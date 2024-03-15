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Новини
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Після зустрічі з Макроном та Туском Шольц пообіцяв більше військової допомоги Україні

Олаф Шольц та Емманюель Макрон

Під час пресконференції у Берліні, яка відбулася сьогодні, 15 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єром Польщі Дональдом Туском пообіцяв надавати Україні більше допомоги, зокрема і військової.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Олаф Шольц запевнив, що європейські країни будуть купувати значно більше зброї для потреб ЗСУ. Також він пообіцяв, що разом із партнерами Німеччина буде виробляти зброю та боєприпаси на території України.

Канцлер повідомив, що російський диктатор Путін повинен зрозуміти, що Європа і надалі буде підтримувати Україну і робити все для її перемоги, зокрема, використовувати заморожені російські активи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон все більше тисне на Шольца, щоб той зайняв рішучішу позицію щодо України, - Bloomberg

Туск Дональд (543) допомога і підтримка (1165) Макрон Емманюель (1513) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+3
Макрон молодчик. От якби ще рафалі прислав з Пілотами. Можна б йому і памятник
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15.03.2024 18:06
+3
Макроша озверел после новости "козло тв" о том шо его жена трансгендер.
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15.03.2024 18:16
+3
Покажите фотографию Шмальца с подбитым глазом после этой встречи!
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15.03.2024 18:26
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Спасибі бодай за добрі слова.
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15.03.2024 18:05 Відповісти
Де Тауруси?

Все інше слова.
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15.03.2024 20:16 Відповісти
Макрон молодчик. От якби ще рафалі прислав з Пілотами. Можна б йому і памятник
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15.03.2024 18:06 Відповісти
Шольц грає роль соромливої інститутки - пуйло, я ж ніде нічого, це злий макрон і туск мене заставили. а я невинуватий зовсім. прямо як анжела девіс тьху ти анжела меркель.
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15.03.2024 18:15 Відповісти
Макроша озверел после новости "козло тв" о том шо его жена трансгендер.
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15.03.2024 18:16 Відповісти
Покажите фотографию Шмальца с подбитым глазом после этой встречи!
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15.03.2024 18:26 Відповісти
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15.03.2024 18:29 Відповісти

Наразі Французький іноземний легіон очолює етнічний українець Кирило Ющенко. І щось мені підказує, московити скоро всцикатимуться від його "Любі друзі"
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15.03.2024 18:30 Відповісти
французи мають захищати Одессу, бо вона їм рідна
‼️первый градоначальник Одессы становится главой правительства Франции! На этом посту Ришелье пребывает два периода: в 1815-1818 и в 1820-1821 годах.
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15.03.2024 18:41 Відповісти
В гуглі нема фото - цікаво глянути на Кирила Ющенка.
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15.03.2024 19:08 Відповісти
А фотографій і не буде. Це ж Французський легион
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15.03.2024 19:31 Відповісти
Французский Иностранный легион или Иностранный легион(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Légion étrangère) - войсковое соединение, входящее в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 сухопутных войск Франции и комплектуемое преимущественно из иностранцев. Образован https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 9 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1831 года по указу короля Франции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_I Луи-Филиппа I как подразделение, предназначенное для участия в боевых действиях исключительно за пределами Франции. С момента образования и по настоящее время легион подчиняется исключительно https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1 главе французского государства‼️
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15.03.2024 19:32 Відповісти
ввжаю що імʼя вигадано , але національність - етнічний українець . Це едине що повʼязує з Батьківщиною
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15.03.2024 19:38 Відповісти
Як нема фото?!

А фото Буданова всюди…
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15.03.2024 20:18 Відповісти
БЛИН, Е фото
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15.03.2024 22:17 Відповісти
Відразу видно, ці хлопці виросли не на казенній манній каші, ніколи не були ні "октябрятами",
ні "піонєрами", і науковий комунізм ніколи не вивчали....
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15.03.2024 19:07 Відповісти
Куртка замшевая.... три...
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15.03.2024 19:45 Відповісти
шольцу обіцяти і не виконувати ,що два пальці обісця...завербований німецький "карась" рашистами з часів російської агенткиМеркель
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15.03.2024 19:49 Відповісти
 
 