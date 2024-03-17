В Україні до кінця березня закінчаться ракети для ППО, доведеться обирати, що збивати, - The Telegraph

Україна зіткнулась з браком боєприпасів настільки, що до кінця місяця у військових можуть закінчитися ракети для систем ППО для захисту міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph з посиланням на The Washington Post.

Запаси ракет для захисту міст від російських ударів швидко зменшуються. Це означає, що замість того, щоб намагатися збивати чотири з п'яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна незабаром буде змушена обмежити свої системи протиповітряної оборони й збивати лише одну з п'яти.

За словами двох українських офіційних осіб, це матиме "значний вплив на міські центри України".

Водночас російські військові заявили, що знають про брак боєприпасів в Україні й вирішили, що настав час завдати удару. Уздовж лінії фронту на Донбасі окупанти продовжують наступати й переважають українські війська.

Однак, як стверджує російський телеграм-канал "Рибар", пов'язаний з російським оборонним відомством, українські війська продовжують чинити жорсткий опір і, як видається, відносно добре озброєні.

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"У противника дуже багато безпілотників. Не тільки автомобілі й бронетехніка, а навіть окремі солдати зазнаЮть скидань і ударів з безпілотників з видом від першої особи, що свідчить про те, що нестачі в озброєнні немає", – йдеться в повідомленні.