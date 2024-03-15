Єврокомісія про ракетний удар РФ по Одесі: "Ще одне свідчення варварської природи путінської агресії"

В ЄС відреагували на ракетний удар російських окупаційних військ по Одесі, внаслідок якого загинули і постраждали десятки осіб.

Про це написав у соцмережі Х речник Єврокомісії Петер Стано, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав удар по цивільних об'єктах "надзвичайно жахливим і смертоносним", зазначивши, що росіяни завдали повторного удару по цивільних об'єктах ракетою навіть тоді, коли на порятунок людям прибули рятувальники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол США Брінк про удар по Одесі: Росія не зупинить свою агресію в Європі, ми маємо допомогти Україні

"Ще одне свідчення варварської природи путінської агресії. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності", - написав Стано.

Удар РФ по Одесі 15 березня

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 20 загиблих та 73 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.

Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону НПУ "Цунамі" Олександр Гостіщев.

У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.