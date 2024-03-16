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Новини Війна
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Росіяни скидають з дронів вибухівку на мешканців Херсонщини: поранено двох людей

херсонщина

Російська армія скинула вибухові предмети з безпілотника у Бериславі та по селу Львове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила Херсонська ОВА.

"Сьогодні у Бериславі російська армія скинула вибуховий предмет з безпілотника на 71-річного чоловіка, коли той перебував на вулиці. У потерпілого діагностували вибухову травму та поранення ноги. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - ідеться в повідомленні.

Також вчора ввечері окупанти скинули 6 вибухівок з дронів по селу Львове Тягинської громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни обстріляли 7 населених пунктів на Херсонщині: двоє поранених, пошкоджено 6 будинків

Легкі поранення дістала місцева жителька. Лікарі їй надали допомогу на місці.

Автор: 

обстріл (29052) жертви (1812) дрони (4865) Херсонська область (5864)


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16.03.2024 16:10 Відповісти
"Полювання" кацапських "вітязєй" на цивільних українців аж ніяким чином не послаблює ЗСУ...
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16.03.2024 16:28 Відповісти
 
 