Зараз ми не відправляємо жодних військ в Україну, але нічого не можна виключати у довгостроковій перспективі, - глава МЗС Фінляндії Валтонен
Наразі Фінляндія не готова обговорювати відправлення своїх військ в Україну, втім у країні розуміють, що в довгостроковій перспективі країнам Заходу, можливо, доведеться це зробити.
Про це заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен в інтерв'ю виданню Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Вона наголосила, що "важливо не виключати все в довгостроковій перспективі", бо Захід "ніколи не знає, наскільки серйозною буде ситуація".
"Але позиція Фінляндії однозначна: зараз ми не відправляємо жодних військ і не хочемо обговорювати це", - акцентувала Валтонен.
За її словами, наразі необхідно, щоб Захід продовжував надавати допомогу Україні. До того ж Валтонен вважає, що "багато європейських країн могли б зробити набагато більше" у допомозі.
Заява Макрона про західні війська в Україні
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.
Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
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Зазначається, що у навчаннях, які триватимуть до 15 березня, беруть участь Бельгія, Велика Британія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція і Сполучені Штати.
Фінляндія вперше візьме участь у навчаннях як повноправний член Альянсу. За словами фінських військових, у Nordic Response-2024 беруть участь понад 4 тисяч фінських солдатів.
Близько половини військ, що беруть участь у навчаннях, тренуватиметься на суші. Решта тренуватиметься на морі за участю понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних десантних суден, а також у повітрі за участю понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки та гелікоптерів.
Дуже правильно. Треба робити це тихо.
Його вереск "Прийміть нас негайно в НАТО!!!" був для чого?
Зєлємою не потрібно ВІДРАЗУ заявляти, що ми не потребуємо такої допомоги, як тільки лідери європейських країн почали говорити, що не виключають такої можливості.
Цю тему потрібно підтримувати і розвивати.
Зєлємойша зі своєю шоблою не воюють, не ховають своїх рідних. Тільки прибарахляються і поглиблюють узурпацію влади.
Дивні якісь...