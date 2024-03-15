Кабмін виділив 200 млн грн на меддопомогу та реабілітацію військових у "Феофанії"

Кабінет міністрів затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для медичної допомоги та реабілітації військовослужбовців у клінічній лікарні "Феофанія", і дозволив спрямовувати кошти на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сильна економіка потрібна також, аби забезпечувати соціальні видатки та програми", - зазначив він.

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Очільник уряду підкреслив, що у січні та лютому 2024 року з держбюджету на соцвиплати було спрямовано більше 75 мільярдів гривень, зокрема, 42,5 мільярдів гривень – на пенсії, 17 мільярдів гривень – на соціальний захист громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, 9,4 мільярдів гривень – на субсидії, а 3,8 мільярдів гривень – на соціальний захист дітей та сімей.

"Одночасно ми запускаємо нові проєкти в соціальній, медичній та ветеранській сферах. Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів для медичної допомоги та соціальної реабілітації військовослужбовців у лікарні "Феофанія", - повідомив Шмигаль.

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Він зауважив, що уряд виділяє 200 мільйонів гривень на закупівлю лікарських засобів та медикаментів, аби українські воїни у "Феофанії" могли отримати якісну допомогу.