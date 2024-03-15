У Раді Європи занепокоєні, що справи Євромайдану можуть закрити через закінчення строків давності
Комітет міністрів Ради Європи оцінив виконання Україною рішень ЄСПЛ у справах, що стосуються подій Революції гідності 2013-14 років.
Про це йдеться у висновках Комітету, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зокрема, у Комітеті "із жалем констатували", що деякі кримінальні провадження щодо співробітників правоохоронних структур або недержавних суб'єктів, які були причетні до порушень прав людини під час зазначених подій, були припинені національними судами у зв'язку з закінченням строків давності у справах Шморгунова та інших, а також у справах Ігоря Луценка і Юрія Вербицького.
У Комітеті занепокоєні, що через десять років після подій переважна більшість кримінальних проваджень все ще перебуває на розгляді в національних судах, а деякі – на стадії досудового розслідування.
У висновках наголошують на ризиках того, що у деяких злочинів може сплисти строк давності.
Комітет закликав прискорити досудове розслідування та завершити судові провадження без подальших затримок, а також запропонував владі вивчити альтернативні заходи відшкодування шкоди для забезпечення того, "щоб припинення кримінальних проваджень у зв'язку зі спливом строку давності не призводило до потурання безкарності".
Комітет відзначив, що виплати компенсації в деяких випадках повертаються до держбюджету як незатребувані протягом одного року, і закликав владу вирішити цю проблему.
У Комітеті також висловили жаль, що значна кількість справ стосовно цих подій втратила свою актуальність. Комітет закликав владу "подвоїти свої зусилля" і довести до кінця незавершені кримінальні провадження без подальших затримок і "продовжувати ефективно інформувати громадськість про їх перебіг".
У січні 2021 року ЄСПЛ виніс рішення у справах Шморгунов та інші проти України, Луценко і Вербицький проти України, Кадура і Смалій проти України, Дубовцев та інші проти України і Воронцов та інші проти України.
Суд заявив про численні порушення прав людини та відповідальність держави Україна за смерть принаймні одного протестувальника.
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Просто прослідкуйте за фейсбуком аба інстаграмом Бориса Джонсонюка , там безліч фото єрмака , тобто Борис реально вважає шоблу демократами нової формації...
Реформували вже 10 разів, а їм пох...
А він пересадив люстрованих татарова та інших у високі кабінети. Це все, що потрібно знати про "слуг" і їх братів "ригів".
То дай відповідь.
Чому повернули до влади антимайданівців? Чому не виконали закон про люстрацію, прийнятий минулою владою і повернули на свої місця всю команду януковича, ту команду, яка знищувала Україну? Чому відводили армію і розміновували виходи з Криму і підходи до Маріуполя? Навіщо відкрили двері ворогу? Чому фактично знищили Конституцію і руйнуєте майже всі інститути влади? Це все зробили ви, 73% у 2019 році.
А на просте питання скільки буде 2х2? То звичайно це буде медведчуківсько-коломойське 1х1=(дорівнює) Херпідовському марафону і відосам, що означає продовженням кіносеріалу про Голобородько.
Навіщо вам слугориги сперечатися з порохоботами, тим більше, що президентом вже 5 років є пан Зеленський? Тож краще сперечайтеся між собою, хто за арахамію, а хто за безмозглу і колю котлєту, хто відразу за антимайданівців єрмака і татарова... У вас вибір величезний, бо у списку жодного притомного. Мені пояснювати нічого не потрібно, поясніть краще людям, які вам повірили, а ви їх обдурили.
Все, більше нічого не пиши, не засирай сайт. Набридла твоя маячня.
Генеральна прокуратура України повідомляє, що відкрила кримінальне провадження проти проросійського політика, голови політради партії «Опозиційна платформа - за життя» Віктора Медведчука за статтями «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».
https://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-gpu-derzhrada/29752478.html
Здається тоді Президентом був Порошенко? А справу потрібно було розслідувати, або закрити судом. А як Херпіду міг закрити справу на свого роботодавця і коллеги та соратнику по дружній партії ОПЗЖ? Чи в ОП ф Раді не служать і не голосують разом представники цих твої таборів?
Що стосується шуфрича, так справу порушили вже пізніше, тоді коли він скоїв злочин - СБУ заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора зібрали "аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність Нестора Шуфрича".Підозру йому повідомили за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкція статті передбачає до 15 років в'язниці. За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якого слідство вважає агентом ФСБ.Сівкович втік до Москви у 2014 році і, за версією СБУ, створив "кротоферму" для підривної діяльності проти України. Саме він, за даними СБУ, курував колишнього начальника управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді. Цей той кулініч, якого разом із ще одним зрадником наумовим призначив разор із Херпіду баканов.
Думаю, що про баканова, наумова і кулініча та ще купи генералів Вам відомо? А коли розслідували справу по кулінічу, то вийшли на пана шуфрича і мали діяти згідно КПК і КК. Ще раз нагадаю, що їх призначив своїм Указом президент.
Вони за нас !!!
А ми кажемо чого ж ми не в Європі? Чого ж поганий Захід нас не рятує ???
Бо вони дивляться на нас НЕ як собі рівних, як на дикунів.
З одного боку їм нас шкода, а з іншого, як врятуєм то що потім з ними робити ?
Бо скільки вовка не годуй він все одно за своє, до лісу.
Сборник сочинений в III томах
Автор: Самый богатый президент, самой бедной страны в Европе.