У Києві рівень води у Дніпрі піднявся до максимуму з початку 2024 року
16 березня в межах Києва рівень Дніпра піднявся до абсолютного максимуму з початку 2024 року, аварійних підтоплень у місті не зафіксовано
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Рівень Дніпра в межах Києва піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року.
Станом на 16.03.2014, він зафіксований на відмітці 601 см над "0" поста. Температура води - 3,9 град. С.
Згідно з даними моніторингу, за останні 7 днів рівень Дніпра в межах столиці зріс на понад 60 см.
При чому спостерігається значне коливання води протягом доби. Наприклад, 14-го березня він змінювався від 620 см до 577 см, але на час фіксації становив 583 см.
Підйом рівня води та такі значні коливання відбуваються внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля. Тому спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.
У КМВА зазначили, що станом на 16 березня аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває.
За прогнозами Укргідрометцентру, щонайменше до 19-го березня рівень Дніпра в Києві утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій
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минулого року, бульбафюрер нас залякував белоросійським дніпром. і розганяли паніку.
і дійсно дніпро розлився. і була паніка.
то зараз, дніпро розлився, більше, ніж тоді, і нормуль?
Другий абзац читайте - то не Віталік переймається, а Київська військова адміністрація)) ще й в телеграмі))
Цікаво, чому Вам так мене послати хочеться? Кличка не одна я Віталіком називаю - але у киян то не неповага.
А от понаєхавші..