70 гаубиць M114, 2000 авіаракет і мільйони боєприпасів: Греція готує військову допомогу для України, - ЗМІ
Греція має намір за посередництва Чехії поставити Україні нову партію військової допомоги. Ідеться про авіаційні ракети, артилерійські знаряддя і патрони.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням РБК-Україна, про це повідомляє eKathimerini.
Видання зазначає, що обладнання буде закуплено Чехією і відправлено безпосередньо в Україну. Чеські та грецькі чиновники ведуть переговори про ціни на ці системи, а потім відбудеться підписання двосторонньої угоди.
Грецькі чиновники заявляють, що саме боєприпаси потрібні Україні найбільше і що її пропозиція сприятиме задоволенню потреб українців.
Греція повідомила чиновників Євросоюзу, які відповідають за координацію допомоги Україні, що можуть цього року можуть поставити ЗСУ через Чехію таку допомогу:
- 2000 ракет Zuni;
- 180 ракет, які успішно використовувалися Україною в протитанковій війні і перебувають у верхній частині списку українських запитів;
- 90 тисяч 90-мм снарядів, які використовуються також у протитанковій боротьбі, а також у зенітній зброї;
- 4 мільйони куль;
- 70 155-мм гаубиць M114 американського виробництва.
Видання зазначає, що артилерійські установки справді надходять зі складу грецької армії, але тривалий час вважалися непотрібними для її оперативних потреб.
Однак вони вважаються корисними в протистояннях України на брудній місцевості. Це друга партія M114, яку Греція продасть Чехії для передачі Україні.
Міністр оборони Нікос Дендіас наступного тижня візьме участь у зустрічі членів НАТО та інших країн, що надають озброєння Україні, в Німеччині. Очікується, що він повторить позицію Греції про те, що потік зброї та боєприпасів необхідно зберегти, щоб допомогти Україні пережити важку весну.
Нагадаємо, Греція в рамках військової допомоги Україні надала боєприпаси та 20 броньованих машин БМП-1 радянського виробництва в обмін на дещо сучасніші бойові машини Marder німецького виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
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А що мог би передати/ продати Шольц?!
і не від будь-кого - а від Греції
хватить зі США ліпити "останню надію"
Європа прокинулася та завязала берці
ДЯКУЕМО!
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У статті мова не про мільйони ***********, а про мільйони набоїв...
Але набої краще називати набоями.
так что луше писать патроны или набои
Разом до перемоги.
155 mm Howitzer M114 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F польова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F гаубиця періоду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни . Була розроблена в https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939-1941 https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 роках для заміни застарілої 155-мм гаубиці Шнейдера часів ще https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Першої світової війни , щоб зайняти в системі озброєнь місце між легкою 105-мм польовою M2 і корпусними гарматами важкої артилерії. Серійно вироблялася, під позначенням M1, з жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1942 1942 по червень https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 року , всього було випущено 4035 систем цього типу (1942 - 19, 1943-1469, 1944-1949, 1945-598). Пік виробництва, 206 гаубиць, припав на червень 1944 року.
Була найпоширенішою після M2 польовою гарматою військ США у Другій світовій війні та використовувалася ними на всіх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 театрах воєнних дій . Після війни була модернізована та одержала позначення M114. Випуск модернізованої гаубиці продовжувався до 1953 року. Даної версії було випущено близько 2000 шт. Вона залишалася на озброєнні військ США протягом кількох десятиліть, застосовувалася у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Корейській та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96 В'єтнамській війнах, перш ніж була замінена новою 155-мм гаубицею https://uk.wikipedia.org/wiki/M198 M198 . Поставлялася до багатьох країн, у ряді яких все ще залишається на озброєнні на https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 рік , і використовувалася в багатьох регіональних конфліктах.
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
Гм... Да ведь других нет!
Вот никаких и не читайте.
В полі усе згодиться. Ще у Данії, Норвегії, Голландії ці гаубиці на зберіганні є.
