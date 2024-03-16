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Путін першим з очільників Кремля застосував газ як зброю, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін є першим з очільників Кремля, хто застосував газ як зброю.

Про це заявив міністр закордонних справ Александер Шалленберг під час спільної з державним секретарем США пресконференції у Відні у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на  Укрінформ.

"Ми хочемо відмовитися від російського газу, тому що, як ви правильно сказали, ми вперше побачили, що він може бути зброєю, що він може бути використаний для здійснення тиску", - прокоментував міністр питання журналістів щодо газової залежності Австрії від Росії.

У цьому контексті Шалленберг нагадав, що перша угода між австрійською компанією OMV і "Газпромом" датується 1968 роком.

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"Радянський Союз розпався, вони постачали, ми платили. Залізна завіса впала, вони постачали, ми платили. Ніхто ніколи, ніколи не використовував газ або зерно, або будь-який інший з цих продуктів як важіль впливу. Путін - перший. Це був не Андропов, не Черненко, ніхто з них, це був не Радянський Союз. Путін був першим", - сказав глава австрійської дипломатії.

Шалленберг заявив, що Австрія тепер виходить з цієї газової залежності Росії. "Мета австрійського уряду - стати на 100% незалежною від російського газу до 2027 року", - сказав Шалленберг.

Як повідомлялося, на момент повномасштабного вторгнення РФ Австрія закупляла в Росії 79% свого природного газу.

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У лютому 2024 року австрійська опозиційна партія Neos гостро розкритикувала федеральний уряд за продовження масштабних закупівель російського газу й закликали до розірвання контракту з Газпромом та необхідності внесення російського газу в санкційний список ЄС. Депутати партії повідомили, що Відень щомісяця платить Путіну 250 мільйонів євро за газ.

Автор: 

газ (10488) путін володимир (24089) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+7
На думку експертів, достатньо прокласти на півночі Австрії трубопровід протяжністю всього 40 кілометрів, і це значно розширить і без того велику пропускну здатність австрійської інфраструктури для транспортування газу, що надходить з Норвегії через Німеччину.

OMV вже має контракти, які забезпечують їй значний імпорт норвезького трубопровідного газу транзитом через Німеччину та алжирського трубопровідного газу через Італію, а також зрідженого газу, регазифікованого на СПГ-терміналах у цих двох сусідніх країнах.

Тому експерти запевняють, що Австрія зможе обійтися без поставок з Росії вже з наступного року, тим більше, що OMV планує розпочати видобуток на великому газовому родовищі біля берегів Румунії вже у 2027 році.
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16.03.2024 00:14
+4
Это вы сейчас про какой газ?
Тот ,который похож на Новичок?
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16.03.2024 00:05
+4
Здрастє, тільки проснулись
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16.03.2024 00:09
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А які висновки з цього будуть? Крім "розумних слів"?
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16.03.2024 00:02 Відповісти
висновок - "ах єті женщіни"
патроліть бившую - ето так мило
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16.03.2024 12:21 Відповісти
Так их и было то два. Ельцин и Путин! Первый просто не успел
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16.03.2024 00:03 Відповісти
Это вы сейчас про какой газ?
Тот ,который похож на Новичок?
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16.03.2024 00:05 Відповісти
В газову трубу можна підмішувати всяке-різне смертоносне.
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16.03.2024 06:50 Відповісти
Здрастє, тільки проснулись
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16.03.2024 00:09 Відповісти
На думку експертів, достатньо прокласти на півночі Австрії трубопровід протяжністю всього 40 кілометрів, і це значно розширить і без того велику пропускну здатність австрійської інфраструктури для транспортування газу, що надходить з Норвегії через Німеччину.

OMV вже має контракти, які забезпечують їй значний імпорт норвезького трубопровідного газу транзитом через Німеччину та алжирського трубопровідного газу через Італію, а також зрідженого газу, регазифікованого на СПГ-терміналах у цих двох сусідніх країнах.

Тому експерти запевняють, що Австрія зможе обійтися без поставок з Росії вже з наступного року, тим більше, що OMV планує розпочати видобуток на великому газовому родовищі біля берегів Румунії вже у 2027 році.
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16.03.2024 00:14 Відповісти
До 2027-го НАТО вже оккупує кацапію (поділить її з Китаєм) і буде качати кацапський газ безплатно
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16.03.2024 00:16 Відповісти
Ви маєте дуже погане уявлення про демократію. Це суспільство, як японське, буде з повагою відноситись навіть до ворога. Дякуємо, дякуємо .... А окупація може бути тільки у вигляді військової адміністрації, головною функцією якої буде розшук військових злочинців. Вони навіть перевиховувати не стануть зомбованих кацапів.
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16.03.2024 08:50 Відповісти
> видобуток на великому газовому родовищі біля берегів Румунії

