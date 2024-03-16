Путін першим з очільників Кремля застосував газ як зброю, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Президент Росії Володимир Путін є першим з очільників Кремля, хто застосував газ як зброю.

Про це заявив міністр закордонних справ Александер Шалленберг під час спільної з державним секретарем США пресконференції у Відні у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо відмовитися від російського газу, тому що, як ви правильно сказали, ми вперше побачили, що він може бути зброєю, що він може бути використаний для здійснення тиску", - прокоментував міністр питання журналістів щодо газової залежності Австрії від Росії.

У цьому контексті Шалленберг нагадав, що перша угода між австрійською компанією OMV і "Газпромом" датується 1968 роком.

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"Радянський Союз розпався, вони постачали, ми платили. Залізна завіса впала, вони постачали, ми платили. Ніхто ніколи, ніколи не використовував газ або зерно, або будь-який інший з цих продуктів як важіль впливу. Путін - перший. Це був не Андропов, не Черненко, ніхто з них, це був не Радянський Союз. Путін був першим", - сказав глава австрійської дипломатії.

Шалленберг заявив, що Австрія тепер виходить з цієї газової залежності Росії. "Мета австрійського уряду - стати на 100% незалежною від російського газу до 2027 року", - сказав Шалленберг.

Як повідомлялося, на момент повномасштабного вторгнення РФ Австрія закупляла в Росії 79% свого природного газу.

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У лютому 2024 року австрійська опозиційна партія Neos гостро розкритикувала федеральний уряд за продовження масштабних закупівель російського газу й закликали до розірвання контракту з Газпромом та необхідності внесення російського газу в санкційний список ЄС. Депутати партії повідомили, що Відень щомісяця платить Путіну 250 мільйонів євро за газ.