Чекаємо на мортири та стінобитні орудія.... нам все згодиться.......
навіть США надає танки 30+ років, гармати 20+ років і т.д.
а заміщає потім більш *********
та дивиється, що виникають "дірки" в бухгалтерії,
надаючи стару зброю по залишковій ціні,
а нову закупляючи по теперішній ціні
Україна таким чином отримує менше зброї, та застарілу
Надаючи ******* зброю, то кількість була таж сама,
не було би дірок в "бюджеті",
та виправдань, що гроші є - проте зброю не комфортно передавати
тому що зменшиться кількість, хоча якість підвищиться
Україна отримала https://www.voanews.com/a/all-31-abrams-tanks-in-ukraine-us-military-confirms-to-voa/7313918.html версію M1A1
https://www.wojsko-polskie.pl/au/articles/aktualnosci/czolgi-i-wyrzutnie-ze-stanow-zjednoczonych-dla-polski/ Польша закупила 116 M1A1, та 250 M1A2 v3
Яке пояснення звідкіля 4.2млрд, котрі не бажають використати?
Польша отримує M1A1.
Коли почне отримувати M1A2 v3 неведомо. Але не раніше 2025 року.
Тайвань M1A2 v3 потроху отримує. Коли черга Румунії теж не відомо.
Все рівно їм 30+ років
Звідкіля влітку знайшли недопоставку на 6.2млрд, котра зараз складає 4.2млрд?
За гроші нічого не знаю. До Міноборони, чи ще якоїсь державної установи, ніякого відношення не маю.
2023 Portugal announced the transfer of a new batch of M113 armored personnel carriers and 105mm towed howitzers to Ukraine. We transfer 14 more М113 armored personnel carriers and a battery of 105mm howitzers (probably М101А1 - ed.),
"...Водночас це не означає те, що зробити з цими гаубицями нічого неможливо взагалі. Бо ця гаубиця доволі довгий час була основною у багатьох європейських країн. А в умовах Холодної війни у другій половині 80-х Данія, Нідерланди та Норвегія вирішили провести спільну модернізацію M114 шляхом збільшення довжини ствола до стандартних на той час 39 калібрів.
У результаті до 1990 року загалом було модернізовано 226 таких гаубиць шляхом заміни ствола, але з максимальним використанням всіх інших вузлів артилерійської частини та лафета. У результаті дальність зросла до 18 км звичайним снарядом M107, 24,6 км з використанням снаряда з покращеною аеродинамікою ERFB, а з донним генератором (ERFB-BB) - до 32 км.
Тобто шляхи перетворення M114А1 на щось більш боєздатне існують. Хоча звісно назвати ідеальним таке рішення важко, бо все одно мова йде про повну заміну ствола та відповідні технологічні цикли на модернізацію..."
Подяка грецьким бандерівцям!
Бандерівці всіх країн - з'єднуйтесь!
Хай це буде реально і як можна швидше.
Так, старенькі. Але ж 70 ШТУК!!! І, наприклад, касетами вони стрілятимуть на 15+км, з правого берега Дніпра, по штурмовикам засрашинців в Кринках чи навколо антонівського мосту, взагалі без проблем. Там вздовж Дніпра - рокадне шосе, купа грунтовок та посадок...
наївні-дебіли здихалися Пороха, потужного менеджера і досвіченого дипломата, і посадили на трона ОЦЕ, а точніше його опікуна, містера Ніщо - дермака, з якими ой як важко буде перемагати Мокшу, бо їх мета - нескінчена війна, щоб не відповідати за те, що саме вони її привели в обеззброєну Україну
Ну а кто млять виноват, что еще три года назад 70% населения шарахалось от НАТО как чорт от ладана? Кто 30 лет выбирал камуняк, красных директоров, пчеловодов, уголовников и клоунов в президенты? Тоже греки?
70% было до 2014 года