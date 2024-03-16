Понад 50 країн ООН спільно засудили російські вибори на окупованих територіях України: вони не мають жодної юридичної сили

Понад 50 країн ООН долучилися до спільної заяви із засудженням намагань РФ провести так звані "президентські вибори" на окупованих територіях України.

Відповідну заяву опублікувало постійне представництво України при ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо нелегітимні спроби Російської Федерації організувати вибори президента Росії на тимчасово окупованих територіях у межах міжнародно визнаної території України. Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є відвертим нехтуванням принципами суверенітету та територіальної цілісності. Такі вибори не мають жодної юридичної сили згідно з міжнародним правом", - йдеться у заяві.

Також країни ООН нагадали про резолюцію Генеральної Асамблеї, ухвалену на спеціальній сесії 12 жовтня 2022 року, яка визнала незаконні "референдуми" РФ у вересні 2022 року в окремих районах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України недійсними з точки зору міжнародного права.

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Крім того, у заяві згадується резолюція Генеральної Асамблеї від 27 березня 2014 року, в якій теж зазначено, що так звані "референдуми", які відбулися 16 березня 2014 року в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, не мають жодної юридичної сили і не можуть бути підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів.

Країни ООН повторили заклики не визнавати будь-яку зміну Російською Федерацією статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.

"Ми вимагаємо від Російської Федерації утриматися від проведення нелегітимних виборів на тимчасово окупованих територіях України. Ми підтверджуємо заклик Генеральної Асамблеї до Російської Федерації припинити агресивну війну проти України та негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

Також країни ООН підтвердили непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води.

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Заяву підтримали Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Чилі, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Маршаллові Острови, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Парагвай, Польща, Португалія, Південна Корея, Молдова, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США, Уругвай та Європейський Союз.