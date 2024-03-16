УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10162 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 882 10

Армія РФ продовжує застосовувати тактичну авіацію в районі Роботиного, - Сили оборони півдня

зсу

В операційній зоні Сил оборони півдня продовжується щоденна контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в телеграмі повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.

Зазначається, що за минулу добу ворог здійснив 3 спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та 7 - у районі Роботиного в Запорізькій області.Зазнавши суттєвих безповоротних та санітарних втрат, відійшов на вихідні позиції.

Наші бійці здійснюють комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

"Окупанти не припиняють аеророзвідку навіть за складних погодних умов, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, по Роботиному ворог продовжує застосовувати тактичну авіацію і здійснив пуски 2 КАБів", - зазначають у пресслужбі.

Також там повідомили, що кораблі ворожого флоту в Чорному та Азовському морях відсутні.
Ракетоносії вже понад три тижні не полишають пунктів базування.

Автор: 

армія рф (17764) Запорізька область (3717) ЗСУ (7649)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а нам не дають ф16 саме для цього.....
бо дали байрактари, не дали захопити Київ та вигнали орків з зайнятих територій
дали трохи зброї, почали писдити другу армію по всім фронтам, та вигнали за дніпро
дадуть ф16, літаки параші не зможуть бомбити мирні міста...
ні,шановні
це не по плану....
показати весь коментар
16.03.2024 14:13 Відповісти
Наче в червні дадуть... 6 штук.
показати весь коментар
16.03.2024 14:41 Відповісти
весна 2023
літо 2023
новий рік 23на24
весна 2024
і начебто літо 2024, може, якщо, сатурн приблизиться до венери а сонце почне світити трохи сильніше, і ***** не вколить чергову порцію ботексу
дадуть!!!!!
для тренувань 4 штуки з заявлених 180
ждьом, надєємся і вєрім!!!
показати весь коментар
16.03.2024 15:52 Відповісти
Я думаю ви не праві. Навчання пілотів, та головне - підготовка аеродромів це складний і тривалий процес. От тільки шкода, що цей процес, через переляк "партнерів", почався дуже пізно. Хоча б з початку "повномасштабної", тоді вже б мали літаки. Ну і це, звісно, стосується не тільки літаків, а по всіх видах зброї
показати весь коментар
16.03.2024 14:54 Відповісти
я не наполягаю на своїй правоті але.
перепідготовка це не підготовка.
і з 6 місяців затягнути до 1,5 року це не причина довгої підготовки а затягування.
щодо аеродромів...
якщо СУшки 25-27 злітають та сідають то ф16% зробить це краще
підвезти обладнаня проблем нема ніяких
потрібно лиш бажання, якого нема у "партнерів"
показати весь коментар
16.03.2024 15:46 Відповісти
Сдали Патриоты. Результат.
показати весь коментар
16.03.2024 14:30 Відповісти
Нерівноцінний обмін. Залізяччя ще можна відновити (отримати нове), а ось людей, які ним вміють керувати, на жаль, ні...
показати весь коментар
16.03.2024 15:25 Відповісти
А.доцоьго незастоцйовували? Цензор не ТУПИ.
показати весь коментар
16.03.2024 18:57 Відповісти
 
 