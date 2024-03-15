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Новини Допомога Україні
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Байден назвав Путіна бандитом та закликав Конгрес негайно ухвалити законопроєкт про допомогу Україні

байден,джонсон

Президент США Джо Байден в черговий раз закликав Конгрес схвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку, який передбачає допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

15 березня Байден брав участь у спільному зі спікером Палати представників Майком Джонсоном заході у будівлі Капітолія з нагоди Дня святого Патрика та візиту прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара.

Президент США подякував керівництву Ірландії за допомогу Україні, та наголосив, що "сповнений рішучості продовжувати робити наш внесок". "Я переконаний, що переважна більшість ... членів Конгресу готова виконати свою роль, і я продовжую закликати кожного члена в цій залі протистояти Володимиру Путіну. Він – бандит!" – сказав Байден.

Президент США закликав представників Конгресу "негайно надіслати" йому ухвалений законопроєкт про національну безпеку, що включає додаткове фінансування для України, Ізраїлю, Тайваню та гуманітарну допомогу для Гази.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден: Путін - схиблений сучий син

Раніше під час зустрічі з Варадкаром Байден також говорив про необхідність підтримки України.

"Ми об’єднуємося, щоб підтримати Україну у протистоянні навалі Путіна, жорстокості, з якою він атакує українців. Я хочу подякувати Ірландії за непохитну допомогу Україні, включаючи мільйони життєво необхідної гуманітарної підтримки. Ви надаєте мільйони доларів", – сказав Байден і ще раз звернувся до власних законодавців.

"Я закликаю наш Конгрес виконати свою частину. Поверніться до роботи. Ми змогли знайти ще 300 мільйонів доларів, але ми повинні дати їм пакет на 60 мільярдів доларів ", –  наголосив президент США.

Нагадуємо, пропозиція щодо додаткового фінансування для України на понад 60 мільярдів доларів пройшла голосування в Сенаті майже місяць тому, але лідер Палати представників Майкл Джонсон відмовлявся ставити законопроєкт на голосування конгресменів.

Також читайте: Спікер Джонсон планує схвалити продовження допомоги Україні голосами меншості демократів

Автор: 

Байден Джо (2893) Конгрес США (1236) путін володимир (24089) США (23343)


