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Виробник безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise не має контрактів з Міноборони на 2024 рік: AeroDrone чекає 2,5 місяця

шимків

Наразі український розробник великих безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise не має контрактів з Міноборони на 2024 рік.

Про це повідомив головний інвестор проєкту AeroDrone Дмитро Шимків в інтерв'ю "Економічній правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, ми закінчили виконувати контракт у кінці 2023 року і вже два з половиною місяця чекаємо новий. Поки займаємося розробкою", - відповів він на питання, чи виробництво проєкту AeroDrone завантажене на 2024 рік.

Перша проблема, за словами Шимківа, Міноборони не укладає довгих контрактів. За законом, усі контракти повинні починатися і закінчуватися в рамках одного року, за винятком спеціальних умов, які рідко хтось отримує. Друга - нестача грошей у держави.

Також читайте: Співвласник AeroDrone Шимків про користь великих безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise: Могли б замінити гелікоптери, якими передавали вантажі в окупований Маріуполь. ФОТО

"Третя – це формування потреби. Виробник не знає, чи потрібна його техніка в армії на конкретний сезон і йому про це не повідомляють. Сьогодні ви не потрібні, а завтра - потрібні. Підприємство так існувати не може", - додає він.

Шимків також нагадує, що відбулися зміни в Генеральному штабі та Міноборони.

"Приходять нові люди. Це теж створює додаткові затримки. Останні шість місяців ми, виробники, отримуємо запити про спроможність (чи здатна компанія виробляти певну кількість продукції у випадку укладення контракту. - Ред.). Ми інвестували, закупили обладнання, але в контракти це не трансформувалося.

Якщо держава не хоче купувати в українських виробників, а в них є спроможності, то треба дозволити експортувати. Проте цього не роблять. Головне пояснення – продукція потрібна армії. Однак законтрактувати цю потребу вони не можуть", - додає він.

Втім Шимків зазначає, що відбулося дуже багато корисних змін щодо дерегуляцій на користь виробників БПЛА.

Також читайте: В Україні почали виробляти літаки, здатні автономно пролітати до 3100 км

"Міноборони спростило процедури отримання допуску зброї до експлуатації, Верховна Рада виправила помилки щодо оподаткування імпортних деталей, Мінцифри ухвалило багато важливих постанов, створили кластер brave1 і включили виробників дронів у "Дія.Сіті".

Мінстратегпром допомагає взаємодіяти з регуляторами та сприяє взаємодії з міжнародними партнерами", - резюмує Шимків.

Автор: 

безпілотник (4307) Шимків Дмитро (106)


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Топ коментарі
+48
Ми могли б закупити більше дронів, але є важливіші статті бюджету: компенсація оренди житла безпритульним Стефанчуку та решті депутатів, пожиттєве утримання суддів, зарплати чиновникам окупованих міст, ремонти приміщень суду та універмагів і т.п. - Офіс преЗЕдента України.
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16.03.2024 15:12
+46
Наче вороги при владі. А як інакше це розуміти?
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16.03.2024 15:12
+40
Так, в нас ще дороги не добудовані! Потім заплановане висадження дерев, за ним кошти підуть на кешбек ім.Зеленського. І от потім дійде справа до дронів. Якщо звісно хтось вдалий сценарій телесеріалу не напише. Тоді доведеться ще трохи почекати.
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16.03.2024 15:11
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Наче вороги при владі. А як інакше це розуміти?
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16.03.2024 15:12 Відповісти
А є сумніви?
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16.03.2024 15:21 Відповісти
Жодних сумнівів немає. Так це треба і сприймати. Нас ведуть до поразки.
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16.03.2024 17:08 Відповісти
А чому наче?
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16.03.2024 15:52 Відповісти
1. Бізнес не працюе тільки на державних контрактах. Ні один бізнес у світи так не працюе.

2. Держава не може « блокувати» бизнес, забороняючи йому міжнародні контакти. Або держ замовлення, або можливість продаж закордон.

3. Що до визначення лержави до ціх дронів, то тут потрібна бути технічно- військова оцінка.

Зараз в Україні багато бізнесів повьязани з дронами. Навіть бізнес партнери зеленої влади вже у цему бізнесі.
Хто з них дае якісну продукцію? А зто е посередник?

