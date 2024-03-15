70 гаубиць M114, 2000 авіаракет і мільйони боєприпасів: Греція готує військову допомогу для України, - ЗМІ

Греція має намір за посередництва Чехії поставити Україні нову партію військової допомоги. Ідеться про авіаційні ракети, артилерійські знаряддя і патрони.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням РБК-Україна, про це повідомляє eKathimerini.

Видання зазначає, що обладнання буде закуплено Чехією і відправлено безпосередньо в Україну. Чеські та грецькі чиновники ведуть переговори про ціни на ці системи, а потім відбудеться підписання двосторонньої угоди.

Грецькі чиновники заявляють, що саме боєприпаси потрібні Україні найбільше і що її пропозиція сприятиме задоволенню потреб українців.

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Греція повідомила чиновників Євросоюзу, які відповідають за координацію допомоги Україні, що можуть цього року можуть поставити ЗСУ через Чехію таку допомогу:

2000 ракет Zuni;

180 ракет, які успішно використовувалися Україною в протитанковій війні і перебувають у верхній частині списку українських запитів;

90 тисяч 90-мм снарядів, які використовуються також у протитанковій боротьбі, а також у зенітній зброї;

4 мільйони куль;

70 155-мм гаубиць M114 американського виробництва.

Видання зазначає, що артилерійські установки справді надходять зі складу грецької армії, але тривалий час вважалися непотрібними для її оперативних потреб.

Однак вони вважаються корисними в протистояннях України на брудній місцевості. Це друга партія M114, яку Греція продасть Чехії для передачі Україні.

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Міністр оборони Нікос Дендіас наступного тижня візьме участь у зустрічі членів НАТО та інших країн, що надають озброєння Україні, в Німеччині. Очікується, що він повторить позицію Греції про те, що потік зброї та боєприпасів необхідно зберегти, щоб допомогти Україні пережити важку весну.

Нагадаємо, Греція в рамках військової допомоги Україні надала боєприпаси та 20 броньованих машин БМП-1 радянського виробництва в обмін на дещо сучасніші бойові машини Marder німецького виробництва.