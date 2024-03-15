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Новини Війна
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Протягом дня росіяни обстріляли 14 громад на Сумщині: атакували КАБами, БпЛА та з мінометів, також завдали ракетного удару по Конотопу

сумщина

Російська армія 15 березня здійснила 69 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 378 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).
  • Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (105 вибухів), артобстріли (46 вибухів), обстріл з РСЗВ (22 вибухів), авіаційні удари КАБ (16 вибухів), пуск ракет з гелікоптера НАР (18 вибухів) та обстріл ударним БпЛА "Ланцет" (1 вибух).
  • Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (32 вибухів), танковий обстріл (3 вибухи), артобстріли (9 вибухів) та атаку дроном-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи).
  • Хотінська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Миропільська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (15 вибухів) та скидання з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (2 вибухи).
  • Есманьська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл зі стрілецької зброї.
  • Шалигинська громада: ворог вдарив з мінометів (23 вибухи) та ствольної артилерії (26 вибухів). Також відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи) та мінометний обстріл (3 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Конотопу

  • Ворожбянська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (2 приходи).
  • Середино-Будська громада: був обстріл з АГС (8 вибухів) та мінометів (10 вибухів).
  • Свеська громада: здійснено мінометні обстріли (6 вибухів).
  • Тростянецька громада: здійснювався обстріл БпЛА "ЛАНЦЕТ" (2 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Конотопська громада: з території РФ завдано ракетного удару по м. Конотоп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілів радіотехнічних об’єктів на Сумщині 14 березня загинув чоловік

Нагадаємо, в Сумській області із 22 населених пунктів, розташованих на території трьох районів шести територіальних громад, які підлягали евакуації, виїхали всі мешканці.

Автор: 

обстріл (29052) Сумська область (3839)


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зате гигикаємо "тьоткіно взяте" , "скілька скла вибито в бєлгороді" .

кацапи криють нас неспівмірно : бідна Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Чернігівщина . Але ми гигикаємо й відкриваємо шампусік, що шибки десь вибили
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15.03.2024 23:07 Відповісти
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, уже глибоко затурбовані, чи вони дупами тільки й сидять, як СРАТЬєхи, над Картами та Планами, які потім, чомусь, на столі у воєнного злочинця, прутіна…
Де тільки вони, носа свого всунуть, там і прой@би починаються в системі державного управління України з 2019 року…
Оманські «інвестори»…???
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15.03.2024 23:20 Відповісти
якраз оті всі рдк і потрібні, аби знищувати тих, хто обстрілює прикордонні райони. Ну каб зрозуміло, що запускають здалеку. але безпілотники та міномети - це практично від кордону. Хіба наші не слідкують? чи наказу на знищення нема?
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16.03.2024 07:24 Відповісти
 
 