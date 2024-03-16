Армія РФ продовжує застосовувати тактичну авіацію в районі Роботиного, - Сили оборони півдня
В операційній зоні Сил оборони півдня продовжується щоденна контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.
Зазначається, що за минулу добу ворог здійснив 3 спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та 7 - у районі Роботиного в Запорізькій області.Зазнавши суттєвих безповоротних та санітарних втрат, відійшов на вихідні позиції.
Наші бійці здійснюють комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.
"Окупанти не припиняють аеророзвідку навіть за складних погодних умов, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, по Роботиному ворог продовжує застосовувати тактичну авіацію і здійснив пуски 2 КАБів", - зазначають у пресслужбі.
Також там повідомили, що кораблі ворожого флоту в Чорному та Азовському морях відсутні.
Ракетоносії вже понад три тижні не полишають пунктів базування.
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бо дали байрактари, не дали захопити Київ та вигнали орків з зайнятих територій
дали трохи зброї, почали писдити другу армію по всім фронтам, та вигнали за дніпро
дадуть ф16, літаки параші не зможуть бомбити мирні міста...
ні,шановні
це не по плану....
літо 2023
новий рік 23на24
весна 2024
і начебто літо 2024, може, якщо, сатурн приблизиться до венери а сонце почне світити трохи сильніше, і ***** не вколить чергову порцію ботексу
дадуть!!!!!
для тренувань 4 штуки з заявлених 180
ждьом, надєємся і вєрім!!!
перепідготовка це не підготовка.
і з 6 місяців затягнути до 1,5 року це не причина довгої підготовки а затягування.
щодо аеродромів...
якщо СУшки 25-27 злітають та сідають то ф16% зробить це краще
підвезти обладнаня проблем нема ніяких
потрібно лиш бажання, якого нема у "партнерів"