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Новини
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Шмигаль: 100% членів ЄС підтримують вступ України. Дискусії можуть бути лише в деталях

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Усі члени Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Немає країн, які категорично проти, 100% членів ЄС підтримують вступ України. Фактично, дискусії можуть бути лише в деталях. Ми отримали переговорну рамку, це фактично один з останніх кроків перед прийняттям в члени ЄС. Ми бачимо по голосуванню, що Україна має абсолютну підтримку", - сказав Шмигаль.

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Він зазначив, що Україна виконувала всі свої "домашні завдання" стосовно євроінтеграції швидше ніж усі інші країни, і хоче зберегти цей темп.

За його словами, протягом наступних двох років Україна зробить усю свою "домашню роботу", і буде технічно готова до вступу.

"Далі рішення залишиться на стороні європейських партнерів, і вони мають прийняти політичне рішення. Кожна країна-член має проголосувати, ратифікувати вступ України", - сказав глава українського уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ до ЄС: Єврокомісія розпочала скринінг українського фінансового законодавства

Він додав, що європейські партнери розуміють переваги від вступу України до ЄС: посилення обороноздатності ЄС, продовольча безпека, потужна енергетика, досвід цифровізації й кіберзахисту, перспективи розміщення виробництв на території ЄС.

Автор: 

членство в ЄС (1295) Шмигаль Денис (4640)


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Топ коментарі
+11
Гадаю, що Орбан більше всих підтримує, ну й Фіцо, звісно!

На кого розраховані подібні вкиди від Шмигаля?
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15.03.2024 22:12
+6
Для глядачів єдиних новин може й зайде, а для мислячих?
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15.03.2024 22:11
+5
Замість лайків зелені пройдисвіти отримують лайку на власну адресу!
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15.03.2024 22:17
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Деталь - ви
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15.03.2024 22:11 Відповісти
Не тільки він, а вся слугоригна шобла.
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15.03.2024 22:19 Відповісти
Бракована деталь
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15.03.2024 22:23 Відповісти
Для глядачів єдиних новин може й зайде, а для мислячих?
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15.03.2024 22:11 Відповісти
Гадаю, що Орбан більше всих підтримує, ну й Фіцо, звісно!

На кого розраховані подібні вкиди від Шмигаля?
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15.03.2024 22:12 Відповісти
Ви так пишете, типу Ґорбана хтось питати збирався.. На каву сходить під час голосування.
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16.03.2024 13:06 Відповісти
Ваша тяга до лайків у соцмережах вас же остаточно і згубить. Розумні люди на вашому місці ніколи такого не скажуть, бо розуміють що в таких складних питаннях все може бути. Вже куди вам шоуменам до розумних людей.
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15.03.2024 22:12 Відповісти
Замість лайків зелені пройдисвіти отримують лайку на власну адресу!
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15.03.2024 22:17 Відповісти
Знову морква.
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15.03.2024 22:12 Відповісти
Він хоч сам в це вірить?
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15.03.2024 22:13 Відповісти
Україна Шоу понад усе - девіз цих політиків.
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15.03.2024 22:15 Відповісти
"...дискусії можуть бути лише в деталях..." Джерело:

А деталі для вас - що серпом по 17грн імені рєзнікова!
Свобода слова - не на часі, рівність провладних депутатів і опозиції - не на часі, пошук зрадників (окрім "зрадника" Червінського) - не на часі, справи проти крадіїв та колаболрантів - не на часі (звісно, якщо прізвище не починається на "Поро" і не закінчується на "шенко")...

Окрім упоротих та проплачених, хтось ще вірить базіканню цієї влади? 🤔
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15.03.2024 22:15 Відповісти
Спасибо Зеленскому! После того как он пропадет не надо будет искать кого отшелушить. Все на поверхности
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15.03.2024 22:15 Відповісти
Пздць, парламеньсько-призиденська республіка і оця шмаркля *** зрозумій що..
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15.03.2024 22:18 Відповісти
"За його словами, протягом наступних двох років Україна зробить усю свою "домашню роботу", і буде технічно готова до вступу."

Не зрозуміло, навіщо тягнути ще 2 роки, якщо і так вже всі країни ЄС не проти?
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15.03.2024 22:19 Відповісти
Є обґрунтована підозра що цей Фунт впевнений, що Угорщина і Словакія знаходяться у Латинській Америці.
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15.03.2024 22:20 Відповісти
Деталі це - вся ОПасЗе, кабмін, слуги, судді та ще забагато різних "деталів" корупційного механізму
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15.03.2024 22:21 Відповісти
Особливо підтримує орбан і цей фуц з Словаччини, а потім звичайно шольц без таурусів та польськи фермери….
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15.03.2024 22:22 Відповісти
пнх чмо зелёное
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15.03.2024 22:29 Відповісти
Ееее...гм... нууууу, навіть не знаю. Так собі запевнення.
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15.03.2024 22:39 Відповісти
Ага. С Зеленским и его бандой Украине НЕ светит ЕС и НАТО .
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15.03.2024 22:46 Відповісти
Бла-бла-бла.
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15.03.2024 23:54 Відповісти
Увы - это реальность.
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16.03.2024 09:53 Відповісти
але є деякі деталі потрібні вибори, але ми їх робити не хочемо
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15.03.2024 22:58 Відповісти
Шо і Орбан теж підтримує? А Фіцо?

«Слуга народу» = « Брехун народу»
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15.03.2024 23:02 Відповісти
Поки ця банда у владі, нічого нам не світить. Хоч би навіть 146% були згодні.
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15.03.2024 23:28 Відповісти
2 года прошло. Где движение к ЕС? Что вы сделали?
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15.03.2024 23:53 Відповісти
Одна маленька деталь. Україна повинна відповідати законам ЄС. Тут варіантів нема.
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16.03.2024 00:03 Відповісти
До 30-го року зає*еш з цією платівкою.
Чудовище безхребетне.
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16.03.2024 01:19 Відповісти
"Сто відсотків... Сто відсотків..."
ВИ, млять вашу, "дорожню карту" що вам дали в ЄС для вступу ВИКОНАЛИ?!!!
Яку обіцяли виконати ще до цього нового року?!
Так не тільки ніхрена НЕ виконали, так ще й те, що встиг зробити Порошенко ЗНИЩУЄТЕ!
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16.03.2024 01:21 Відповісти
Особливо детально підтримують орбан і фіцо.
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16.03.2024 05:06 Відповісти
Мабуть років чрез 30.
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16.03.2024 10:50 Відповісти
стільки кукуріку про Ґорбана, немов би від рішень цього клована щось залежить...
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16.03.2024 13:05 Відповісти
 
 