Білий дім про розміщення іноземних військ в Україні: Це суверенне рішення кожної країни
Чинна адміністрація США не заперечує пропозиціям інших країн НАТО розмістити свої війська на території України та підкреслює, що це є суверенним рішенням кожної нації.
Таку заяву зробив у п’ятницю в Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
У відповідь на запитання, чи просить адміністрація Байдена інші країни, такі як Франція, припинити розмови щодо надсилання військ в Україну, Кірбі чітко наголосив: "Ні".
Коли у нього запитали, чи виступають США проти того, аби інші країни робили це, представник Білого дому зазначив, що це є суверенним рішенням, яке оцінює та приймає кожна нація. Водночас він зауважив, що Сполучені Штати продовжують залишатися на позиції, оголошеної президентом Байденом раніше.
"Я можу говорити лише від імені цієї суверенної нації (США. – Ред.) та цього головнокомандувача. Він чітко дав зрозуміти, що ми не будемо розміщувати свої війська (в Україні. – Ред.)",- зауважив радник Байдена.
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Вони, за Оманських інвесторів» в Україні, знають набагато більше…
Влада має:
1. Бронь
2. Сімʼї закордоном
3. Великі зарплати і ще більші за «порішать»
4. Відсутність виборів, можуть правити «до перемоги»
5. Війна десь там, можна не поспішати
6. Можна пи@@@ти по інтервʼю про незламність та «всі мають воювать» (крім них).
Навіщо їм щось міняти?
P.S. Як казав Хомський (так, з політичної точки зору гнилий "лівак", але у 50-х роках був у аванґарді обчислювальної лінґвістики), "це великий steam roller, а не інтелект".
(це він сказав у суперечці з Норвіґом)
Чи всі ті ж пустопорожні розмови?