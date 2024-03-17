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Окупанти телефонують родичам українських полонених та закликають їх виходити на протести, - ISW

телефон,смартфон

Росія намагається використовувати родичів українських військовополонених для розпалювання внутрішнього невдоволення в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив 16 березня, що невідомі росіяни телефонують родичам українських військовополонених і стверджують, нібито РФ готова повернути військовополонених, але, мовляв, українське керівництво перешкоджає цьому. Вони закликають родичів виходити на протести.

Лубінець запевнив, що Україна ніколи не припиняла обміни військовополоненими. За його словами, ці ворожі інформаційні операції, ймовірно, є частиною великої кампанії "Майдан-3". Росіяни прагнуть посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і породити ворожнечу між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом.

Аналітики звертають увагу, що Кремль раніше вже успішно використовував інформаційні операції, як-от пряме листування через мобільні телефони з цивільними українцями для розпалювання насильницьких протестів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ максимально затримує обміни військовополоненими, - Лубінець

Автор: 

військовополонені (983) полонені (2296) ISW (653)


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Топ коментарі
+14
Майдан-3 та розхитування човна. Ну а скоро нелегітимний клован з дєрьмаком звісно красені.
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17.03.2024 09:24 Відповісти
+14
Розхитування човна в тому числі. кацапська пропаганда в Україні завжди працювала доволі сильно,а зараз тим паче. кацапи воюють не тільки на фронті, їхня сама найсильніша сторона це пропаганда і інформаційна війна. кацапська пропаганда в Європі, де вони башляють бабки певним людям котрі потім там уже розганяють зради і заважають допомозі Україні, як приклад протести в Польщі, де коло проплачених осіб забило голови массам що українська продукція погано впливає на перспективи сільсського господарства в Польщі. Пропаганда навіть до папи римського доходить,де йому хтось нашіптує,що Україна програє і їй треба погоджуватися на переговори. Інформаційна війна в США де кацапи як і в попередній раз коли Трамп прийшов до влади будуть і зараз намагатися цьому сприяти. Війна в Ізраїлі також не без ккацапів обходиться. Вони використовують пропаганду,маніпуляції,брехню повсюди де тільки можна,а тим більше в Україні де вони це робили завжди і знають як стадом маніпулювати,які тригери вкидувати щоб люди на це велися і робили так як їм треба. кацапи в пропаганді майстри, і пропаганда і інформаційна війна приносить дуже часто результати кращі ніж на полі бою, вони це уже давно зрозуміли і грошей і сил на це не жаліють
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17.03.2024 09:38 Відповісти
+9
"Завершувала" це по кацапськи капітулювала.
Тобто полонені, гіпотетично, приходять додому, де висять кацапські триколори, і по суті залишаються в тому ж полоні тільки вже разом з рідними?
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17.03.2024 09:50 Відповісти
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Так ось чому касапи не обмінюють своїх полоненних. Їм потрібні наші для ШАНТАЖУ. А своїх вони вже .... відспівали. На болоті.
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17.03.2024 09:23 Відповісти
Хто там кого "відспівує" -- це ж м"со , а у м"яса нема імені й батьків . Так й лежить собі й коти його їси .
Там "відспівують" "голу вечірку" й мешканців "голої вечірки" ... які там "співаки" такий відспів ... Може сашка серов відспівує "поєзд Кієіффф-мацьква" ?! Чи лоліта мілявська , що вже ніколи не побачить своє рідне місто ? Або ларка доліна -- "відспівує" зі стасіком міхайловим , що в Одесі на Приморському бульварі з їх знімуть скальп й втплять прямо в "Аркадії" ?!
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17.03.2024 09:35 Відповісти
Майдан-3 та розхитування човна. Ну а скоро нелегітимний клован з дєрьмаком звісно красені.
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17.03.2024 09:24 Відповісти
Розхитування човна в тому числі. кацапська пропаганда в Україні завжди працювала доволі сильно,а зараз тим паче. кацапи воюють не тільки на фронті, їхня сама найсильніша сторона це пропаганда і інформаційна війна. кацапська пропаганда в Європі, де вони башляють бабки певним людям котрі потім там уже розганяють зради і заважають допомозі Україні, як приклад протести в Польщі, де коло проплачених осіб забило голови массам що українська продукція погано впливає на перспективи сільсського господарства в Польщі. Пропаганда навіть до папи римського доходить,де йому хтось нашіптує,що Україна програє і їй треба погоджуватися на переговори. Інформаційна війна в США де кацапи як і в попередній раз коли Трамп прийшов до влади будуть і зараз намагатися цьому сприяти. Війна в Ізраїлі також не без ккацапів обходиться. Вони використовують пропаганду,маніпуляції,брехню повсюди де тільки можна,а тим більше в Україні де вони це робили завжди і знають як стадом маніпулювати,які тригери вкидувати щоб люди на це велися і робили так як їм треба. кацапи в пропаганді майстри, і пропаганда і інформаційна війна приносить дуже часто результати кращі ніж на полі бою, вони це уже давно зрозуміли і грошей і сил на це не жаліють
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17.03.2024 09:38 Відповісти
А що робив телеканал "1+1" у 2019 році під час війни? А що робив "95 квартал", коли їздив давати концерти сепарам в Горлівці і обіцяв "шатати" владу? Про свої дєлішки забулися, а тут згадали, що кацапська пропаганда кличе до протестів. До яких протестів? Коли це кацапи організовувати тут Майдани, проти кого, проти себе? На протести народ може війти тільки, точніше виключно, коли влада буде займатися злочинами і обманом, мародерством, а не захистом України.
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17.03.2024 12:00 Відповісти
Хто про що а вшивий про баню У тебе уже дах потік з тим зебілом, ти жодного повідомлення не пишеш без того щоб його не згадати, мені здається у тебе уже параноя і шизофренія на цьому грунті )
