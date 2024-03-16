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Новини Війна
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Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 21: у лікарні помер рятувальник ДСНС

одеса

Кількість загиблих в Одесі внаслідок російського ракетного удару 15 березня зросла до 21. Вранці 16 березня у лікарні помер поранений напередодні рятувальник ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко

"Сьогодні в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС, ще одна жертва вчорашнього російського удару по Одесі", - написав Клименко.

Таким чином кількість загиблих від удару по Одесі 15 березня зросла до 21.

"Ще понад 70 осіб отримали поранення, є "важкі", — додав міністр внутрішніх справ України.

На фейсбук-сторінці ДСНС України повідомили:

"Сьогодні в лікарні помер одеський рятувальник — 39-річний водій-пожежний - Віталій АЛИМОВ, який вчора дістав важкі травми під час виконання службових обовʼязків, внаслідок повторного ракетного удару".

Одеський рятувальник Віталій Алимов, який загинув унаслідок ракетного удару РФ

У ДСНС висловили співчуття рідним і близьким.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Одесу: 40 поранених перебувають у лікарнях, 9 з них - у важкому стані

Удар РФ по Одесі 15 березня

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Відомо про 20 загиблих та 73 поранених. Серед загиблих рятувальники, медики та місцеві жителі. 16 березня в Одесі оголошено днем жалоби.

Унаслідок ракетного удару РФ по Одесі 15 березня загинув командир батальйону НПУ "Цунамі" Олександр Гостіщев.

У січні 2023 року Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Олександром Гостіщевим, який розповідав про деокупацію Херсонщини.

Автор: 

Одеса (5496) жертви (1812)


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Топ коментарі
+29
Еще бы узнать имя высокопоставленного крота, который наводит пи@аров в последнее время. Слишком много стало в последнее время "странных" и точных прилетов.
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16.03.2024 11:51
+21
І дуже багато підорів серед простих ждунів та тих хто на смертях хоче від кацапів бабла пА льогкаму срубіть. На жаль і в Одесі, як і по всій Україні таких гнид багато...
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16.03.2024 11:53
+16
Єрмак, Зеленский, Татаров... вони
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16.03.2024 11:53
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Еще бы узнать имя высокопоставленного крота, который наводит пи@аров в последнее время. Слишком много стало в последнее время "странных" и точных прилетов.
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16.03.2024 11:51 Відповісти
СБУ Одеської області зайнято співбесідами з виїзджаючими за кордон
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16.03.2024 11:53 Відповісти
із цим ? ізвєсний "шпійон" .....

