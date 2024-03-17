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Новини
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В Україні до кінця березня закінчаться ракети для ППО, доведеться обирати, що збивати, - The Telegraph

українська,ппо

Україна зіткнулась з браком боєприпасів настільки, що до кінця місяця у військових можуть закінчитися ракети для систем ППО для захисту міст.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph з посиланням на The Washington Post.

Запаси ракет для захисту міст від російських ударів швидко зменшуються. Це означає, що замість того, щоб намагатися збивати чотири з п'яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна незабаром буде змушена обмежити свої системи протиповітряної оборони й збивати лише одну з п'яти.

За словами двох українських офіційних осіб, це матиме "значний вплив на міські центри України".

Водночас російські військові заявили, що знають про брак боєприпасів в Україні й вирішили, що настав час завдати удару. Уздовж лінії фронту на Донбасі окупанти продовжують наступати й переважають українські війська.

Однак, як стверджує російський телеграм-канал "Рибар", пов'язаний з російським оборонним відомством, українські війська продовжують чинити жорсткий опір і, як видається, відносно добре озброєні.

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"У противника дуже багато безпілотників. Не тільки автомобілі й бронетехніка, а навіть окремі солдати зазнаЮть скидань і ударів з безпілотників з видом від першої особи, що свідчить про те, що нестачі в озброєнні немає", – йдеться в повідомленні.

Автор: 

ППО (3272) ракети (4068)


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Топ коментарі
+36
Путлєр категорчно заборонив стріляти по зєрмаках:
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17.03.2024 08:28 Відповісти
+27
Одна новина краща за іншу. І про це обов'язково треба заявити не весь світ?
Пам'ятаю як за тиждень перед вторгненням було купа заяв від іноземних лідерів та НАТО, що вони не будуть нічого робити у разі якщо путін вирішить піти війною на Україну
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17.03.2024 08:23 Відповісти
+20
Треба послати делегацію до США, але набрати туди ще надійніших посланців: Безугла, Тищенко, Бойко, Баканов, Кулініча у відрядження, Тимошенко на джипі, Злату з Запоріжжя та інших авторитетних державних діячів. Дати їм завдання повикабелюватись так, щоб партнери обригались...
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17.03.2024 08:24 Відповісти
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Умеров умер или где ?
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17.03.2024 08:17 Відповісти
Асфальт паскладывает.
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17.03.2024 08:19 Відповісти
Головне - захистити ОПу. Решта по**ю.
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17.03.2024 08:59 Відповісти
Умеров вечен, как вечна некомпетентность.
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17.03.2024 08:48 Відповісти
він слухає радника...
у нього є зелений пройдисвіт аферист та корупціонер Тимошенко який радить, *****,
що, де та як.....
а от що де та як зробити, попросити чи списдити, ми лиш догадуємось
бо радить тимошенко умерову на вушко.
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17.03.2024 08:59 Відповісти
Тімошенко Кірілл Владлєновіч. Владлен - "Владімір Ленін". Шо за папа у нього ?!
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17.03.2024 09:02 Відповісти
Так всі союзники клянуться - з штанів вистрибують шо будуть помагати нам до кінця - може ділом доказати
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17.03.2024 08:20 Відповісти
Так до нашого ж кінця, а не свого.
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17.03.2024 09:09 Відповісти
У нас багато ЗРК радянських часів.А ракет до них уже немає і виробляє їх тільки раша,ну ще може кндр.
Петріотів аби добавить...
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17.03.2024 09:51 Відповісти
Ти з Міністерства оборони пишеш? Звідки у тебе така інформація? Кожен пише, що в голову прийде і видає нагора як істину.
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17.03.2024 11:34 Відповісти
Для С300 і Буків ніхто крім рф ракет не випускає.
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17.03.2024 12:46 Відповісти
Нагуглите пожалуйста количество заводов по производству средних ракет для бука и больших ракет для с300-с400, ну и обратите внимание пожалуйста на страны, где такие заводы находятся.
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17.03.2024 19:18 Відповісти
Зелені підари сядуть на асфальтоукдадчики і асфальтом збиватимуть підарські ракети...
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17.03.2024 08:21 Відповісти
Готуємось до шашликів,тобто знас українців.😭😬😭
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17.03.2024 08:40 Відповісти
Скоріше зелені свині сядуть на рейс до Монако, асфальтоукладчики заберуть турки додому, а асфальт розлізеться під гусінню рашистських танків Т-55, з старовинності яких українці будуть старанно ржати, під акомпанемент "хохоту" "Кварталу 95", які вестимуть пряму трансляцію з безпечної польської студії.
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17.03.2024 08:49 Відповісти
Одна новина краща за іншу. І про це обов'язково треба заявити не весь світ?
Пам'ятаю як за тиждень перед вторгненням було купа заяв від іноземних лідерів та НАТО, що вони не будуть нічого робити у разі якщо путін вирішить піти війною на Україну
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17.03.2024 08:23 Відповісти
The Washington Post американське комерційне видання, належить поважному баригє Джефу Безосу. The Telegraph британське комерційне видання. Власники поважні баригі брати-близнюки сэр Дэвид Роват Барклай (R.I.P. 2021) и сэр Фредерик Хью Барклай. На заході немає протоколів затикати рота комерційним виданням у мирний час. Особливо коли ці видання належать поважним баригам. NATO наразі ні с ким не воює.
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17.03.2024 09:31 Відповісти
А русня постоянно визжит что воюет с НАТО
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17.03.2024 10:50 Відповісти
Нас м'яко ************ до капітуляції.