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17.03.2024 12:14 Відповісти
ти нікому тут не зможеш заборонити нагадувати про твою 73/43%зебільну сутність.
А це потрібно робити кожного разу під кожним твоїм висером.
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17.03.2024 13:49 Відповісти
"ти нікому тут не зможеш заборонити" --- як я тут можу комусь щось заборонити? Ти ідіот?
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17.03.2024 14:00 Відповісти
ти зейобік, або недоумок, або то і то!
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17.03.2024 14:50 Відповісти
Порохоботи тупорилі до всрачки ) Збираються в зграї нитіків,ниють сутками напрольот про зради, розказують,що у їх жалюгідноу житті винні усі кругом тільки не вони, але і далі продовжують сидіти на дивані і нічого не змінювати в своєму житті ні на грам щоб його покращити ) Сенс їхнього життя це ниття, це болото їх засмоктало і буде тримати аж до смерті...
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17.03.2024 15:03 Відповісти
Пані Світлано, ви мене випередили, дублювати Вашу думку не буду. Дякую!
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17.03.2024 18:11 Відповісти
Андрій Саган то типовий виборець зеленського, такеж бидло як і зеля 🤢🤢
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17.03.2024 14:55 Відповісти
Мені здається що саме такі як ти за нього і голосували )
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17.03.2024 14:59 Відповісти
А ти вже забув, як з Порошенком лягали спати і вставали з ним??? Ти забув, як всі зебільні канали, тільки і плакалися і розхитували всередині держави, заради виборів!
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17.03.2024 14:49 Відповісти
так, кацапи даже президента проросійського нам всунули
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17.03.2024 14:54 Відповісти
рука москви гойдає човен
фсб готує 3 майдан
кругом казли та підараси
лиш один ОПа в поті морди-ліца працює на перемогу
і зовсім не хоче на другий термін.
це ті підари які не тримаються за крісла та підуть з посади якщо хоч раз порушать закон України.
і тому поставили конституцію на "паузу"
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17.03.2024 10:06 Відповісти
А протест проти чого?
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17.03.2024 09:27 Відповісти
проти продовження війни, щоб Україна її завершувала,міняла полонених і так далі
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17.03.2024 09:31 Відповісти
У ***** геть дах поїхав, що надіється на такі варіанти
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17.03.2024 09:49 Відповісти
так тут в коментах половина теж на такі варіанти сподівається
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17.03.2024 11:49 Відповісти
"Завершувала" це по кацапськи капітулювала.
Тобто полонені, гіпотетично, приходять додому, де висять кацапські триколори, і по суті залишаються в тому ж полоні тільки вже разом з рідними?
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17.03.2024 09:50 Відповісти
Україна не Ізраїль , де воюють усі : й прихильники силових методів , й прихильники т.з. "мирного процесу" . Може в Ізраїлі можуть протестувати родичи заручників . А в Україні воюють в основному прихильники тотального знищення ворогу й жоде з їх родичів не вийде на протести . Й це тай й требо . Бо усі такі протести це від відчаю , що ось одних визволяють, а інші можливо вже вбиті ... Від протестів один негатив й жодних сворушень по обміну .
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17.03.2024 09:28 Відповісти
Вони чудово воюють. А ти стали пащеку.
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17.03.2024 09:55 Відповісти
То есть теперь жены, матери, дочери украинских военнопленных, требующих их обмена, будут объявлены пособниками врага?
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17.03.2024 09:36 Відповісти
"требующих их обмена" --- пуйлу насрати на дружин українських військових котрі вимагають обміну, він їх просто візьме ще до того всього і використає з вигодою для себе
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17.03.2024 09:40 Відповісти
"Требующих абмєна" - у кого трєбующіх?
Хто винуватий що обміни не відбуваються?
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17.03.2024 09:54 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко Слава Україні!
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17.03.2024 09:42 Відповісти
Ми маємо в це повірити ? Що ще ОПа вигадає ?
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17.03.2024 09:47 Відповісти
Ні, ми маємо вірити херлу і кацапським тролям які уже тут як тут в коментарях
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17.03.2024 09:56 Відповісти
Це не окупанти, а спеціальні служби.
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17.03.2024 09:57 Відповісти
До чого тут полонені до Майдану-3, у чому звязок, нехай ОПа придумає щось цікавіше
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17.03.2024 09:58 Відповісти
Хто чого вартий ми знаємо і кого потрібно гнати сцяними тряпками, теж,
а фронт він як був так і буде продовжуватись, незалежно від подій всередеині країни, тім хто нас захищпє крадівництво набридло ще більше, вони його відчули у повній мірі
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17.03.2024 10:08 Відповісти
Та хіба ж то протести?
Справжній протест почнеться "на сасіі" через 40 хвилин.
Коли стада баранів, озброєних зеленкою, прийдуть на виборчі дільниці і будуть тупо "втикать" на нові урни.
Оце розмах!
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17.03.2024 10:18 Відповісти
Вот и вскрылась ( ISW ) очередная консерва зелёной плесени...!
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17.03.2024 10:20 Відповісти
галоперидолу ковтни)
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17.03.2024 11:50 Відповісти
Типа Украина когда-то была против обмена пленными, родственники конечно переживают, но головой-то думать надо...
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17.03.2024 10:37 Відповісти
Страшилку "Майдан-3" придумали антимайданівці, які зараз у владі (дєрьмак, подоляк, шаурма, татаров, смірнов і тд)
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17.03.2024 12:25 Відповісти
 
 