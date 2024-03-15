Після зустрічі з Макроном та Туском Шольц пообіцяв більше військової допомоги Україні
Під час пресконференції у Берліні, яка відбулася сьогодні, 15 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єром Польщі Дональдом Туском пообіцяв надавати Україні більше допомоги, зокрема і військової.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Олаф Шольц запевнив, що європейські країни будуть купувати значно більше зброї для потреб ЗСУ. Також він пообіцяв, що разом із партнерами Німеччина буде виробляти зброю та боєприпаси на території України.
Канцлер повідомив, що російський диктатор Путін повинен зрозуміти, що Європа і надалі буде підтримувати Україну і робити все для її перемоги, зокрема, використовувати заморожені російські активи.
Топ коментарі
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анжела девіс тьху тианжела меркель.
Наразі Французький іноземний легіон очолює етнічний українець Кирило Ющенко. І щось мені підказує, московити скоро всцикатимуться від його "Любі друзі"
‼️первый градоначальник Одессы становится главой правительства Франции! На этом посту Ришелье пребывает два периода: в 1815-1818 и в 1820-1821 годах.
А фото Буданова всюди…
ні "піонєрами", і науковий комунізм ніколи не вивчали....