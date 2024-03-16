Німеччина отримала дані про можливість нападу Росії на країни НАТО з 2026 року, - Business Insider
Спецслужби Німеччини підготували для уряду аналіз військової загрози з боку Росії, який прогнозує, що "з 2026 року" РФ може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це дізнався портал Business Insider.
Згідно з аналізом спецслужб Німеччини, Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказує реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни, а також нарощування російського виробництва озброєнь.
Останнє може призвести до того, що Росія подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років порівняно із сьогоднішнім днем, особливо в галузі звичайних озброєнь, йдеться у секретному звіті.
"Уже не можна виключати", що Росія нападе принаймні на частину території НАТО "з 2026 року", наприклад у країнах Балтії або Фінляндії, цитує звіт Business Insider. Він наголошує, що німецькі служби досі не робили таких конкретних заяв публічно.
За інформацією Business Insider, у штаб-квартирі НАТО також поділяють занепокоєння щодо зростання військової потужності Росії та подальшої конфронтації, але вважають, що це не обов'язково має призвести до війни.
Зокрема видання цитує оцінку американських спецслужб, які "в середньостроковій перспективі" не бачать небезпеки нападу Росії на НАТО і вважають, що російським збройним силам знадобиться ще від п'яти до восьми років, щоб відновити військову міць, яку вони мали до вторгнення в Україну.
Нагадаємо, протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО уже попереджає про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому. Приміром, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.
На цьому тлі Бундесвер уперше з кінця холодної війни розробляє новий комплексний оперативний план оборони, який враховує уроки повномасштабної російської агресії проти України.
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хто б міг подумати?
шольц не качай лодку!
я думаю шо Ізраїль би сказав - Давайте поміняємось, бо у нас 2000 танків всього на всього проти аж 20000 бойовиків з калашами, страхіття, важко, а Європі то полегше буде.
самі вигодували дикунів - тож круто було б щоби зараз напали орки, може хоч фермерів відправлять воювати проти зеків?)
"Полесов усмехался.
- Как же большевики будут воевать? Чем? Сормовские заводы делают не танки, а барахло. Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один
видный коммунист говорил, что у них, ну как вы думаете, сколько аэропланов?
- Штук двести?
- Двести? Не двести, а тридцать два! А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов."
типу - ми тут заробимо, а воювати будуть ...... не ми, з совками то.
логічно, Ленін був правий про мотузку. і я до речі навіть шкодую що сталін такий дебіл(хавали б зараз чебуреки по 15коп. в Лісабоні )
виродки совок озброювали!
я не розумію, де що і як я збрехав? ти певно і сам совок.
тьху!
Хіба що на т-54/55, бтр-60 і з пушками д-20...
Заіпуться кацапи м'ясом.
Або кацапи роблять ставку на т-54/55, або німецькі спецслужби щось курять.
Тут два путя...
про фізичний напад орків на НАТО, це чисто пісдьож щоб не дати потрібної Укра\ні зброї
тіпа нам теж треба бо ми боїмося...
нато боїться хіба початку ядерної війни
а не армію орків які 24 раза брали Чорнобаївку
і з них 24 рази взяли в рот...
щоб не дати таурус, німці придумали що ********* нападе на германію в 2028-2031роках
щоб не дати ф16 сказали просто, самим треба
Та й п'ята колона під прапором "на Бєрлін" давно готова.
a інша половина б покірно працювала на московитів як ндр свого часу...так казали мої німецькі знайомі, які "розбираються" в психології плебсу
Офігенні секрети!!!!
До 2026 року раша знищить нас. Відновиться і піде далі. Тобто мабуть нас вже списали з рахунків.
Особливо на фоні повної нездатності влади аналізувати та робити відповідні кроки. Всі зараз зосереджені на снарядах. Але скоро ми будемо ними кидатися. Бо якщо ремонтують 1 гаубицю м777 розбираючи 8 пошкоджених + можна легко спрогнозувати наші спроможності.
в 2019-му
-Відключіть всю рашиську фінансову систему від цивілізованого світу.
- повне ембарго на купівлю в кацапії нафти, газу, алмазів, міндобрив.
- справжні санкції проти впк кацапії.
- заборона на продаж мордору харчів, електроніки та промислового обладнання.
Вже через рік оркосамки будуть пожирать своїх вилупків!
в міськраді відзвітували скільки бруківки відшліфували
бачила 2 роки тому мамашу - сербку з пацаном і у нього на висках був вибрит знак Z. Ось що сказати про дуру?
ми вже побачили "мощЮ" та еднiсть НАТО...
Якась маячня. Яка військова міць? Який напад на НАТО? Які 5 років? Німецькі спецслужби, схоже, не читають коментарі на Цензорі. Тут всі коментатори точно знають, що максимум через рік економіка рашки загнеться і рашка розвалиться.
Цей аналіз не ґрунтується не лише на якійсь розвідувальній інформації, але і на економіці та здоровому глузді.
Питання не в тому, щоб завоювати, питання як це утримати, як керувати та і взагалі що з цим робити. Древній Рим розширювався доволі стрімко, а потім...
Путін, вірніше його аналітики, не такі вже і дурні. І вони прекрасно розуміють, що відкушувати можна тільки те, що зможеш проковтнути...
Мрія Путіна (а на його вік цього вистачить для власного авторитету) просто "тупо" відновити СРСР в межах тих кордонів які існували, а вже потім... може...
А цю істерику підігріває західний ВПК, бо гроші, шалені гроші звалилися їм на голови коли вони вже і не очікували.
що заважає 100 років потому знов набрати китайські батальйони добровольців з їхньою власною зброєю ?
навіщо це китаю ? та та ж сама причина що і в росії : економіка хитається, багато безробітних
а в китаю є ще одна причина : тепер це єдина країна яка "може інтернаціонально допомогти пригнобленим пролетаріям Заходу установити торжество комунізму-маоїзму в Європі"