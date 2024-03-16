Минулої доби росіяни обстріляли 7 населених пунктів на Херсонщині: двоє поранених, пошкоджено 6 будинків
Упродовж 15 березня російська армія обстріляла Берислав, Одрадокам’янку, Бургунку, Нововоронцовку, Садове, Антонівку та місто Херсон. Двох людей поранено, є руйнування
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Одрадокам'янку, Бургунку, Нововоронцовку, Садове, Антонівку та місто Херсон", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 6 приватних будинків, навчальний заклад, гаражне приміщення та автомобіль.
Через російську агресію 2 людини дістали поранення.
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