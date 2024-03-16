Генсек ООН Гутерріш засудив російські "вибори" на тимчасово окупованій території України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засуджує намагання РФ провести так звані вибори президента РФ на тимчасово окупованій території України.

Про це заявив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами Дюжарріка, Гутерріш нагадав, що спроба незаконної анексії регіонів України не має жодної юридичної сили згідно з міжнародним правом.

"Організація Об'єднаних Націй залишається непохитно відданою суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї", - йдеться в заяві.

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