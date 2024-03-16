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Кулеба провів розмову з Блінкеном: Наголосив на необхідності й терміновості продовження підтримки України

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої наголосив на необхідності та терміновості продовження підтримки України з боку США та міжнародної спільноти.

Про це повідомляє МЗС України, передає Цензор.НЕТ .

Як зазначається, Дмитро Кулеба висловив вдячність США за нещодавній пакет військової допомоги, який допоможе Україні протистояти російській агресії.

Глава МЗС України наголосив на необхідності й терміновості продовження підтримки України з боку США та міжнародної спільноти, включно з протиповітряною обороною та артилерійськими боєприпасами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба провів розмову зі Столтенбергом: Закликав подвоїти зусилля щодо прискорення поставок зброї та боєприпасів

Крім того, дипломати обговорили подальші шляхи затвердження критично необхідного пакету підтримки України з боку США.

"Ми не можемо дозволити Росії використовувати затримки в допомозі для просування, піддаючи всю Європу та демократичний світ ризику ще більшої війни. Протягом останніх років Україна неодноразово демонструвала, що за достатньої підтримки ми здатні перемагати Росію на полі бою. Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США в усьому світі та поставить під загрозу національну безпеку США", - наголосив Кулеба.

Сторони також обмінялися думками щодо очікуваних результатів Вашингтонського саміту НАТО.

Також читайте: Блінкен про розширення НАТО: Путін своєю агресією спричинив те, чому хотів запобігти

Автор: 

допомога (8430) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+9
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16.03.2024 16:45
+4
Нажаль наголосити, це все на що він спроможний. Маріонетка Єрмака.
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16.03.2024 16:39
+3
из пустого в порожнее
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16.03.2024 16:30
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Виходить що кацапи керують США і Польщею
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16.03.2024 16:24 Відповісти
Нажаль наголосити, це все на що він спроможний. Маріонетка Єрмака.
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16.03.2024 16:39 Відповісти
добре що не сказав ставити економіку сша на воєнні рейки.
бо вони, зелені такі
вони можуть...
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16.03.2024 18:30 Відповісти
Все може бути. США практично досягли своєї мети. Навіщо їм тепер шевелитись? Розігрують карту виборів, як і заведено у двопартійній системі.
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16.03.2024 16:32 Відповісти
с ПРибуттям на цензор майже учора - Трмпа чекаєте?
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16.03.2024 17:19 Відповісти
Що останній аргумент, амріканка? Як у істинного пе-бототроля? Що ти тут робиш? Не пристроїлась, так копійки на цензорі підбираєш? Займись там справою якоюсь. Збирай шкірки від бананів на переробку, наприклад. А то мені за тебе соромно, що ти тут таким способом на бігмак клянчиш. Позорище! Зміни нік хоч.
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17.03.2024 08:03 Відповісти
Можна наголошувати скільки завгодно. Головний посил від США - *нам нічого не загрожує*.
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16.03.2024 16:28 Відповісти
Ой загрожує,загрожує якщо колись вилізе, а з часом точно вилізе скільки мільйонів доларів оп вкрав у США то демократами не позаздриш,як давали і контролювали?.Це по перше а по друге запомніть усі українці ні Америка ні Європа Україні нічого не винна ,про війну попереджала ,попереджала а оп готовилось до шашликів, так що усі питання до,,,найвеличнішого і не лоха,,
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16.03.2024 18:14 Відповісти
як ти посмів!!!1
на найвеличнішого янелоха-япрезедента боневтіка янетряпки ібн оманського
так казати
питання до....
ОПа як армянське радіо
тобі особисто на твої питання відповідає ОПа , що ОПа на питання не відповідає...
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16.03.2024 18:36 Відповісти
Як казав Шекспір у 3 сонеті - гуляй, Вася! І запам'ятай - захід винен Україні, як земля колгоспу.
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16.03.2024 18:38 Відповісти
Васятка, ти, як троль в натурі, навіть не зрозумів, про що я писав.
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17.03.2024 07:58 Відповісти
из пустого в порожнее
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16.03.2024 16:30 Відповісти
До Конгресу Кулеба - до Конгресу
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16.03.2024 16:33 Відповісти
Там нижче не в тему , але є чого НЕ дивуватися втраченній емпатії до України в світі
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16.03.2024 16:40 Відповісти
Тема про зєлю з шилом? Пишіть там, де потрібно. Це спам.
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16.03.2024 16:41 Відповісти
У тому, що тема інша. Дотримуйтесь порядку.
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16.03.2024 18:43 Відповісти
Нові мародерства вже Умєрова в харчуванні ЗСУ при інформприкритті того ж Тимошенко ( в паузах при грабуванні ВЕЛИКИХ ФОРТИФІКАЦІЙ) - це теж спам?
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16.03.2024 17:17 Відповісти
не пиши херню!
зе особисто, підписує звільнення чи призначення
а от кого куда чому та за що, йому каже його ОПа
не робіть з нього Юлія Цезара
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16.03.2024 18:42 Відповісти
БЛД то покажіть йому оцю статтю "ОСОБЛИВІ ГРАЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ"-
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16.03.2024 19:48 Відповісти
ВІН ЗА КОНСТІТУЦІЄЮ ВІДПОВІДАТИМЕ СУДИМІСТЮ? А ЄРМАК НІЯК? ТО ПІДКАЖІЬ ТУПОМУ (п)резиденту
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16.03.2024 19:50 Відповісти
16.‎03.‎2024 752 доба війни

17 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

"Української зброї буде ще більше: більше наших снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ" - Зеленський.

Як завжди Зеленський бреше. Станом на ‎01.‎03.‎2024 український розробник великих безпілотників D-80 Discovery та E-300 Enterprise не має контрактів з Міноборони на 2024 рік

Вищий антикорупційний суд відпустив з-під варти ексчиновника Міноборони Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про заволодіння коштами на закупівлі *********** для ЗСУ. Прокурор навіть не прийшов на засідання суду.

Дуже важко перемогти у війні коли б'єшся на два фронти. Майже неможливо, коли твоїм ворогом виявилась обрана тобою влада!
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16.03.2024 16:43 Відповісти
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16.03.2024 16:45 Відповісти
А что, Энтони Блинкен случайный человек в политике или артист
из 95 кагала ?
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16.03.2024 17:49 Відповісти
Скажи-ка, вова, ведь не даром
Ты Украиной, как товаром
В Омане торговал, шутя?...
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16.03.2024 17:55 Відповісти
Як заї...а ця оп, від когось вимагають а самі крадуть, крадуть і ще раз крадуть
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16.03.2024 17:58 Відповісти
Чому Кулеба,а не Єрмак?
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16.03.2024 18:27 Відповісти
 
 