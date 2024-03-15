Протягом дня росіяни обстріляли 14 громад на Сумщині: атакували КАБами, БпЛА та з мінометів, також завдали ракетного удару по Конотопу
Російська армія 15 березня здійснила 69 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 378 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).
- Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (105 вибухів), артобстріли (46 вибухів), обстріл з РСЗВ (22 вибухів), авіаційні удари КАБ (16 вибухів), пуск ракет з гелікоптера НАР (18 вибухів) та обстріл ударним БпЛА "Ланцет" (1 вибух).
- Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (32 вибухів), танковий обстріл (3 вибухи), артобстріли (9 вибухів) та атаку дроном-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи).
- Хотінська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
- Миропільська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (15 вибухів) та скидання з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (2 вибухи).
- Есманьська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл зі стрілецької зброї.
- Шалигинська громада: ворог вдарив з мінометів (23 вибухи) та ствольної артилерії (26 вибухів). Також відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (4 вибухи).
- Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи) та мінометний обстріл (3 вибухи).
- Ворожбянська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (2 приходи).
- Середино-Будська громада: був обстріл з АГС (8 вибухів) та мінометів (10 вибухів).
- Свеська громада: здійснено мінометні обстріли (6 вибухів).
- Тростянецька громада: здійснювався обстріл БпЛА "ЛАНЦЕТ" (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Конотопська громада: з території РФ завдано ракетного удару по м. Конотоп.
Нагадаємо, в Сумській області із 22 населених пунктів, розташованих на території трьох районів шести територіальних громад, які підлягали евакуації, виїхали всі мешканці.
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кацапи криють нас неспівмірно : бідна Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Чернігівщина . Але ми гигикаємо й відкриваємо шампусік, що шибки десь вибили
Де тільки вони, носа свого всунуть, там і прой@би починаються в системі державного управління України з 2019 року…
Оманські «інвестори»…???