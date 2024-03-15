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Новини
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Посол США Брінк про удар по Одесі: Росія не зупинить свою агресію в Європі, ми маємо допомогти Україні

Наслідки ракетного удара РФ по Одесі 15 березня

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський ракетний удар по Одесі, який призвів до численних жертв.

Про це вона написала у Twitter (X), повідомляє Цензор.НЕТ.

Посол підкреслила, що ця жорстока атака демонструє, що Росія "не зупинить свою зухвалу агресію в Європі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 20 (оновлено)

"Ми повинні допомогти Україні зупинити Росію зараз. Не можна втрачати ні хвилини", – зазначила Брінк.

Посол США Бріджит Брінк про удар Росії по Одесі 15 березня 2024 року

Удар РФ по Одесі 15 березня

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 20 загиблих та 73 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.

Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону НПУ "Цунамі" Олександр Гостіщев.

У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.

Автор: 

Одеса (5496) Брінк Бріджит (235)


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Топ коментарі
+4
Більше пламєнних рєчєй, бо вони неабияк допомагають!!!
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15.03.2024 21:03
+4
Це всього лиш посол, вона допомагає як може. В неї немає таких важелів впливу як в Палати представників США, же застряг законопроект з допомоги Україні.
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15.03.2024 21:19
+3
Ну посол більше і не може зробити чим закликати свою державу до допомоги.
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15.03.2024 21:17
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Більше пламєнних рєчєй, бо вони неабияк допомагають!!!
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15.03.2024 21:03 Відповісти
Ну посол більше і не може зробити чим закликати свою державу до допомоги.
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15.03.2024 21:17 Відповісти
Може, краще б мовчали, поки наміри не набудуть матеріальної форми? Ще вже виглядає, мов знущання
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15.03.2024 21:07 Відповісти
Це всього лиш посол, вона допомагає як може. В неї немає таких важелів впливу як в Палати представників США, же застряг законопроект з допомоги Україні.
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15.03.2024 21:19 Відповісти
Рузькіє тварі в черговий раз довели свою підступність, виникає питання чому було багато людей в тому місці де пролунали вибухи, ще й на чолі з війсковими керівниками, і якщо не помиляюся то поруч з містом де раніше загинули кілька дітей, там прокляте місце.
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15.03.2024 21:23 Відповісти
Маєте, допомогайте. Одни слова справі не допоможуть.
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15.03.2024 21:33 Відповісти
Визнайте рашку країною-спонсоркою тероризму. Нє?
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15.03.2024 21:34 Відповісти
Ну як будуть давати як раніше дуже мало, то це нічого не дасть
Треба давати багато і вчасно ось тоді звільнення і перемога
Бо світ не хоче поразки Росії тому дають Україні мало
Але для реклами говорять що треба дати. . .
Насправді збираються так само робити що й робили
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15.03.2024 21:35 Відповісти
Трампівська маріонетка успішно множить на нуль всі ці полум'яні заклики.
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15.03.2024 21:45 Відповісти
То у чому справа? Розслабились вон від гарного життя, це їм пощастидо, що напали не на них, а то хто зна чим би скінчилось, може б тільки стурбоааність і висловили
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15.03.2024 21:48 Відповісти
Бла-бла...
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15.03.2024 22:02 Відповісти
І так ми маємо вже 6 місяців
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15.03.2024 22:24 Відповісти
А чи не запізно ви кинулися скаженого пуйла вгамовувати? Навіть чужими солдатами не бажаєте з ним воювати.
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16.03.2024 06:55 Відповісти
 
 