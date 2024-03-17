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Міністр оборони Британії Шеппс скасував поїздку до Одеси через ракетну загрозу, - The Guardian

грант,шеппс

Міністр оборони Британії Грант Шеппс під час візиту до України скасував поїздку до Одеси після попередження від британської розвідки щодо того, що росіянам стало відомо про його плани поїздки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

"Коли Шеппс летів до Польщі з авіабази "Нортолт", йому повідомили, що 6 березня під час візиту до Одеси кортеж президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса ледве уникнув ракетного удару з боку РФ. Тоді внаслідок вибухів загинули п’ятеро людей. Ця новина підвищила рівень загрози безпеці Шеппса зі значного до критичного", - йдеться в матеріалі.

Шеппс разом із невеликою групою британських офіційних осіб нічним поїздом із Польщі прибув до Києва 7 березня для переговорів із Зеленським та членами уряду України.

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"Путін показав себе безрозсудним, безжальним і необачним. Він наблизився до вбивства двох західних лідерів, неважливо, чи було це навмисно, чи випадково. Що, до біса, він творить, і якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?" - заявив Шеппс після поїздки.

Автор: 

Велика Британія (5661) візит (1610) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+14
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17.03.2024 09:03 Відповісти
+13
Звідки ж кацапам стало відомо про його
плани поїздки?
Вгадаємо з одного раза?
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17.03.2024 08:45 Відповісти
+8
"....росіянам стало відомо про його плани поїздки...." - плани із жОПи скинули?
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17.03.2024 08:46 Відповісти
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То ідь до Львову - достали
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17.03.2024 08:37 Відповісти
А до Львову ракети не долітають?
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17.03.2024 08:44 Відповісти
Долітають! - тільки не кожен день - як до Одеси
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17.03.2024 08:46 Відповісти
Мова не про кожен день, а про міністра
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17.03.2024 08:49 Відповісти
Кожен літаючии об"єкт відсліжується - до Львову 1000км - можна сховатись - а Одеса близько
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17.03.2024 08:53 Відповісти
З Білорусі 1000 км? Ну ок. Тоді нехай їде у Львів.
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17.03.2024 08:55 Відповісти
З Білорусі летіли Іскандери?
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17.03.2024 08:58 Відповісти
Їх там повно, чи ви тільки народилися?
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17.03.2024 09:00 Відповісти
Я знаю шо повно - не шмаляє!
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17.03.2024 09:01 Відповісти
У Львові зараз тактична пауза для рашки, чи ви думаєте що Львів вже в НАТО? Чи забули про жертви обстрілів? Заради міністра і у Львів поцілять та мирних перебʼють як в Одесі.
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17.03.2024 09:04 Відповісти
Баиден в Украіну приізжав - не вбили? - Джонсон приізжав - не вбили? - іх Зеля прикриє собою
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17.03.2024 09:08 Відповісти
Ну Валентин думає шо фуйлу Львів не потрібний, можна вже заспокоїтися. Ну йому видніше.
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17.03.2024 09:07 Відповісти
Ви сриозно? -- кожна людина яка загинула - це Світ - але віина і потрібно зустрічатись
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17.03.2024 09:12 Відповісти
А ракети хіба тільки зі сходу чі півдня можуть летіти?
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17.03.2024 08:57 Відповісти
Білорусь зараз не шмаляє
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17.03.2024 08:59 Відповісти
Те що не шмаляє, не значить що не може. Там навіть тактична ядерна зброя вже є. Ви реально вчора народилися....
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17.03.2024 09:01 Відповісти
Біда
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17.03.2024 09:02 Відповісти
"якого біса Захід дозволяє йому робити такі речі?"
А що тут такого, он в одній вигаданій історії, в казковій країні, авторства здається Джорджа Мартіна, коли фактично уже йшла війна, люди обрали керівником любителя заглядати ворогу в о*ко в пошуках там миру. І, господи прости, він його навіть там побачив! На якийсь час. Та і в період значних бойових дій, знаходяться персонажі, що анонімно звісно, пишуть про перемовини, про необхідність торгівлі, про здачу території і людей, що там живуть....
Так дивлячись на цю фантастичну історію, чого ж мирний Захід дозволяє йому робити такі речі? Може вони зайняті висаджуванням дерев?
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17.03.2024 08:44 Відповісти
Звідки ж кацапам стало відомо про його
плани поїздки?
Вгадаємо з одного раза?
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17.03.2024 08:45 Відповісти
Почнемо з того, що у кацапів шпіонська мережа розвита сильно. А потім уже інші версії.
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17.03.2024 09:06 Відповісти
"....росіянам стало відомо про його плани поїздки...." - плани із жОПи скинули?
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17.03.2024 08:46 Відповісти
Та ну н..х ще давлєніє ****.!
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17.03.2024 08:46 Відповісти
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17.03.2024 09:03 Відповісти
Ну, уж преЗедента ("европейского лидора") точно никто убивать не собирался. Он ещё немало пользы России принесёт.
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17.03.2024 09:07 Відповісти
Боїться, тому що сказати нічого. Бо це якесь ганьбище, що увесь світ не може нічого зробити з *парашою*.
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17.03.2024 09:23 Відповісти
А, як там тупорилий ішак? Те ж скасував?
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17.03.2024 09:19 Відповісти
А зачем ему в Одессу? В Киеве нет кафе, где можно посидеть и все дела порешать? Так вопрос-то простой - дайте больше оружия!
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17.03.2024 09:26 Відповісти
Зеленский в 2023 році нагидив Великій Британії, образивши тодішнього главу міноборони Великобританії Бена Воллеса, тому що стиль правління Зеленського хамський, токсичний недемократичний , а значить антидержавний. Через це нинішній Міністр оборони Шеппс, Уряду Його Величності, В. Британії й скасував свій візит в Україну. Інформаційний вкид, що Шеппс злякався, це для 73% електорату Зеленського.
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17.03.2024 09:41 Відповісти
Ви не бачите на фоні якої дзвіниці стоїть міністр оборони ?
А Одеса нікуди не дінеться - союзників треба берегти.
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17.03.2024 10:04 Відповісти
Зеленский в 2023 році нагидив Великій Британії, образивши тодішнього главу міноборони Великобританії Бена Воллеса
************
Я вам більше скажу, - Зеленський смертельно образив саму Єлизавету II, відмовившись прибути на її похорони!
Кажуть, коли Її Величність дізналася про це, то від великого суму й образи померла вдруге.

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17.03.2024 10:27 Відповісти
то хай замість себе пришле ракети та системи ппо, а сам він нам в Одесі не тра'
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17.03.2024 10:08 Відповісти
Вінничанин у Польщі говорить від імені Одеси. Цирк.
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17.03.2024 11:08 Відповісти
гУманчанин
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17.03.2024 11:20 Відповісти
подільчанин
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17.03.2024 11:21 Відповісти
а загалом - українець.
Чи ми поділили Україну на НАШі двори та підворотні, ніби лугандони???
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17.03.2024 11:23 Відповісти
Я поділяю думку що Зеленський найбільший шкідник УКРАЇНИ!
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17.03.2024 13:36 Відповісти
Молодець!
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17.03.2024 16:31 Відповісти
сс*ло кроче. Гарант х*ов
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18.03.2024 00:43 Відповісти
 
 