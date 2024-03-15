Колективну оборону НАТО потрібно адаптувати швидше через загрози з боку РФ, - міністр оборони Литви Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що НАТО потрібно адаптувати колективну оборону через загрозу з боку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Литва обговорювала можливість розгортання засобів ППО в регіоні з Німеччиною, Швецією, Нідерландами, Італією, а також з Грецією, але поки не досягла конкретних домовленостей.

За його словами, Росія продовжує зміцнювати свої можливості в напрямку Заходу і представлятиме довгострокову загрозу для НАТО.

"Тому вкрай важливо, щоб адаптація колективної оборони НАТО, яка зараз триває, була здійснена якомога швидше", - додав Анушаускас.

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