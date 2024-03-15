США не визнають результатів фіктивних виборів РФ на окупованих територіях України, - посольство
США ніколи не визнають результатів фіктивних виборів, проведених Росією на окупованих українських територіях.
Про це заявило у соцмережі Х посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Запоріжжя, Херсонщина, Луганськ, Донецьк і Крим – це Україна. США не визнають і ніколи не визнаватимуть результати фіктивних виборів, проведених на окупованих українських територіях", – зазначили у диппредставництві.
Топ коментарі
+6 CrossFirenko
показати весь коментар16.03.2024 00:00 Посилання
+5 Victor Litarchuk
показати весь коментар15.03.2024 23:47 Посилання
+5 Randall Flag #387882
показати весь коментар15.03.2024 23:53 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кабаевич ведь обидчивый и мстительный.
Шустренька отправит всех недовольных вслед за пригожиным и Навальным.
Ну а так цілком легітимний. Будемо потім зустрічатися, руку тиснути, угоди підписувати...
Ну скільки можна впарювати цю хєрню здравомислячим людям?
Одні і ті ж самі граблі.
Це було і десять років тому, коли рашисти оеупували Крим та частину Донбасу і проводили там декілька псевдовиборів і в думу і президента рашки.
І тоді штаті і Європа казали, що ге визнаєм виборів на окупованих територіях...
Але всеж вважали пуйла легітимним президентом, вели з ним перемовини.
І зараз буде те ж саме.
От якби заявили що ми не визнаєм легітинисть взагалі нинішніз так званих виборів в рашці та їх резкльтатів, то це б була інша справа.
Але тоді б довелося взагалі не визнавати пуйла і не вести з ним ніяких перемовин і справ.
А інакше, видно, що штати ще зберігають для себе можливість вести діалог з пуйлом.
Тоді навіщо взагалі Байден називає пуйла бандітом але хоче зберегти можливість діалогу з ним?
Це нонсенс та непослідовність.