Уряд Зеленського/Шмигаля /Умерова повинен поставити крапки.
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16.03.2024 16:23 Відповісти
Скоріше ми на всіх них поставимо крапку 20травня.
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16.03.2024 17:10 Відповісти
Виробник Хаймарсів що щк ******** кпім цього? Чи може він без спецдозволу США комусь щось поставит?
Виробник літаків СУ може ще на чомусь жити окрім як виготовлення штурмовиків? Може він їх комусь поставляти без дозволу партії?
Виробник Байрактарів може не чомусь заробляти гроші окрім продажу Байрактарів по 69 мільйонів за комплект? Ердоган не в курсі,куди вони продаються? Я допускаю ,що може якісь там сковородки-пательні, шашличниці і виготовляють з відходів, але військове виробництво дуже затратне, високотехнологічне і не може без гарантованих контрактів від своєї держави,на шашличницях гарантовано помруть з голоду,весь колектив.
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16.03.2024 18:51 Відповісти
1. Если говорить именно об отделе ракет, то туеву хучу ракет и систем наведения. И им не нужно давать взятку для получения разрешения, что бы продать что-то за границу.
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16.03.2024 19:07 Відповісти
2. Еще как может, если хочет "поучаствовать" в прибыли.
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16.03.2024 19:04 Відповісти
Мабуть, не закінчують, бо розгорнули "діяльність" для виробництва дронів на кухні, правда, не таких великих. Зате - у Куп'янську, їм там тільки дрони виробляти, та й кошти у людей є, мабуть? https://www.objectiv.tv/uk/objectively/2024/03/15/zberi-dron-peredaj-zsu-ta-otrimaj-kompensatsiyu-novij-proyekt-na-harkivshhini/
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16.03.2024 16:18 Відповісти
раз вони прийняті на озброєння то варіантів 3
1 не дав відкат..
2 якась арахамія зробила свої, такі ж по ттх і продасть МО
3 вони заважають *****
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16.03.2024 16:19 Відповісти
Пропонуєш здацьца?
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16.03.2024 18:11 Відповісти
мізків і порядності
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16.03.2024 15:05 Відповісти
Та є у них мізки.Але спрямовані виключно на власне збагачення...
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16.03.2024 15:27 Відповісти
Всі грші пішли на відосики від бідосика.
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16.03.2024 16:15 Відповісти
Так, в нас ще дороги не добудовані! Потім заплановане висадження дерев, за ним кошти підуть на кешбек ім.Зеленського. І от потім дійде справа до дронів. Якщо звісно хтось вдалий сценарій телесеріалу не напише. Тоді доведеться ще трохи почекати.
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16.03.2024 15:11 Відповісти
В ТОЧКУ !!!!!!!!!!!
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16.03.2024 15:29 Відповісти
А марахфон, який запрацював, як годинник з перших днів повномасштабного вторгнення?
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16.03.2024 16:00 Відповісти
И ******* порожняком гоняют,не до дронов сейчас.
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16.03.2024 16:16 Відповісти
Міністерство цифрової трансформації України треба виї6aти в дупу і розігнати. Замовлення дронів опустити на рівень бригад. Краше вже трошки корупційних ризиків буде ніж взагалі нічого.
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16.03.2024 15:11 Відповісти
це ж не "бобри" і не "морок", тому ви у черзі останні.
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16.03.2024 15:11 Відповісти
Ми могли б закупити більше дронів, але є важливіші статті бюджету: компенсація оренди житла безпритульним Стефанчуку та решті депутатів, пожиттєве утримання суддів, зарплати чиновникам окупованих міст, ремонти приміщень суду та універмагів і т.п. - Офіс преЗЕдента України.
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16.03.2024 15:12 Відповісти
такі смішні!
запропонуйте, 25%+ відкату і миттєво буде контракт!
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16.03.2024 15:16 Відповісти
Если на офшор то только 10%! 25% -это если кэш!
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16.03.2024 16:08 Відповісти
Це ти смішний, за 25% тебе виженуть в шию і більше тебе і на поріг пускати не будуть, будеш просити перепуску-її не будуть оформлювати, підеш до інших, то і там про тебе всі будуть знати,що ти неадекват.
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16.03.2024 19:00 Відповісти
Як вже дістало все це недолуге кодло…
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16.03.2024 15:17 Відповісти
А навіщо блазню цей гіморой? Найвеличнішому і його банді вигідні такі контракти, коли з них капае ЗЕбанутому кодлу в карман і коли ***** за таке не лаеться. А тут здоровенний безпілотник, дорогий, на ньому не накрутиш ціну.
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16.03.2024 15:18 Відповісти
Откатом придется заявить о себе.
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16.03.2024 15:18 Відповісти
Чума Зелена...
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16.03.2024 15:22 Відповісти
Порада пану Шимківу. Створити спільне підприємство з поляками обов"язково на території Польщі. Весь персонал з досвідом розробок перевести туди, тут виробництво закрити. І вороги не пришлють ракету, і рєзнікови лишаться без очікуваного відкату. Збут буде гарантований, а виробництво розширятиметься
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16.03.2024 15:25 Відповісти
Теперь не Резников а К Тимошенко получает!
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16.03.2024 16:09 Відповісти
Можно не сомневаться, что ваш бизнесс-план в том или ином виде будет реализован большинством частных компаний, которые сейчас работают на ЗСУ.
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16.03.2024 19:11 Відповісти
Все правильно. Таково законодательство. Только на год. Но причем тут Минобороны, если законодатели не дают ему такого права заключать контракты на 3 или даже на 5 лет?.
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16.03.2024 15:25 Відповісти
Чого тільки цей Шимків не робив. І представником Майкрософту був, і в адміністрації президента працював, і "Дарницею" (виробництво ліків) керував. Тепер у нього найкращі дрони, але чомусь не беруть. Може тому, що багатоверстатник?
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16.03.2024 15:26 Відповісти
Робиш за свої гроші зразки. Доказуєш їхню ефективність на полі бою і лобіюєш контракти з МО. А просто так за такі величезні гроші ніхто не купить.

