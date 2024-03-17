Окупанти телефонують родичам українських полонених та закликають їх виходити на протести, - ISW
Росія намагається використовувати родичів українських військовополонених для розпалювання внутрішнього невдоволення в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив 16 березня, що невідомі росіяни телефонують родичам українських військовополонених і стверджують, нібито РФ готова повернути військовополонених, але, мовляв, українське керівництво перешкоджає цьому. Вони закликають родичів виходити на протести.
Лубінець запевнив, що Україна ніколи не припиняла обміни військовополоненими. За його словами, ці ворожі інформаційні операції, ймовірно, є частиною великої кампанії "Майдан-3". Росіяни прагнуть посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і породити ворожнечу між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом.
Аналітики звертають увагу, що Кремль раніше вже успішно використовував інформаційні операції, як-от пряме листування через мобільні телефони з цивільними українцями для розпалювання насильницьких протестів.
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Там "відспівують" "голу вечірку" й мешканців "голої вечірки" ... які там "співаки" такий відспів ... Може сашка серов відспівує "поєзд Кієіффф-мацьква" ?! Чи лоліта мілявська , що вже ніколи не побачить своє рідне місто ? Або ларка доліна -- "відспівує" зі стасіком міхайловим , що в Одесі на Приморському бульварі з їх знімуть скальп й втплять прямо в "Аркадії" ?!
А це потрібно робити кожного разу під кожним твоїм висером.
фсб готує 3 майдан
кругом казли та підараси
лиш один ОПа в поті морди-ліца працює на перемогу
і зовсім не хоче на другий термін.
це ті підари які не тримаються за крісла та підуть з посади якщо хоч раз порушать закон України.
і тому поставили конституцію на "паузу"
Тобто полонені, гіпотетично, приходять додому, де висять кацапські триколори, і по суті залишаються в тому ж полоні тільки вже разом з рідними?
Хто винуватий що обміни не відбуваються?
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко Слава Україні!
а фронт він як був так і буде продовжуватись, незалежно від подій всередеині країни, тім хто нас захищпє крадівництво набридло ще більше, вони його відчули у повній мірі
Справжній протест почнеться "на сасіі" через 40 хвилин.
Коли стада баранів, озброєних зеленкою, прийдуть на виборчі дільниці і будуть тупо "втикать" на нові урни.
Оце розмах!