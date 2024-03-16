Виробник безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise не має контрактів з Міноборони на 2024 рік: AeroDrone чекає 2,5 місяця

Наразі український розробник великих безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise не має контрактів з Міноборони на 2024 рік.

Про це повідомив головний інвестор проєкту AeroDrone Дмитро Шимків в інтерв'ю "Економічній правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Ні, ми закінчили виконувати контракт у кінці 2023 року і вже два з половиною місяця чекаємо новий. Поки займаємося розробкою", - відповів він на питання, чи виробництво проєкту AeroDrone завантажене на 2024 рік.

Перша проблема, за словами Шимківа, Міноборони не укладає довгих контрактів. За законом, усі контракти повинні починатися і закінчуватися в рамках одного року, за винятком спеціальних умов, які рідко хтось отримує. Друга - нестача грошей у держави.

Також читайте: Співвласник AeroDrone Шимків про користь великих безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise: Могли б замінити гелікоптери, якими передавали вантажі в окупований Маріуполь. ФОТО

"Третя – це формування потреби. Виробник не знає, чи потрібна його техніка в армії на конкретний сезон і йому про це не повідомляють. Сьогодні ви не потрібні, а завтра - потрібні. Підприємство так існувати не може", - додає він.

Шимків також нагадує, що відбулися зміни в Генеральному штабі та Міноборони.

"Приходять нові люди. Це теж створює додаткові затримки. Останні шість місяців ми, виробники, отримуємо запити про спроможність (чи здатна компанія виробляти певну кількість продукції у випадку укладення контракту. - Ред.). Ми інвестували, закупили обладнання, але в контракти це не трансформувалося.

Якщо держава не хоче купувати в українських виробників, а в них є спроможності, то треба дозволити експортувати. Проте цього не роблять. Головне пояснення – продукція потрібна армії. Однак законтрактувати цю потребу вони не можуть", - додає він.

Втім Шимків зазначає, що відбулося дуже багато корисних змін щодо дерегуляцій на користь виробників БПЛА.

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"Міноборони спростило процедури отримання допуску зброї до експлуатації, Верховна Рада виправила помилки щодо оподаткування імпортних деталей, Мінцифри ухвалило багато важливих постанов, створили кластер brave1 і включили виробників дронів у "Дія.Сіті".

Мінстратегпром допомагає взаємодіяти з регуляторами та сприяє взаємодії з міжнародними партнерами", - резюмує Шимків.