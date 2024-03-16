Армія РФ продовжує застосовувати тактичну авіацію в районі Роботиного, - Сили оборони півдня

В операційній зоні Сил оборони півдня продовжується щоденна контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.

Зазначається, що за минулу добу ворог здійснив 3 спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та 7 - у районі Роботиного в Запорізькій області.Зазнавши суттєвих безповоротних та санітарних втрат, відійшов на вихідні позиції.

Наші бійці здійснюють комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.



"Окупанти не припиняють аеророзвідку навіть за складних погодних умов, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, по Роботиному ворог продовжує застосовувати тактичну авіацію і здійснив пуски 2 КАБів", - зазначають у пресслужбі.

Також там повідомили, що кораблі ворожого флоту в Чорному та Азовському морях відсутні.

Ракетоносії вже понад три тижні не полишають пунктів базування.