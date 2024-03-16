Росіяни скидають з дронів вибухівку на мешканців Херсонщини: поранено двох людей

Російська армія скинула вибухові предмети з безпілотника у Бериславі та по селу Львове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила Херсонська ОВА.

"Сьогодні у Бериславі російська армія скинула вибуховий предмет з безпілотника на 71-річного чоловіка, коли той перебував на вулиці. У потерпілого діагностували вибухову травму та поранення ноги. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - ідеться в повідомленні.

Також вчора ввечері окупанти скинули 6 вибухівок з дронів по селу Львове Тягинської громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни обстріляли 7 населених пунктів на Херсонщині: двоє поранених, пошкоджено 6 будинків

Легкі поранення дістала місцева жителька. Лікарі їй надали допомогу на місці.