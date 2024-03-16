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У Києві рівень води у Дніпрі піднявся до максимуму з початку 2024 року

київ,дніпро,ріка

16 березня в межах Києва рівень Дніпра піднявся до абсолютного максимуму з початку 2024 року, аварійних підтоплень у місті не зафіксовано

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Рівень Дніпра в межах Києва піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року.
Станом на 16.03.2014, він зафіксований на відмітці 601 см над "0" поста. Температура води - 3,9 град. С.

Згідно з даними моніторингу, за останні 7 днів рівень Дніпра в межах столиці зріс на понад 60 см.

При чому спостерігається значне коливання води протягом доби. Наприклад, 14-го березня він змінювався від 620 см до 577 см, але на час фіксації становив 583 см.

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Підйом рівня води та такі значні коливання відбуваються внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля. Тому спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

У КМВА зазначили, що станом на 16 березня аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває.

За прогнозами Укргідрометцентру, щонайменше до 19-го березня рівень Дніпра в Києві утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій

Автор: 

Дніпро (3297) КМДА (2379) підтоплення (196)


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Топ коментарі
+3
весна!
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16.03.2024 14:51
+3
Головне, щоб острови посеред Дніпра, які з'явились у часи посухи, сховались під водою. Оце й буде справжній НУЛЬ рівня.
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16.03.2024 14:52
+3
чим Вам Віталік знову невгодив?))

Другий абзац читайте - то не Віталік переймається, а Київська військова адміністрація)) ще й в телеграмі))
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16.03.2024 16:33
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весна!
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16.03.2024 14:51 Відповісти
Головне, щоб острови посеред Дніпра, які з'явились у часи посухи, сховались під водою. Оце й буде справжній НУЛЬ рівня.
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16.03.2024 14:52 Відповісти
чекайте!!!

минулого року, бульбафюрер нас залякував белоросійським дніпром. і розганяли паніку.
і дійсно дніпро розлився. і була паніка.

то зараз, дніпро розлився, більше, ніж тоді, і нормуль?
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16.03.2024 15:20 Відповісти
Переживаю больше всех... В стране война на истощение всех ресурсов.... А в Киеве, оказывается, потоп... Где там боксер, зеленый **********?
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16.03.2024 15:40 Відповісти
чим Вам Віталік знову невгодив?))

Другий абзац читайте - то не Віталік переймається, а Київська військова адміністрація)) ще й в телеграмі))
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16.03.2024 16:33 Відповісти
А в Киеве сидит еще и зеледент. Он больше чем Виталик может решить. Хотя за Ваше "Виталик" Вас хочется послать подальше... Простите, но это так.
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16.03.2024 18:26 Відповісти
В Києві не тільки чмо криворогате сидить, а ще вся його шобла.

Цікаво, чому Вам так мене послати хочеться? Кличка не одна я Віталіком називаю - але у киян то не неповага.

А от понаєхавші..
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16.03.2024 18:42 Відповісти
Отдохните от понаехавших. Убейте в себе раз и навсегда этот комплекс. Вы, кииевляне, не можете считать себя небожителями.
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16.03.2024 21:19 Відповісти
То відпочиньте від наїздів на Віталіка. За всі роки - він самий нормальний мер. А то як наїзди - то або кілька років живе у Києві, або й зовсім з іншого населеного пункту.
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17.03.2024 00:04 Відповісти
Ніякого потопу немає
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16.03.2024 17:08 Відповісти
пітори, а в 2023. Що за новина?
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16.03.2024 18:51 Відповісти
 
 