Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 21: у лікарні помер рятувальник ДСНС
Кількість загиблих в Одесі внаслідок російського ракетного удару 15 березня зросла до 21. Вранці 16 березня у лікарні помер поранений напередодні рятувальник ДСНС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко
"Сьогодні в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС, ще одна жертва вчорашнього російського удару по Одесі", - написав Клименко.
Таким чином кількість загиблих від удару по Одесі 15 березня зросла до 21.
"Ще понад 70 осіб отримали поранення, є "важкі", — додав міністр внутрішніх справ України.
На фейсбук-сторінці ДСНС України повідомили:
"Сьогодні в лікарні помер одеський рятувальник — 39-річний водій-пожежний - Віталій АЛИМОВ, який вчора дістав важкі травми під час виконання службових обовʼязків, внаслідок повторного ракетного удару".
У ДСНС висловили співчуття рідним і близьким.
Удар РФ по Одесі 15 березня
Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 20 загиблих та 73 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.
Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону НПУ "Цунамі" Олександр Гостіщев.
У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.
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то шо - солдати не люди?
А по мені солдати більш людяні ніж ждуни, вата і інший мирняк - бо вони ділом довели свою людяність.
2. де наша контррозвідка, вона взагалі існує? чи путя заборонив?
Це аналогія, як з розмінуванням Півдня України… Проста перестать стрелять, як каже зеленський…
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев