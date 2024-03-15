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Новини Війна
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Макрон у Берліні щодо військ в Україні: "Ми не ініціюватимемо жодної ескалації"

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем’єром Польщі Дональдом Туском заявив, що у контексті відправлення військ НАТО в Україну була узгоджена позиція "не ініціювати ескалацію".

"Ми будемо робити все необхідне стільки, скільки потрібно, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ, скільки знадобиться, і, як і з першого дня, не ініціюватимемо жодної ескалації", – сказав Макрон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Французький лідер наголосив на "жорсткій рішучості" західних союзників у допомозі Україні.

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За його словами, це передбачає єдність, "тому ми ухвалили рішення щодо кількох ініціатив і, діятимемо утрьох над дуже конкретними речами".

Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

Автор: 

Макрон Емманюель (1513)


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Топ коментарі
+8
То підтягуитесь - Макрон - Франція на 17-тимому місці в Європі по допомозі Украіни
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15.03.2024 19:58
+7
Коротше кажучи,будуть воювати нами,допоки ми не закінчимося,а далі буде видно.Ще є молдавани,прибалти,поляки...До Берліна і Парижа ще далеченько.
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15.03.2024 20:27
+5
Україна не потребує західних військ, але готова прийняти інший персонал із країн НАТО - Зеленський

11 березня
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15.03.2024 20:21
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Из Иностранного французского Легиона
Наверное , звонят Макрону каждый день
Просятся в Украину
Поучаствовать в сафари на русских
Макрон наконец дозрел
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15.03.2024 19:56 Відповісти
9000 - тех ,кто спит с оружием
Кто ничем ,кроме стрелять и убивать
Не хочет заниматься
И шлифует только это умение
Это очень серьезная цифра
А в каждой европейской стране есть тысячи мужчин
Которые не хотят работать на заводе с 8 до 16
Которые прошли ту или иную войну
Они с превеликим удовольствием приедут
Чтобы ЛЕГАЛЬНО МОЧИТЬ РУССКИХ
И получать за это неплохую зарплату от своих стран
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15.03.2024 20:44 Відповісти
Всегда лучше заплатить много
Чтобы стреляли далеко от тебя
Как только это доходчиво объяснят европейцам
Они заплатят своим Легионам
Столько,сколько надо....
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15.03.2024 20:50 Відповісти
То підтягуитесь - Макрон - Франція на 17-тимому місці в Європі по допомозі Украіни
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15.03.2024 19:58 Відповісти
Ми вже про тебе так позитивно почали думати,з Наполеоном утотожнювати,а ти задню даєш)Астанавісь))
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15.03.2024 20:05 Відповісти
Україна не потребує західних військ, але готова прийняти інший персонал із країн НАТО - Зеленський

11 березня
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15.03.2024 20:21 Відповісти
Тобто, західні війська вже вантажились у вагони, щоб відправитись в Україну, але блазень їх не впустив?
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15.03.2024 20:56 Відповісти
А можна конкретніше, яка країна вже готова була надіслати свої війська в Україну?
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15.03.2024 21:05 Відповісти
Тобто, Бубачці не потрібна підтримка України. Він не планує звертатися до парламенту. А без рішення ВР ніякі іноземні війська не можуть прийти на допомогу Україні.
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15.03.2024 23:27 Відповісти
Ще раз питаю: яка країна готова відправити свої війська в Україну? Конкретно можна?
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16.03.2024 12:08 Відповісти
Ще й як потребує!
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15.03.2024 21:41 Відповісти
Невже Шольц « погасив» Макрона?

До зустрічі з ним Шольц був рішучішим.

заява » Ми не будемо єскаліровать» це помилка.

Це развьязуе руки ху&лу та виглядае як « запрошення», бо йому за це нічого не буде.

Це тіж слова що казав Байден/Саліван у 2022…

Може Макрон не все говорить? Та буде гнути свою лінію, бо Ліпен його критикуе за пасівність..
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15.03.2024 20:05 Відповісти
Коротше кажучи,будуть воювати нами,допоки ми не закінчимося,а далі буде видно.Ще є молдавани,прибалти,поляки...До Берліна і Парижа ще далеченько.
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15.03.2024 20:27 Відповісти
Ага, ага.

Це захід винний, що Путлер напав, та вбиває українців.
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15.03.2024 21:07 Відповісти
Ти давай не агакай.Сопи собі під американською парасолькою в дві дірки мовчки.Війна до тебе навряд чи добереться. Ми самі знаємо в чому ми винні.***** вже напало.І зараз саме Захід винний в тому,що цинічний, сцикливий і прикриває свою сраку українцями. Ну і хрін з ним. Впаде Україна-хльобнете кривавої юшки теж по повній!
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15.03.2024 22:22 Відповісти
Оккупа́ция Москвы́ великой армией под командованием императора Наполеона продолжалась чуть больше месяца, со 2 (14) сентября по 8 (20) октября 1812 года, и стала переломным моментом Отечественной войны 1812 года. За время оккупации город был разграблен и опустошён пожаром, причины которого вызывают споры у историков.

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15.03.2024 20:28 Відповісти
Потом Великую армию съели вши.)
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15.03.2024 20:48 Відповісти
У Маккрона зов предков) накостылять русским еще раз! 👍
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15.03.2024 21:44 Відповісти
шкода що Берлін здувся.
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15.03.2024 20:33 Відповісти
Это красиво.
Зачет!
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15.03.2024 20:56 Відповісти
Дякую.
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15.03.2024 22:58 Відповісти
Чекав, коли дасть задню. Далі під гаслом папи,
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15.03.2024 21:02 Відповісти
а я ему говорил ,не открывай рот ,а то кишки простудишь
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15.03.2024 21:06 Відповісти
"Ми не ініціюватимемо жодної ескалації"
Тому ви ніколи не будете встигати за кожною "ескалацією" кремля. Адекватна, своечасна й навіть упереджена відповідь на всі агресивни дії росії то не ескалація а шлях до скоришого встановлення миру на європейскому континенті. Хто зволікає, той програє.
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15.03.2024 21:15 Відповісти
Дружнє влучання французької ядерної ракети по Кремлю, в жодному випадку, не може рахуватися ініціацією ескалаціі. Просто таке зараз не просте se la vie.
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15.03.2024 21:38 Відповісти
Гору у дискусії взяв Шольц.
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15.03.2024 21:47 Відповісти
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15.03.2024 22:06 Відповісти
Можно завести в Україну еврпейских прикордонників, ПОЛИЦІЮ, прокурорів . Це тоже допомога
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15.03.2024 22:11 Відповісти
І європейських жителів.
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16.03.2024 12:09 Відповісти
при одном только слове - "войска НАТО в Украине", украинские гниды сцат кипятком
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16.03.2024 00:27 Відповісти
Це все фігня. Один жабоїд, Клемансо, в 1919 році в останній момент начхав на Версальські домовленності і викотив гансам ультиматум. А потім Гітлер і використав Версальський договір як грунт для експансії. До речі і Рузвельт і Даллес тоді були молодими і працювали в складі делегації США і завжди вважали, що саме бикування Клемансо і породило майбутню кризу і що американці двічі були змушені вписатись за фрондерство жабоїдів. Нема у них армії і ніколи не було а Іноземний легіон виконує поліційні функції в колоні ях Франції. І мікрон туди ж - має два дивізіона цезарів а понту наганяє на весь світ. Недарма його Бубачка так поважає.
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16.03.2024 01:17 Відповісти
Шаг вперёд и два назад.
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16.03.2024 02:01 Відповісти
"предупредив, что развертывание западных войск в Украине(!) неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО"

Наглость, какой свет давно уже не видывал. Если поначалу еще пытались придумывать какие-то левые самооправдания, типа "защита своих" от выдуманных нацистов и т.п., то сейчас уже ничего не стесняются. Жаль, нет никакого "мирового полицейского", чтоб за такую борзость надавал по €6@лy..
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16.03.2024 04:11 Відповісти
 
 