Росіяни скидають з дронів вибухівку на мешканців Херсонщини: поранено двох людей
Російська армія скинула вибухові предмети з безпілотника у Бериславі та по селу Львове.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила Херсонська ОВА.
"Сьогодні у Бериславі російська армія скинула вибуховий предмет з безпілотника на 71-річного чоловіка, коли той перебував на вулиці. У потерпілого діагностували вибухову травму та поранення ноги. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - ідеться в повідомленні.
Також вчора ввечері окупанти скинули 6 вибухівок з дронів по селу Львове Тягинської громади.
Легкі поранення дістала місцева жителька. Лікарі їй надали допомогу на місці.
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Jimmy Hill
показати весь коментар16.03.2024 16:10 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
НБ
показати весь коментар16.03.2024 16:28 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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