А Шимків дійсно багатоверстатник. Коли очолював Дарницю, іноді новини на Цензорі з'являлися (рекламні, мабуть). Таке відчуття було, що Дарниця IT-компанія, а не фармацевтична. Конкуренти не в "хмарах" працювали, а з земним бізнесом. Докерувався...
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16.03.2024 20:46 Відповісти
там кожний дрон це не дрон а перероблений 2-місний літак віртістю 300К доларів... на занадто багато?
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16.03.2024 15:26 Відповісти
Готуються до зняття з посад голови ВМС Неїжпапа та ВПС Олещук, не чути Ігната(
Чистки тривають?
Договорняки в дії?
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16.03.2024 15:27 Відповісти
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16.03.2024 16:08 Відповісти
Кошти є на ремонт доріг, на виплати пенсій суддям, которі виносили вироки бійцям УПА, так так іменно в 2021 році зєрмаки підвищили пенсію судді Плаксію, которий в 1989 р. виніс вирок бувшому бійцю УПА Гончаруку Івану Савовичу і в тому ж 1989 році бійця Гончарука І. С. розстріляли. Увага, це за два роки до відновлення Незалежності України.
https://youtu.be/***********?si=APaSmRddHRpsCPqs
Останній розстріляний бандерівець.
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16.03.2024 15:30 Відповісти
Разве не было какой то амнистии для УПА в 60х?
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16.03.2024 16:51 Відповісти
Ага і як завжди московія порушила свої обіцянки та забов'язання. Табори поповнилися новими в'язнями членами ОУН та УПА, а багатьох розстріляли, як то було з Гончаруком, которого повторно судили і розстріляли, бо потрібен показник до чергової ювілейної дати комуняцької влади.
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16.03.2024 17:57 Відповісти
*забув дописати, що цей "суддя"-палач плаксій отримує з 2021 року від української держави 200 000 грн.
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16.03.2024 18:11 Відповісти
Чому він досі живий, патріоти Ви де ?
Чи вИ фікція, мильна бульбашка...
А побратими Сашки Білого, як вам спиться ?
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16.03.2024 21:00 Відповісти
" ... Доборолась Україна до самого краю ..." (Т. Г. Шевченко).
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16.03.2024 21:28 Відповісти
В нього сусіди, якісь односельчани є? Якщо так, це постійна 24/7 зрада з їхнього боку. Скільки там в нього здоров'я залишилось, петарду під ноги кінь та й годі
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17.03.2024 01:54 Відповісти
Так прокурорсько-суддівський конвейєр по знищенню українськиї патріотів не зупиняється з 17 ст.
Хто зараз судить полковника Червінського і випускає мародера лієва?
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17.03.2024 08:06 Відповісти
Враження неоднозначне! Такі кукурузніки легко виявити й збивати. Ефективність може бути низькою!
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16.03.2024 15:30 Відповісти
враження перевіряються в реальному бою,говорити сожеа що завгодно.
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16.03.2024 19:03 Відповісти
Так в реальному бою й перевірено . Навіть русня заміняє органи на менші дрони, котрі менш помітні й тихіші .
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16.03.2024 23:11 Відповісти
Що за органи,які органи? Де і хто там перевіряв, коли їх і не використовували і не замовляли ????Дрони потрібні всякі і безлімітно,а особливо великі, бо вони заміняють собою крилату ракету,але дешеві
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16.03.2024 23:27 Відповісти
То така тактика у мін оборони. Звичайна комерційна тактика.
