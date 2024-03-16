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Спроби Росії провести президентські вибори на окупованих територіях України є неприйнятними, - заступниця генсека ООН Дікарло

дікарло

Анексія території держави іншою державою внаслідок загрози силою або її застосування є порушенням принципів Статуту ООН та міжнародного права.

Про це заявила заступниця Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, виступаючи на засіданні Радбезу з обговорення спроб Росії провести вибори на окупованих територіях України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дікарло нагадала, що Генасамблея ООН ухвалила низку резолюцій, відповідно до яких так звані "референдуми" Росії в Криму та деяких регіонах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей "не мають юридичної сили і не є підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів України".

"У цьому контексті спроби Росії провести президентські вибори відсьогодні, 15 березня, по 17 березня в районах України, що перебувають під контролем РФ, є неприйнятними", – зазначила заступниця Генсека ООН.

Вона також нагадала, що в суботу сповнюється 10 років незаконної спроби РФ анексувати Автономну Республіку Крим і місто Севастополь шляхом так званого "референдуму". За її словами, минулі так звані "референдуми" й "вибори" проводилися під примусом, хоча "окупаційна держава зобов'язана дотримуватися законів України на окупованих територіях".

Також читайте: Генсек ООН Гутерріш застеріг від різного трактування історії для виправдання агресії

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, за словами Дікарло, постійно повідомляє про незаконне нав'язування російського громадянства й законів на тимчасово окупованих територіях, залякування й тиск під час незаконних виборчих процесів, придушення свободи вираження думок і віросповідання та інші порушення прав людини.

Автор: 

вибори (6717) ООН (3372) Радбез ООН (866) Дікарло Розмарі (20)


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Топ коментарі
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прикол в том что с момента оккупации хоть1 метра территории России она считается оккупированной и в состоянии войны конфликта после Белгорода Курска как то нелегитимно вообще да и скорей всего не могу прочитать оригинал текста Конституции РФ там также во время войны военного положения запрещаются любые выборы.. так что пыня сам себя делит на ноль выборы в кавычках на оккупированных территориях в условиях войны в Украине вообще ноль делают нулем в бесконечности..
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16.03.2024 00:37
+5
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/u-rosiji-na-viborchikh-dilnitsjakh-***********-urni-j-vilivajut-u-nikh-zelenku-1701027.html У Росії на виборчих дільницях підпалюють урни й виливають у них зеленку

https://ru.krymr.com/a/news-rossiya-vybory-prezidenta-rf-podzhogi-izbiratel-nykh-uchastkov-zelenka-urny/32863257.html Во время выборов президента РФ сообщают о поджогах избирательных участков и зеленке в урнах

https://www.unian.ua/russianworld/vibori-v-rf-lyudi-masovo-psuyut-byuleteni-ta-***********-viborchi-dilnici-video-12574320.html?_gl=1*1nzbej2*_ga*NTkxNjE3NDgwLjE2ODU3OTc2NTY.*_ga_TECJ2YKWSJ*MTcxMDU0NTY1MC44LjAuMTcxMDU0NTY1MC42MC4wLjA.*_ga_DENC12J6P3*MTcxMDU0NTY1MC44LjAuMTcxMDU0NTY1MC42MC4wLjA. "Вибори" в РФ: люди масово псують бюлетені та підпалюють виборчі дільниці (відео)
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16.03.2024 01:41
+5
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16.03.2024 01:45
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Оце була б адеквактна Папа Римська.
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16.03.2024 00:34 Відповісти
прикол в том что с момента оккупации хоть1 метра территории России она считается оккупированной и в состоянии войны конфликта после Белгорода Курска как то нелегитимно вообще да и скорей всего не могу прочитать оригинал текста Конституции РФ там также во время войны военного положения запрещаются любые выборы.. так что пыня сам себя делит на ноль выборы в кавычках на оккупированных территориях в условиях войны в Украине вообще ноль делают нулем в бесконечности..
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16.03.2024 00:37 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZWg4Yl7ENbS_8DlfpHV_z9MwoGCIX4VVoW3_MHWzq4B9VKi96j_xRDIwPAawJqp_IxXpVGxUmKPhPOisgTBjAIe1xoSBmbZuM1u350GQOjwjHQRYuwX4YJen8ny3I8Phdxyeir6aIkmFll9fWF5F3GrPLQ7F9YHBgLKDaYPXS3uNs3WkENR5F9F2b1Y1GxDYnY&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid031uJfmemnAVKu99WHNq4ZxYoNZKhCwfuZcrGhuiodj92gC6LQqQyeCsz95gCpSauMl?__cft__[0]=AZWg4Yl7ENbS_8DlfpHV_z9MwoGCIX4VVoW3_MHWzq4B9VKi96j_xRDIwPAawJqp_IxXpVGxUmKPhPOisgTBjAIe1xoSBmbZuM1u350GQOjwjHQRYuwX4YJen8ny3I8Phdxyeir6aIkmFll9fWF5F3GrPLQ7F9YHBgLKDaYPXS3uNs3WkENR5F9F2b1Y1GxDYnY&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·Уже 16 жертв.

Боляче це вимовити, але Одеса таки стає прифронтовим містом - як Харків.

...А потім одного дня в неї ввійде Французький Леґіон - щоб виправити 100 років тому вчинену історичну помилку, коли Франція поставила "не на тих"...

