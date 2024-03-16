Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 21: у лікарні помер рятувальник ДСНС

Кількість загиблих в Одесі внаслідок російського ракетного удару 15 березня зросла до 21. Вранці 16 березня у лікарні помер поранений напередодні рятувальник ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко

"Сьогодні в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС, ще одна жертва вчорашнього російського удару по Одесі", - написав Клименко.

Таким чином кількість загиблих від удару по Одесі 15 березня зросла до 21.

"Ще понад 70 осіб отримали поранення, є "важкі", — додав міністр внутрішніх справ України.

На фейсбук-сторінці ДСНС України повідомили:

"Сьогодні в лікарні помер одеський рятувальник — 39-річний водій-пожежний - Віталій АЛИМОВ, який вчора дістав важкі травми під час виконання службових обовʼязків, внаслідок повторного ракетного удару".

У ДСНС висловили співчуття рідним і близьким.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Одесу: 40 поранених перебувають у лікарнях, 9 з них - у важкому стані

Удар РФ по Одесі 15 березня

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 20 загиблих та 73 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.

Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону НПУ "Цунамі" Олександр Гостіщев.

У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.