На словах одне,а роблять зовсім друге...
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17.03.2024 09:54 Відповісти
вони нічого й не зробили ....
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18.03.2024 00:45 Відповісти
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17.03.2024 08:23 Відповісти
Тепер у нас Головнокомандувач кожен день щось заявляє, чого не робив Залужний і не піарився на цьому. А сьогодні зелений піарить Сирського і нагадує про нього кожен день, щоб показати, як гарно працює главком в порівнянні з папєрєдніком. Гидко на це ******** дивитись.
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17.03.2024 11:39 Відповісти
Яка геройска постава у говнокомандуючого, як у Цезаря. Бачу, що тепер точно на фронті все добре!!! 🤬
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17.03.2024 14:34 Відповісти
Треба послати делегацію до США, але набрати туди ще надійніших посланців: Безугла, Тищенко, Бойко, Баканов, Кулініча у відрядження, Тимошенко на джипі, Злату з Запоріжжя та інших авторитетних державних діячів. Дати їм завдання повикабелюватись так, щоб партнери обригались...
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17.03.2024 08:24 Відповісти
Із валізами луї віттон для готівки
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17.03.2024 09:01 Відповісти
Попередня делегація неголених дегенератів позбавила нас допомоги. Ще одна делегація з умєровим остаточно її припинить...
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17.03.2024 09:08 Відповісти
У вас щось похибка з інформацією. Перечитайте новини ще раз. Із осені. Може, знайдете істинну причину того, чому нас *динамлять*.
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17.03.2024 09:12 Відповісти
Путлєр категорчно заборонив стріляти по зєрмаках:
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17.03.2024 08:28 Відповісти
навіть окремі солдати піддаються скиданням і ударам з безпілотників Джерело:
Сами на видосиках ПТУРами палят даже по двоих.
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17.03.2024 08:26 Відповісти
Фейк,не ведіться на рашистську пропаганду.Вони б хотіли,щоб так було.
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17.03.2024 08:27 Відповісти
Це не телерам ,а телеграф написав.
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17.03.2024 08:35 Відповісти
Може приїдеш із Швейцарії і не будеш там ховатись від фейків
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17.03.2024 09:47 Відповісти
Коли тебе останній раз нах"й посилали,не пам'ятаєш?
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17.03.2024 12:04 Відповісти
Мені пох... що ухилянти "патріоти" ****...ть
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17.03.2024 13:20 Відповісти
Я так розумію ти з окопа?)
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17.03.2024 13:35 Відповісти
Агрохімія теж 16 лют 2022 бігала і кричала це фейки, війни не буде
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17.03.2024 09:08 Відповісти
Це і є те "пАтужне посилення ППО", про яке щовечора гундить преЗЕдент?
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17.03.2024 08:28 Відповісти
Зєля сказав, що зараз ситуація у три раз краща, ніж була. Є доволі свіжа новина на цензорі. Не знаю, хто йому наркоту поставляє...
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17.03.2024 08:53 Відповісти
Пардон, помилився. "Значно краща ніж три місяці тому"

