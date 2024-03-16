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Новини
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Генсек ООН Гутерріш засудив російські "вибори" на тимчасово окупованій території України

гуттереш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засуджує намагання РФ провести так звані вибори президента РФ на тимчасово окупованій території України.

Про це заявив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами Дюжарріка, Гутерріш нагадав, що спроба незаконної анексії регіонів України не має жодної юридичної сили згідно з міжнародним правом.

"Організація Об'єднаних Націй залишається непохитно відданою суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби Росії провести президентські вибори на окупованих територіях України є неприйнятними, - заступниця генсека ООН Дікарло

Автор: 

росія (65934) Гутерріш Антоніу (393) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+10
Навіть не читав стурбованість гандона. Просто не про що.
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16.03.2024 11:46
+8
була тільки

1) велика занепокоєність,
2) серйозна занепокоєність,
3) крайня стурбованість.
4) сильно стурбовані.
5)глибоко занепокоєні.
6)рішуче засуджуємо.
7)потужно підтримуємо.
8)непохитна сильна стурбованість...


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16.03.2024 12:31
+6
Що цей підпуйловець розродився очевидностями? Зарплату ФСБ затримало?
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16.03.2024 11:55
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Навіть не читав стурбованість гандона. Просто не про що.
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16.03.2024 11:46 Відповісти
Що цей підпуйловець розродився очевидностями? Зарплату ФСБ затримало?
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16.03.2024 11:55 Відповісти
була тільки

1) велика занепокоєність,
2) серйозна занепокоєність,
3) крайня стурбованість.
4) сильно стурбовані.
5)глибоко занепокоєні.
6)рішуче засуджуємо.
7)потужно підтримуємо.
8)непохитна сильна стурбованість...


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16.03.2024 12:31 Відповісти
Антошка! За законами дерьмократії судити може лише суд, а ти висловлюй занепокоєння.
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16.03.2024 11:47 Відповісти
А на самому мордорі значить признає. І буде ручкатись та засилати опричників з оони до ***** лігітімнАгА?
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16.03.2024 11:50 Відповісти
Так оце для цього створювали ООН? Для засудження? А чи не занадто коштовне це засудження?
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16.03.2024 11:51 Відповісти
У Х*йла видать фінанси пают романси раз цей ООНівський хабарник почав говорити щось приблизно схоже на істину.
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16.03.2024 11:51 Відповісти
Засудив тихенько за домашнею вечерею
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16.03.2024 11:55 Відповісти
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16.03.2024 11:55 Відповісти
І що? Які будуть дії?
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16.03.2024 11:59 Відповісти
Часом, не брат обрана? Щось дуже схожі
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16.03.2024 12:00 Відповісти
Нхя собі! Оце так поворот! Взяв і "засудив"!😀
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16.03.2024 12:01 Відповісти
А поставити питання щоб вигнати мордор з усіх європейських інституцій слабо?
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16.03.2024 12:02 Відповісти
Шо это он расхрабрился? Дерзкий.
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16.03.2024 12:03 Відповісти
Хоть скривився, як не заплакав!
Занепокоєний торгаш з ООН, життям Людей!
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16.03.2024 12:10 Відповісти
Вже не сам Гуталін висловлює стурбованість а йього речник. Цікаво коли країна Гутейреша стала членом ООН?
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16.03.2024 12:11 Відповісти
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16.03.2024 12:13 Відповісти
Так засудив що аж самому лячно стало, послав замість себе речника відповідати.
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16.03.2024 12:17 Відповісти
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16.03.2024 12:21 Відповісти
Ай-ай-ай! Ой-ой-ой! Ну-ну-ну! Еле-ле!
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16.03.2024 12:39 Відповісти
Утіпуті.

І ніжкою притопнув.
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16.03.2024 12:44 Відповісти
А як же "одобрямс", пане Гуттереш? Не заплатили, чи що?
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16.03.2024 13:35 Відповісти
Це він заявив на словах,а де резолюція ООН?
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16.03.2024 14:03 Відповісти
Что то наш жеребеночек разоржался!
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16.03.2024 14:46 Відповісти
 
 