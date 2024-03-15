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70 гаубиць M114, 2000 авіаракет і мільйони боєприпасів: Греція готує військову допомогу для України, - ЗМІ

зброя,греція

Греція має намір за посередництва Чехії поставити Україні нову партію військової допомоги. Ідеться про авіаційні ракети, артилерійські знаряддя і патрони.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням РБК-Україна, про це повідомляє eKathimerini.

Видання зазначає, що обладнання буде закуплено Чехією і відправлено безпосередньо в Україну. Чеські та грецькі чиновники ведуть переговори про ціни на ці системи, а потім відбудеться підписання двосторонньої угоди.

Грецькі чиновники заявляють, що саме боєприпаси потрібні Україні найбільше і що її пропозиція сприятиме задоволенню потреб українців.

Читайте також: Греція долучається до коаліції країн, які допомагають Україні з розмінуванням території

Греція повідомила чиновників Євросоюзу, які відповідають за координацію допомоги Україні, що можуть цього року можуть поставити ЗСУ через Чехію таку допомогу:

  • 2000 ракет Zuni;
  • 180 ракет, які успішно використовувалися Україною в протитанковій війні і перебувають у верхній частині списку українських запитів;
  • 90 тисяч 90-мм снарядів, які використовуються також у протитанковій боротьбі, а також у зенітній зброї;
  • 4 мільйони куль;
  • 70 155-мм гаубиць M114 американського виробництва.

Видання зазначає, що артилерійські установки справді надходять зі складу грецької армії, але тривалий час вважалися непотрібними для її оперативних потреб.

Однак вони вважаються корисними в протистояннях України на брудній місцевості. Це друга партія M114, яку Греція продасть Чехії для передачі Україні.

Також читайте: Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій, - Зеленський

Міністр оборони Нікос Дендіас наступного тижня візьме участь у зустрічі членів НАТО та інших країн, що надають озброєння Україні, в Німеччині. Очікується, що він повторить позицію Греції про те, що потік зброї та боєприпасів необхідно зберегти, щоб допомогти Україні пережити важку весну.

Нагадаємо, Греція в рамках військової допомоги Україні надала боєприпаси та 20 броньованих машин БМП-1 радянського виробництва в обмін на дещо сучасніші бойові машини Marder німецького виробництва.

Автор: 

Греція (604) допомога (8430)


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Топ коментарі
+29
Зараз люба військова допомога від будь кого є надважлива, враховуючи , що США тормозять допомогу.
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15.03.2024 21:03
+21
Дякуємо Греції. Така несподівана допомога.
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15.03.2024 21:05
+13
,,Вважаються корисними для використання в брудній місцевосці.. Нічого не зрозумів. Греція занадто охайна для такої зброї?
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15.03.2024 21:07
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Неочікувано...
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15.03.2024 21:02 Відповісти
Чому? Це далеко не вперше...
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15.03.2024 21:07 Відповісти
І це тільки одна Греція…

А що мог би передати/ продати Шольц?!
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15.03.2024 22:43 Відповісти
Зараз люба військова допомога від будь кого є надважлива, враховуючи , що США тормозять допомогу.
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15.03.2024 21:03 Відповісти
це не люба - а запланована
і не від будь-кого - а від Греції
хватить зі США ліпити "останню надію"
Європа прокинулася та завязала берці
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15.03.2024 21:41 Відповісти
Дякуємо Греції. Така несподівана допомога.
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15.03.2024 21:05 Відповісти

