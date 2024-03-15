Посол США Брінк про удар по Одесі: Росія не зупинить свою агресію в Європі, ми маємо допомогти Україні
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський ракетний удар по Одесі, який призвів до численних жертв.
Про це вона написала у Twitter (X), повідомляє Цензор.НЕТ.
Посол підкреслила, що ця жорстока атака демонструє, що Росія "не зупинить свою зухвалу агресію в Європі".
"Ми повинні допомогти Україні зупинити Росію зараз. Не можна втрачати ні хвилини", – зазначила Брінк.
Удар РФ по Одесі 15 березня
Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 20 загиблих та 73 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.
Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону НПУ "Цунамі" Олександр Гостіщев.
У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.
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Треба давати багато і вчасно ось тоді звільнення і перемога
Бо світ не хоче поразки Росії тому дають Україні мало
Але для реклами говорять що треба дати. . .
Насправді збираються так само робити що й робили