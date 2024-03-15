УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10392 відвідувача онлайн
Новини
2 540 17

Єврокомісія про ракетний удар РФ по Одесі: "Ще одне свідчення варварської природи путінської агресії"

Наслідки удару РФ по Одесі

В ЄС відреагували на ракетний удар російських окупаційних військ по Одесі, внаслідок якого загинули і постраждали десятки осіб.

Про це написав у соцмережі Х речник Єврокомісії Петер Стано, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав удар по цивільних об'єктах "надзвичайно жахливим і смертоносним", зазначивши, що росіяни завдали повторного удару по цивільних об'єктах ракетою навіть тоді, коли на порятунок людям прибули рятувальники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол США Брінк про удар по Одесі: Росія не зупинить свою агресію в Європі, ми маємо допомогти Україні

"Ще одне свідчення варварської природи путінської агресії. Всі винні будуть притягнуті до відповідальності", - написав Стано.

Речник Єврокомісії Петер Стано про удар РФ по Одесі 15 березня 2024

Удар РФ по Одесі 15 березня

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 20 загиблих та 73 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.

Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону НПУ "Цунамі" Олександр Гостіщев.

У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.

Автор: 

Єврокомісія (2176) Одеса (5496) Стано Петер (110)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
15.03.2024 22:33
+6
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... постійні консультації..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... дуже сильна рішучість .....
показати весь коментар
15.03.2024 22:56
+6
коли вже у ЄС зрозуміють, що немає ніякої путінської агресії, а є лише агресія російського населення?
показати весь коментар
16.03.2024 00:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЕС продовжує торгувати з рашею ? Наприклад зерно ? А Одесу бомбят із-за зерна для голодуючих Афрікі
але Афріка , ти в курсе ???
показати весь коментар
15.03.2024 22:27 Відповісти
Я б на місці зеленої влади проводила б агітацію і набір африканців на війну під лозунгом Росія забирає у вас хліб, прирікаючи своїми обстрілами України ваші сім'ї на голодну смерть. Приходьте до нас в армію наваляємо росіянам разом.
показати весь коментар
15.03.2024 22:33 Відповісти
А в Україні вже ніхто з рашею не торгує?
показати весь коментар
15.03.2024 22:41 Відповісти
Зеленский и слуги народа
показати весь коментар
16.03.2024 00:00 Відповісти
Так ви просто капітани генерал майори Очевидності. Тауруси Шторм, Шадоу, все що стріляє можна навіть з персоналом давайте. Тільки такі рішучі кроки припинить це жахіття в Україні. І себе від такої ж долі врятуєте.
показати весь коментар
15.03.2024 22:29 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2024 22:33 Відповісти
Хто міг би власноручно завалить кацапа_ ненависника українців? От чесно?
показати весь коментар
15.03.2024 22:40 Відповісти
У цей важкий для України час .... стоїмо поруч .... сильно стурбовані ..... глибоко занепокоєні .... наша непохитна рішучість ...... дуже безвідповідально ..... рішуче засуджуємо .... стільки, скільки потрібно ..... нас надихає ваша боротьба ..... постійні консультації..... критично необхідно..... потужна підтримка ..... занепокоєння є великим ..... уникнути ескалації ..... надіслали дуже чіткі сигнали ..... дуже сильна рішучість .....
показати весь коментар
15.03.2024 22:56 Відповісти
Воєнний злочинець прутін, так убиває Людей, ще з часів війни у Чечені!!
показати весь коментар
15.03.2024 23:23 Відповісти
показати весь коментар
15.03.2024 23:32 Відповісти
Нарешті !
показати весь коментар
16.03.2024 09:14 Відповісти
коли вже у ЄС зрозуміють, що немає ніякої путінської агресії, а є лише агресія російського населення?
показати весь коментар
16.03.2024 00:03 Відповісти
Так я не раз говорив,шо путін не наказував вбивати,гвалтувати...
Він лише Д О З В О Л И В!
Почитайте кацапські коменти до трагедії в Одесі.Жаль у них тільки один-чому так мало?Та ядеркою їх,щоб знали!
показати весь коментар
16.03.2024 06:03 Відповісти
..тут и смысл и суть болот мацковии заразность...
показати весь коментар
16.03.2024 08:25 Відповісти
Типова тактика ВСІХ терористів.
Хіба це перший такий підрив?
Чому досі не визнали терористами?
Не хочуть складнощів у світовій економіці,бо дуже багато дешевої викопної сировини отримують з цієї території.
Це не тільки газ,нафта! Від деревини і вугіля до металів і мінералів по майже демпінговим цінам,бо праця дешева.
показати весь коментар
16.03.2024 09:25 Відповісти
Де жа в"ю....громадяни на країну яких напали кремлівці,в передвоєнному стані вибирають собі в керівництво перевертня-злодія бєню з його піаністом тепер лідором ,на що надіялись ???Тепер така доля : знищення населення....і цілої країни...навіть ті хто виживе ...іх чекає депортація до Сибіру,концтабори,армія (війна в ін.країнах ) ...ну а пенсів -на гній після липових виборів.
показати весь коментар
16.03.2024 12:41 Відповісти
 
 