ДЯКУЕМО!
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15.03.2024 22:47 Відповісти
Навіщо про це говорити, коли ще зброя не доставлена в Україну? Щоб кацапи залякали греків, як це робили з іншими? Заради піару і Україну готові здати?
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15.03.2024 21:05 Відповісти
Вони спробували в Одесі грека залякати. Тепер він буде мститися
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15.03.2024 23:59 Відповісти
Дякуємо!
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15.03.2024 21:06 Відповісти
4 мільйони куль; ..... мммм.... Може набоїв?
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15.03.2024 21:06 Відповісти
Куль. Для КУЛЕмета.
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15.03.2024 21:08 Відповісти
А чому тоді не повітряних куль?
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15.03.2024 21:11 Відповісти
Так. Повітряних куль для Red Army- в кожного військового армії ху&ла.
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15.03.2024 22:45 Відповісти
Їх з гільз повитягують, чи як?
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15.03.2024 21:16 Відповісти
Текст переводив робот....куль,90 мм до зениток??? А головний перл....використання на брудний мисцевости???
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15.03.2024 21:29 Відповісти
Кули отдельно, капсули отдельно, порох в бочках.
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15.03.2024 22:09 Відповісти
,,Вважаються корисними для використання в брудній місцевосці.. Нічого не зрозумів. Греція занадто охайна для такої зброї?
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15.03.2024 21:07 Відповісти
Можливо малося на увазі що ці гармати дуже надійні і можуть використовуватися навіть у складних умовах.
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15.03.2024 21:21 Відповісти
Це дуже стара, проста і надійна зброя. Епохи другої світової. Використовувалась США у Вьєтнамі, може ще десь.
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16.03.2024 00:14 Відповісти
США ще не існувало, у часи коли існувала древня Еллада. А гаубиці виготовлені саме у США.
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16.03.2024 21:16 Відповісти
Спасибо Чехии. Греки даже за гаубицы времен 2-й мировой войны будут упорно торговаться.
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15.03.2024 21:08 Відповісти
"70 гаубиць M114, 2000 авіаракет і мільйони ***********: Греція готує військову допомогу для України, - ЗМІ"
------
У статті мова не про мільйони ***********, а про мільйони набоїв...
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15.03.2024 21:08 Відповісти
Все потрібно. Навіть патрони до особистої зброї піхотинця.
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15.03.2024 21:10 Відповісти
Та більше ніж потрібно - необхідно, але заголовок має бути коректним.
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15.03.2024 21:12 Відповісти
А набої це не ********** чи що?
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15.03.2024 21:13 Відповісти
Набої - це ********** до стрілецької зброї.
Але набої краще називати набоями.
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15.03.2024 21:23 Відповісти
если пишут боеприпасы - то 90 % подумают что снаряды или хотя-бы мины
так что луше писать патроны или набои
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15.03.2024 23:29 Відповісти
Усе норм. Україна викорастаний як требо.

Разом до перемоги.
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15.03.2024 22:47 Відповісти
В Україні історичний музей озброєння хочуть відкрити?

155 mm Howitzer M114 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F польова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F гаубиця періоду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни . Була розроблена в https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939-1941 https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 роках для заміни застарілої 155-мм гаубиці Шнейдера часів ще https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Першої світової війни , щоб зайняти в системі озброєнь місце між легкою 105-мм польовою M2 і корпусними гарматами важкої артилерії. Серійно вироблялася, під позначенням M1, з жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1942 1942 по червень https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 року , всього було випущено 4035 систем цього типу (1942 - 19, 1943-1469, 1944-1949, 1945-598). Пік виробництва, 206 гаубиць, припав на червень 1944 року.

Була найпоширенішою після M2 польовою гарматою військ США у Другій світовій війні та використовувалася ними на всіх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 театрах воєнних дій . Після війни була модернізована та одержала позначення M114. Випуск модернізованої гаубиці продовжувався до 1953 року. Даної версії було випущено близько 2000 шт. Вона залишалася на озброєнні військ США протягом кількох десятиліть, застосовувалася у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Корейській та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96 В'єтнамській війнах, перш ніж була замінена новою 155-мм гаубицею https://uk.wikipedia.org/wiki/M198 M198 . Поставлялася до багатьох країн, у ряді яких все ще залишається на озброєнні на https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 рік , і використовувалася в багатьох регіональних конфліктах.
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15.03.2024 21:09 Відповісти
Ніби в росіян щось більш *******. Гармати і купа снарядів до них потрібна Україні. Можливо ще ракет побільше щоб мінімізувати бої між людьми бо людей в росіян якраз більше чим в українців.
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15.03.2024 21:12 Відповісти
Но мы же не можем себе позволить как кацапы мясом воевать. А ети пушки именно для стрельбы прямой наводкой.. Скоро в атаку с мушкетами будем ходить
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15.03.2024 22:11 Відповісти
14,5 км дальність стрільби.
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15.03.2024 22:14 Відповісти
Ето максимальная дальность стрельбы. Чтобы запустить снаряд куда нибудь. А чтобы куда то попасть то нужно выкатить пушку на 5-7км максимум. Тоесть почти на передовую.
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15.03.2024 22:31 Відповісти
це не пушка, це міномет. мʼясо тут ні до чого.
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15.03.2024 23:11 Відповісти
Гаубицы для стрельбы прямой наводкой?
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
Гм... Да ведь других нет!
Вот никаких и не читайте.
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15.03.2024 22:36 Відповісти
так палками будешь стрелять с этой ЗЕ плесенью - спасибо грекам что хоть что-то дают если своего нет
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15.03.2024 23:30 Відповісти
Гаубиця апріорі для НАВІСНОЇ стрільби з закритих позицій, а не для прямої наводки крім випадків самоборони. Елементарні речі
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16.03.2024 08:46 Відповісти
Ізраїль і Туреччина також як музейні експонати ці гаубиці використовують?
В полі усе згодиться. Ще у Данії, Норвегії, Голландії ці гаубиці на зберіганні є.
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15.03.2024 21:17 Відповісти
В Ізраїля теж на зберіганні вони
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15.03.2024 21:41 Відповісти
Південна Корея має більше тисячі. Вони їх правда проапгрейдили до 39 калібрів і порохова камора збільшена під ******* НАТОвські заряди.
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15.03.2024 21:56 Відповісти
Але Ізраіль не поспішав. Та тепер не поспішае. Одні слова.
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15.03.2024 22:50 Відповісти
В ЗСУ уже есть гаубицы 105 mm Howitzer M101 того тоже 1941-го года. Фото месячной давности с Авдеевки из Нью-Йорк Таймс.

