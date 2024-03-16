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Рашисти ударили по Очеретинській громаді на Донеччині: 1 людина загинула, 1 - поранена

донеччина

Вдень 16 березня російські окупанти продовжили завдавати ударів по території Донеччини, під вогнем опинилися Очеретинська громада.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"1 людина загинула і 1 поранена внаслідок обстрілу Очеретинської громади. Сьогодні зранку росіяни обстріляли з важкої артилерії Новоселівку Першу - вбили 51-річного чоловіка. Ще один чоловік отримав поранення - його доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Очеретинську громаду розтинає лінія фронту. Кожен день там несе загрозу для життя.

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обстріл (29052) жертви (1812) Донецька область (8765)


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16.03.2024 14:00 Відповісти
 
 