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Новини
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Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів у п’ять разів на тлі війни в Україні

боєприпаси

Через російське повномасштабне вторгнення в Україну Міністерство оборони Фінляндії в грудні 2023 року виділило близько 24 млн євро на збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Yle.

Зазначається, що в п'ятницю, 15 березня, Європейська комісія оголосила одержувачів гранту ASAP, призначеного для підтримки європейського виробництва боєприпасів. Серед одержувачів фінансування - оборонна промисловість Фінляндії.

У грудні Міністерство оборони країни вже виділило близько 24 млн євро на збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів. За словами міністра оборони Антті Хакканена, рішення Комісії ЄС про фінансування "відповідає плану, складеному міністерством оборони в грудні".

Читайте також: Зараз ми не відправляємо жодних військ в Україну, але нічого не можна виключати у довгостроковій перспективі, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

"Порівняно з довоєнним часом вітчизняне виробництво боєприпасів уже зросло в п'ять разів", - повідомив експерт Міноборони Франс Пелтонен.

Він вважає, що ухвалені зараз рішення ЄС і держави про фінансування подвоять нинішній рівень виробництва боєприпасів.

Якщо інвестиції, заплановані на гроші допомоги, буде реалізовано, у Фінляндії вироблятимуть удесятеро більше боєприпасів, ніж до початку війни в Україні, наголошується в публікації.

Читайте також: Постачання боєприпасів Україні допоможуть зупинити новий російський наступ, - Дуда

Автор: 

боєприпаси (2294) виробництво (1649) Фінляндія (1328)


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Топ коментарі
+17
Суомі добре знають шо це за чума - россіяне та русские. І помятають.
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16.03.2024 10:15
+13
Що за люди,чому б краще дороги не побудувати????
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16.03.2024 10:17
+13
Кацапи не люди , а страшні істоти , яких потрібно знищити під корінь 🤬
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16.03.2024 10:18
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Суомі добре знають шо це за чума - россіяне та русские. І помятають.
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16.03.2024 10:15 Відповісти
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16.03.2024 12:28 Відповісти
Благодаря таким людям легкая финско советская война вошла кошмаром для совка в историю.Гитлер посмотрев после этого на никчемность СССР,сделал свой выбор
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16.03.2024 12:45 Відповісти
Ох уж эти любители альтернативной истории. Вы хоть нагуглите почему началась финская война и почему она закончилась.
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17.03.2024 18:49 Відповісти
Я знаю цього фіна. А ось кацапи забули. Ну його онуки та онучки можуть і повторить тє шо робив їх дідусь.
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16.03.2024 12:50 Відповісти
Я бував у селі, де він народився і провів юність
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16.03.2024 12:50 Відповісти
Що за люди,чому б краще дороги не побудувати????
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16.03.2024 10:17 Відповісти
Так тож не люди.
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16.03.2024 11:03 Відповісти
Фіни не люди????
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16.03.2024 11:06 Відповісти
Кацапи не люди. Ааааа, зрозумів ваш сарказм. То я дійсно не в тему.
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16.03.2024 11:10 Відповісти
Кацапи не люди , а страшні істоти , яких потрібно знищити під корінь 🤬
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16.03.2024 10:18 Відповісти
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16.03.2024 13:26 Відповісти
Фіни - тільки здаються повільними...
Вони швидко надягнуть хакі-
Снарядів нароблять-
Тактику - вироблять-
Згадайте Міка Хаккінена...
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16.03.2024 10:22 Відповісти
усі ганебні стереотипи щодо націй-народностей на постсовковому просторі сформовані совєцькою-кацапською імперською політикою:
якщо якийсь народ не получається підкорити силою-підкупом, то починай висміювати будь-що, нехай навіть штучно нав"язуване-вигадане - а дебіли (тупорилі ги-ги шанувальники задронових-пєтросянів-кварталів) вже підтягнуться на організовані владою шабаші-концерти-шоу
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16.03.2024 10:34 Відповісти
Нема, стереотипи це віддзеркалення реальності чи певних моментів.
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16.03.2024 10:46 Відповісти
3всі щось ро*****
всі за підтримку України
і всі, *****, разом взяті не можуть виробити не те що більше
а навіть стільки як *****
бо орки виробляють 300к в місяць
а весь світ обісрався при цифрі 1 млн на рік
тобто по 80 к в місяць
і хтось скаже мені що вони реально хочуть дати снаряди??
Петер Павел захотів, знайшов
остальні не хочуть, не знаходять....
захотіли надати хаймарс та петріот, дали
не захотіли дати таурус, не дають
що тут не зрозумілого???
фінам респект, але є докуя але...
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16.03.2024 11:12 Відповісти
Европа не чекала війни...
Хоч і розвідка повідомляла...

Газ та нафту качала-
Зброю постачала *****...