це часом не наше родовище, яке в нас забрали за рішенням суду "бо Зміїний дуже маленький острів"
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16.03.2024 11:52 Відповісти
Є радянський фільм (там грав головну роль О.Борисов, який потім грав відомого пірата Сільвера) про те, як СРСР домовлявся з Німеччиною про будівництво того клятого газопроводу на початку 70-х років. І там прокляті американці говорили європейцям те ж саме, що зараз (через 50 років) говорить той австріяк. Отже автор сценарію того КГБ-шного фільму (який писав діалоги американцям) був більш прозорливий, ніж багато поколінь європейських політиків
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16.03.2024 00:14 Відповісти
Рейган знав це ще дуже-дуже давно. А європейці не вірили.
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16.03.2024 00:15 Відповісти
Та і я здогадувався, хоч я й не Рейган.
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16.03.2024 00:23 Відповісти
"Однак європейські країни досі активно імпортують російський СПГ .Мало того, експерти прогнозують збільшення імпорту у 2024 році." (с)
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16.03.2024 00:18 Відповісти
Шара - вона така. Газ, нафта кацапські, мусліми сирійські. Як хочеться шари!
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16.03.2024 00:25 Відповісти
Для чого писати свої вигадки ? Більшість європейських країн взагалі відмовилась від кацапського газу. Який краплений, якщо по трубі можна качати дешевий ? Але через Україну та Білорусію. Північні потоки ... дуба врізали. Угорщина - це не вся Європа. З крапкою на мапі у вигляді Словаччини.
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16.03.2024 08:56 Відповісти
Йшов другий рік війни … десятки, сотні тисяч жертв… а у лицемірних австрійців клепка в голові спрацювала … мабуть під примусом….перестають клеїти дурня…. Тягнули до останнього … огидна нація… ментальні браття мадярів..
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16.03.2024 00:40 Відповісти
Воєнний злочинець прутін, добряче завадив агентурою, як в Австрії, Західні Партнери, знають про це детально…, так і у інших країнах НАТО і ЄС!!
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16.03.2024 00:45 Відповісти
Треба Орбана мордою ткнути « що це таке ? Що це таке?»
Нехай розкаже
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16.03.2024 01:00 Відповісти
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16.03.2024 01:20 Відповісти
Ну просто провидець! Відкрив всім очі.
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16.03.2024 03:49 Відповісти
А газ як хімічна зброя,ще мовчать?
168 раз застосували проти ЗСУ заборонену всіма хімічну зброю!
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16.03.2024 04:51 Відповісти
Всі коми про природний газ. Але ваша прозорість і альтернативний погляд заслуговує поваги. Я теж благим ділом спочатку з назви подумав саме про це. А потім побачив .....
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16.03.2024 08:58 Відповісти
І чому це перший?І дімон,і єльцин,тільки щось не по-їхньому в Україні,і зразу скигління на весь світ:
«Україна почала несанкціонований відбір газу!Перекриємо кран!»
І чомусь завжди це траплялося в найлютіші морози.
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16.03.2024 05:49 Відповісти
Це не так
Коли Прибалтика відокремилась від СРСР ще тоді їй підняли ціни , і на газ у тому числі, і для них ціна газу була однією з найдорожчих у Європі довгий час
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16.03.2024 06:19 Відповісти
а дибилоидные росияне радуются, когда по тв показывали, как они всем газ перекрывают) ну ниче, долвар после выборов будет по 200)
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16.03.2024 06:55 Відповісти
200 было в 22 ..теперь будет 700
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16.03.2024 07:43 Відповісти
🤗
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16.03.2024 07:59 Відповісти
Бажання завжди збуваються. Навіть погані та жартівливі. Бог не тимошка, він бачить немножко.
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16.03.2024 09:03 Відповісти
Злі люди завжди радуються чужому горю. Їх завжди називають відьмаки. А тут все в одному: і відьмаки, і фашисти-рашисти, і КАСАПИ-живодери. Оце і є народ ? Якщо ні самому гам, то й нікому не дам.
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16.03.2024 09:01 Відповісти
Помню в 70х годах была миниатюра--советский танк выезжает и из газопровода "дружба' и советский политик говорит немецкому "это же просто газ'
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16.03.2024 07:45 Відповісти
Путин и сам пованивает, потому отделяется длинным столом, чтобы никто не унюхал.
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16.03.2024 07:47 Відповісти
ви вже вичислили рос агентуру ? мабуть кацапські гниди і у вас є скрізь
уже хто хто, а кгбістський виплодок скрізь їх має.
за стільки то років при владі.
ви навіть пробачали йому відверті злочини і зухвалі вбивства
робили вигляд, що то не він
тиснули руку
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16.03.2024 08:46 Відповісти
Московія продовжила експериментувати над собою після більшовицького Великого експерименту з комунізмом. Зараз інші виконавці і нові цілі. Гебісти та олігархічний суспільний лад. Подивимось на скільки їх вистачить ! Газ закінчиться нарешті, та й споживання його вже стрімко не росте. З'явилось багато чого високотехнологічного за цей ... газ.
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16.03.2024 09:09 Відповісти
 
 