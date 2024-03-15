Байден назвав Путіна бандитом та закликав Конгрес негайно ухвалити законопроєкт про допомогу Україні

Президент США Джо Байден в черговий раз закликав Конгрес схвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку, який передбачає допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

15 березня Байден брав участь у спільному зі спікером Палати представників Майком Джонсоном заході у будівлі Капітолія з нагоди Дня святого Патрика та візиту прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара.

Президент США подякував керівництву Ірландії за допомогу Україні, та наголосив, що "сповнений рішучості продовжувати робити наш внесок". "Я переконаний, що переважна більшість ... членів Конгресу готова виконати свою роль, і я продовжую закликати кожного члена в цій залі протистояти Володимиру Путіну. Він – бандит!" – сказав Байден.

Президент США закликав представників Конгресу "негайно надіслати" йому ухвалений законопроєкт про національну безпеку, що включає додаткове фінансування для України, Ізраїлю, Тайваню та гуманітарну допомогу для Гази.

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Раніше під час зустрічі з Варадкаром Байден також говорив про необхідність підтримки України.

"Ми об’єднуємося, щоб підтримати Україну у протистоянні навалі Путіна, жорстокості, з якою він атакує українців. Я хочу подякувати Ірландії за непохитну допомогу Україні, включаючи мільйони життєво необхідної гуманітарної підтримки. Ви надаєте мільйони доларів", – сказав Байден і ще раз звернувся до власних законодавців.



"Я закликаю наш Конгрес виконати свою частину. Поверніться до роботи. Ми змогли знайти ще 300 мільйонів доларів, але ми повинні дати їм пакет на 60 мільярдів доларів ", – наголосив президент США.

Нагадуємо, пропозиція щодо додаткового фінансування для України на понад 60 мільярдів доларів пройшла голосування в Сенаті майже місяць тому, але лідер Палати представників Майкл Джонсон відмовлявся ставити законопроєкт на голосування конгресменів.

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