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16.03.2024 12:27 Відповісти
Єрмак, Зеленский, Татаров... вони
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16.03.2024 11:53 Відповісти
І дуже багато підорів серед простих ждунів та тих хто на смертях хоче від кацапів бабла пА льогкаму срубіть. На жаль і в Одесі, як і по всій Україні таких гнид багато...
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16.03.2024 11:53 Відповісти
ну предатели были всегда и везде,в любых войнах без этого никак
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16.03.2024 11:58 Відповісти
Коли буде справедливе покарання, тоді їх різко поменшає
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16.03.2024 12:01 Відповісти
И Тендровский маяк тоже ждуны? И Пэтриоты, и вертушки, которые ждали, тоже ждуны? Слишком осведомленные ждуны выходят.
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16.03.2024 12:22 Відповісти
А чого ти дивуєшся? Люди ж живуть повсюди. Їздять на дачі, ходять в ліс, провідують родичів у віддалених населених пунктах. Ми ж не мордор де в тайгє на сотні кілометрів ні душі.
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16.03.2024 13:18 Відповісти
Т.е. люди в гостях узнали про место и времени высадки ССО? Или в гостях узнали про место заправки вертушек? Ну-ну ...
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16.03.2024 18:39 Відповісти
А ти думаєш всі ці підараси шо зливають інфу працюють спонтанно? З них збирають інфу, потім їх координують де та коли їм треба бути і т.і. Чи ти думаєш шо якомусь алкашу, не маючи на що опохмелитись, приходить думака, а давай но я зара скину інфу де знаходяться військові і сходу на карту на опохмєл отримаю? Ти мабуть так думаєш?
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16.03.2024 19:07 Відповісти
Ну да. Информация о рейде Петриотов, Хаймерсов, отряда ССО или вертушек ведь валяется на дороге Странно только, почему ее до этого не находили? Наверное случайность ...
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16.03.2024 22:18 Відповісти
Поруч із місцем прильоту розташовпне кубло мацковськаго сатанату, соупадєніє?
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16.03.2024 12:05 Відповісти
Скрупулезно подмечено и в яблочко.
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16.03.2024 12:10 Відповісти
Це все з обидвох сторін робиться, щоб "народонасєлєніє" і наше і їхнє легше сприйняло майбутню та неминучу заморозку війни. Жорстокі обстріли наших міст зі значними жертвами і водночас "заворушка" на прикордонних болотах (Білгород, Курськ), плюс їхні палаючі останнім часом НПЗ.
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16.03.2024 12:09 Відповісти
Вічна пам'ять. Господи прийми їхні не винні душі та покарай тих хто це зробив.
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16.03.2024 11:55 Відповісти
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16.03.2024 11:58 Відповісти
Дуже, дуже прикро, що гинуть пересічні люди..
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16.03.2024 11:58 Відповісти
а за остальных не прикро7
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16.03.2024 21:40 Відповісти
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16.03.2024 12:00 Відповісти
Бідні, невинні люди розплачуються життями за тих виродків, що роками кликали рускій мір
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16.03.2024 12:02 Відповісти
Не могли реабилитационников рассредоточить по Украине , а не в доме отдыха Одессы, где толком не навели нормальный шорох среди одесской ваты, команды стукачей в пользу кацапов. Потому прицепом и мирные люди гибнут(прицепом).
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16.03.2024 12:09 Відповісти
нормально ти гониш...

то шо - солдати не люди?

А по мені солдати більш людяні ніж ждуни, вата і інший мирняк - бо вони ділом довели свою людяність.
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16.03.2024 12:26 Відповісти
Перечитайте мой посыл.
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16.03.2024 12:33 Відповісти
Для вас 2 раза написал , мол, ПРИЦЕПОМ гибнут и другие люди - мирные. Я, как вы , людей на категории не разделяю, разве что на дураков, которые подставили людей(солдат и цивильных) под ракетный удар. Надеюсь вы меня не троллили.
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16.03.2024 12:46 Відповісти
Предатели - это не люди, а перевертнi.
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16.03.2024 12:47 Відповісти
1. чого наша влада/дипломатія не збирає засідання ООН, не демонструє на всіх міжнародних платформах, що відбулось в Одесі. щоб зберегти ліцо путіну?

2. де наша контррозвідка, вона взагалі існує? чи путя заборонив?
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16.03.2024 12:16 Відповісти
Ціна сидіння СРАТЬєхів на Ставці, очевидна… Зміни керівництва ЗСУ дають криваві результати!!
Це аналогія, як з розмінуванням Півдня України… Проста перестать стрелять, як каже зеленський…
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16.03.2024 12:16 Відповісти
Якась паскуда будь воно прокляте навіки навело ті ракети ,тому жодного жалю до колоборантів і любителів "русский мир".
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16.03.2024 12:22 Відповісти
Зе, якщо не почнешь скликати Радбез ООН по кожному вбивству цівільних , то йди у відставку
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16.03.2024 12:26 Відповісти
А що це дасть крім інформаційної хвилі у ЗМІ?
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16.03.2024 12:29 Відповісти
Он и без этого уже созрел. Ко всему, его же никто за язык не тянул сказать , что он идет только на одну каденцию.
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16.03.2024 12:35 Відповісти
Співчуваю. Навіть не знаю що тут сказати.
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16.03.2024 12:28 Відповісти
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16.03.2024 12:43 Відповісти
🙏
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16.03.2024 12:55 Відповісти
твари рашистские будьте вы прокляты до последнего колена,горите в 9 круге ада!!!!
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16.03.2024 13:21 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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16.03.2024 13:22 Відповісти
Мацковский сатанат наводит
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16.03.2024 14:19 Відповісти
 
 