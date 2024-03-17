Міністр оборони Британії Шеппс скасував поїздку до Одеси через ракетну загрозу, - The Guardian
Міністр оборони Британії Грант Шеппс під час візиту до України скасував поїздку до Одеси після попередження від британської розвідки щодо того, що росіянам стало відомо про його плани поїздки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
"Коли Шеппс летів до Польщі з авіабази "Нортолт", йому повідомили, що 6 березня під час візиту до Одеси кортеж президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса ледве уникнув ракетного удару з боку РФ. Тоді внаслідок вибухів загинули п’ятеро людей. Ця новина підвищила рівень загрози безпеці Шеппса зі значного до критичного", - йдеться в матеріалі.
Шеппс разом із невеликою групою британських офіційних осіб нічним поїздом із Польщі прибув до Києва 7 березня для переговорів із Зеленським та членами уряду України.
"Путін показав себе безрозсудним, безжальним і необачним. Він наблизився до вбивства двох західних лідерів, неважливо, чи було це навмисно, чи випадково. Що, до біса, він творить, і якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?" - заявив Шеппс після поїздки.
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А що тут такого, он в одній вигаданій історії, в казковій країні, авторства здається Джорджа Мартіна, коли фактично уже йшла війна, люди обрали керівником любителя заглядати ворогу в о*ко в пошуках там миру. І, господи прости, він його навіть там побачив! На якийсь час. Та і в період значних бойових дій, знаходяться персонажі, що анонімно звісно, пишуть про перемовини, про необхідність торгівлі, про здачу території і людей, що там живуть....
Так дивлячись на цю фантастичну історію, чого ж мирний Захід дозволяє йому робити такі речі? Може вони зайняті висаджуванням дерев?
плани поїздки?
Вгадаємо з одного раза?
жОПи скинули?
А Одеса нікуди не дінеться - союзників треба берегти.
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Я вам більше скажу, - Зеленський смертельно образив саму Єлизавету II, відмовившись прибути на її похорони!
Кажуть, коли Її Величність дізналася про це, то від великого суму й образи померла вдруге.
Чи ми поділили Україну на НАШі двори та підворотні, ніби лугандони???