В Україні до кінця березня закінчаться ракети для ППО, доведеться обирати, що збивати, - The Telegraph
Україна зіткнулась з браком боєприпасів настільки, що до кінця місяця у військових можуть закінчитися ракети для систем ППО для захисту міст.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph з посиланням на The Washington Post.
Запаси ракет для захисту міст від російських ударів швидко зменшуються. Це означає, що замість того, щоб намагатися збивати чотири з п'яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна незабаром буде змушена обмежити свої системи протиповітряної оборони й збивати лише одну з п'яти.
За словами двох українських офіційних осіб, це матиме "значний вплив на міські центри України".
Водночас російські військові заявили, що знають про брак боєприпасів в Україні й вирішили, що настав час завдати удару. Уздовж лінії фронту на Донбасі окупанти продовжують наступати й переважають українські війська.
Однак, як стверджує російський телеграм-канал "Рибар", пов'язаний з російським оборонним відомством, українські війська продовжують чинити жорсткий опір і, як видається, відносно добре озброєні.
"У противника дуже багато безпілотників. Не тільки автомобілі й бронетехніка, а навіть окремі солдати зазнаЮть скидань і ударів з безпілотників з видом від першої особи, що свідчить про те, що нестачі в озброєнні немає", – йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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у нього є зелений пройдисвіт аферист та корупціонер Тимошенко який радить, *****,
що, де та як.....
а от що де та як зробити, попросити чи списдити, ми лиш догадуємось
бо радить тимошенко умерову на вушко.
Петріотів аби добавить...
Пам'ятаю як за тиждень перед вторгненням було купа заяв від іноземних лідерів та НАТО, що вони не будуть нічого робити у разі якщо путін вирішить піти війною на Україну
На словах одне,а роблять зовсім друге...
Сами на видосиках ПТУРами палят даже по двоих.
Просування Росії зупинено. Ситуація на фронті набагато краща, ніж була протягом останніх 3-х місяців, - Зеленський. ВIДЕОДжерело:
Що мішає? Що бракує? Ну, хіба, свіжа наркота, тоді так, тоді без варіантів, курва...
Основа стандартного ПВО сейчас это Насамсы и ИрисТ. Ракеты к ним есть.
Дефицит может быть у Петриотов, которые прикрывают известно что.
Но его компенсировали... японцы, что позволило послать несколько пусковых на фронт и сбить дюжину Сушек.
Так, что Зрада отменяется, точнее переносится, что-то типа на сентябрь, мол перед зимой у Украины нет ракет ПВО и так далее.
Партнери в Україні є, але вони на словах, на ділі намагаються якомога менше надати або взагалі не дати
Моя думка що в Україні немає партнерів або поступово буде зменшуватись їх кількість
Ніхто не зацікавлений витрачати гроші на чужу війну
Якщо ти стрибав в Тису то справи твої
Як так розумію що народ в Україні зробився злорадний на тлі війни
Яка перемога чи звільнення з такими людьми?
А народ в нас байдужий до всього
- Ракет - нет, вызываю агонь на себья...
А якщо серйозно то зелених ''закатників ракетної програми'' тягнути за волося до суду! А ще краще-на гілляку! Бо саме через них сталася така ситуація, і Україна опинилася на краю прірви.
Зелю, геть!!!
Бракує мозгів?
Бракує грошей?
Бракує бажання?
Що бракує?
В природі вовк з'їдає зайця. Якщо Україна не хоче не може стати вовком і ї добре залишатися зайцем то про яку незалежність може йти мова?
А вже давно звучать заяви що амери дають ракети тільки на місяць до Патріота... типу щоб не було ударів по складах, хоча чого їх не можна зберігати в якихось бункерах совкових для ЯО...
тому в статті може і правда але мабуть можливо в графіку постачання ці ракети мають надати інші країни... раніше вже була така ситуація і німці вроді дали свої ракети...
Начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза оприлюднив свою декларацію про доходи за 2022 рік. Протягом 2021 - 2022 років дружина та доньки посадовця придбали кілька квартир у Львові.https://zaxid.net/nachalnik_sluzhbi_avtodorig_lvivshhini_oleg_bereza_podav_deklaratsiyu_pro_dohodi_za_2022_rik_n1581862
Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Олег Береза отримав 1,5 млн грн зарплати та ще 149 тис. грн подарунку від Романа Шалеви, який пов'язаний із бізнесом подружжя. Дружина посадовця Вікторія Береза вказала 524 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 86 тис. грн зарплати за сумісництвом та понад 100 тис. грн процентів від банку.
Олег Береза є власником квартири (99 м2) та гаража у Львові, також є співвласником офісного приміщення та ще однієї квартири. Він також має земельну ділянку та дачний будинок в Солонці (151,9 м2). Вікторія Береза та її чоловік мають спільну власність із Романом Шалевою (нежитлові приміщення, земельні ділянки), у 2022 році вони навіть придбали разом квартиру площею 136,2 м2 у Львові. У 2021 році Вікторія Береза придбала ще дві земельні ділянки та квартиру у Львові площею 106 м2, нове житло у 2021 році придбали й дві доньки посадовця: квартири площею 70,5 м2 та 93,4 м2, а також одне паркомісце.
Начальник Служби автодоріг Львівщини є власником авто Kia Mohave 2011 року випуску, а його донька Ірина у 2020 році придбала Nissan Juke 2018 року випуску.
Із Олегом Березою та його дружиною пов'язані кілька компаній: «Українські страви», «Оксана», «Діана-БМ», «ДВУ», «Ролер».
так дрони це добре... при їх масовому запуску орківське неешелоноване ППО просто не встигне перезарядити пускові... але балістику вони не мають чим збивати... новий с550 мабуть тільки бункер прикриває...
якби мали хоча б зараз 50 ракет це б дало змогу бити по тих же пускових Іскандер яких мало залишилось... по складах із шахедами і т.д.
тому вони і в одночас не хочуть щоб раша програла... непонятно хто прийде до червоної кнопки але не хочуть щоб і ми не програли тому що їм потрібен час на переозброєння... для них ідеальна ситуація посередині..... затяжний конфлікт
Щоб закидати ними Україну і "примусити" Зе до переговорів...
Мгновенно озвучила информацию, которая должна быть строжайшей военной тайной!
«ХОХЛАМ НЕЧЕМ ОТРАЖАТЬ ВОЗДУШНЫЕ АТАКИ!
ВСЕ СЛЫШАЛИ ИЛИ ПОВТОРИТЬ ДЛЯ РУССКИХ СПЕЦИАЛЬНО?»
Во-первых : КТО РАЗГЛАСИЛ ЭТУ ТАЙНУ ?
Минобороны, ОП или сам Парховный ГовнокуМАНДУвач?
Во- вторых: получив ТАКУЮ инфу только ИСТИННЫЙ ДРУГ Украины начнёт орать о ней на весь мир - Демпартия США и ее длинные языки.
Слава Демпартии, Вашингтонскому обкому и его газете и Великому байдена!