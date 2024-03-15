Кіберфахівці СБУ заблокували поставки комплектуючих для партії російських "шахедів" і крилатих ракет

Кіберфахівці Служби безпеки України блокують поставки комплектуючих до російської зброї, зокрема деталей для виробництва "шахедів" і мікросхем для крилатих ракет.

Про це розповів начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 "шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет", – повідомив Вітюк.

Кіберфахівці СБУ також працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем РЕБ і РЕР, а також над перехопленням ворожих безпілотників, які координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.

"Кібервійна – це не щось абстрактне і віртуальне. Кожна відбита атака – це недопущена спроба завдати шкоди нашій державі і людям. Уявіть: спецслужби РФ зламали месенджери одного військового і таким чином зʼясували точне місце і час запланованого збору, і в результаті – приліт і десятки загиблих", – пояснив начальник ДКІБ.

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Так, за 2 роки повномасштабної війни СБУ відбила майже 10 тис. кібератак, більшість з яких – ще на початковій стадії. Ці кібератаки мали різну мету: розвідувальну, деструктивну, психологічного впливу або комбіновану.