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15.03.2024 21:32 Відповісти
В Україні вже є все.... Добре, коли віддаєш старий непотрібний мотлох, а на замін отримуєш ******* НАТівське озброєння. Вроді і допоміг, чим міг і сам непогано прибарахлився.......

Чекаємо на мортири та стінобитні орудія.... нам все згодиться.......
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15.03.2024 21:40 Відповісти
Саме так
навіть США надає танки 30+ років, гармати 20+ років і т.д.
а заміщає потім більш *********

та дивиється, що виникають "дірки" в бухгалтерії,
надаючи стару зброю по залишковій ціні,
а нову закупляючи по теперішній ціні

Україна таким чином отримує менше зброї, та застарілу
Надаючи ******* зброю, то кількість була таж сама,
не було би дірок в "бюджеті",
та виправдань, що гроші є - проте зброю не комфортно передавати
тому що зменшиться кількість, хоча якість підвищиться
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15.03.2024 22:48 Відповісти
Абрамси з 1995 року нові не виготовляють. Вообще. Ні для кого, ні навіть для себе. Тільки модернізація. І Польша, Румунія, Тайвань теж отримають модернізовані 30+ років.
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16.03.2024 13:34 Відповісти
Ок
Україна отримала https://www.voanews.com/a/all-31-abrams-tanks-in-ukraine-us-military-confirms-to-voa/7313918.html версію M1A1
https://www.wojsko-polskie.pl/au/articles/aktualnosci/czolgi-i-wyrzutnie-ze-stanow-zjednoczonych-dla-polski/ Польша закупила 116 M1A1, та 250 M1A2 v3

Яке пояснення звідкіля 4.2млрд, котрі не бажають використати?
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16.03.2024 13:57 Відповісти
Україна отримує M1A1SA (Situational Awareness).
Польша отримує M1A1.
Коли почне отримувати M1A2 v3 неведомо. Але не раніше 2025 року.
Тайвань M1A2 v3 потроху отримує. Коли черга Румунії теж не відомо.
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16.03.2024 14:26 Відповісти
Ок
Все рівно їм 30+ років

Звідкіля влітку знайшли недопоставку на 6.2млрд, котра зараз складає 4.2млрд?
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16.03.2024 17:43 Відповісти
30+ років. Як і геть усім іншим. Але M1A1SA максимум 2010 року, коли їх тільки почали постачати Іраку. Все важливе там нове. Нова електроника, включаючи зв'язок, навігацію, системи наведення, телевізійні приціли, новій FLIR, і.т.д., а також нові компоненти броні із збідненого урану третього покоління.

