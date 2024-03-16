Генсек ООН Гутерріш засудив російські "вибори" на тимчасово окупованій території України
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засуджує намагання РФ провести так звані вибори президента РФ на тимчасово окупованій території України.
Про це заявив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За словами Дюжарріка, Гутерріш нагадав, що спроба незаконної анексії регіонів України не має жодної юридичної сили згідно з міжнародним правом.
"Організація Об'єднаних Націй залишається непохитно відданою суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї", - йдеться в заяві.
Топ коментарі
+10 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар16.03.2024 11:46 Посилання
+8 ирина ира #418568
показати весь коментар16.03.2024 12:31 Посилання
+6 Василь Довганенко #589385
показати весь коментар16.03.2024 11:55 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1) велика занепокоєність,
2) серйозна занепокоєність,
3) крайня стурбованість.
4) сильно стурбовані.
5)глибоко занепокоєні.
6)рішуче засуджуємо.
7)потужно підтримуємо.
8)непохитна сильна стурбованість...
Занепокоєний торгаш з ООН, життям Людей!
І ніжкою притопнув.