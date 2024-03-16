Спроби Росії провести президентські вибори на окупованих територіях України є неприйнятними, - заступниця генсека ООН Дікарло
Анексія території держави іншою державою внаслідок загрози силою або її застосування є порушенням принципів Статуту ООН та міжнародного права.
Про це заявила заступниця Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, виступаючи на засіданні Радбезу з обговорення спроб Росії провести вибори на окупованих територіях України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Дікарло нагадала, що Генасамблея ООН ухвалила низку резолюцій, відповідно до яких так звані "референдуми" Росії в Криму та деяких регіонах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей "не мають юридичної сили і не є підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів України".
"У цьому контексті спроби Росії провести президентські вибори відсьогодні, 15 березня, по 17 березня в районах України, що перебувають під контролем РФ, є неприйнятними", – зазначила заступниця Генсека ООН.
Вона також нагадала, що в суботу сповнюється 10 років незаконної спроби РФ анексувати Автономну Республіку Крим і місто Севастополь шляхом так званого "референдуму". За її словами, минулі так звані "референдуми" й "вибори" проводилися під примусом, хоча "окупаційна держава зобов'язана дотримуватися законів України на окупованих територіях".
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, за словами Дікарло, постійно повідомляє про незаконне нав'язування російського громадянства й законів на тимчасово окупованих територіях, залякування й тиск під час незаконних виборчих процесів, придушення свободи вираження думок і віросповідання та інші порушення прав людини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid031uJfmemnAVKu99WHNq4ZxYoNZKhCwfuZcrGhuiodj92gC6LQqQyeCsz95gCpSauMl?__cft__[0]=AZWg4Yl7ENbS_8DlfpHV_z9MwoGCIX4VVoW3_MHWzq4B9VKi96j_xRDIwPAawJqp_IxXpVGxUmKPhPOisgTBjAIe1xoSBmbZuM1u350GQOjwjHQRYuwX4YJen8ny3I8Phdxyeir6aIkmFll9fWF5F3GrPLQ7F9YHBgLKDaYPXS3uNs3WkENR5F9F2b1Y1GxDYnY&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·Уже 16 жертв.
Боляче це вимовити, але Одеса таки стає прифронтовим містом - як Харків.
...А потім одного дня в неї ввійде Французький Леґіон - щоб виправити 100 років тому вчинену історичну помилку, коли Франція поставила "не на тих"...
А ще потім одного дня Росії не стане, і Одеса залиже рани, обтруситься, відбудується, оплаче - все, як завжди буває після війни...
І тільки загиблих ніщо вже не поверне. І їхньої вирваної з тіла міста/народу теплої присутности - нічим не замінити.
Нації поминають своїх полеглих, зокрема, на те, щоб спільною сльозою затулити проникаючий крізь ці діри, що зяють на місці вирваних з життя, космічний холод.
Завтра жалоба
Вже все можна, тіпа "всі забули"?
А на Курильських островах?
https://ru.krymr.com/a/news-rossiya-vybory-prezidenta-rf-podzhogi-izbiratel-nykh-uchastkov-zelenka-urny/32863257.html Во время выборов президента РФ сообщают о поджогах избирательных участков и зеленке в урнах
https://www.unian.ua/russianworld/vibori-v-rf-lyudi-masovo-psuyut-byuleteni-ta-***********-viborchi-dilnici-video-12574320.html?_gl=1*1nzbej2*_ga*NTkxNjE3NDgwLjE2ODU3OTc2NTY.*_ga_TECJ2YKWSJ*MTcxMDU0NTY1MC44LjAuMTcxMDU0NTY1MC42MC4wLjA.*_ga_DENC12J6P3*MTcxMDU0NTY1MC44LjAuMTcxMDU0NTY1MC42MC4wLjA. "Вибори" в РФ: люди масово псують бюлетені та підпалюють виборчі дільниці (відео)
пів же Галактикі вже під кацапнею!
звідти і 706 стран і 333600 наглядачів...
що радує, що наука пре вперед і таки виявила,
що їбанутісь це таки інфекційне.
зарано маски зняли....