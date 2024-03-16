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Німеччина отримала дані про можливість нападу Росії на країни НАТО з 2026 року, - Business Insider

росія

Спецслужби Німеччини підготували для уряду аналіз військової загрози з боку Росії, який прогнозує, що "з 2026 року" РФ може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це дізнався портал Business Insider.

Згідно з аналізом спецслужб Німеччини, Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказує реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни, а також нарощування російського виробництва озброєнь.

Останнє може призвести до того, що Росія подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років порівняно із сьогоднішнім днем, особливо в галузі звичайних озброєнь, йдеться у секретному звіті.

"Уже не можна виключати", що Росія нападе принаймні на частину території НАТО "з 2026 року", наприклад у країнах Балтії або Фінляндії, цитує звіт Business Insider. Він наголошує, що німецькі служби досі не робили таких конкретних заяв публічно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готується до війни з НАТО. Це може статися протягом 10 років, - розвідка Естонії

За інформацією Business Insider, у штаб-квартирі НАТО також поділяють занепокоєння щодо зростання військової потужності Росії та подальшої конфронтації, але вважають, що це не обов'язково має призвести до війни.

Зокрема видання цитує оцінку американських спецслужб, які "в середньостроковій перспективі" не бачать небезпеки нападу Росії на НАТО і вважають, що російським збройним силам знадобиться ще від п'яти до восьми років, щоб відновити військову міць, яку вони мали до вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО готове перекинути в Польщу 300 тисяч військових в разі загрози, - Генштаб

Нагадаємо, протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО уже попереджає про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому. Приміром, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

На цьому тлі Бундесвер уперше з кінця холодної війни розробляє новий комплексний оперативний план оборони, який враховує уроки повномасштабної російської агресії проти України.

Автор: 

Німеччина (7471) напад (1139) НАТО (6518) росія (65934)


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Топ коментарі
+28
Хай ЄС допомагає економіці параші більше. Може швидше нападуть.
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16.03.2024 11:36
+21
они Украине по жизни должны, мы несем потери
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16.03.2024 11:33
+20
Я би почав з вибора Кучми замість Чорновіла.
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16.03.2024 12:02
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они Украине по жизни должны, мы несем потери
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16.03.2024 11:33 Відповісти
де та труба звідки тече лайно на кшалт тебе, засмічуюючи інформпростір?
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16.03.2024 11:42 Відповісти
Зараз набіжать цапоботи, стверджуючи що путін був вимушений напасти, бо Зеленський його спровокував, і в усьому винен він
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16.03.2024 11:36 Відповісти
РФ повинна була напасти не на Україну, а на НАТО, і готувалася саме до такої війни. Але в 2021-му путін поміняв свої плани, бо Найвеличніший настільки розвалив державне управління, армію і контррозвідку, що Україна здавалася "легкою здобиччю". Якби не Зе, то ми би зараз сиділи з попкорном і спостерігали б, як НАТО розчленовую розгромлену кацапщину на 5-10 невеликих країн
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16.03.2024 12:04 Відповісти
Звідки ідея,що кацапи мали напасти на НАТО? Придністров'я,Крим,Донбас,проросійський уряд,знищення нашого ВПО з моменту набуття незалежності,говорять лише про те,що кацапи давно мали плани знищити саме Україну,а потім може і піти на НАТО,включивши у війська переможених українців. Тож ніякого попкорну нам не світило.
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16.03.2024 12:57 Відповісти
Це ж треба - таку маячню написати.
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16.03.2024 14:15 Відповісти
Клуон нівчому не винен. Всі питання до єлєхторату
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16.03.2024 13:17 Відповісти
і не тільки цапоботи, а й свої щури і воші теж... про яких говорив ще Степан Андрійович.
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16.03.2024 13:39 Відповісти
Потери несем благодаря выбору:шапкокрад Витя,клоун ЗЕ.Чем они должны?Ума не добавят,увы
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16.03.2024 11:46 Відповісти
Я би почав з вибора Кучми замість Чорновіла.
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16.03.2024 12:02 Відповісти
Згоден з Вами на 100%
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16.03.2024 12:07 Відповісти
А я - ще з кравчука.
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16.03.2024 14:17 Відповісти
Та ні, прі том совке у головах кравчук це була неізбежність, а от потім був вібір.
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16.03.2024 15:02 Відповісти
шо, так швидко нападуть ?

хто б міг подумати?

