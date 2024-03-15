Макрон у Берліні щодо військ в Україні: "Ми не ініціюватимемо жодної ескалації"
Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем’єром Польщі Дональдом Туском заявив, що у контексті відправлення військ НАТО в Україну була узгоджена позиція "не ініціювати ескалацію".
"Ми будемо робити все необхідне стільки, скільки потрібно, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ, скільки знадобиться, і, як і з першого дня, не ініціюватимемо жодної ескалації", – сказав Макрон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Французький лідер наголосив на "жорсткій рішучості" західних союзників у допомозі Україні.
За його словами, це передбачає єдність, "тому ми ухвалили рішення щодо кількох ініціатив і, діятимемо утрьох над дуже конкретними речами".
Заява Макрона про західні війська в Україні
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.
Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
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Наверное , звонят Макрону каждый день
Просятся в Украину
Поучаствовать в сафари на русских
Макрон наконец дозрел
Кто ничем ,кроме стрелять и убивать
Не хочет заниматься
И шлифует только это умение
Это очень серьезная цифра
А в каждой европейской стране есть тысячи мужчин
Которые не хотят работать на заводе с 8 до 16
Которые прошли ту или иную войну
Они с превеликим удовольствием приедут
Чтобы ЛЕГАЛЬНО МОЧИТЬ РУССКИХ
И получать за это неплохую зарплату от своих стран
Чтобы стреляли далеко от тебя
Как только это доходчиво объяснят европейцам
Они заплатят своим Легионам
Столько,сколько надо....
11 березня
До зустрічі з ним Шольц був рішучішим.
заява » Ми не будемо єскаліровать» це помилка.
Це развьязуе руки ху&лу та виглядае як « запрошення», бо йому за це нічого не буде.
Це тіж слова що казав Байден/Саліван у 2022…
Може Макрон не все говорить? Та буде гнути свою лінію, бо Ліпен його критикуе за пасівність..
Це захід винний, що Путлер напав, та вбиває українців.
Зачет!
Тому ви ніколи не будете встигати за кожною "ескалацією" кремля. Адекватна, своечасна й навіть упереджена відповідь на всі агресивни дії росії то не ескалація а шлях до скоришого встановлення миру на європейскому континенті. Хто зволікає, той програє.
Наглость, какой свет давно уже не видывал. Если поначалу еще пытались придумывать какие-то левые самооправдания, типа "защита своих" от выдуманных нацистов и т.п., то сейчас уже ничего не стесняются. Жаль, нет никакого "мирового полицейского", чтоб за такую борзость надавал по €6@лy..