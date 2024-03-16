Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів у п’ять разів на тлі війни в Україні
Через російське повномасштабне вторгнення в Україну Міністерство оборони Фінляндії в грудні 2023 року виділило близько 24 млн євро на збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Yle.
Зазначається, що в п'ятницю, 15 березня, Європейська комісія оголосила одержувачів гранту ASAP, призначеного для підтримки європейського виробництва боєприпасів. Серед одержувачів фінансування - оборонна промисловість Фінляндії.
У грудні Міністерство оборони країни вже виділило близько 24 млн євро на збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів. За словами міністра оборони Антті Хакканена, рішення Комісії ЄС про фінансування "відповідає плану, складеному міністерством оборони в грудні".
"Порівняно з довоєнним часом вітчизняне виробництво боєприпасів уже зросло в п'ять разів", - повідомив експерт Міноборони Франс Пелтонен.
Він вважає, що ухвалені зараз рішення ЄС і держави про фінансування подвоять нинішній рівень виробництва боєприпасів.
Якщо інвестиції, заплановані на гроші допомоги, буде реалізовано, у Фінляндії вироблятимуть удесятеро більше боєприпасів, ніж до початку війни в Україні, наголошується в публікації.
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Вони швидко надягнуть хакі-
Снарядів нароблять-
Тактику - вироблять-
Згадайте Міка Хаккінена...
якщо якийсь народ не получається підкорити силою-підкупом, то починай висміювати будь-що, нехай навіть штучно нав"язуване-вигадане - а дебіли (тупорилі ги-ги шанувальники задронових-пєтросянів-кварталів) вже підтягнуться на організовані владою шабаші-концерти-шоу
всі за підтримку України
і всі, *****, разом взяті не можуть виробити не те що більше
а навіть стільки як *****
бо орки виробляють 300к в місяць
а весь світ обісрався при цифрі 1 млн на рік
тобто по 80 к в місяць
і хтось скаже мені що вони реально хочуть дати снаряди??
Петер Павел захотів, знайшов
остальні не хочуть, не знаходять....
захотіли надати хаймарс та петріот, дали
не захотіли дати таурус, не дають
що тут не зрозумілого???
фінам респект, але є докуя але...
Хоч і розвідка повідомляла...
Газ та нафту качала-
Зброю постачала *****...
Та що там... і штани знімала-
але навіть на вже готові треба відкрити офшор
організувати фірму прокладку
домовитись кому скільки має бути з цього бабла
як частину з них вкрасти щоб потім через туж прокладку ще раз купити
а треба щоб ***** не сварилося
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Фіни - бачать зміни...
Спокійно, флегматично...
Звісили, - все розклали по поличкам...
Міни! В смузі приграничній!
Як в часи Монергейма...
Снайпер під кожним деревом...
З холодним поглядом
Через приціл - чекає рашистських тіл...
Коли будуть готові -- сподіваюся, Суомі стане однією з найпотужніших авіаційних сил у Європі.
Сухопутні війська теж, думаю, трохи підтягнуть.
А у нас то ліліард дерев то міліон дронів, на словах. А по справам - міліарди долярів у вовіних та беніних офшорах.
так що фіни - то ні про що....
кожен вечір чекаю на доповідь найшашличнішого верховного головкома
Так вони дуже цікаві, десь на пожиттєве, звісно якщо воно доживе.
измою...
Мільярд 🌴 вже виріс, мильйон ДРОНІВ вже відлітав, а де ракети, спаляди і патрони українського виробництва, *****????
Чюйка каже, що буде *зєльоная гнілая тряпка* висіти на гілляці, та без усякої судової тяганини.
Але дуже схоже, що фіни зробили все це, але за умов ринкової економіки та скорочень оборонних бюджетів