Просування Росії зупинено. Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом останніх 3-х місяців, - Зеленський. ВIДЕОДжерело:
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17.03.2024 09:21 Відповісти
Це попередження москалям,щоб ті знали коли вже нарешті запустити усі накопичені ракети ?((((
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17.03.2024 08:33 Відповісти
А партнёр у нас вогінь просто, з такими точно не програєш, а житимеш.
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17.03.2024 08:40 Відповісти
Дуже схоже на злив дези.
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17.03.2024 08:44 Відповісти
Цензор посилається на Telegraph, який в свою чергу посилається на WP....Є така дитяча гра- зламаний телефон.
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17.03.2024 08:52 Відповісти
Знову якісь ненавані "офіційні особи".Хто,шо,призвіща-какая разница.
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17.03.2024 08:48 Відповісти
Немає чого переживати. Адже всі будуть "стояти поруч з Україною до кінця". А потім відспівають судячи з усього.
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17.03.2024 08:49 Відповісти
От хренові які партнери! А самим за себе дбати не пробували? Ну, щоб не асфальт з шашликами, не марахфон з шоу, а таки ЗРК, Стугни, Нептуни... чи просто снаряди і патрони! Третій рік війни, якщо що.
Що мішає? Що бракує? Ну, хіба, свіжа наркота, тоді так, тоді без варіантів, курва...
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17.03.2024 10:34 Відповісти
Ракети то херня, не переживайте зевиборці, є нормальний запас шашликів для збивання балістики і холодцю для шахедів
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17.03.2024 08:58 Відповісти
Москалі ракетами майже не стріляють.І що до всіх ппо закінчаться?Якась фігня.
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17.03.2024 09:01 Відповісти
А потім зʼявляться добрі американці й скажуть, ей, бро, ми вам ракети в кредит а ви нам заморожені активи від рашкі..
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17.03.2024 09:04 Відповісти
То купуйте зараз ! У арабів, у африканців. Чого сидіти СИДНЕМ ?
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17.03.2024 09:08 Відповісти
Кто-нибудь напомните великим журналистам, что массированных ракетных ударов не было уже больше месяца. Что у них там уже заканчивается опять? А понятно - кремлевские деньги, чтобы побольше зрады сеять.
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17.03.2024 09:08 Відповісти
"Полковник Юрий Игнат покидает должность начальника службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он останется в ВС, но будет работать на другом направлении."
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17.03.2024 09:11 Відповісти
Нечего было на Свитана прыгать...
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17.03.2024 09:12 Відповісти
На цого 3,14-бола-заспокоювача?
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17.03.2024 09:18 Відповісти
Ес ит из.
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17.03.2024 09:22 Відповісти
Уверен экспертные эксперты даже не в курсе какие системы ПВО используются Украиной, где они стоят и что могут сбивать.
Основа стандартного ПВО сейчас это Насамсы и ИрисТ. Ракеты к ним есть.
Дефицит может быть у Петриотов, которые прикрывают известно что.
Но его компенсировали... японцы, что позволило послать несколько пусковых на фронт и сбить дюжину Сушек.
Так, что Зрада отменяется, точнее переносится, что-то типа на сентябрь, мол перед зимой у Украины нет ракет ПВО и так далее.
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17.03.2024 09:20 Відповісти
Вам не показалось странным, что как только у кацев валили с34 или у вас валили миг29 в сети сразу тонна контента, от фото обломков и места падения, до видео прям прилета в самолет в небе. Вопросиков вот совсем нету почему убрали Игната, да?
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17.03.2024 19:22 Відповісти
Ну так ********** завжди будуть закінчуватися, якщо не поповнювати.
Партнери в Україні є, але вони на словах, на ділі намагаються якомога менше надати або взагалі не дати
Моя думка що в Україні немає партнерів або поступово буде зменшуватись їх кількість
Ніхто не зацікавлений витрачати гроші на чужу війну
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17.03.2024 09:20 Відповісти
Стрибай в Тису Марушка...
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17.03.2024 09:21 Відповісти
Не треба порівнювати себе з іншими людьми
Якщо ти стрибав в Тису то справи твої
Як так розумію що народ в Україні зробився злорадний на тлі війни
Яка перемога чи звільнення з такими людьми?
А народ в нас байдужий до всього
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17.03.2024 09:51 Відповісти
Якщо в Україні закінчаться ракети для ППО то Зеленський буде всі повітряні цілі збивати силою своєї думки, або обсиранням союзників.
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17.03.2024 09:25 Відповісти
Замануха от криворожского геостратега:
- Ракет - нет, вызываю агонь на себья...
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17.03.2024 09:28 Відповісти
Отже будемо в пускові заряджати д'єрмака, вересксучку, іншу сарану зелену, і ними збивати кацапські ракети.
А якщо серйозно то зелених ''закатників ракетної програми'' тягнути за волося до суду! А ще краще-на гілляку! Бо саме через них сталася така ситуація, і Україна опинилася на краю прірви.
Зелю, геть!!!
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17.03.2024 09:36 Відповісти
Тобто за 2 роки війни Україна так і не смогла стати спроможною виробляти власні ракети. Дуже прикро.
Бракує мозгів?
Бракує грошей?
Бракує бажання?
Що бракує?
В природі вовк з'їдає зайця. Якщо Україна не хоче не може стати вовком і ї добре залишатися зайцем то про яку незалежність може йти мова?
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17.03.2024 09:44 Відповісти
А бєларуссія це хто?
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17.03.2024 09:49 Відповісти
До чого вона буде виробляти до західних комплексів.... наші уже в більшості знищені... та і не ефекивні вони проти балістики.... Тільки Патріот може Іскандери та корейські ракети збивати...

