Минулої доби росіяни обстріляли 7 населених пунктів на Херсонщині: двоє поранених, пошкоджено 6 будинків

Упродовж 15 березня російська армія обстріляла Берислав, Одрадокам’янку, Бургунку, Нововоронцовку, Садове, Антонівку та місто Херсон. Двох людей поранено, є руйнування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Одрадокам'янку, Бургунку, Нововоронцовку, Садове, Антонівку та місто Херсон", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 6 приватних будинків, навчальний заклад, гаражне приміщення та автомобіль.

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Через російську агресію 2 людини дістали поранення.