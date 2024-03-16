Атака на Одесу: 40 поранених перебувають у лікарнях, 9 з них - у важкому стані
Станом на 9 ранку 16 березня у медзакладах продовжують лікування 40 людей, постраждалих внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Одесу. З них 9 поранених у важкому стані.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі.
Удар РФ по Одесі 15 березня
Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 20 загиблих та 73 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.
Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону НПУ "Цунамі" Олександр Гостіщев.
У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Моє серце з Одесою❤️
потом ВСЕХ руских к кобзону
и руских собак котов и попугаев врасход
Але це їм Путін ракетки посилає за любов до Каті другої, щоб шанували своїх героїв, а не імперське лайно!
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Чому ці люди повинні гинути і страждати через злочинні прорахунки в організації оборони, в тому числі і протиповітряної! Якщо не справляєтесь, то майте мужність про це заявити на весь світ!
Відверто скажіть, треба ракети, патрони, засоби РЕБ, ППО! Інакше русня піде вабанк!
Чого ще чекати треба?!