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Новини Війна
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Зараз ми не відправляємо жодних військ в Україну, але нічого не можна виключати у довгостроковій перспективі, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

валтонен

Наразі Фінляндія не готова обговорювати відправлення своїх військ в Україну, втім у країні розуміють, що в довгостроковій перспективі країнам Заходу, можливо, доведеться це зробити.

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен в інтерв'ю виданню Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Вона наголосила, що "важливо не виключати все в довгостроковій перспективі", бо Захід "ніколи не знає, наскільки серйозною буде ситуація".

"Але позиція Фінляндії однозначна: зараз ми не відправляємо жодних військ і не хочемо обговорювати це", - акцентувала Валтонен.

Також читайте: Макрон у Берліні щодо військ в Україні: "Ми не ініціюватимемо жодної ескалації"

За її словами, наразі необхідно, щоб Захід продовжував надавати допомогу Україні. До того ж Валтонен вважає, що "багато європейських країн могли б зробити набагато більше" у допомозі.

Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

Автор: 

Фінляндія (1328)


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Топ коментарі
+10
"... і не хочемо обговорювати це", - акцентувала Валтонен. Джерело:

Дуже правильно. Треба робити це тихо.
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16.03.2024 09:09
+7
Слова "Захід ніколи не знає, наскільки серйозною буде ситуація" свідчать, що Захід не дуже переймається яка зараз серйозна ситуація ДЛЯ УКРАЇНИ. Вони продовжують ще думати про себе, а не про сусідів. Це дуже егоїстично. Саме цей егоїзм породжує небажання давати зброю Україні у тій кількості, щоб Україна змогла загнати агресора у своє ... болото.
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16.03.2024 09:13
+5
Оці гасла " тупін на Україні не зупиниться" породили шкідливе і неправильне розуміння Європи про злочинність дій кремля та негуманність війни. Акцент на "Європі загрожує майбутня війна" наче й ********** Європу до дій, але дій по САМОЗАХИСТУ. Проблеми України, її існування - це вже поза компетенцією деяких європейських політиків, які думають на кшталт "своя сорочка ближче до тіла".
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16.03.2024 09:18
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Раз Путин грозит стянуть войска к границе то пусть лучше для начала финны начинают с шведами учения вдоль кордона.
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16.03.2024 09:08 Відповісти
Сьогодні, 4 березня, у північних регіонах Фінляндії, Норвегії та Швеції розпочинаються навчання НАТО Nordic Response-2024 ("Північна відповідь"), в яких візьмуть участь понад 20 тисяч солдатів з 13 країн. Спільні навчання будуть зосереджені на обороні та захисті Скандинавського регіону.

Зазначається, що у навчаннях, які триватимуть до 15 березня, беруть участь Бельгія, Велика Британія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція і Сполучені Штати.

Фінляндія вперше візьме участь у навчаннях як повноправний член Альянсу. За словами фінських військових, у Nordic Response-2024 беруть участь понад 4 тисяч фінських солдатів.

Близько половини військ, що беруть участь у навчаннях, тренуватиметься на суші. Решта тренуватиметься на морі за участю понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден, а також у повітрі за участю понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки та гелікоптерів.
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16.03.2024 09:14 Відповісти
"... і не хочемо обговорювати це", - акцентувала Валтонен. Джерело:

Дуже правильно. Треба робити це тихо.
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16.03.2024 09:09 Відповісти
І без наших зелених

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16.03.2024 13:28 Відповісти
Слова "Захід ніколи не знає, наскільки серйозною буде ситуація" свідчать, що Захід не дуже переймається яка зараз серйозна ситуація ДЛЯ УКРАЇНИ. Вони продовжують ще думати про себе, а не про сусідів. Це дуже егоїстично. Саме цей егоїзм породжує небажання давати зброю Україні у тій кількості, щоб Україна змогла загнати агресора у своє ... болото.
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16.03.2024 09:13 Відповісти
Це різноголос демократії.До консенсусу доходять дуже довго.
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16.03.2024 09:18 Відповісти
А Ви, в першу чергу, думаєте про сусідів, а не про себе?
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16.03.2024 09:27 Відповісти
Коли у сусіда пожежа, ви думаєте про свою хату ? Аби кожен думав лише про себе, то всі, хто залишився після ракетних ударів на вулиці у мороз, ШАНОВНИЙ, й досі там грілись біля вогнища. Щодо мене, то я ТАК І ДУМАЮ - про біду сусіда !
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16.03.2024 10:08 Відповісти
Все змішалось - коні, люди... Ви ж зрозуміли, про що я, а перевернули з ніг на голову. Якби, не дай Боже, горіла хата у сусіда і перекидалося на Вашу, то що б ... Звичайно всі притомні люди допомагають тим, хто зіткнувся з бідою.
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16.03.2024 10:18 Відповісти
Ви дуже обережно свою помилку перетворили у мою помилку. Ні, я вас зрозумів так, як ви написали. Без пояснень. Перечитайте свій ком ще раз. Біда у сусіда - це моя біда. Я про свій дах не думаю, щоб вирішити допомагати чи ні. Так і Європа повинна думати. На мій погляд. А вони саме так як ви написали й думають, а чи не загориться мій дах. Та ще й зеленсКИЙ їх так натякає: то про світову війну, то про танки у Берліні.
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16.03.2024 10:24 Відповісти
Мені перечитувати не потрібно. Виявляється, потрібно ще й додати: особливо, коли сусід відмовляється від допомоги, розганяє рятувальників, кричить, що не просив, ще й намагається щось вкрасти від них. Бо йому на хату нас...ать. шкода, звичайно, мешканців, але вони криком кричать "він наш хазяїн, все він вирішує". Сусіди все одно намагаються допомогти, поглядаючи на свою хату. А, якщо Ви все одно допомагаєте, коли Вас ************, луплять, а до Вашої вже підбирається, та Ви на своє не звертаєте уваги, то Ваше рішення. Якась дурна розмова, знищення часу.
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16.03.2024 11:14 Відповісти
З вами всЬо ясно. Ваші думки течуть за вашим лайном, який ви тут надрукували. НАГОЛОШУЮ сусіду треба допомагати у першу чергу БЕЗ ВАГАНЬ. Що не ясно ? Якщо ви вагаєтесь, то ви шукаєте причини чому не допомагати !
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16.03.2024 11:27 Відповісти
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16.03.2024 11:35 Відповісти
Про кого думає Зєльц, коли відмовляється від такої допомоги?

