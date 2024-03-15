Війська НАТО в Україні - це ризик Третьої світової війни, - глава МЗС Італії Таяні

На думку міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, розміщення військ НАТО в Україні підвищить ризик початку Третьої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не думаю, що НАТО має заходити в Україну. Сподіваюся, цього не станеться", - підкреслив Таяні, відповідаючи на питання щодо можливості розгортання французьких військ в Україні після відповідного припущення президента Франції Емманюеля Макрона.

"Увійти і вести війну з Росією означає ризикувати Третьою світовою війною", - додав він, виключивши можливість відправки італійських військових в Україну.

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