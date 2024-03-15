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Новини Війна
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Росія вже 10 діб не виводила в Чорне море свої військові кораблі, - ВМС України

Кораблі РФ

Російська Федерація вже 10 діб не виводила на бойове чергування в Чорне море свої кораблі, роботи іноді ведуться лише з ремонту бонових загороджень.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується присутності російських кораблів в акваторії Чорного моря, можемо зазначити, що протягом вже 10-ї доби ми її не спостерігаємо. Фактично, ворог зараз тримає паузу. Пов'язано це, звісно, з тим, що було знищено патрульний корабель "Сергей Котов", - зазначив Плетенчук.

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Водночас він наголосив, що це не означає, що рівень ракетної загрози зменшився.

"Але це означає, що ворог наразі не здатний виконувати завдання в морі через ту ситуацію, яка для нього склалася в акваторії. Іноді ворог намагається проводити заходи з охорони пунктів базування, нещодавно виходили для того, щоб відремонтувати бонові загородження, але це вся активність з боку Чорноморського флоту так званої Російської Федерації", - сказав речник ВМС.

Автор: 

ВМС (1397) Чорноморський флот рф (625) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+4
бо кораблі начебто залізні
а очко, ні
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15.03.2024 17:09
+3
Они подкрашивают и драят, чтобы тонули чистенькими.
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15.03.2024 17:19
+2
Сцикітно коли боляче, пси смердящі!
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15.03.2024 17:07
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Новий їх «поводирь» готує ще ОДИН РАЗ вивести, і щоб на цьому воно закінчилося, оте водіння по їх губам…
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15.03.2024 17:05 Відповісти
Сцикітно коли боляче, пси смердящі!
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15.03.2024 17:07 Відповісти
Не виводить, але тероризує приморські міста як сьогодні наприклад.
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15.03.2024 17:08 Відповісти
бо кораблі начебто залізні
а очко, ні
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15.03.2024 17:09 Відповісти
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15.03.2024 17:10 Відповісти
Пока не спешат пополнить подводный флот
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15.03.2024 17:12 Відповісти
Коли вже нарешті в дію пустять наші підводні дрони?
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15.03.2024 17:13 Відповісти
плохо ти Боброва знаєш московитський флот. затоплений катер типу сірьожа котІв був довжиною всього аж 90 метрів. я не уявляю - який шторм його злякав би. тим більше, що при такому штормі дрони ніби то не плавають. хоча хто зна
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15.03.2024 18:05 Відповісти
То нафіг такий флот, який шторму боїться?
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15.03.2024 18:45 Відповісти
Ага. Уявіть, ви посеред океану. Шторм. А новоросійська рядом немає. АП! Можете боятися, можете не боятися. Отак є. І що ж робити?
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15.03.2024 23:43 Відповісти
Що ж ви так зникли?
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15.03.2024 23:51 Відповісти
Они подкрашивают и драят, чтобы тонули чистенькими.
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15.03.2024 17:19 Відповісти
Кацапи нарешті зрозуміли, що той флот їм і нафіг не потрібен.
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15.03.2024 18:46 Відповісти
Просто новий КомЧФ,вникає в ситуацію.
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15.03.2024 18:58 Відповісти
Ссыкотно - выборы идут, а вдруг отрицательно всплывёт очередной - не скрепно совсем...
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15.03.2024 19:08 Відповісти
За цей період для флоту рашистів можна підготувати свіжі сюрпризи.
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15.03.2024 20:23 Відповісти
Maнгалами обшивают.
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15.03.2024 23:02 Відповісти
 
 