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Новини Війна
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Білий дім про розміщення іноземних військ в Україні: Це суверенне рішення кожної країни

Радник Білого дому Джон Кірбі

Чинна адміністрація США не заперечує пропозиціям інших країн НАТО розмістити свої війська на території України та підкреслює, що це є суверенним рішенням кожної нації.

Таку заяву зробив у п’ятницю в Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У відповідь на запитання, чи просить адміністрація Байдена інші країни, такі як Франція, припинити розмови щодо надсилання військ в Україну, Кірбі чітко наголосив: "Ні".

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Коли у нього запитали, чи виступають США проти того, аби інші країни робили це, представник Білого дому зазначив, що це є суверенним рішенням, яке оцінює та приймає кожна нація. Водночас він зауважив, що Сполучені Штати продовжують залишатися на позиції, оголошеної президентом Байденом раніше.

"Я можу говорити лише від імені цієї суверенної нації (США. – Ред.) та цього головнокомандувача. Він чітко дав зрозуміти, що ми не будемо розміщувати свої війська (в Україні. – Ред.)",- зауважив радник Байдена.

Автор: 

Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+8
Rost Grabovsky

Влада має:

1. Бронь

2. Сімʼї закордоном

3. Великі зарплати і ще більші за «порішать»

4. Відсутність виборів, можуть правити «до перемоги»

5. Війна десь там, можна не поспішати

6. Можна пи@@@ти по інтервʼю про незламність та «всі мають воювать» (крім них).

Навіщо їм щось міняти?
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15.03.2024 23:34
+6
95 квартал проти. Яка їм з того вигода?
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15.03.2024 23:27
+3
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15.03.2024 23:33
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15.03.2024 23:21 Відповісти
Правильні рішення !!
Вони, за Оманських інвесторів» в Україні, знають набагато більше…
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15.03.2024 23:22 Відповісти
Було б добре. Особливо ядерні шахти на Поліссі відродити тільки нехай там НАТО сидить тепер.
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15.03.2024 23:24 Відповісти
95 квартал проти. Яка їм з того вигода?
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15.03.2024 23:27 Відповісти
Rost Grabovsky

Влада має:

1. Бронь

2. Сімʼї закордоном

3. Великі зарплати і ще більші за «порішать»

4. Відсутність виборів, можуть правити «до перемоги»

5. Війна десь там, можна не поспішати

6. Можна пи@@@ти по інтервʼю про незламність та «всі мають воювать» (крім них).

Навіщо їм щось міняти?
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15.03.2024 23:34 Відповісти
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15.03.2024 23:29 Відповісти
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15.03.2024 23:33 Відповісти
у Мрії було шість двигунів...
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15.03.2024 23:57 Відповісти
Оце такий "інтелект"...

P.S. Як казав Хомський (так, з політичної точки зору гнилий "лівак", але у 50-х роках був у аванґарді обчислювальної лінґвістики), "це великий steam roller, а не інтелект".

(це він сказав у суперечці з Норвіґом)
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16.03.2024 00:24 Відповісти
Тсс не розчаровуйте адептів ШІ - нехай собі вірять в те шо вірять . До речі в трилогії Єфекту Масси і то розрізняли ШІ справжній від ШІ несправжнього - навіть для несправжнього назву придумали ВІ(віртуальний інтелект) а у реальному житті продовжують вішать мегатонни лапші на вуха пересічних юзерів ( Єфект Масси це трилогія в жанрі компютерних забавок якшо шо).
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16.03.2024 10:52 Відповісти
От йолопи ігнорують найшвидший спосіб припинення війни. Все одно прийдуть до цього, але після того як їх на їх же території осмілівші росіяни чи їх брати по розуму не бомбануть. До американців завжди довго доходить коли пахне смаженим (війною).
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15.03.2024 23:34 Відповісти
О. Тон трохи починає змінюватися?

Чи всі ті ж пустопорожні розмови?
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15.03.2024 23:43 Відповісти
Как в Афган войска вводили? По приглашению Бабрака Кармаля - никто и зовут его никак. А в Венгрию? А в Чехословакию? Да куча прецедентов. Была бы воля и желание. И судя по всему, к этому идет.
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15.03.2024 23:48 Відповісти
"Ми не заважатимемо!"
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16.03.2024 09:05 Відповісти
 
 