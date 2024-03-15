США не визнають результатів фіктивних виборів РФ на окупованих територіях України, - посольство

США ніколи не визнають результатів фіктивних виборів, проведених Росією на окупованих українських територіях.

Про це заявило у соцмережі Х посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Запоріжжя, Херсонщина, Луганськ, Донецьк і Крим – це Україна. США не визнають і ніколи не визнаватимуть результати фіктивних виборів, проведених на окупованих українських територіях", – зазначили у диппредставництві.

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