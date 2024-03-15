Прем’єрка Латвії Сіліня після візиту до Вашингтона: Конгрес США знайшов процедурний шлях для компромісу щодо допомоги Україні

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що у Конгресі США знайшли "якийсь процедурний шлях" для схвалення продовження допомоги Україні.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За її словами, після візиту до Вашингтона вона стала оптимістичнішою щодо перспектив подальшої підтримки України від США.

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Вона зазначила, що конгресмени від демократів та республіканців сказали їй, що пропозиції щодо фінансування Києва, швидше за все, будуть винесені на голосування у Палаті представників.

"Я налаштована оптимістичніше, тому що розмовляла з деякими конгресменами, які кажуть, що знайшли якийсь процедурний шлях, як вони можуть досягти результату і знайти якийсь компроміс", — сказала Сіліня.

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Глава латвійського уряду також заявила, що підтримує використання заморожених активів Росії для підтримки України, а також використання єврооблігацій для доставлення більшої кількості зброї в Україну.