шольц не качай лодку!
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16.03.2024 12:49 Відповісти
Хай ЄС допомагає економіці параші більше. Може швидше нападуть.
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16.03.2024 11:36 Відповісти
Тільки Оманським «інвесторам» про це не кажіть, бо вони потікають з України!
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16.03.2024 11:37 Відповісти
Отличная новость в том числе и для нас,поймут не многие
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16.03.2024 11:37 Відповісти
Реалісти зрозуміють, а дебіли "гуманісти" ні.
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16.03.2024 11:45 Відповісти
Наприклад, придумали, щоб нам зброю не давати, бо самим треба. Це *отлічная новость*? Ніхто не знає, що там у кого в голові. А заява ні про що.
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16.03.2024 14:25 Відповісти
ОНИ НА НИХ будут нападать, когда закончат с нами. Что тут отличного?
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16.03.2024 21:42 Відповісти
перше та найголовніше завдання обрізати(!) фінансові можливості кацапії! Не притиснути, не обмежити, а обрізати нах! Оголосити державою терористом це перше що треба зробити з усіма похідними наслідками! Але...світом править капітал...
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16.03.2024 11:45 Відповісти
Пан капітан очевидність . Ще розкажи як це зробити?
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16.03.2024 12:32 Відповісти
Про Рейгана щось чув?
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16.03.2024 14:19 Відповісти
А ти чув, що у сусіда корова отелилась ?
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16.03.2024 14:30 Відповісти
Ні,бо в ного немає корови. Так що парашу можна завалити за рік, але бажання ні в кого немає.
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16.03.2024 14:34 Відповісти
Уважно слухаємо " розвалювателя параші", як саме "розвалювати" .
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16.03.2024 14:37 Відповісти
Тратити на дураків час я не збираюсь. Учи історію.
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16.03.2024 14:47 Відповісти
Тобто крім болтовні, тобі нічого в голову не приходить?
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16.03.2024 14:48 Відповісти
Так а чєво ждьом-с, гаспада єврапєйци? Гатовіс галландскіє флагі і разварачіваєм їх ввєрх нагамі. Будєм встрєчать асвабадітєлєй!
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16.03.2024 11:45 Відповісти
Лапотні скрепні поносці( скрепоносці) З Украною нічого зробити не можуть, тому що ЗСУ дрючать кацапів, як старе відро, а тут на Німеччину, яка в НАТО. Це мені нагадуе байку Слон і моська (кацапська). Дурні кацапи думають, що Европа їх боїться.
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16.03.2024 11:45 Відповісти
1000 ф-35 проти 400 сцу 34-35 і т.д.
я думаю шо Ізраїль би сказав - Давайте поміняємось, бо у нас 2000 танків всього на всього проти аж 20000 бойовиків з калашами, страхіття, важко, а Європі то полегше буде.
самі вигодували дикунів - тож круто було б щоби зараз напали орки, може хоч фермерів відправлять воювати проти зеків?)
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16.03.2024 11:45 Відповісти
Мовою оригіналу:
"Полесов усмехался.

- Как же большевики будут воевать? Чем? Сормовские заводы делают не танки, а барахло. Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один

видный коммунист говорил, что у них, ну как вы думаете, сколько аэропланов?

- Штук двести?

- Двести? Не двести, а тридцать два! А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов."
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16.03.2024 12:32 Відповісти
саме тому виродки і озброювали совок з 33-х років?
типу - ми тут заробимо, а воювати будуть ...... не ми, з совками то.
логічно, Ленін був правий про мотузку. і я до речі навіть шкодую що сталін такий дебіл(хавали б зараз чебуреки по 15коп. в Лісабоні )
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16.03.2024 12:38 Відповісти
А міг би промовчати, і дехто б і досі вважав тебе не ідіотом
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16.03.2024 13:06 Відповісти
шо я не так сказав?
виродки совок озброювали!
я не розумію, де що і як я збрехав? ти певно і сам совок.
тьху!
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16.03.2024 13:34 Відповісти
пора починати виганяти русских. особливо тупих ещенарожалок.
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16.03.2024 11:46 Відповісти
Щось курять німецькі "спецслужби".
Хіба що на т-54/55, бтр-60 і з пушками д-20...
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16.03.2024 11:48 Відповісти
Кацапи м'ясо поженуть, розраховуючи, що десь прорвуться.
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16.03.2024 11:55 Відповісти
Сумарно населення лише Німеччини та Польщі -110 млн.
Заіпуться кацапи м'ясом.
Або кацапи роблять ставку на т-54/55, або німецькі спецслужби щось курять.
Тут два путя...
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16.03.2024 12:05 Відповісти
не партеся думати про якісь недоліки та переваги одних над іншими
про фізичний напад орків на НАТО, це чисто пісдьож щоб не дати потрібної Укра\ні зброї
тіпа нам теж треба бо ми боїмося...
нато боїться хіба початку ядерної війни
а не армію орків які 24 раза брали Чорнобаївку
і з них 24 рази взяли в рот...
щоб не дати таурус, німці придумали що ********* нападе на германію в 2028-2031роках
щоб не дати ф16 сказали просто, самим треба
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16.03.2024 12:22 Відповісти
За китайськоіндійськи нафтоюані/рупії кацапи м'яса накуплять на східних та африканському базарах.
Та й п'ята колона під прапором "на Бєрлін" давно готова.
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16.03.2024 12:35 Відповісти
якби дикі кацапські орди напали на Європу в 2022-му році, то половина населення Німеччини втекла б в Іспанію або в південну Америку,

a інша половина б покірно працювала на московитів як ндр свого часу...так казали мої німецькі знайомі, які "розбираються" в психології плебсу
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16.03.2024 13:11 Відповісти
У них 30-50 мільонів м'яса, в тому числі приблизно 5 мільонів нині українських громадян, які живуть по принципу "Нехай руські приходять і завойовують нас, а я не піду в окопи ніколи"
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16.03.2024 12:10 Відповісти
Не знаю що курять німецьки спецслужби. Але німкені масово міняють зелені презервативи з напівмісяцем на червоні з зірочками. Генетична Пам'ять.
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16.03.2024 13:52 Відповісти
Биите на упередження
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16.03.2024 11:52 Відповісти
там НЕмає кому...бити на -упередження...Черчіллів та Рейганів та Джонсонів стає все меньше....
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16.03.2024 13:14 Відповісти
То що, будете очікувати на напад на НАТО чи допоможете зараз знищити кацапську гідру?
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16.03.2024 11:59 Відповісти
Та вони як страуси. Засунули голови в пісок і тремтять, очікуючи, що кацапня ззаду пристроїться, замість того, щоб руками України обнулити загрозу.
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16.03.2024 18:15 Відповісти
"...йдеться у секретному звіті."

Офігенні секрети!!!!
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16.03.2024 12:02 Відповісти
Пароль до секретного звіту -1234
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16.03.2024 12:09 Відповісти
Ні, 1111.
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16.03.2024 14:26 Відповісти
Логіка цих прогнозів зрозуміла. І вона невтішна для нас.
До 2026 року раша знищить нас. Відновиться і піде далі. Тобто мабуть нас вже списали з рахунків.
Особливо на фоні повної нездатності влади аналізувати та робити відповідні кроки. Всі зараз зосереджені на снарядах. Але скоро ми будемо ними кидатися. Бо якщо ремонтують 1 гаубицю м777 розбираючи 8 пошкоджених + можна легко спрогнозувати наші спроможності.
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16.03.2024 12:07 Відповісти
Вони, дійсно, нас уже списали, але їх можна зрозуміти, бо з таким державним управлінням, як у нас зараз, війни не виграють
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16.03.2024 12:15 Відповісти
Державне управління в нас на прийнятному рівні в порівнянні з росією. Війну не можна виграти з таким ресурсами.
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16.03.2024 13:49 Відповісти
Угу, особливі державники - зелені ******* на чолі з Гундосим Іудою Хєрпідуном. Офігєннє управління.
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16.03.2024 18:17 Відповісти
Нас кинув не світ, а 73 % "мудрого наріту" в 2019-му
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16.03.2024 12:17 Відповісти
Я б сказала, що нас кинув не тiльки світ, а ще 73 % "мудрого наріту"

в 2019-му
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16.03.2024 18:25 Відповісти
Не ний, ніхто нас не брав на свій баланс і не кидав.
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16.03.2024 13:53 Відповісти
Тут не треба бути політиком, або військовим експертом.
-Відключіть всю рашиську фінансову систему від цивілізованого світу.
- повне ембарго на купівлю в кацапії нафти, газу, алмазів, міндобрив.
- справжні санкції проти впк кацапії.
- заборона на продаж мордору харчів, електроніки та промислового обладнання.
Вже через рік оркосамки будуть пожирать своїх вилупків!
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16.03.2024 12:16 Відповісти
Не санкції на кацапське ВПК,а ракети. Американці давно вмовляли наших закидати американськи ракетами їх ВПК. Ось нарешті здійснилось. І привід є,і зброя і наче потроху закидують. Але треба не потроху.
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16.03.2024 13:02 Відповісти
Хто кого вмовляв?
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16.03.2024 14:29 Відповісти
Ну ви насмішили)Яке ембарго,якщо москалі не матимуть за що готуватися до на паду на тих,що можуть ввести ембарго)Я щось не так зрозумів?)))
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16.03.2024 13:36 Відповісти
Такі доповіді далеко не нові. Таке на Заході постійно доповідали на рахунок "совка" для вибивання асигнувань на виробництво озброєнь. Тому декотрим істеричкам "всьо,нас списали і кинули" потрібно заспокоїтися.
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16.03.2024 12:26 Відповісти
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16.03.2024 12:29 Відповісти
Всі вкладають гроші в зброю тим часом новина зі Львова :
в міськраді відзвітували скільки бруківки відшліфували
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16.03.2024 12:30 Відповісти
За знак Z пора садити до вʼязниці