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Топ коментарі
+27
Сподобались слова Вєллєра, який заявив, що якби нинішня адміністрація США реально хотіла перемоги України, то Америка тоді надала би Україні в 10, або в 20 раз більше зброї Україні, причому одночасно...ніж зараз дає та розтягує в часі.
Тоді б війна швидко закінчилась перемогою України за декілька місяців.
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15.03.2024 23:12
+23
Якби прокляття діяли. спікер конгресу Джонсон гигнув би від діареї.
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15.03.2024 23:04
+16
Конгрес може не погодитися, бо всі знають, що путін - то в першу чергу *****, а потім вже все інше.
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15.03.2024 23:03
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Як під час ковіду, чи під час штурму Капітолію? Яким чином закоханий в ***** трамп збереже Америку?
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16.03.2024 11:08 Відповісти
очередное бла бла бла
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16.03.2024 08:58 Відповісти
До речі а"найвеличніший " навіть цього не може сказати ,я жодного разу не чув що б він назвав путіна ,злочинцем ,вбивцею ,терористом ,а рашиську шовіеістичну ідеологію нацизмом.
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16.03.2024 09:15 Відповісти
заради правди, в одному з
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16.03.2024 14:59 Відповісти
у него 10+млр УЖЕ выделенных Конгрессом, он утилизирует 4млн кассетных боеприпасов 155мм в США. мррр-зь
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16.03.2024 09:59 Відповісти
трампісти, ви ті ж самі, але "fucking liars", хоча би тому, що Конгрес для України в поточному фінансовому році ще нічого не виділив; а оті неякісні (з точки зору Пентагону) ATACMSи та 155мм постріли якраз пішли в останній партії озброєння до України.
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16.03.2024 15:06 Відповісти
где Ленд-лиз?
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16.03.2024 17:17 Відповісти
спитай для початку ЄрЗе, який міждержавний договір вони запропонували Держдепу на виконання підписаного Байденом 09/05.22р. Закону.
Коли отримаєш вірну відповідь (не брехливу, а вірну; бо знаю вас, зебілів та трампістів: збрехати вам - як два пальці обмочити) - тоді приходь, можна буде і далі поговорити. Про номенклатуру підписаного, наприклад...
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16.03.2024 19:55 Відповісти
Оце і все що робить Байден
Показує на словах як підтримує Україну
Вже давно могли б вирішити, а так виходить тільки одні слова
Можливо США очікують щоб Україна програла, тоді і допомогу давати не треба
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16.03.2024 11:19 Відповісти
Правду ніхто не знає хіба що ви або той що бреше.
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16.03.2024 13:42 Відповісти
Ах ты свино кацапчик под украинским айпи адресом зашёл?)
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17.03.2024 13:47 Відповісти
ху.ло такой бандит бандит - Только толку от этого блеяния НОЛЬ. Лучше скажи Байден, а где Ленд Лиз ??? За который проголосовал Конгрес . Где дальнобойные АТАКАМС, Абрамс, F-16 и т.д. ?
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16.03.2024 14:29 Відповісти
А зачем ему говорить, если даже наши конченые на голову придурки сограждане, думают что во всем виноваты конгресс и республиканцы, а не Байден и демократы? Да еще и Трамп им не нравиться. Они же конченые на голову.
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16.03.2024 15:00 Відповісти
Бла бла бла бла бла…. Как был ты бидон вициком у сцыкуна обамы так им и остался. Это ж надо, президент великой страны, а всего сцыт и власти никакой…. Давай еще куйла в жопу поцелуй!
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16.03.2024 14:46 Відповісти
Байден без конгресса может дать помощь. Вся вина на Байдене и на дерьмократах. А еще на наших идиотах, которые ничего не понимают, ничем от выруси не отличаются. Одна надежда на Трампа.
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16.03.2024 14:58 Відповісти
USA is a circus
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16.03.2024 16:24 Відповісти
фокус надежды постепенно смещается на Макрона и Францию, Америка от статуса мирового игрока скатывается к роли мирового баламута. Так проходит слава земная.
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16.03.2024 17:03 Відповісти
Мы леваков знаем. Байден может хоть сейчас выделить миллиарды помощи Украине- у него нет желания. А говорить- не мешки ворочать
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16.03.2024 18:41 Відповісти
Закликун. Два роки продрочив і продовжує, як хронічний онаніст. Має 4, 2 мільярди в Пентагоні вже виділені Конгресом і кілька мільйонів артснарядів, які Пентагон вже списав для продажу чи утилізації, але продовжує шольцити.
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16.03.2024 20:19 Відповісти
Не бандитом ,а пиД*РоМ.
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16.03.2024 23:23 Відповісти
Зараз це слово - комплiмент для демократа
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17.03.2024 03:36 Відповісти
Слова...слова, а в минулому році літаків не дал! Да і зараз, уповільнює.
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16.03.2024 23:44 Відповісти
Зе хоть щось зробив для інфраструктури під літаки?
Зе хоче перемирря та переобратися, тому й лише ниє та ******* мільярди західної допомоги. Відверто сцить зебілам у вуха про мільйон дронів та під себе із законом про мобілізацію.
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17.03.2024 06:00 Відповісти
"Єдиний агресор у цій ситуації - це президент Путін і його режим. Інших агресорів немає", - сказав президент Франціі.
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17.03.2024 07:30 Відповісти
краще хвалив би і в дупу цілував те )(уйло, але трохи снарядів та ракет підкинув, бо вже нема чим збивати кацапські ракети. А так вся відвага у порожні слова, а справ ніяких. Ох, же ж дав нам босх партньорів - афганські друзі, що сипалися з шасі втікаючих ерапланів з мариканцями, надовго запам'ятають вірність дядечки Сема
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17.03.2024 10:21 Відповісти
Путлер каже, що в них не було виходу щоб не напасти. Кожен бандит, кожен маньяк каже (і так вважає) що в нього нема іншого виходу і що він захищається. Про це писав ще Карнегі.
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17.03.2024 11:11 Відповісти
как всегда очень много правильных слов, но очень мало полезных дел.
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17.03.2024 16:00 Відповісти
недостатньо голосно закликав. Тра' зичним голосом: еге-гей! йпвшмть!!!
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17.03.2024 17:27 Відповісти
Клоун 🤡, хотів би дати зброю то дав би. Цинічний старий пердун, де ленд-ліз
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17.03.2024 17:30 Відповісти
Мені спікер конгресу нагадує Кулебу -- так само слизький (тут так, там так)
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17.03.2024 20:45 Відповісти
Спектакль з 2023 року.....
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17.03.2024 23:57 Відповісти
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