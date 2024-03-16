Кулеба провів розмову з Блінкеном: Наголосив на необхідності й терміновості продовження підтримки України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої наголосив на необхідності та терміновості продовження підтримки України з боку США та міжнародної спільноти.

Про це повідомляє МЗС України, передає Цензор.НЕТ .

Як зазначається, Дмитро Кулеба висловив вдячність США за нещодавній пакет військової допомоги, який допоможе Україні протистояти російській агресії.

Глава МЗС України наголосив на необхідності й терміновості продовження підтримки України з боку США та міжнародної спільноти, включно з протиповітряною обороною та артилерійськими боєприпасами.

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Крім того, дипломати обговорили подальші шляхи затвердження критично необхідного пакету підтримки України з боку США.

"Ми не можемо дозволити Росії використовувати затримки в допомозі для просування, піддаючи всю Європу та демократичний світ ризику ще більшої війни. Протягом останніх років Україна неодноразово демонструвала, що за достатньої підтримки ми здатні перемагати Росію на полі бою. Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США в усьому світі та поставить під загрозу національну безпеку США", - наголосив Кулеба.

Сторони також обмінялися думками щодо очікуваних результатів Вашингтонського саміту НАТО.

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