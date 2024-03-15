Греція долучається до коаліції країн, які допомагають Україні з розмінуванням території

Греція стала ще однією учасницею коаліції країн, які допомагають Україні з розмінуванням території.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення LRT, про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Анушаускас подякував Греції за приєднання до коаліції з розмінування, яку очолюють Литва та Ісландія.

"Ми повинні продовжувати посилати чіткий сигнал про нашу тверду рішучість продовжувати підтримувати Україну", – наголосив він.

КОАЛІЦІЯ НАТО З РОЗМІНУВАННЯ УКРАЇНИ

Литва і ще 20 країн затвердили коаліцію з розмінування України. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявляв, що у рамках коаліції з розмінування Литва надасть українській армії бронетранспортери і виділить 1,2 млн євро на програму підтримки НАТО у сфері розмінування.

Нагадаємо, у грудні минулого року Литва презентувала оновлену концепцію "Коаліції з розмінування", яка містить як елементи "гуманітарного розмінування" звільнених окупованих територій, так і "бойового розмінування" на лінії зіткнення з ворогом.

11 січня у литовському Міністерстві оборони відбулася зустріч партнерів коаліції з розмінування на чолі з Литвою, де представники готових долучитись до коаліції країн обговорили плани й подальшу роботу.