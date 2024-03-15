Уряд затвердив Державну мовну програму: 8 млрд грн на розвиток та популяризацію української мови у найближчі 7 років

Сьогодні, 15 березня, Кабінет Міністрів України затвердив Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року. Обсяг фінансування Програми становить понад 7,7 млрд гривень на 7 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Державна програма - документ, передбачений мовним законом. Українська мова потребує державної підтримки як всередині країни, так і дієвих механізмів розвитку її як іноземної з огляду на перспективи вступу України до ЄС", - зазначив на засіданні Уряду Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Серед завдань програми:

зміцнення державного статусу української мови, її захисту, розвитку та популяризації;

забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації та послуг українською мовою, в тому числі через засоби масової інформації, рекламу, розширення україномовного інформаційного простору, у тому числі за кордоном;

забезпечення дотримання посадовцями органів державної влади та органів місцевого самоврядування вимог закону;

покращення якості викладання державної мови в закладах освіти;

запровадження і проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, а також міжнародного сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної;

сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;

розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів;

збільшення кількості та покращення якості українськомовного аудіовізуального культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі.

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Серед іншого, державна програма передбачає:

запровадження та популяризацію безкоштовних курсів, зокрема, онлайн, з вивчення української мови для різних категорій громадян, в тому числі для ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також громадян, які не вивчали українську мову;

реалізацію пілотного проєкту "Українська мова - офіційна мова Європейського Союзу";

затвердження стандарту з української мови як іноземної та розробку освітніх програм "Українська мова як іноземна";

затвердження стандартів української термінології;

реалізацію всеукраїнського проєкту "Національна словникова база";

надання державної допомоги на придбання книг;

створення та розповсюдження навчальних посібників для викладання української мови закордонним українцям;

сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови.

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"Запропоновані в документі механізми та інструменти створюють додаткові можливості для підсилення статусу та популяризації української мови як в Україні, так і за кордоном", - підсумував Тарас Кремінь, зауваживши, що до фінансування Програми, крім коштів із державного та місцевих бюджетів, передбачається залучати міжнародну технічну допомогу.