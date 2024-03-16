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Новини
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Антикорупційний суд відпустив ексчиновника Міноборони Лієва з-під варти під власне зобов’язання

лієв

Вищий антикорупційний суд відпустив з-під варти ексчиновника Міноборони Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про заволодіння коштами на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Про це повідомив адвокат Назар Кульчицький у коментарі Суспільному, інформує Цензор.НЕТ

"Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву — перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО", — сказав адвокат.

ВАКС 15 березня розглядав скаргу адвокатів ексчиновника, які просили суд відпустити підзахисного із СІЗО. Справу розглядав суддя, який вже раніше уже відпускав Лієва з-під варти.

Як стало відомо із запису трансляції засідання, під час розгляду справи прокурор з невідомих причин не був присутній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах для ЗСУ: Лієва відпустили з-під варти, ВАКС не обрав запобіжний захід

Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів для ЗСУ

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу"

СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.

Представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

У розмові з Hromadske один з посередників в угоді, представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв заявив, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

Також про ситуацію з розкраданням мільярдів на закупівлі снарядів можна прочитати в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".

12 лютого 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила взяти під варту колишнього голову департаменту Міністерства оборони Олександра Лієва.

Автор: 

Лієв Олександр (37) Антикорупційний суд ВАКС (1974) запобіжний захід (496)


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Топ коментарі
+43
******** мародери !!!
Умєров, щоб зробити собі антимародерську піаракцію, зайнявши пост міністра , потримав при собі пару тижнів Шарапова, головного МАРОДЕРнаглядача ЄРМАКА в МО , той здав йому дєлішкі й посчез в невідомому напрямку .
Але тут в очікуванні ревізорів з США на чолі з Пріцкер, воно мученик татарського народу зробило гучне ВНУТРІШНЄ РОЗСЛІДУВАННЯ на 1,5 млрд мародерства на НЕвиготовленні гармат , й Лієва після жівапісних СБУшних обшуків відпустили, потім трохи злякалися, заарештували а тепер... Шухер затих... Так як і з ШУРМОЮ ...

Так, як з Кірюшкою Тимошенко перед Рамштаймом , шоб Резніков міг зі своїми золотими яйцями почепитися на Остіна з обнімашками - почистили трохи МО та прибрали гучно Тимошонку,,,
Ось й маємо -Лієв на волі, Шарапова й слід простив, Тимошенко при Умєрові в МО - НУ НЕ *****!!! Шурма проргами з кешбеком найвеличнішого Мародера піарить ...

НУ НЕ ***** МАРОДЕРНІ!!!
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16.03.2024 03:33
+38
А Червінський сидить- якого українського мосаду вам ще не вистачає?
Заткнулись лідери думок, мовчать прикормлені владою волонтери і активісти
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16.03.2024 01:42
+33
1,5 млрд. вкрав, нагадаю...
Вчиться, шановні.
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16.03.2024 01:32
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Нехай через Тису пливе, таке не потоне.
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16.03.2024 13:09 Відповісти
Ну так привязать к ногам по шлакоблоку...
Чи й не проблема!
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17.03.2024 23:21 Відповісти
Zелений скоот .
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16.03.2024 13:26 Відповісти
Шапіто цирк - український "суд" над Лієвим закінчився.Він вільний - правосуддя по зеленому,браво татарову і наслідникам януковича.
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16.03.2024 14:16 Відповісти
Це Зе правосуддя! "Своїх" не садять! "Своїм" навіть дають вбігти за кордон! Для прикладу Арестович виїхав без дозволу ГУР, про це повідомили речники ГУР, хоча той же Арестович каже що виїхав з дозволом. Що коїться?
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16.03.2024 14:32 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.03.2024 15:26 Відповісти
Гниди гірше за вші. Цей вилупок вбив більше наших військових ніж будь хто з *******. І суд випускає його вільно гуляти..
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16.03.2024 15:45 Відповісти
Якщо ти крадеш під дахом Блазня Тупорилого, то тебе не посадять, ось такий сигнал для розповсюдження і заохочення корупції на крові.
Із-за нестачі снарядів багато людей загинуло, Лієв живий, і жити збирається красиво. Зараз Буданов оформить його в ГУР і випустить у Відень, насолоджуватись життям; а Стерненко зніме ролик, що корупція в нас не така і велика. Всі задоволені, окрім солдатів на передовій.
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16.03.2024 17:03 Відповісти
Це якийсь витончений гумор коли оту установу що випускає з під варти ворогів України назвали "антикорупційний суд"?
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16.03.2024 17:56 Відповісти
Важко висловити думку про це без мата. За такий злочин під час війни треба розстріляти. Але ж і особисте зобов"язання мабуть велике покарання. Це мабуть те, про що в народі кажуть - рука руку миє. Учіть історію України. Гнів народу то є страшна річ.
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16.03.2024 18:43 Відповісти
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