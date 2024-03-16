Спроби Росії провести президентські вибори на окупованих територіях України є неприйнятними, - заступниця генсека ООН Дікарло

Анексія території держави іншою державою внаслідок загрози силою або її застосування є порушенням принципів Статуту ООН та міжнародного права.

Про це заявила заступниця Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, виступаючи на засіданні Радбезу з обговорення спроб Росії провести вибори на окупованих територіях України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дікарло нагадала, що Генасамблея ООН ухвалила низку резолюцій, відповідно до яких так звані "референдуми" Росії в Криму та деяких регіонах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей "не мають юридичної сили і не є підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів України".

"У цьому контексті спроби Росії провести президентські вибори відсьогодні, 15 березня, по 17 березня в районах України, що перебувають під контролем РФ, є неприйнятними", – зазначила заступниця Генсека ООН.

Вона також нагадала, що в суботу сповнюється 10 років незаконної спроби РФ анексувати Автономну Республіку Крим і місто Севастополь шляхом так званого "референдуму". За її словами, минулі так звані "референдуми" й "вибори" проводилися під примусом, хоча "окупаційна держава зобов'язана дотримуватися законів України на окупованих територіях".

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Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, за словами Дікарло, постійно повідомляє про незаконне нав'язування російського громадянства й законів на тимчасово окупованих територіях, залякування й тиск під час незаконних виборчих процесів, придушення свободи вираження думок і віросповідання та інші порушення прав людини.