А ще потім одного дня Росії не стане, і Одеса залиже рани, обтруситься, відбудується, оплаче - все, як завжди буває після війни...

І тільки загиблих ніщо вже не поверне. І їхньої вирваної з тіла міста/народу теплої присутности - нічим не замінити.

Нації поминають своїх полеглих, зокрема, на те, щоб спільною сльозою затулити проникаючий крізь ці діри, що зяють на місці вирваних з життя, космічний холод.

Завтра жалоба
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16.03.2024 00:44 Відповісти
та ніхто із притомних давно несумнівається в нелегітимності правління пуйла. Але що оон зробить? - вигонить рашу із ради безпеки? навіть якщо наважиться, то китай буде проти. бо сам там зовсім незаконно.
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16.03.2024 00:51 Відповісти
будь-яка система працює сама нв себе,як от ,поліція ніколи не зможе перемогти злочинність, бо це ж її робота,її хліб,вона ж тоді пропаде!.Так само і ООН зацікавлена в конфліктах, війнах і непорузуміннях,бо тоді вона всім потрібна,їх всі згадують,просять, лають, проклинають іт.д.,себто, вона в гущі подій, на неї попит, в неї гроші ідуть рікою.Люди там може і хороші, але вони діють як клітини єдиного організма, який має інстинкти жити, розмножуватися, нарощувати жир.
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16.03.2024 01:28 Відповісти
схоже, що її контролюють погані люди. Як вооз. Я багато чого люблю придумувати. може не завжди доладного. але от як змінити такий безлад - нічого не приходить в голову. Хоча рецепт давно озвучений, але на нього багато плюються. Це - Блага звістка без ворожих вставок. Чим більше людей прагнутимуть стати на правильний шлях, тим складніше буде тим, хто весь час збиває людство з того шляху.
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16.03.2024 07:00 Відповісти
Явно підсижує боса.
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16.03.2024 00:54 Відповісти
А на окупованих територіях Грузії і Молдови?

Вже все можна, тіпа "всі забули"?

А на Курильських островах?
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16.03.2024 01:23 Відповісти
Грузію і Молдову підкреслено не чіпають, поки що, росія ніби каже,мовляв, погоджуйтесь з бандитами,і вас з'їдять останніми.І це демонструє всім.Але є і винятки, он Вірменія щось запідозріла,що її як здобич мають,і почала пручатися,тепер може втекти.
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16.03.2024 01:34 Відповісти
Перехоплено із ворожого ТГ-каналу:

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16.03.2024 01:34 Відповісти
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16.03.2024 01:45 Відповісти
вже і конкурс обкладинок провели
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16.03.2024 01:49 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/u-rosiji-na-viborchikh-dilnitsjakh-***********-urni-j-vilivajut-u-nikh-zelenku-1701027.html У Росії на виборчих дільницях підпалюють урни й виливають у них зеленку

https://ru.krymr.com/a/news-rossiya-vybory-prezidenta-rf-podzhogi-izbiratel-nykh-uchastkov-zelenka-urny/32863257.html Во время выборов президента РФ сообщают о поджогах избирательных участков и зеленке в урнах

https://www.unian.ua/russianworld/vibori-v-rf-lyudi-masovo-psuyut-byuleteni-ta-***********-viborchi-dilnici-video-12574320.html?_gl=1*1nzbej2*_ga*NTkxNjE3NDgwLjE2ODU3OTc2NTY.*_ga_TECJ2YKWSJ*MTcxMDU0NTY1MC44LjAuMTcxMDU0NTY1MC42MC4wLjA.*_ga_DENC12J6P3*MTcxMDU0NTY1MC44LjAuMTcxMDU0NTY1MC42MC4wLjA. "Вибори" в РФ: люди масово псують бюлетені та підпалюють виборчі дільниці (відео)
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16.03.2024 01:41 Відповісти
Похер.Пиня вже заказав 78-86%
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16.03.2024 05:43 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1768719265530589241 Прага, росіяни у черзі в посольство, щоб проголосувати. Як гадаєте, за кого?
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16.03.2024 01:44 Відповісти
хороший тест на диверсантів чи 5 колону. всіх прибулих, що досі відчувають потребу обирати зло - виселити в їх любиму рашу. Бо може й не всі, а більшість з цих при прямій агресії раші на захід вдарять силам оборони у спину.
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16.03.2024 07:11 Відповісти
Интересно, страны каких галактик участвуют в этой вакханалии???
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16.03.2024 02:29 Відповісти
тут все просто...
пів же Галактикі вже під кацапнею!
звідти і 706 стран і 333600 наглядачів...
що радує, що наука пре вперед і таки виявила,
що їбанутісь це таки інфекційне.
зарано маски зняли....
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16.03.2024 04:43 Відповісти
елла памфілова - це кацапська безкутна-округла
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16.03.2024 04:48 Відповісти
Та ипал он вас и папу римского тоже! Дебилы, *** ...
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16.03.2024 05:37 Відповісти
Воно й зараз має братися до уваги, а після чергових "виборів" путіна усі розмови про якісь переговори мають припинитися. На немитій немає легітимної влади. З ким вести переговори?
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16.03.2024 09:11 Відповісти
а зеленый доказывал что вообще выборы провести нельзя, а оказывается можно,
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16.03.2024 13:46 Відповісти
 
 