Хто до кого прийшов той тому і винен. Прийде до вас МО ви ставити вашу ціну, а от якщо ви підете, то вже ви маєте щось нести.. вас просто "витримують" . Чим більше, тим більше у вас паніка і тим більше є сподівання з іншого боку, що понесете.
Ви можете заперечити мені і сказати , що МО має необхідність а не ви. Анніт!
То Україна має необхідність бо війна. Але як ви знаєте ліпше , що війна то для кріпаків, а біла кістка має за щось жити .
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16.03.2024 15:33 Відповісти
Правильно Генадій Балашов сказав, що антимайдан прийшов до влади: Татарови, Гетьманцеви та ко. Чого ми дивуємось , що немає замовлень на безпілотники. Мразота при владі. Зеленський іди геть! Та забирай своїх "ефективних" менеджерів
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16.03.2024 15:34 Відповісти
Араху@мия хочет бабла на лапу.
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16.03.2024 15:40 Відповісти
А ви що, повірили бравим звичним обіцянкам Зеленского, та ще й в додаток Фьйодорову, Умерову, та Шмигалю, що у нас дронів, ух, скільки буде? Може й буде. Але не від держави. Зельоні працюють не на державу, а на особисті кишені.
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16.03.2024 15:40 Відповісти
Ви мабуть у відділі збуту у Шимківа працюєте.
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16.03.2024 15:57 Відповісти
Прізвище шефа ні про що не говорить.))
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16.03.2024 20:31 Відповісти
не хочуть ділитись, тому і чекають...
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16.03.2024 15:45 Відповісти
нормально. а навіщо украінській армії беспілотники? Нам беспілотники не треба.
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16.03.2024 15:47 Відповісти
А вже повинно бути 166666 тис. штук дронів у ЗСУ за два місяці 24 року. От тому хто знов збрехав - рука просто б не дрогнула.
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16.03.2024 15:54 Відповісти
Просто чувак продвигает свой инвестпроект. Это бизнес для него. В Украине 160+ производителей дронов, и у многих МО закупает дроны на постоянной основе. А у чувака не закупают, и он обиделся. Значит есть лучше дроны, более актуальные и дешевые. Конкуренция отлично сработала. Видим результаты по НПЗ в РФ.
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16.03.2024 15:54 Відповісти
Скільки він "ухилянтів" може підняти?
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16.03.2024 16:34 Відповісти
Це і є криваві наслідки для України, сидіння на дупах, отих СРАТЬєхав із так званної «Ставки» приблудних95 на чолі із Зеленським!!
Притула з падаляком, під патронатом єрмака і татарова, мабуть самотужки, ліплять дрони для ЗСУ у 2024 році… з лайна і паличок, як вимагають Оманські «інвестори» від патрушева…
Щось подібне, ліпив і Бакай з ДУСі, за часів кучми, а потім СПОКІЙНО утік на болота, і прутін, йому особисто, за його падлючі діяння в Україні, паспорт з двоголовим півнем вручив…
А СБУ, так і далі, прокліпав під контролем деркачів…
Пильнуймо Україну!
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16.03.2024 16:41 Відповісти
Зате на дороги гроші є, на телемарахвон гроші є, на серіальчики гроші є, на утримання свого зеленого кодла гроші є.
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16.03.2024 16:44 Відповісти
Просто не научились ещё эффективно осваивать средствА с дронов, как с яйцами или яблоками.Дело за малым!
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16.03.2024 16:47 Відповісти
Співвласник AeroDrone Шимків про користь великих безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise: Могли б замінити гелікоптери, якими передавали вантажі в окупований Маріуполь.