За гроші нічого не знаю. До Міноборони, чи ще якоїсь державної установи, ніякого відношення не маю.
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16.03.2024 18:03 Відповісти
Чекай, скоро вони ************ у тебе на Брайтон Бич.
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15.03.2024 22:51 Відповісти
так закупи новые ботяра кацапская кто тебе не дает
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15.03.2024 23:32 Відповісти
2022 The government of Portugal has decided to hand over 15 M113 tracked armored personnel carriers and five 155 mm M114 howitzers to the Armed Forces of Ukraine.
2023 Portugal announced the transfer of a new batch of M113 armored personnel carriers and 105mm towed howitzers to Ukraine. We transfer 14 more М113 armored personnel carriers and a battery of 105mm howitzers (probably М101А1 - ed.),
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15.03.2024 22:46 Відповісти
А от Вам цитата з https://defence-ua.com/weapon_and_tech/*****************************************************************************************************************-14757.html Defensе Express ... особливо зважаючи, що знос стволів, і то досить швидкий, ніхто не відміняв:

"...Водночас це не означає те, що зробити з цими гаубицями нічого неможливо взагалі. Бо ця гаубиця доволі довгий час була основною у багатьох європейських країн. А в умовах Холодної війни у другій половині 80-х Данія, Нідерланди та Норвегія вирішили провести спільну модернізацію M114 шляхом збільшення довжини ствола до стандартних на той час 39 калібрів.

У результаті до 1990 року загалом було модернізовано 226 таких гаубиць шляхом заміни ствола, але з максимальним використанням всіх інших вузлів артилерійської частини та лафета. У результаті дальність зросла до 18 км звичайним снарядом M107, 24,6 км з використанням снаряда з покращеною аеродинамікою ERFB, а з донним генератором (ERFB-BB) - до 32 км.

Тобто шляхи перетворення M114А1 на щось більш боєздатне існують. Хоча звісно назвати ідеальним таке рішення важко, бо все одно мова йде про повну заміну ствола та відповідні технологічні цикли на модернізацію..."
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15.03.2024 23:15 Відповісти
О, у Греції прокинулися також,
Подяка грецьким бандерівцям!

Бандерівці всіх країн - з'єднуйтесь!
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15.03.2024 21:12 Відповісти
Ждемо срачу від наших "патріотів " - мало дали , не те дали ...недодали . Можна ще за грецькі танкери згадати, що продали Московії ... Як обсирати - то вже всіх союзників .....
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15.03.2024 21:18 Відповісти
На Мілітарному пишуть в форумі що це кредит, перше а з їх дальністю, це ціль для фіпіві дронів, металлолом
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15.03.2024 21:21 Відповісти
фіпіві дрони не вундервафля, вирубаються РЕБом, а розрахунки бпла - хімарсом. Все питання в грамотномутактичному плануванні і комунікаціях між підрозділами.
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15.03.2024 23:15 Відповісти
Скільки дорогих західних арт. одинтць знищено і пошкоджено, по осинт аналітикам західним, в нас втрати за останні два місяці з каца.ми приблизно рівні трошки в нас менше, тільки в них совкове знищують а в нас як не краб так 109 чі 777 в тд. Основний спосіб уражень це їхній дрон великий вилетіло з голови і на Краб чі Паладін РЕбів нема а не це будуть ставити
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16.03.2024 20:48 Відповісти
Ланцети знищують нашу арту, і якщо не вирішиться питання, і ні ребів нема і ні сєтки не ставляють, х.р його знає про що люди думають, арматури бл ********** купить і сіток наварить , а вони від ланцентів захищають
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16.03.2024 20:55 Відповісти
Кто знает для какого оружия 90мм снаряды?
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15.03.2024 21:21 Відповісти
Для шведских безоткатных пушек ( уже есть в ВСУ).
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15.03.2024 21:24 Відповісти
Оцих? https://en.wikipedia.org/wiki/Pansarv%C3%A4rnspj%C3%A4s_1110
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15.03.2024 21:37 Відповісти
Да.
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15.03.2024 21:38 Відповісти
Цікаво, що у часи Другої Світової німецькі 88-мм гармати і снаряди палили єгоркіни танкі аж гай шумів.
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15.03.2024 21:39 Відповісти
США сосуть.
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15.03.2024 21:27 Відповісти
Дякуємо Чехії а також Греції
Хай це буде реально і як можна швидше.
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15.03.2024 21:28 Відповісти
Це боєкулі.
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15.03.2024 21:39 Відповісти
Всього 5800 кг вага, стріляє майже на 15 км. Хай хоч і стара гармата. Ще в'єтнамську і корейську війну застала, але за умови грамотного застосування ще немало окупантів відправить до їх предків.
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15.03.2024 21:38 Відповісти
Некисло, Греція - і повнокровний артилерийській полк 155мм гаубиць, одноосібно!

