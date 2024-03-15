Шмигаль: 100% членів ЄС підтримують вступ України. Дискусії можуть бути лише в деталях

Усі члени Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Немає країн, які категорично проти, 100% членів ЄС підтримують вступ України. Фактично, дискусії можуть бути лише в деталях. Ми отримали переговорну рамку, це фактично один з останніх кроків перед прийняттям в члени ЄС. Ми бачимо по голосуванню, що Україна має абсолютну підтримку", - сказав Шмигаль.

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Він зазначив, що Україна виконувала всі свої "домашні завдання" стосовно євроінтеграції швидше ніж усі інші країни, і хоче зберегти цей темп.

За його словами, протягом наступних двох років Україна зробить усю свою "домашню роботу", і буде технічно готова до вступу.

"Далі рішення залишиться на стороні європейських партнерів, і вони мають прийняти політичне рішення. Кожна країна-член має проголосувати, ратифікувати вступ України", - сказав глава українського уряду.

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Він додав, що європейські партнери розуміють переваги від вступу України до ЄС: посилення обороноздатності ЄС, продовольча безпека, потужна енергетика, досвід цифровізації й кіберзахисту, перспективи розміщення виробництв на території ЄС.