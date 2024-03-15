Державний оператор тилу для забезпечення харчування в ЗСУ законтрактував п’ять постачальників

Державний оператор тилу уклав договори з постачальниками для забезпечення Збройних сил України харчуванням за 13 секторами, які охоплюють всю Україну. Середня ціна за комплект становить 111,49 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ДОТ.

Зазначається, що за результатами двох раундів збору комерційних пропозицій було обрано 5 постачальників, чия пропозиція була найбільш економічно вигідною.

1. "Черкаський м'ясокомбінат" постачатиме в 4 сектори:

Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області. Ціна за комплект - 118,38 грн,

Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Київська області. Ціна за комплект -104,88 грн,

Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області. Ціна за комплект - 108,48 грн,

Дніпропетровська, Полтавська, Донецька, Запорізька області. Ціна за комплект - 111,72 грн.

2. "Буський консервний завод" постачатиме в 2 сектори:

Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області. Ціна за комплект - 113,76 грн,

Волинська, Рівненська, Житомирська області. Ціна за комплект - 113,76 грн.

3. "Твій Хліб" постачатиме в 5 секторів:

Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект - 109,62 грн,

Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект - 109,62 грн,

Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська області. Ціна за комплект - 111,24 грн,

Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська області. Ціна за комплект - 104,94 грн,

Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Київська області. Ціна за комплект - 104,94 грн.

4. "Фуд Гранд" постачатиме в сектор, який складається з Харківської, Донецької, Сумської, Луганської, Полтавської областями. Ціна за комплект - 118,38 грн.

5. "Юг Прод Торг" постачатиме в сектор, який складається з Миколаївською, Херсонською, Одеською, Кіровоградською областями. Ціна за комплект - 119,70 грн.

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Перші постачання очікуються вже з 1 квітня.

ДОТ І ПОСТАЧАННЯ ХАРЧУВАННЯ В ЗСУ

Державний оператор тилу почне відповідати за харчування Збройних Сил України з другого кварталу 2024 року.

21 лютого підприємству довелося за рішенням суду скасувати всі 11 тендерів на закупівлю продуктів для ЗСУ.

6 березня повторні тендери знову зірвалися через синхронне відкликання пропозицій з боку постачальників.

Після цього Державний оператор тилу почав купувати харчування для ЗСУ без Prozorro.