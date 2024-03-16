Зараз ми не відправляємо жодних військ в Україну, але нічого не можна виключати у довгостроковій перспективі, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Наразі Фінляндія не готова обговорювати відправлення своїх військ в Україну, втім у країні розуміють, що в довгостроковій перспективі країнам Заходу, можливо, доведеться це зробити.

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен в інтерв'ю виданню Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Вона наголосила, що "важливо не виключати все в довгостроковій перспективі", бо Захід "ніколи не знає, наскільки серйозною буде ситуація".

"Але позиція Фінляндії однозначна: зараз ми не відправляємо жодних військ і не хочемо обговорювати це", - акцентувала Валтонен.

Також читайте: Макрон у Берліні щодо військ в Україні: "Ми не ініціюватимемо жодної ескалації"

За її словами, наразі необхідно, щоб Захід продовжував надавати допомогу Україні. До того ж Валтонен вважає, що "багато європейських країн могли б зробити набагато більше" у допомозі.

Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.