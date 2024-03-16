Понад 50 країн ООН спільно засудили російські вибори на окупованих територіях України: вони не мають жодної юридичної сили
Понад 50 країн ООН долучилися до спільної заяви із засудженням намагань РФ провести так звані "президентські вибори" на окупованих територіях України.
Відповідну заяву опублікувало постійне представництво України при ООН, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми найрішучішим чином засуджуємо нелегітимні спроби Російської Федерації організувати вибори президента Росії на тимчасово окупованих територіях у межах міжнародно визнаної території України. Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є відвертим нехтуванням принципами суверенітету та територіальної цілісності. Такі вибори не мають жодної юридичної сили згідно з міжнародним правом", - йдеться у заяві.
Також країни ООН нагадали про резолюцію Генеральної Асамблеї, ухвалену на спеціальній сесії 12 жовтня 2022 року, яка визнала незаконні "референдуми" РФ у вересні 2022 року в окремих районах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України недійсними з точки зору міжнародного права.
Крім того, у заяві згадується резолюція Генеральної Асамблеї від 27 березня 2014 року, в якій теж зазначено, що так звані "референдуми", які відбулися 16 березня 2014 року в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, не мають жодної юридичної сили і не можуть бути підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів.
Країни ООН повторили заклики не визнавати будь-яку зміну Російською Федерацією статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.
"Ми вимагаємо від Російської Федерації утриматися від проведення нелегітимних виборів на тимчасово окупованих територіях України. Ми підтверджуємо заклик Генеральної Асамблеї до Російської Федерації припинити агресивну війну проти України та негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.
Також країни ООН підтвердили непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води.
Заяву підтримали Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Чилі, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршаллові Острови, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Парагвай, Польща, Португалія, Південна Корея, Молдова, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США, Уругвай та Європейський Союз.
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Вищий антикорупційний суд відпустив з-під варти ексчиновника Міноборони Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про заволодіння коштами на закупівлі *********** для ЗСУ. Прокурор навіть не прийшов на засідання суду.
Дуже важко перемогти у війні коли б'єшся на два фронти. Майже неможливо, коли твоїм ворогом виявилась обрана тобою влада!
Пильнуймо Україну, від наслідків діянь, отих приблуд95.
Ердоган буде в перших рядах, впевнений у цьому.
хто у нас в Україні цікавився тим що одни негри з'їли мільон інших негрів? я щось навіть жодної новини не пам'ятаю про це з тих часів
тому які претензії зараз до негрів?
це перше, всім пох, це ми знаємо за що ця війна, як знали тутсі, коли на них полювали хуту та їли їх. Всім іншим пох.
Щодо Кітаю. Кітаю це вигідно у будь якому розкладі - здохне парашка у війні, це буде його теріторія, не здохне, все одно буде його проксі-теріторією
Турція, як й Угорщина - вони не за парашку, а за себе, за свої грощі. От наприклад Орбан послав всіх нах, що його OTP банк - спонсор війни, це дозволили OTP банку у 300 разів збільшити прибутки завдяки відділенням у парашці.
Шо ця туша має всюди їздити і кричати і фотографії і відео всім в ООН засовувати під рило без перепочинку, то воно вальяжно-неважно каже шо "будем з лопатами воювати"(ага, Воно - на пляжі Маямі буде воювати з Умєровим лопаточками пластиковими - дітям своїм показувати як будувати в піску окопіки)
ну навіть Аллаха не бояться! хоча .... а, ну ок, якщо відповідальність тільки від Аллаха, то я їх розумію. виродки, не інакше. мавпа в кедах в делегації про це красномовно свідчить. Колю-Кулєбку краще поставити на міністра МЗС замість Котлєтки, чи що там з "дзигаром" таке без шкарпеток шепче про лопати. б*же, який же сором. це реально привід якщо ти(АААА, ЖАБА!!!!!) за кордоном, то казати шо ти з Словаччини чи з Гваделупи, але не з Зеленщини. бо реально "крінж". скоро Сомалі буде сміятись, тупо з дебілізму.
В списке, "поименно" перечислены 59 и +.
Заяву підтримали Албанія, Андорра, ........., Уругвай та Європейський Союз. Джерело:
Европе́йский сою́з - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Это уже не четверть, а почти половина. Ну а если учесть, что в этой половине все ведущие технологии и экономики Мира, то это, считай, большинство.
Другое дело, что это только признание территориальной целостности. Даже если исключить из списка субъектов федерации 5 захваченных регионов, то результат в остальных все-равно будет - 146% явки и 85% за.
Не признание выборов в целом, имело бы юридические основание только в том случае, если бы были доказательства того, что самовыдвиженец получил 51% голосов только благодаря "новым регионам", а так (в "старых регионах") он набрал всего 49%, но избирком этого не признает и второй тур не назначает.
не та ситуація ? А яка сьогодні війна ? Треба діяти , а не базікати.
Дивлячись на те голосування, маєш висновок-- ООН--параша.
Распиши по пунктам порядок дальнейших действий прогрессивных развитых стран не признающих "новоизбранного", в то время, как примерно столько же, или даже больше, не прогрессивных и недоразвитых будут с ним в десны целоваться, покупать, продавать, приглашать к себе "вагнеров" и т.п.
Напишешь? Интересно посмотреть на рецепт лечения этого "пациента".
1. Західний світ (США, ЄС, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія, Тайвань) повністю зупиняють торгівлю з комуністичним Китаєм. (і, відповідно, вводять режим надзвичайної ситуації у своїх економіках на 10 років)
Чи капіталісти радше вдавляться, ніж підуть на такий крок?
Правда возникают 100500 вопросов, но фигня