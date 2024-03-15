Шмигаль: 100% членів ЄС підтримують вступ України. Дискусії можуть бути лише в деталях
Усі члени Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС.
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Немає країн, які категорично проти, 100% членів ЄС підтримують вступ України. Фактично, дискусії можуть бути лише в деталях. Ми отримали переговорну рамку, це фактично один з останніх кроків перед прийняттям в члени ЄС. Ми бачимо по голосуванню, що Україна має абсолютну підтримку", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що Україна виконувала всі свої "домашні завдання" стосовно євроінтеграції швидше ніж усі інші країни, і хоче зберегти цей темп.
За його словами, протягом наступних двох років Україна зробить усю свою "домашню роботу", і буде технічно готова до вступу.
"Далі рішення залишиться на стороні європейських партнерів, і вони мають прийняти політичне рішення. Кожна країна-член має проголосувати, ратифікувати вступ України", - сказав глава українського уряду.
Він додав, що європейські партнери розуміють переваги від вступу України до ЄС: посилення обороноздатності ЄС, продовольча безпека, потужна енергетика, досвід цифровізації й кіберзахисту, перспективи розміщення виробництв на території ЄС.
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На кого розраховані подібні вкиди від Шмигаля?
УкраїнаШоу понад усе - девіз цих політиків.
А деталі для вас - що серпом по 17грн імені рєзнікова!
Свобода слова - не на часі, рівність провладних депутатів і опозиції - не на часі, пошук зрадників (окрім "зрадника" Червінського) - не на часі, справи проти крадіїв та колаболрантів - не на часі (звісно, якщо прізвище не починається на "Поро" і не закінчується на "шенко")...
Окрім упоротих та проплачених, хтось ще вірить базіканню цієї влади? 🤔
Не зрозуміло, навіщо тягнути ще 2 роки, якщо і так вже всі країни ЄС не проти?
«Слуга народу» = « Брехун народу»
Чудовище безхребетне.
ВИ, млять вашу, "дорожню карту" що вам дали в ЄС для вступу ВИКОНАЛИ?!!!
Яку обіцяли виконати ще до цього нового року?!
Так не тільки ніхрена НЕ виконали, так ще й те, що встиг зробити Порошенко ЗНИЩУЄТЕ!