А вже давно звучать заяви що амери дають ракети тільки на місяць до Патріота... типу щоб не було ударів по складах, хоча чого їх не можна зберігати в якихось бункерах совкових для ЯО...

тому в статті може і правда але мабуть можливо в графіку постачання ці ракети мають надати інші країни... раніше вже була така ситуація і німці вроді дали свої ракети...
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17.03.2024 09:54 Відповісти
Водночас російські військові заявили?..... війна це мистецтво брехні
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17.03.2024 09:48 Відповісти
Дружина із доньками начальника Служби автодоріг Львівщини придбали кілька квартир у Львові

Начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза оприлюднив свою декларацію про доходи за 2022 рік. Протягом 2021 - 2022 років дружина та доньки посадовця придбали кілька квартир у Львові.https://zaxid.net/nachalnik_sluzhbi_avtodorig_lvivshhini_oleg_bereza_podav_deklaratsiyu_pro_dohodi_za_2022_rik_n1581862

Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Олег Береза отримав 1,5 млн грн зарплати та ще 149 тис. грн подарунку від Романа Шалеви, який пов'язаний із бізнесом подружжя. Дружина посадовця Вікторія Береза вказала 524 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 86 тис. грн зарплати за сумісництвом та понад 100 тис. грн процентів від банку.