То есть, эти дроны нужны, чтобы сначала сдавать подразделения в окружение, а потом передавать им туда "посылки"?
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16.03.2024 16:48 Відповісти
не має "інвест няні"
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16.03.2024 16:52 Відповісти
головне шурмі за псевдоелектрику заплатити
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16.03.2024 17:02 Відповісти
..бо мародери при владі і сама влада зеленськага - мародери, і якнайшвидше закінчення війни, а особливо українською перемогою, дермакам не потрібне
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16.03.2024 18:00 Відповісти
Не довго музика їм грала,
Не довго дрони виробляв.
Перетрубації настали -
Нема замовлень,
Нема грошей,
Ну, а точніше -
Є завал?
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16.03.2024 18:11 Відповісти
Не маю літературних слів щоби висловити своє обурення. Одні матюки. А скоро будуть дії. Слава нації! Смерть ворогам!
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16.03.2024 18:19 Відповісти
Зрозуміло. Владі потрібні відоси, марафони і соціальні опитування. А зброя - не на часі. Так 73%?
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16.03.2024 18:38 Відповісти
Чим ******* в мережі краще допомогали ЗСУ бити кацапню хто чим може а після перемоги розбиремося з шушерою нетреба заре підігрувати пропогандонам майте клепку.
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16.03.2024 20:35 Відповісти
Дядя, ти сповна розуму, виділили 40 мільярдів на закупівлю дронів, а ти чим зібрався допомагати двадцяткою гривень,
суки блокують що лише можуть, ти як з ворогами за спиною зібрався перемагати....
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16.03.2024 21:08 Відповісти
Ти в Польщу втік і ще щось пишеш ? Якби зелебоби не гралися з худобою в політику, то на фронті стан справ був би інший
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16.03.2024 23:08 Відповісти
Зезашквари вже давно в сраці крутяться. Нігде толку немає. Забрали міліарив місцевих рад і де ті гроші? Ччому не закупають дрони та іншу необхідну техніку, а тільки люди повинні заривати всі потреби своїми донатами!?
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16.03.2024 21:02 Відповісти
Вони укріпрайони не будують- у них головне - то дороги...
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16.03.2024 21:45 Відповісти
Боже! Що понавибирали українці в 2019 р.!!!
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16.03.2024 21:44 Відповісти
Тож "мільйона " дронів" влада уже не планує...?!
Буде договорняк у Турції...?
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16.03.2024 21:44 Відповісти
самі-самі-самі...
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16.03.2024 22:57 Відповісти
Шимків настворював гівна , а тепер вкладається в засрані статті більше як розробку . Нехай порівняє руснявий Суперкам й своїх кукурудзники, котрі русня ще на вильоті бачитим
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16.03.2024 23:15 Відповісти
Усе йде за планом; за оманським планом...
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16.03.2024 23:19 Відповісти
Це вже всім мудрим людям давно відомо, що у нашій владі переважна кількість зрадники. Ми програємо цю війну ТІЛЬКИ по причині наших зрадників у всих ешелонах нашої влади... Щоб програшу не було потрібно їй самоочиститись, а це, як теж всі розуміють неможливо за нинішнього зе... Готуймось до ********* гегоциду нашої нації та програшу і перекладання провини від своєї держзрадницької бездіяльності на партнерів... Скільки всього має відбуватись пропорційного нинішній ситуації - а не відбувається... це все від промоскальських наших гнид... горіти вам у пеклі...
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16.03.2024 23:49 Відповісти
Ви начебто тільки що народились чи живете на другій планеті- нашій владі такі не потрібні! Такі підприємства були раніше але їх довели до банкрутства, угробили тому що так потрібно владі!!
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17.03.2024 12:30 Відповісти
Яки дрони, в нас ще бруківку треба класти, ремонти в міськрадах зробити ,поки ракети ворожі не прилетіли
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18.03.2024 11:06 Відповісти
 
 