бачила 2 роки тому мамашу - сербку з пацаном і у нього на висках був вибрит знак Z. Ось що сказати про дуру?
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16.03.2024 12:32 Відповісти
Зараз такий знак типу молнія і в Україні роблять. Просто звичка,раніше було модно. Буквально вчора парикмахеру пояснила,що не треба дітям робити те,що намальовано на кацапських танках,вона задумалась(!!!)
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16.03.2024 13:04 Відповісти
Х_ло, хто завгодно, але не суіцидник.
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16.03.2024 12:35 Відповісти
Штаб-квартира НАТО - хто ті аналітики? Прізвища та з яких країн ? Можливо, на США та Туреччину і не нападуть. А Європа реально під загрозою. Вірю німцям
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16.03.2024 13:01 Відповісти
А як вiдреагують США та Туреччина на прохання допомогти,
ми вже побачили "мощЮ" та еднiсть НАТО...
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16.03.2024 18:30 Відповісти
Євросоюз виділив Україні "безпрецендентну" допомогу в 50 млрд доларів... ще й розбив її на 4 роки. Водночас, ЄС витрачає на НАТО (без внеску США) 400 млрд доларів на рік. Окрiм того, з цих 50 млрд приблизно половина - це гроші з російських заморожених активів.
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16.03.2024 13:22 Відповісти
А чем они будут воевать. Если западные СМИ пишут что у них остались одни гольф-кары и "танки похожие на Т-62".
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16.03.2024 13:30 Відповісти
Все це так.І що? Робіть щось.
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16.03.2024 13:34 Відповісти
"що подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років порівняно із сьогоднішнім днем, особливо в галузі звичайних озброєнь, йдеться у секретному звіті. "

Якась маячня. Яка військова міць? Який напад на НАТО? Які 5 років? Німецькі спецслужби, схоже, не читають коментарі на Цензорі. Тут всі коментатори точно знають, що максимум через рік економіка рашки загнеться і рашка розвалиться.
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16.03.2024 13:40 Відповісти
Якось все так просто...
Цей аналіз не ґрунтується не лише на якійсь розвідувальній інформації, але і на економіці та здоровому глузді.
Питання не в тому, щоб завоювати, питання як це утримати, як керувати та і взагалі що з цим робити. Древній Рим розширювався доволі стрімко, а потім...
Путін, вірніше його аналітики, не такі вже і дурні. І вони прекрасно розуміють, що відкушувати можна тільки те, що зможеш проковтнути...
Мрія Путіна (а на його вік цього вистачить для власного авторитету) просто "тупо" відновити СРСР в межах тих кордонів які існували, а вже потім... може...
А цю істерику підігріває західний ВПК, бо гроші, шалені гроші звалилися їм на голови коли вони вже і не очікували.
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16.03.2024 13:50 Відповісти
Звісно росія не має можливостей в найближчі роки нападати на країни нато, але подібні історії нам на користь.
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16.03.2024 13:55 Відповісти
"...у штаб-квартирі НАТО також поділяють занепокоєння." Занепокоєння? Так-так. Все це ми вже чули і бачили. Все це можливо зупинити вже сьогодні. Заморозити усі москальськи активи на теріторії Європи, припинити усі торгівельні операції, повна ізоляція країни-агресора. Але ж дешеві енергоносії, товарообіг, гра у демократію. Тому занепокоєння, здивування, непорозуміння. Готуй Європа унітази та стіралки.
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16.03.2024 13:54 Відповісти
До 2026 року може вже й кацапстану не бути, а вони ще розглядають яксь таку можливість за стільки часу!
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16.03.2024 15:49 Відповісти
Тобто від 5 до 8 років тільки на відновлення, слабко віриться, що кацапня наважиться напасти на НАТО без прямої допомоги Китаю: зброєю і солдатами.
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16.03.2024 16:27 Відповісти
в 1918 році в складі красной армії воювали китайські батальйони (добровольці), махновці їх в полон не брали

що заважає 100 років потому знов набрати китайські батальйони добровольців з їхньою власною зброєю ?

навіщо це китаю ? та та ж сама причина що і в росії : економіка хитається, багато безробітних

а в китаю є ще одна причина : тепер це єдина країна яка "може інтернаціонально допомогти пригнобленим пролетаріям Заходу установити торжество комунізму-маоїзму в Європі"
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16.03.2024 17:28 Відповісти
не розумію, захід тупий чи придурюється, зараз є шанс дати україни всю далекобійну зброю і зробити і заводів і електростанцій рашки брухт
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16.03.2024 18:00 Відповісти
Пора бы о своей военной мощи думать, а не только рашкинскую просчитывать... Но то такое, крик в пустоту.
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16.03.2024 18:30 Відповісти
 
 