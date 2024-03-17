Міністр оборони Британії Шеппс скасував поїздку до Одеси через ракетну загрозу, - The Guardian

Міністр оборони Британії Грант Шеппс під час візиту до України скасував поїздку до Одеси після попередження від британської розвідки щодо того, що росіянам стало відомо про його плани поїздки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

"Коли Шеппс летів до Польщі з авіабази "Нортолт", йому повідомили, що 6 березня під час візиту до Одеси кортеж президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса ледве уникнув ракетного удару з боку РФ. Тоді внаслідок вибухів загинули п’ятеро людей. Ця новина підвищила рівень загрози безпеці Шеппса зі значного до критичного", - йдеться в матеріалі.

Шеппс разом із невеликою групою британських офіційних осіб нічним поїздом із Польщі прибув до Києва 7 березня для переговорів із Зеленським та членами уряду України.

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"Путін показав себе безрозсудним, безжальним і необачним. Він наблизився до вбивства двох західних лідерів, неважливо, чи було це навмисно, чи випадково. Що, до біса, він творить, і якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?" - заявив Шеппс після поїздки.