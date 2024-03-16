У Києві рівень води у Дніпрі піднявся до максимуму з початку 2024 року

16 березня в межах Києва рівень Дніпра піднявся до абсолютного максимуму з початку 2024 року, аварійних підтоплень у місті не зафіксовано

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Рівень Дніпра в межах Києва піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року.

Станом на 16.03.2014, він зафіксований на відмітці 601 см над "0" поста. Температура води - 3,9 град. С.



Згідно з даними моніторингу, за останні 7 днів рівень Дніпра в межах столиці зріс на понад 60 см.

При чому спостерігається значне коливання води протягом доби. Наприклад, 14-го березня він змінювався від 620 см до 577 см, але на час фіксації становив 583 см.

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Підйом рівня води та такі значні коливання відбуваються внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля. Тому спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.



У КМВА зазначили, що станом на 16 березня аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває.

За прогнозами Укргідрометцентру, щонайменше до 19-го березня рівень Дніпра в Києві утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій