УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10188 відвідувачів онлайн
Новини
10 334 25

Атака на Одесу: 40 поранених перебувають у лікарнях, 9 з них - у важкому стані

одеса

Станом на 9 ранку 16 березня у медзакладах продовжують лікування 40 людей, постраждалих внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Одесу. З них 9 поранених у важкому стані.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі.

Також читайте: Єврокомісія про ракетний удар РФ по Одесі: "Ще одне свідчення варварської природи путінської агресії"

Удар РФ по Одесі 15 березня

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 20 загиблих та 73 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.

Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону НПУ "Цунамі" Олександр Гостіщев.

У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.

Автор: 

Одеса (5496) поранення (2813)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Щирі співчуття Одеситам та швидкого одужання постраждалим людям !!
Моє серце з Одесою❤️
показати весь коментар
16.03.2024 10:16
+9
УкрОборонПром, ти щось виробляєш, чи продовжуєш спати? 2 роки війни всеж таки, чи треба почекати поки керуючі менеджери отримають середню освіту ?
показати весь коментар
16.03.2024 10:24
+9
твари рашистские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в 9 круге ада!!!!
показати весь коментар
16.03.2024 13:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щирі співчуття Одеситам та швидкого одужання постраждалим людям !!
Моє серце з Одесою❤️
показати весь коментар
16.03.2024 10:16 Відповісти
срочно надо Патриот в Одессу , русня и дальше будет бить Искандерами-М
показати весь коментар
16.03.2024 10:22 Відповісти
Они все в киеве
показати весь коментар
16.03.2024 11:48 Відповісти
Русскій, накручуєш публіку?
показати весь коментар
16.03.2024 12:31 Відповісти
С чего ты решил(а)?Потому что я не на украинской мове пишу?
показати весь коментар
16.03.2024 13:03 Відповісти
Ти десь бачив італійця, котрий живе в Італії і спілкується виключно китайською мовою?
показати весь коментар
16.03.2024 20:32 Відповісти
це перше і основне. Ну, із контексту теж зрозуміло
показати весь коментар
17.03.2024 10:33 Відповісти
для начала путина к жене пирожину
потом ВСЕХ руских к кобзону
и руских собак котов и попугаев врасход
показати весь коментар
16.03.2024 12:00 Відповісти
УкрОборонПром, ти щось виробляєш, чи продовжуєш спати? 2 роки війни всеж таки, чи треба почекати поки керуючі менеджери отримають середню освіту ?
показати весь коментар
16.03.2024 10:24 Відповісти
Треба почекати, поки українські виборці отримають бодай початкову освіту. Або і цього не треба - сокири в руки і на Банкову. Інакше нам усім піхва навіть без московських ракет..
показати весь коментар
16.03.2024 10:43 Відповісти
Жалко одеситів звичайно!
Але це їм Путін ракетки посилає за любов до Каті другої, щоб шанували своїх героїв, а не імперське лайно!
показати весь коментар
16.03.2024 10:58 Відповісти
Так давно демонтировали
показати весь коментар
16.03.2024 11:05 Відповісти
Треба демонтувати з власної Душі.
показати весь коментар
16.03.2024 20:34 Відповісти
Там все давно помінялося. Любителі русского міра, або втікли, або навіть їм дійшло, яке це лайно цей русскій мір і вони позатикали роти. Навіть в СРСР Одеса не була русскім міром. Навіть у ті часи вони мислили себе одеситами, а не росіянами.
показати весь коментар
16.03.2024 12:25 Відповісти
Одеса ніколи не була https://tyzhden.ua/odesa-nikoly-ne-bula-rosijskym-mistom/ російським містом .
показати весь коментар
16.03.2024 12:33 Відповісти
Я знаю. Одне українське козацьке кладовище на Поскоті чого варте.
показати весь коментар
16.03.2024 12:36 Відповісти
твари рашистские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в 9 круге ада!!!!
показати весь коментар
16.03.2024 13:18 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
16.03.2024 13:19 Відповісти
Просто Одесі не пощастило , географічно . Вот як щоб Одеса була б разтошована в Азі , о це да , була б зацекавленість ООН , а в Україні це таке , ні кого не іхпьот . Україна це ж не Аза , ніхто не страж дає .
показати весь коментар
16.03.2024 14:14 Відповісти
Може сбу зрозуміє ,що треба захищати Батьківщину а не злодіїв-зрадників-перевертнів...чому не заарештували зрадників після Оману,чомубєня злодій грається в заарештованого,чому не громадяни України при владі,за яку безпеку за кого вони ратують....кремлівці їх не пошкодують і не всіх залишать поліцаями і наглядачами концтаборів...
показати весь коментар
16.03.2024 18:27 Відповісти
Тих "одеських" ждунів-навідників треба одеситам самим вичисляти і розбиратись з ними, бо це була тільки пряма наводка.
показати весь коментар
16.03.2024 21:08 Відповісти
Якось погано сталось....Може після свого обстрілусбу зрозуміє ,що треба захищати Батьківщину а не злодіїв-зрадників-перевертнів...чому не заарештували зрадників після Оману,чомубєня злодій грається в заарештованого,чому не громадяни України при владі,за яку безпеку за кого вони ратують....кремлівці їх не пошкодують і не всіх залишать поліцаями і наглядачами концтаборів..
показати весь коментар
17.03.2024 09:44 Відповісти
якого біса данєцк стоїть нетронутий??? адже можемо вгатити по осередку клятих ворогів.. данєцк має перетворитися на Бахмут та Авдіївку. На Маріуполь та Мар'їнку
показати весь коментар
17.03.2024 10:32 Відповісти
А ППО де!? Тут ніхто не вірить і не повірить, що ось так все просто відбулось!
Чому ці люди повинні гинути і страждати через злочинні прорахунки в організації оборони, в тому числі і протиповітряної! Якщо не справляєтесь, то майте мужність про це заявити на весь світ!
Відверто скажіть, треба ракети, патрони, засоби РЕБ, ППО! Інакше русня піде вабанк!
Чого ще чекати треба?!
показати весь коментар
17.03.2024 11:10 Відповісти
 
 