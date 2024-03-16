Антикорупційний суд відпустив ексчиновника Міноборони Лієва з-під варти під власне зобов’язання

Вищий антикорупційний суд відпустив з-під варти ексчиновника Міноборони Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про заволодіння коштами на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Про це повідомив адвокат Назар Кульчицький у коментарі Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву — перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО", — сказав адвокат.

ВАКС 15 березня розглядав скаргу адвокатів ексчиновника, які просили суд відпустити підзахисного із СІЗО. Справу розглядав суддя, який вже раніше уже відпускав Лієва з-під варти.

Як стало відомо із запису трансляції засідання, під час розгляду справи прокурор з невідомих причин не був присутній.

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Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів для ЗСУ

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу"

СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.

Представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

У розмові з Hromadske один з посередників в угоді, представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв заявив, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

Також про ситуацію з розкраданням мільярдів на закупівлі снарядів можна прочитати в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".

12 лютого 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила взяти під варту колишнього голову департаменту Міністерства оборони Олександра Лієва.