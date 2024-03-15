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Новини
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Кіберфахівці СБУ заблокували поставки комплектуючих для партії російських "шахедів" і крилатих ракет

вітюк

Кіберфахівці Служби безпеки України блокують поставки комплектуючих до російської зброї, зокрема деталей для виробництва "шахедів" і мікросхем для крилатих ракет.

Про це розповів начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 "шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет", – повідомив Вітюк.

Кіберфахівці СБУ також працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем РЕБ і РЕР, а також над перехопленням ворожих безпілотників, які координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.

"Кібервійна – це не щось абстрактне і віртуальне. Кожна відбита атака – це недопущена спроба завдати шкоди нашій державі і людям. Уявіть: спецслужби РФ зламали месенджери одного військового і таким чином зʼясували точне місце і час запланованого збору, і в результаті – приліт і десятки загиблих", – пояснив начальник ДКІБ.

Також читайте: СБУ в середньому фіксує 1000 російських дезінформаційних кампаній на місяць, - начальник Департаменту кібербезпеки Вітюк

Так, за 2 роки повномасштабної війни СБУ відбила майже 10 тис. кібератак, більшість з яких – ще на початковій стадії. Ці кібератаки мали різну мету: розвідувальну, деструктивну, психологічного впливу або комбіновану.

Автор: 

СБУ (12925) кібербезпека (1169) Вітюк Ілля (30)


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Топ коментарі
+7
та щось не віриться...яким кібер-чином це зробити? хіба що тимчасово заблокувати... товарно-фінансові відносини можна ускладнити, відстрочити, але ніяк не звести нанівець
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15.03.2024 21:36
+7
У заголовку вже "заблокували", а у тексті ще лиш "блокують". Ніхера вони не зробили і не зроблять. Це все брехня уведена в ранг державної політики режиму голобородьків.
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15.03.2024 21:42
+3
Наприклад - злиттям даних про продавців і покупців в американські і європейські контролюючі структури. Не думаю, что продавець все ще буде працювати над угодою після дзвінка від спецслужб.
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15.03.2024 21:56
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Круто....дякую шо розказали.Так тримати.....
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15.03.2024 21:33 Відповісти
та щось не віриться...яким кібер-чином це зробити? хіба що тимчасово заблокувати... товарно-фінансові відносини можна ускладнити, відстрочити, але ніяк не звести нанівець
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15.03.2024 21:36 Відповісти
Наприклад - злиттям даних про продавців і покупців в американські і європейські контролюючі структури. Не думаю, что продавець все ще буде працювати над угодою після дзвінка від спецслужб.
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15.03.2024 21:56 Відповісти
логічно...але вони працюють через фунтів в третіх країнах. Успішно(!) працюють, випадки блокування поодинокі і, як свідчить перебіг подій, докорінно не змінює ситуацію...
Блокування фінансів(санкції на фін установи) більш дієві...
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15.03.2024 22:04 Відповісти
Згоден - грошам шлях перекрити простіше і швидше. Саме таким чином вже декілька місяців перекриваються сірі поставки московської нафти. Хоча і на покупців, тих же індусів, давлять, погрожуючи їм санкціями.

Ну а стосовно мікросхем і інших комплектуючих - тиск іде саме на продавців, і перепродавців.

Але ж їх треба вичислити, весь їхній ланцюжок - якраз поле прикладення зусиль для кіберспеціалістів.
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15.03.2024 23:04 Відповісти
Ну давайте, може з вас щось толкове вийде.
Бо там інші "фахівці" з вашої контори ще з часів Кучманоїда лише за журналістами вмвють стежити...
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15.03.2024 21:37 Відповісти
А хто поставляє?
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15.03.2024 21:37 Відповісти
У заголовку вже "заблокували", а у тексті ще лиш "блокують". Ніхера вони не зробили і не зроблять. Це все брехня уведена в ранг державної політики режиму голобородьків.
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15.03.2024 21:42 Відповісти
ці ланцюги зʼявляються нові, одні заблокували, інші щє розслідують, треті щє не зʼявились - це нажаль постійний процес
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15.03.2024 23:32 Відповісти
Мені цікаво, звідки йшли поствки?
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15.03.2024 21:46 Відповісти
ОАЕ, Казахстан, Арменія, Грузія
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15.03.2024 23:30 Відповісти
А в чому необхідність цього повідомлення саме зараз, якщо це дійсно правда? І чи повинні такі опрації розголошуватися?
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15.03.2024 22:00 Відповісти
А що там розголошувати, кацапи по зриванням поставок цю операцію бачать і проводять свою контроперацію по диверсифікації цих ланцюгів
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15.03.2024 23:34 Відповісти
Як можна заблокувати???Разве що хакнути і трохи загальмувати товарно-фінансові відносини.Це мені щось нагадує хайп від журношморок про використання чипів з стіральних машин.Скіки на це повелось.
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16.03.2024 04:17 Відповісти
 
 