Кіберфахівці СБУ заблокували поставки комплектуючих для партії російських "шахедів" і крилатих ракет
Кіберфахівці Служби безпеки України блокують поставки комплектуючих до російської зброї, зокрема деталей для виробництва "шахедів" і мікросхем для крилатих ракет.
Про це розповів начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 "шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет", – повідомив Вітюк.
Кіберфахівці СБУ також працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем РЕБ і РЕР, а також над перехопленням ворожих безпілотників, які координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.
"Кібервійна – це не щось абстрактне і віртуальне. Кожна відбита атака – це недопущена спроба завдати шкоди нашій державі і людям. Уявіть: спецслужби РФ зламали месенджери одного військового і таким чином зʼясували точне місце і час запланованого збору, і в результаті – приліт і десятки загиблих", – пояснив начальник ДКІБ.
Так, за 2 роки повномасштабної війни СБУ відбила майже 10 тис. кібератак, більшість з яких – ще на початковій стадії. Ці кібератаки мали різну мету: розвідувальну, деструктивну, психологічного впливу або комбіновану.
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Ну а стосовно мікросхем і інших комплектуючих - тиск іде саме на продавців, і перепродавців.
Але ж їх треба вичислити, весь їхній ланцюжок - якраз поле прикладення зусиль для кіберспеціалістів.
Бо там інші "фахівці" з вашої контори ще з часів Кучманоїда лише за журналістами вмвють стежити...