Олег Береза є власником квартири (99 м2) та гаража у Львові, також є співвласником офісного приміщення та ще однієї квартири. Він також має земельну ділянку та дачний будинок в Солонці (151,9 м2). Вікторія Береза та її чоловік мають спільну власність із Романом Шалевою (нежитлові приміщення, земельні ділянки), у 2022 році вони навіть придбали разом квартиру площею 136,2 м2 у Львові. У 2021 році Вікторія Береза придбала ще дві земельні ділянки та квартиру у Львові площею 106 м2, нове житло у 2021 році придбали й дві доньки посадовця: квартири площею 70,5 м2 та 93,4 м2, а також одне паркомісце.

Начальник Служби автодоріг Львівщини є власником авто Kia Mohave 2011 року випуску, а його донька Ірина у 2020 році придбала Nissan Juke 2018 року випуску.

Із Олегом Березою та його дружиною пов'язані кілька компаній: «Українські страви», «Оксана», «Діана-БМ», «ДВУ», «Ролер».
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17.03.2024 09:57 Відповісти
Шкода що за роки незалежності знищено весь потенціал Південмашу і ми не спроможні зараз зробити балістику хоча б на 1000 км.... це б дало багато можливостей...

так дрони це добре... при їх масовому запуску орківське неешелоноване ППО просто не встигне перезарядити пускові... але балістику вони не мають чим збивати... новий с550 мабуть тільки бункер прикриває...
якби мали хоча б зараз 50 ракет це б дало змогу бити по тих же пускових Іскандер яких мало залишилось... по складах із шахедами і т.д.
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17.03.2024 09:59 Відповісти
Я був в шоці але в НАТО немає аналогів іскандера... у них весь розрахунок на застарілий Томагавк... лишень останні роки почали розробляти нові ракети...

тому вони і в одночас не хочуть щоб раша програла... непонятно хто прийде до червоної кнопки але не хочуть щоб і ми не програли тому що їм потрібен час на переозброєння... для них ідеальна ситуація посередині..... затяжний конфлікт
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17.03.2024 10:04 Відповісти
Абсолютна дурня, така інформація завжди засекречена.
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17.03.2024 10:18 Відповісти
Точно! На єдиному марахфоні про таке не розкажуть! Секрет, курва...
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17.03.2024 10:35 Відповісти
Це не проблема . З цією владою та командуванням установки закінчаться раніше ракет .
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17.03.2024 10:31 Відповісти
добре що повідомили, а то кацапердонці про те не знали.
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17.03.2024 10:34 Відповісти
За таку інформацію треба 15 років тюрми давати.
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17.03.2024 10:41 Відповісти
Чи не для цього моменту кацаби притримали іранскі ракети...?!
Щоб закидати ними Україну і "примусити" Зе до переговорів...
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17.03.2024 11:02 Відповісти
это будут разбивать киев и одессу, суки
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17.03.2024 12:34 Відповісти
***** його *******, всім . ДИБІЛИ
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17.03.2024 16:40 Відповісти
"Ставимося з розумінням".
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17.03.2024 17:07 Відповісти
Какая хорошая газета Вашингтон комПост!

Мгновенно озвучила информацию, которая должна быть строжайшей военной тайной!
«ХОХЛАМ НЕЧЕМ ОТРАЖАТЬ ВОЗДУШНЫЕ АТАКИ!
ВСЕ СЛЫШАЛИ ИЛИ ПОВТОРИТЬ ДЛЯ РУССКИХ СПЕЦИАЛЬНО?»
Во-первых : КТО РАЗГЛАСИЛ ЭТУ ТАЙНУ ?

Минобороны, ОП или сам Парховный ГовнокуМАНДУвач?

Во- вторых: получив ТАКУЮ инфу только ИСТИННЫЙ ДРУГ Украины начнёт орать о ней на весь мир - Демпартия США и ее длинные языки.

Слава Демпартии, Вашингтонскому обкому и его газете и Великому байдена!
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18.03.2024 21:32 Відповісти
 
 