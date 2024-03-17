Окупанти телефонують родичам українських полонених та закликають їх виходити на протести, - ISW

Росія намагається використовувати родичів українських військовополонених для розпалювання внутрішнього невдоволення в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив 16 березня, що невідомі росіяни телефонують родичам українських військовополонених і стверджують, нібито РФ готова повернути військовополонених, але, мовляв, українське керівництво перешкоджає цьому. Вони закликають родичів виходити на протести.

Лубінець запевнив, що Україна ніколи не припиняла обміни військовополоненими. За його словами, ці ворожі інформаційні операції, ймовірно, є частиною великої кампанії "Майдан-3". Росіяни прагнуть посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і породити ворожнечу між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом.

Аналітики звертають увагу, що Кремль раніше вже успішно використовував інформаційні операції, як-от пряме листування через мобільні телефони з цивільними українцями для розпалювання насильницьких протестів.

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