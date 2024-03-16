Співвласник AeroDrone Шимків про розробку українських БПЛА: Знаю наших виробників, які на порядок крутіші за іноземних конкурентів

Українські розробки для ВПК, зокрема у галузі безпілотних систем, є доволі перспективними.

Про це повідомив головний інвестор проєкту AeroDrone Дмитро Шимків в інтерв'ю "Економічній правді", інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи контракти AeroDrone з Міноборони, він зазначив: "Коли я заходив (інвестував в ОПК. - Ред.), то був упевнений, що там є маржа. Однак під час укладання першого контракту побачив усі тодішні обмеження. Питання виробництва зброї завжди було поза моєю увагою. І ось я стаю виробником військового обладнання, читаю "нормативку" і починаю розуміти, чому до початку великої війни в Україні ніхто в "тверезому стані" не заходив як інвестор у виробництво техніки".

"Ні, нічого, тільки витрачаю. Багато", - відповів Шимкін на питання, скільки він заробляє на виробництві БПЛА.

"Я знаю українських виробників, які на порядок крутіші за іноземних конкурентів. Мої прямі конкуренти - міжнародні. Я готовий з ними битися об заклад, проводити тестові змагання, бо я їх "зроблю", - додав він.

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