Так, старенькі. Але ж 70 ШТУК!!! І, наприклад, касетами вони стрілятимуть на 15+км, з правого берега Дніпра, по штурмовикам засрашинців в Кринках чи навколо антонівського мосту, взагалі без проблем. Там вздовж Дніпра - рокадне шосе, купа грунтовок та посадок...
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15.03.2024 22:25 Відповісти
Як казали колись "в Греції всьо єсть"!
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15.03.2024 21:55 Відповісти
Добре що Чехія тут ви тупає посередником бо якби зустрілися безпосередньо наші корумпанти з грецькими, то це був би альянс який би спорожнив весь український бюджет.
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15.03.2024 21:55 Відповісти
соромно... за президента по-зальоту усю його роботу виконують інші, дорослі по усьому Світі, а воно тільки "суворі" відосікі клепає...
наївні-дебіли здихалися Пороха, потужного менеджера і досвіченого дипломата, і посадили на трона ОЦЕ, а точніше його опікуна, містера Ніщо - дермака, з якими ой як важко буде перемагати Мокшу, бо їх мета - нескінчена війна, щоб не відповідати за те, що саме вони її привели в обеззброєну Україну
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15.03.2024 22:23 Відповісти
Коли це все буде н фронті--тоді і базікайте Наші захисники просять озброєння,а в нас одні відосики.
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15.03.2024 22:40 Відповісти
У маларосов опять зрада - гарматы не той системы! Себе хитрожопые греки из НАТО новые получат, а старье - в Украину, зрада!
Ну а кто млять виноват, что еще три года назад 70% населения шарахалось от НАТО как чорт от ладана? Кто 30 лет выбирал камуняк, красных директоров, пчеловодов, уголовников и клоунов в президенты? Тоже греки?
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15.03.2024 22:43 Відповісти
Про 70% это перебор, с https://forbes.ua/ru/inside/podderzhka-nato-sredi-ukraintsev-vyrosla-v-4-raza-za-9-let-teper-rossiya-vybivaet-vneblokovyy-status-raskolet-li-eto-obshchestvo-31032022-5226 2019 года 51%
70% было до 2014 года
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15.03.2024 22:59 Відповісти
только до 14го?! А, ну тогда это все меняет, конечно. Дождались пока жареный петух в сраку клюнул, и начали задумываться.
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16.03.2024 01:03 Відповісти
ты брешешь кацапская морда
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15.03.2024 23:34 Відповісти
шо , маларос обхезаный, узнал себя?
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16.03.2024 01:01 Відповісти
я тебя гнида кацапская всегда узнаю и замочу кремлядь
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17.03.2024 04:20 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/*****************************************************************************************************************-14757.html Що це за гаубиці M114A1 від Греції, які їх характеристики та на скільки вони можуть бути корисними для ЗСУ
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15.03.2024 23:02 Відповісти
надо спросить солдат какой-нибудь затрапезной бригады ТРО, которые из тяжелого вооружения имеют 82мм миномет, согласны ли они иметь за спиной гаубицы м114а1? Будут ли такие гаубицы полезны для накрытия пункта сосредоточения казламордых перед атакой, например?
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16.03.2024 01:06 Відповісти
Скільки знав греків донецьких всі сепари
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16.03.2024 07:20 Відповісти
Це супер.Тільки дивує одне,звідки салавйов знаходить на свою програму прарасійських греків?)
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16.03.2024 07:25 Відповісти
Гаубиця 1939-1941 років розробки...З таким же успіхом,могли би передати луки зі стрілами та списи,які в них є в музеях,ще від часів стародавньої Спарти...)))
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16.03.2024 08:22 Відповісти
Зверніть увагу. Греція чекає поки Чехія купить їхню допомогу та передасть нам
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16.03.2024 08:37 Відповісти
зверни увагу что твой ЗЕ-плесень вообще ни хрена не делает чтобы достать-купить хоть такое вооружение
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17.03.2024 04:23 Відповісти
Краще синиця в руці, чим журавель в небі
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16.03.2024 08:40 Відповісти
Металобрухт. Короткостволі гаубиці часів 2 СВ для чого? Фільми знімати? Чи для переможних реляцій кацапів про знищення американських гармат? А яким чином 90 мм снаряди використоаують для "успішного знищення танків"? Років на 80 запізнилися...
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16.03.2024 08:53 Відповісти
так что лучше палкой - рогаткой воевать или сразу "перемирье"
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17.03.2024 04:21 Відповісти
 
 