Білий дім про розміщення іноземних військ в Україні: Це суверенне рішення кожної країни

Чинна адміністрація США не заперечує пропозиціям інших країн НАТО розмістити свої війська на території України та підкреслює, що це є суверенним рішенням кожної нації.

Таку заяву зробив у п’ятницю в Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У відповідь на запитання, чи просить адміністрація Байдена інші країни, такі як Франція, припинити розмови щодо надсилання військ в Україну, Кірбі чітко наголосив: "Ні".

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Коли у нього запитали, чи виступають США проти того, аби інші країни робили це, представник Білого дому зазначив, що це є суверенним рішенням, яке оцінює та приймає кожна нація. Водночас він зауважив, що Сполучені Штати продовжують залишатися на позиції, оголошеної президентом Байденом раніше.

"Я можу говорити лише від імені цієї суверенної нації (США. – Ред.) та цього головнокомандувача. Він чітко дав зрозуміти, що ми не будемо розміщувати свої війська (в Україні. – Ред.)",- зауважив радник Байдена.