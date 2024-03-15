Війська НАТО в Україні - це ризик Третьої світової війни, - глава МЗС Італії Таяні
На думку міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, розміщення військ НАТО в Україні підвищить ризик початку Третьої світової війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не думаю, що НАТО має заходити в Україну. Сподіваюся, цього не станеться", - підкреслив Таяні, відповідаючи на питання щодо можливості розгортання французьких військ в Україні після відповідного припущення президента Франції Емманюеля Макрона.
"Увійти і вести війну з Росією означає ризикувати Третьою світовою війною", - додав він, виключивши можливість відправки італійських військових в Україну.
Топ коментарі
+25 Maria Sofia Douglas #585494
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+18 Colt
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+13 Vlad D #386324
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Але "таяні" вирішив нагадати про себе, ніби, в разі чого, Італія й справді на щось спроможна. Смішно.
З такого падла людини вже ніколи не буде. Ні за яких обставин.
Щоб ніякі Орбани, Фіцо і Таяні не плутались під ногами.
Треба їм нагадати, що теоретично і прибульці можуть прилетіти з метою захопити планету. Такого теж не слід виключати.
За згоди Укрвїни, війська будь якої країни НАТО чи не НАТО можуть бити кацапів на нашій території, головне не перетинати кордон кацапстану!
І чим скоріше допоможуть вигнати кацапів, тим ккраще !
На боці кого були у другій світовій? 22 червня 1941 року Італія разом з Третім Рейхом і Румунією оголосила війну Радянському союзу. Італія відрядила до СРСР експедиційний корпус.
Для чого підписували безпекові угоди?
Аби були на папері
І вони не спрацюють
Це тільки психологічно надихають що в нас є такий документ
Мабуть і НАТО не захоче воювати
Європа не знала війни 80 років
Вони не хотять війни, тому і бояться
А що вони можуть гарантувати коли самі бояться
Бояться навіть багато поставляти зброї бо тоді Україна почне вигравати війну
І Путін може вдарити по країнах Європи за те що програє війну
Ось тому і мало дають зброї
Але не розуміють що і вони на черзі також будуть якщо не зупинять рашистську Росію
пристрелить бы эту суку фсбшную .. да прикопать
Можна озвучити перелік країн?
Але тут постає цікаве питання чи готові цивілізовані країни віддати Україну і українців під знищення заради того щоб московія задовольнилася і перестала воювати, тут думки розділяються.