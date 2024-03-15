Росія вже 10 діб не виводила в Чорне море свої військові кораблі, - ВМС України

Російська Федерація вже 10 діб не виводила на бойове чергування в Чорне море свої кораблі, роботи іноді ведуться лише з ремонту бонових загороджень.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується присутності російських кораблів в акваторії Чорного моря, можемо зазначити, що протягом вже 10-ї доби ми її не спостерігаємо. Фактично, ворог зараз тримає паузу. Пов'язано це, звісно, з тим, що було знищено патрульний корабель "Сергей Котов", - зазначив Плетенчук.

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Водночас він наголосив, що це не означає, що рівень ракетної загрози зменшився.

"Але це означає, що ворог наразі не здатний виконувати завдання в морі через ту ситуацію, яка для нього склалася в акваторії. Іноді ворог намагається проводити заходи з охорони пунктів базування, нещодавно виходили для того, щоб відремонтувати бонові загородження, але це вся активність з боку Чорноморського флоту так званої Російської Федерації", - сказав речник ВМС.