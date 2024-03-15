Єврокомісія про ракетний удар РФ по Одесі: "Ще одне свідчення варварської природи путінської агресії"
В ЄС відреагували на ракетний удар російських окупаційних військ по Одесі, внаслідок якого загинули і постраждали десятки осіб.
Про це написав у соцмережі Х речник Єврокомісії Петер Стано, передає Цензор.НЕТ.
Він назвав удар по цивільних об'єктах "надзвичайно жахливим і смертоносним", зазначивши, що росіяни завдали повторного удару по цивільних об'єктах ракетою навіть тоді, коли на порятунок людям прибули рятувальники.
"Ще одне свідчення варварської природи путінської агресії. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності", - написав Стано.
Удар РФ по Одесі 15 березня
Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 20 загиблих та 73 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.
Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону НПУ "Цунамі" Олександр Гостіщев.
У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.
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але Афріка , ти в курсе ???
капітанигенерал майори Очевидності. Тауруси Шторм, Шадоу, все що стріляє можна навіть з персоналом давайте. Тільки такі рішучі кроки припинить це жахіття в Україні. І себе від такої ж долі врятуєте.
Він лише Д О З В О Л И В!
Почитайте кацапські коменти до трагедії в Одесі.Жаль у них тільки один-чому так мало?Та ядеркою їх,щоб знали!
Хіба це перший такий підрив?
Чому досі не визнали терористами?
Не хочуть складнощів у світовій економіці,бо дуже багато дешевої викопної сировини отримують з цієї території.
Це не тільки газ,нафта! Від деревини і вугіля до металів і мінералів по майже демпінговим цінам,бо праця дешева.