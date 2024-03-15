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Новини
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Уряд затвердив Державну мовну програму: 8 млрд грн на розвиток та популяризацію української мови у найближчі 7 років

мова,українська

Сьогодні, 15 березня, Кабінет Міністрів України затвердив Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року. Обсяг фінансування Програми становить понад 7,7 млрд гривень на 7 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Державна програма - документ, передбачений мовним законом. Українська мова потребує державної підтримки як всередині країни, так і дієвих механізмів розвитку її як іноземної з огляду на перспективи вступу України до ЄС", - зазначив на засіданні Уряду Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Серед завдань програми:

  • зміцнення державного статусу української мови, її захисту, розвитку та популяризації;
  • забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації та послуг українською мовою, в тому числі через засоби масової інформації, рекламу, розширення україномовного інформаційного простору, у тому числі за кордоном;
  • забезпечення дотримання посадовцями органів державної влади та органів місцевого самоврядування вимог закону;
  • покращення якості викладання державної мови в закладах освіти;
  • запровадження і проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, а також міжнародного сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної;
  • сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;
  • розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів;
  • збільшення кількості та покращення якості українськомовного аудіовізуального культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі.

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Серед іншого, державна програма передбачає:

  • запровадження та популяризацію безкоштовних курсів, зокрема, онлайн, з вивчення української мови для різних категорій громадян, в тому числі для ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також громадян, які не вивчали українську мову;
  • реалізацію пілотного проєкту "Українська мова - офіційна мова Європейського Союзу";
  • затвердження стандарту з української мови як іноземної та розробку освітніх програм "Українська мова як іноземна";
  • затвердження стандартів української термінології;
  • реалізацію всеукраїнського проєкту "Національна словникова база";
  • надання державної допомоги на придбання книг;
  • створення та розповсюдження навчальних посібників для викладання української мови закордонним українцям;
  • сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови.

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"Запропоновані в документі механізми та інструменти створюють додаткові можливості для підсилення статусу та популяризації української мови як в Україні, так і за кордоном", - підсумував Тарас Кремінь, зауваживши, що до фінансування Програми, крім коштів із державного та місцевих бюджетів, передбачається залучати міжнародну технічну допомогу.

Автор: 

Кабмін (14150) програма (132) українська мова (836) Кремінь Тарас (152)


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Топ коментарі
+17
довголітній розпил бабла.
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15.03.2024 18:38
+13
Якесь чергове безумство, чи скоріш за все злочинний розпил бабла! Якщо не подолаємо ворога, мова буде ні кому не потрібна!
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15.03.2024 18:39
+7
Це друге місце щодо розпілу бабла. На першому асфальт, на третьому серіали. А Чехія по всьому світу збирає Україні на снаряди.
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15.03.2024 18:54
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довголітній розпил бабла.
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15.03.2024 18:38 Відповісти
Якесь чергове безумство, чи скоріш за все злочинний розпил бабла! Якщо не подолаємо ворога, мова буде ні кому не потрібна!
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15.03.2024 18:39 Відповісти
Лисий з Кварталу за 8 лярдів розкаже про Сіськадовськ
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15.03.2024 18:43 Відповісти
Це друге місце щодо розпілу бабла. На першому асфальт, на третьому серіали. А Чехія по всьому світу збирає Україні на снаряди.
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15.03.2024 18:54 Відповісти
А велике бусівництво ?
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15.03.2024 20:06 Відповісти
Вже й не дивно.....ярди на мову....?Чи ярди на дрони .Але.......Ми богата держава!
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15.03.2024 18:58 Відповісти
Всі гроші підуть на переслідування Фаріон...
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15.03.2024 19:02 Відповісти
Відріжте просто російську в церквах і школах.
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15.03.2024 19:01 Відповісти
І чого тільки не вигадаєш, щоб мати змогу розкрадати кошти!
А взагалі скльки, умовно кажучи, умєрових українськими харчами не годуй, а вони залишаться умєровими!
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15.03.2024 19:03 Відповісти
Та ну скільки ж можна терпіти цей відвертий кретинізм і розпил бабла під час війни
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15.03.2024 19:03 Відповісти
Це треба було ще 19 році, а ні "какая разніца". А на марахфон це розповсюджується?
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15.03.2024 19:08 Відповісти
Рюзкє дуж-же незадоволені. Недайбо українська оживе...
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15.03.2024 19:13 Відповісти
Мову треба захищати адже ворог триста років її знищував ,але тут повина і самосвідомість пробудитись, рашиські варвари які вбивають українців ,руйнують міста і села ,мільйони вигнали з своїх домівок , люди самі мали б усвідомити і відмовитись від всього що повязує з імперією зла і "русским миром" насамперед це стосуєтся одеситів харківян ,херсонців та інших.
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15.03.2024 19:26 Відповісти
Прізвище своє вивчали?
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15.03.2024 20:49 Відповісти
Українці : хочемо нарешті розмовляти українською.
Євреї : Та пажалста! З вас 8 млрд грн.
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15.03.2024 20:56 Відповісти
А не жирно буде? Кирилко Тимошенко за рік більше розкрадав, а тут цілих 7років...
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15.03.2024 21:22 Відповісти
Оце поперло у шлемазлів....
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15.03.2024 22:41 Відповісти
Хто скаже що в цій програмі коштує 8 млрд?

Чи це програма Слуг і для Слуг як вкрасти 8 млрд.
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15.03.2024 23:14 Відповісти
Хіба це має значення, коли немає чим воювати?
Мова нікуди не дінеться.
А ось людей може не вистачити для таких планів.
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16.03.2024 01:29 Відповісти
 
 