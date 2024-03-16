Виробник безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise не має контрактів з Міноборони на 2024 рік: AeroDrone чекає 2,5 місяця
Наразі український розробник великих безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise не має контрактів з Міноборони на 2024 рік.
Про це повідомив головний інвестор проєкту AeroDrone Дмитро Шимків в інтерв'ю "Економічній правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Ні, ми закінчили виконувати контракт у кінці 2023 року і вже два з половиною місяця чекаємо новий. Поки займаємося розробкою", - відповів він на питання, чи виробництво проєкту AeroDrone завантажене на 2024 рік.
Перша проблема, за словами Шимківа, Міноборони не укладає довгих контрактів. За законом, усі контракти повинні починатися і закінчуватися в рамках одного року, за винятком спеціальних умов, які рідко хтось отримує. Друга - нестача грошей у держави.
"Третя – це формування потреби. Виробник не знає, чи потрібна його техніка в армії на конкретний сезон і йому про це не повідомляють. Сьогодні ви не потрібні, а завтра - потрібні. Підприємство так існувати не може", - додає він.
Шимків також нагадує, що відбулися зміни в Генеральному штабі та Міноборони.
"Приходять нові люди. Це теж створює додаткові затримки. Останні шість місяців ми, виробники, отримуємо запити про спроможність (чи здатна компанія виробляти певну кількість продукції у випадку укладення контракту. - Ред.). Ми інвестували, закупили обладнання, але в контракти це не трансформувалося.
Якщо держава не хоче купувати в українських виробників, а в них є спроможності, то треба дозволити експортувати. Проте цього не роблять. Головне пояснення – продукція потрібна армії. Однак законтрактувати цю потребу вони не можуть", - додає він.
Втім Шимків зазначає, що відбулося дуже багато корисних змін щодо дерегуляцій на користь виробників БПЛА.
"Міноборони спростило процедури отримання допуску зброї до експлуатації, Верховна Рада виправила помилки щодо оподаткування імпортних деталей, Мінцифри ухвалило багато важливих постанов, створили кластер brave1 і включили виробників дронів у "Дія.Сіті".
Мінстратегпром допомагає взаємодіяти з регуляторами та сприяє взаємодії з міжнародними партнерами", - резюмує Шимків.
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2. Держава не може « блокувати» бизнес, забороняючи йому міжнародні контакти. Або держ замовлення, або можливість продаж закордон.
3. Що до визначення лержави до ціх дронів, то тут потрібна бути технічно- військова оцінка.
Зараз в Україні багато бізнесів повьязани з дронами. Навіть бізнес партнери зеленої влади вже у цему бізнесі.
Хто з них дае якісну продукцію? А зто е посередник?
Уряд Зеленського/Шмигаля /Умерова повинен поставити крапки.
Виробник літаків СУ може ще на чомусь жити окрім як виготовлення штурмовиків? Може він їх комусь поставляти без дозволу партії?
Виробник Байрактарів може не чомусь заробляти гроші окрім продажу Байрактарів по 69 мільйонів за комплект? Ердоган не в курсі,куди вони продаються? Я допускаю ,що може якісь там сковородки-пательні, шашличниці і виготовляють з відходів, але військове виробництво дуже затратне, високотехнологічне і не може без гарантованих контрактів від своєї держави,на шашличницях гарантовано помруть з голоду,весь колектив.
1 не дав відкат..
2 якась арахамія зробила свої, такі ж по ттх і продасть МО
3 вони заважають *****
запропонуйте, 25%+ відкату і миттєво буде контракт!
А Шимків дійсно багатоверстатник. Коли очолював Дарницю, іноді новини на Цензорі з'являлися (рекламні, мабуть). Таке відчуття було, що Дарниця IT-компанія, а не фармацевтична. Конкуренти не в "хмарах" працювали, а з земним бізнесом. Докерувався...
Чистки тривають?
Договорняки в дії?
https://youtu.be/***********?si=APaSmRddHRpsCPqs
Останній розстріляний бандерівець.
Чи вИ фікція, мильна бульбашка...
А побратими Сашки Білого, як вам спиться ?
Хто зараз судить полковника Червінського і випускає мародера лієва?
Хто до кого прийшов той тому і винен. Прийде до вас МО ви ставити вашу ціну, а от якщо ви підете, то вже ви маєте щось нести.. вас просто "витримують" . Чим більше, тим більше у вас паніка і тим більше є сподівання з іншого боку, що понесете.
Ви можете заперечити мені і сказати , що МО має необхідність а не ви. Анніт!
То Україна має необхідність бо війна. Але як ви знаєте ліпше , що війна то для кріпаків, а біла кістка має за щось жити .
Притула з падаляком, під патронатом єрмака і татарова, мабуть самотужки, ліплять дрони для ЗСУ у 2024 році… з лайна і паличок, як вимагають Оманські «інвестори» від патрушева…
Щось подібне, ліпив і Бакай з ДУСі, за часів кучми, а потім СПОКІЙНО утік на болота, і прутін, йому особисто, за його падлючі діяння в Україні, паспорт з двоголовим півнем вручив…
А СБУ, так і далі, прокліпав під контролем деркачів…
Пильнуймо Україну!
То есть, эти дроны нужны, чтобы сначала сдавать подразделения в окружение, а потом передавать им туда "посылки"?
Не довго дрони виробляв.
Перетрубації настали -
Нема замовлень,
Нема грошей,
Ну, а точніше -
Є завал?
суки блокують що лише можуть, ти як з ворогами за спиною зібрався перемагати....
Буде договорняк у Турції...?