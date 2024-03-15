Протягом доби зафіксовано 68 бойових зіткнень, на Авдіївському та Новопавлівському напрямках відбито 44 ворожі атаки, - Генштаб ЗСУ

Триває 751 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 68 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних дій, на жаль, є жертви серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Сьогодні, Росія завдала декілька ракетних ударів по Одесі, цинічно завдавши повторного удару по співробітникам ДСНС, які на той час вже приступили до ліквідації наслідків та надання допомоги потерпілим. Внаслідок цієї терористичної атаки, за попередніми даними, щонайменше 19 осіб загинуло та ще 70 поранено.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Писарівка, Попівка, Вільне, Лукашівка, Дмитрівка Сумської області; Баранівка, Покаляне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Клюси, Грем'яч Чернігівської області; Сорокине, Ходине, Волфине, Володимирівка, Запсілля, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Плетенівка, Бударки, Амбарне, Строївка Харківської області.

Бойові дії на Сході

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка Харківської області та Надія Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем були понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Сіверськ Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області, Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

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На Бахмутському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Віролюбівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Керамік, Новобахмутівка, Семенівка, Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Карлівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Побєда і Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Курахове, Катеринівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

Ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, протягом доби ворогом здійснено 3 безуспішних штурми позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Нікополь Дніпропетровсьої області; місто Херсон та Берислав, Садове Херсонської області.

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Удари по ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.