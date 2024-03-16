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Новини
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Співвласник AeroDrone Шимків про розробку українських БПЛА: Знаю наших виробників, які на порядок крутіші за іноземних конкурентів

для,дрони,великі,фронту

Українські розробки для ВПК, зокрема у галузі безпілотних систем, є доволі перспективними.

Про це повідомив головний інвестор проєкту AeroDrone Дмитро Шимків в інтерв'ю "Економічній правді", інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи контракти AeroDrone з Міноборони, він зазначив: "Коли я заходив (інвестував в ОПК. - Ред.), то був упевнений, що там є маржа. Однак під час укладання першого контракту побачив усі тодішні обмеження. Питання виробництва зброї завжди було поза моєю увагою. І ось я стаю виробником військового обладнання, читаю "нормативку" і починаю розуміти, чому до початку великої війни в Україні ніхто в "тверезому стані" не заходив як інвестор у виробництво техніки".

"Ні, нічого, тільки витрачаю. Багато", - відповів Шимкін на питання, скільки він заробляє на виробництві БПЛА.

"Я знаю українських виробників, які на порядок крутіші за іноземних конкурентів. Мої прямі конкуренти - міжнародні. Я готовий з ними битися об заклад, проводити тестові змагання, бо я їх "зроблю", - додав він. 

Читайте також: Співвласник AeroDrone Шимків про користь великих безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise: Могли б замінити гелікоптери, якими передавали вантажі в окупований Маріуполь. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4307) Шимків Дмитро (106) ОПК (226)


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Топ коментарі
+7
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16.03.2024 14:50
+5
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16.03.2024 16:03
+1
Я так зрпозумів пан Шимків придбав цю фірму, бо інакше їй не давали можливість розвиватись, це якесь рейдество?.. а най цікавіше за даними Юконтрол вона зареєстрована у Києві на Бульварі Перова. І одразу прикодить на пам'ять падіння ракети на Перова щє цієї зими. Може срусня вже гатить по юр адресах фірм, то це не дуже розумно їх розміщати у житловій забудові....
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16.03.2024 14:23
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Я так зрпозумів пан Шимків придбав цю фірму, бо інакше їй не давали можливість розвиватись, це якесь рейдество?.. а най цікавіше за даними Юконтрол вона зареєстрована у Києві на Бульварі Перова. І одразу прикодить на пам'ять падіння ракети на Перова щє цієї зими. Може срусня вже гатить по юр адресах фірм, то це не дуже розумно їх розміщати у житловій забудові....
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16.03.2024 14:23 Відповісти
Кісільйов та Соловйов плачуть від здобутків пропаганди
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16.03.2024 14:35 Відповісти
ржака, а с шахедами слабо, клоуни.
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16.03.2024 14:39 Відповісти
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16.03.2024 14:50 Відповісти
Пригадалась типа "приказка" від Льоні Брежнева : Будет хлеб, будет и песня. а якщо перефразувати : буде дрон, буде і дохлий кацап.
І не один.
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16.03.2024 16:33 Відповісти
реклама, двигун прогресу!
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16.03.2024 15:22 Відповісти
❗️О 17:00 буде завдано масованого удару по військових об'єктах і позиціях ЗС рф у Бєлгороді - Легіон "Свобода Росії"

"Закликаємо всіх, хто ще не встиг покинути регіон, негайно піти в укриття!"
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16.03.2024 15:37 Відповісти
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16.03.2024 16:03 Відповісти
Знову "аналогов нет"! Тільки вже по українськи! Брати-слов"янє!
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16.03.2024 16:07 Відповісти
 
 