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16.03.2024 09:50 Відповісти
Наш Блазень залишився Блазнем. Який з нього ДИПЛОМАТ ? Горе, а не президент. Здається, він вже у своїх думках, штурмує кремль ... чужими руками (українців), і він бачить себе рятівником Європи. Ця роль його надихає на ... БЕЗУМСТВА. Як не боноупарт, так ще один "сталін - аслабадітєль".
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16.03.2024 10:13 Відповісти
Застереження Зеленському від спілки офіцерів України https://m.youtube.com/watch?si=Rp5GNr_eUiGHhrWM&v=bOp2ZcF_TDk&feature=youtu.be
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16.03.2024 10:19 Відповісти
Дякую, я це відео вже вчора бачив. Але дуже вам вдячний !
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16.03.2024 10:28 Відповісти
От і Фінляндія шось сказала - і все
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16.03.2024 09:17 Відповісти
Оці гасла " тупін на Україні не зупиниться" породили шкідливе і неправильне розуміння Європи про злочинність дій кремля та негуманність війни. Акцент на "Європі загрожує майбутня війна" наче й ********** Європу до дій, але дій по САМОЗАХИСТУ. Проблеми України, її існування - це вже поза компетенцією деяких європейських політиків, які думають на кшталт "своя сорочка ближче до тіла".
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16.03.2024 09:18 Відповісти
Ти Зєліни сорочки прокоментуй, який не хоче, щоб професійні військові країн НАТО допомогли Україні і українським військовим.
Його вереск "Прийміть нас негайно в НАТО!!!" був для чого?
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16.03.2024 09:54 Відповісти
Гаразд. Ось. Наш Блазень залишився Блазнем. Який з нього ДИПЛОМАТ ? Горе, а не президент. Він бачить себе рятівником Європи. Ця роль його надихає на ... БЕЗУМСТВА. Як не боноупарт, так ще один "сталін - аслабадітєль".
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16.03.2024 10:14 Відповісти
Якби він планував рятувати Європу і знищити роZію, то не відмовлявся би зараз від допомоги союзників військовим контингентом.
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16.03.2024 10:21 Відповісти
Ви щодо зеленСКОГО праві на всі 100. Але Блазень нічого не планує (ніяких планів, окрім знищення існування України). Там за нього планують дЄрмаки-кроти. Але йому рисують красиві плани і його значення на Європейській сцені (у прямому сенсі).
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16.03.2024 10:32 Відповісти
Вже 10-й раз питаю: яка країна вже згодна відправити свої війська в Україну? Можна конкретно?
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16.03.2024 13:31 Відповісти
Про можливість цього заявили вже і Макрон, і балтійці, і фіни.
Зєлємою не потрібно ВІДРАЗУ заявляти, що ми не потребуємо такої допомоги, як тільки лідери європейських країн почали говорити, що не виключають такої можливості.
Цю тему потрібно підтримувати і розвивати.
Зєлємойша зі своєю шоблою не воюють, не ховають своїх рідних. Тільки прибарахляються і поглиблюють узурпацію влади.
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16.03.2024 14:48 Відповісти
Розумні слова. Слава Фінляндії.
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16.03.2024 09:28 Відповісти
Судячи по заявам лідерів держав, зразу видно, де боягузи, а де воїни.
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16.03.2024 09:30 Відповісти
То вам Санкі-Петербург не потрібен?
Дивні якісь...
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16.03.2024 09:44 Відповісти
раїся - то лоскутна ковдра. Яку так-сяк зшили мокшанські царі з загарбаних земель. Давно пора країнам повернути своє. Як би разом фронти повідкривали - то ковдра луснула. І від великої расасєї залишились б тільки мокшанські болота з жабами..
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16.03.2024 09:58 Відповісти
Який питербург, до біса. Фінам треба своє ісконнє повертати. А це 10 % їх території. З багатими природними копалинами на півночі.
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16.03.2024 10:18 Відповісти
Гарна і розумна
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16.03.2024 09:53 Відповісти
Але дуже обережна. На війні такі довго думають, коли треба натискати на курок. Допоки .....
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16.03.2024 10:15 Відповісти
Финляндия и Швеция уже в НАТО!
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16.03.2024 10:49 Відповісти
Пані має рацію !
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16.03.2024 21:14 Відповісти
 
 