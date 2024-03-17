Україна перехопила ініціативу у Чорному морі. Росія шукає рішення, щоб уникнути подальших втрат кораблів, - ВМС

Україна перехопила ініціативу над ситуацією в Чорному морі. Втім, ворог адаптується до нових викликів та реагує на них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Сьогодні зранку не спостерігали присутності бойових кораблів, як в Чорному, так й Азовському морях. В першу чергу це пов'язано із ситуацією, яка склалась для росіян у Чорному морі. Це небезпека знищення кораблів. Тому відповідно зараз вони намагаються уникати виходів в море", - розповів Плетенчук.

Це може бути пов'язано з виборами президента в Росії, оскільки ворог не бажає псувати картинку черговими знищеними кораблями.

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За словами Плетенчука, наразі в Чорному морі фіксуються невеличкі катери, які здебільшого призначені для робіт біля берега, наприклад, відновлення бонових загороджень, або ж чогось подібного.