно не спрацювало», - заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс на своїй сторінці в X. це ж треба бути настільки дурними...
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15.03.2024 17:56
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Найкраща адаптація НАТО - повновправне членство України в Альянсі
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15.03.2024 16:52 Відповісти
На 75 році існування НАТА вирішила адаптувати колективну оборону...
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15.03.2024 16:57 Відповісти
Та то так! Бо якщо ......, то Литву кацапи у два скачка захоплять, поки нато збиреться у похід!
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15.03.2024 17:00 Відповісти
Nedumaju sto kacapam tak vydet u nas jest svoji soldati i oni umjet vojevat ne xuze drugix.Vot nedavno Daniji byli NATO sorevnavanije eto kak dobrovolcev soldat,tak Litva uvereno zaniala pervoje mesto opognav i nemcev,francuzov ,skandivax i drugix bez problem
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15.03.2024 17:08 Відповісти
PLoxo znajete litovcev,vot otmetili godovcinu rozdenija generala Zematiisa,ego daze kacapi cytali prezidentom neoficialno.Ego rastreliali 1953 godu kogda on bl ranen i popal ruskim v plen.Tak posle bolse 100 doprosov,na vojenom tribunale on skazal sto po delu on nicego neskazet,on sebia necytajet grazdaninam sssr i sssr ego jest licni vrag.
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15.03.2024 17:16 Відповісти
General Jonas Zematis eto foto ecio kapitana armiji Litvi.Vot na takix liudej derzitsia armija,oni primer vsem
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15.03.2024 17:40 Відповісти
Молодці!! Правильне рішення! А могли і дороги асфальтом …. Абрахамією з ВРУ, залучили б на гудрон …. Він і без мила на це погодиться… Ох і розумний, до гудрону та «прокладок усіляких!
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15.03.2024 17:09 Відповісти
Eto vri zria pro asfalt,imeno etot ministr liubet strojit baraki za 70 mln evro,a potom uze deneg na PPO netu ,icet gde najti PPO u drugix
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15.03.2024 17:46 Відповісти
НАТО це якийсь обосраний від страху поц який з острахом дивиться як хтось бореться з загрозою за них а вони обсикаються від страху підтримати їх. І війна проти них Південої Кореї, Ірану,Кітаю,ісламу і кучи афро-латини яка на них положила і незабаром їх поглине з допомогою параші,
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15.03.2024 17:17 Відповісти
«Ми намагалися змусити путіна деескалувати ситуацію, обмежуючи нашу допомогу Україні. Це явно не спрацювало», - заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс на своїй сторінці в X. це ж треба бути настільки дурними...
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15.03.2024 17:56 Відповісти
Podal v otstavku Anusauskas jesli preiezident utverdit svoboden,na nego mesto celovek kotori mog na liubuju temu govorit 3 casa bez ostanova Toze poniatyje 0 vojenoj sfere
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15.03.2024 19:43 Відповісти
 
 