Атака на Одесу: 40 поранених перебувають у лікарнях, 9 з них - у важкому стані

Станом на 9 ранку 16 березня у медзакладах продовжують лікування 40 людей, постраждалих внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Одесу. З них 9 поранених у важкому стані.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі.

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Удар РФ по Одесі 15 березня

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 20 загиблих та 73 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.

Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону НПУ "Цунамі" Олександр Гостіщев.

У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.