Та що там... і штани знімала-
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16.03.2024 11:52 Відповісти
Скільки тої Фінляндіх, а роблять снаряди усе більше і більше. А ДЕ Ж НАШІ?
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16.03.2024 12:01 Відповісти
і у нас вони є та випускаються
але навіть на вже готові треба відкрити офшор
організувати фірму прокладку
домовитись кому скільки має бути з цього бабла
як частину з них вкрасти щоб потім через туж прокладку ще раз купити
а треба щоб ***** не сварилося
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16.03.2024 12:10 Відповісти
краще Simo Häyhä бо все ж таки Міка цивільний та не унікальний
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16.03.2024 11:47 Відповісти
Колись писав про нього...
----------------------------------
Фіни - бачать зміни...
Спокійно, флегматично...
Звісили, - все розклали по поличкам...
Міни! В смузі приграничній!
Як в часи Монергейма...
Снайпер під кожним деревом...
З холодним поглядом
Через приціл - чекає рашистських тіл...
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16.03.2024 12:21 Відповісти
Со всем уважением, этого даже на день войны не хватит.
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16.03.2024 10:25 Відповісти
Фінам?
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16.03.2024 11:04 Відповісти
У них до війни ще пів-року є. Ось вони й готуються (на відміну від нашої влади в 2021-му)
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16.03.2024 10:28 Відповісти
Повномасштабная война,сдача юга-это результат по приколу от 73% тупых *******
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16.03.2024 10:37 Відповісти
Гадав, що вони почнуть це робити ше у квітні-травні-червні 22-го, але чомусь виробники такої продукції не поспішають отримувати прибутки. Маю на увазі не тільки Суомі.
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16.03.2024 10:28 Відповісти
робили 1 в місяць , а стали 5 робити?
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16.03.2024 10:40 Відповісти
Та ні,60 штук Ф35 красномовно свідчать про те що фіни як завжди наваляють кацапам знатно
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16.03.2024 11:08 Відповісти
64. Але вони ще не готові.

Коли будуть готові -- сподіваюся, Суомі стане однією з найпотужніших авіаційних сил у Європі.

Сухопутні війська теж, думаю, трохи підтягнуть.
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16.03.2024 12:30 Відповісти
Ну що можна порадіти та позаздрити фінам.
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16.03.2024 10:46 Відповісти
Так, згоден.
А у нас то ліліард дерев то міліон дронів, на словах. А по справам - міліарди долярів у вовіних та беніних офшорах.
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16.03.2024 11:06 Відповісти
Умеров вже помчався у Фінляндію ? Просити ці снаряди та платити за подвоєння виробництва ? АГА, чекайте цього дЄрмаківського блазня у ... лазні з дЄрмаком та топ-негідниками. 🤣 Отже назбиралось ухилянтів та ледацюг - цілий ОПіс.
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16.03.2024 11:15 Відповісти
Рейнметал обіцяє виробництво снарядів в Україні аж ... через 15 місяців. А наш Брехун з небритою пикою та штанцях кольору хакі вже оголосив, що завтра вже всЬо ОК. Снаряди вже на фронті. Як і мільйон дронів! 2 000 тисячі від Порошенко перетворяться, ПРЕВРАЩАЮТСЯ .... ПРЕВРАЩАЮТСЯ, в зеленСКУ піаркомпанію в його рейтингу. Зрадник і СКОТИНА !
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16.03.2024 11:20 Відповісти
умєроПУККІ пойхав до ЙОЛЛАПУККІ.
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16.03.2024 14:09 Відповісти
України збільшила виробництва потужних гундосиків у 10 разів!
так що фіни - то ні про що....
кожен вечір чекаю на доповідь найшашличнішого верховного головкома
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16.03.2024 11:19 Відповісти
ви не маєте віри у верховного? шо за зрада?))) він відповідально, кожен день, доповідає народу україни про перемоги. а ви тут його паплюжите...
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16.03.2024 11:36 Відповісти
А зеля во сколько раз увеличил ?
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16.03.2024 11:32 Відповісти
цікаво в цифрах...якщо з 10шт до 50шт то таке, а якщо зі 100к до 500к то вже інше
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16.03.2024 11:48 Відповісти
То Ви про ціфіри *******?
Так вони дуже цікаві, десь на пожиттєве, звісно якщо воно доживе.
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16.03.2024 14:07 Відповісти
От люди як люди - все бачать, готуються. І які суки обрали отого дегенерата-наркомана - хтось пам'ятає - шляхи, шляхи...
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16.03.2024 12:06 Відповісти
Тю, а зебіл запиляє відосик та приб'є вкраїнчиків своєю харизмою...
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16.03.2024 12:09 Відповісти
молодцы!готовность к нападению рашки на оценку 5!
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16.03.2024 13:24 Відповісти
То як в реальності справи з ************ в країні зєБЛЬОВИХ лохів?
Мільярд 🌴 вже виріс, мильйон ДРОНІВ вже відлітав, а де ракети, спаляди і патрони українського виробництва, *****????


Чюйка каже, що буде *зєльоная гнілая тряпка* висіти на гілляці, та без усякої судової тяганини.
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16.03.2024 14:05 Відповісти
Та оно когда в мозгах одни мозги, дело быстро делается, а у финнов тем более.
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16.03.2024 14:49 Відповісти
Фінляндія, з огляду на все, https://defence-ua.com/people_and_company/finljandija_rozgortaje_virobnitstvo_vojennogo_chasu_j_virobljaje_zbroju_u_tsivilnih_majsternjah_poki_u_testovomu_rezhimi-14299.html реалізувала те, що здавалось могло бути лише у країні типу СРСР на папері. Коли існують резервні виробничі лінії, стратегічні запаси сировини, а у випадку великої війни незадіяне безпосередньо в ній населення йде "точити снаряди".
Але дуже схоже, що фіни зробили все це, але за умов ринкової економіки та скорочень оборонних бюджетів
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16.03.2024 22:07 Відповісти
 
 