Україна перехопила ініціативу у Чорному морі. Росія шукає рішення, щоб уникнути подальших втрат кораблів, - ВМС
Україна перехопила ініціативу над ситуацією в Чорному морі. Втім, ворог адаптується до нових викликів та реагує на них.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Сьогодні зранку не спостерігали присутності бойових кораблів, як в Чорному, так й Азовському морях. В першу чергу це пов'язано із ситуацією, яка склалась для росіян у Чорному морі. Це небезпека знищення кораблів. Тому відповідно зараз вони намагаються уникати виходів в море", - розповів Плетенчук.
Це може бути пов'язано з виборами президента в Росії, оскільки ворог не бажає псувати картинку черговими знищеними кораблями.
За словами Плетенчука, наразі в Чорному морі фіксуються невеличкі катери, які здебільшого призначені для робіт біля берега, наприклад, відновлення бонових загороджень, або ж чогось подібного.
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Пам'ятник затопленим кораблям - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 монумент у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополі встановлений на штучному острівці, складеному з грубо оброблених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82 гранітних брил, на відстані десяти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80 метрів від берега на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C) Приморському бульварі , один із чільних символів міста. Споруджений у https://uk.wikipedia.org/wiki/1905 1905 році; автори пам'ятника - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F естонський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80 скульптор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85 Амандус Генріх Адамсон , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 архітектор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валентин Августович Фельдман та військовий інженер https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Оскар Іванович Енберг . На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82 квадратній основі (9,2×9,2 метра) у вигляді штучного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82 гранітного стрімчака, складеного з необроблених гранітних брил, виростає шестигранний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB п'єдестал увінчаний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80 коринфською https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0 колоною зі світло-сірого полірованого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82 діориту . Колона завершується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0 бронзовою фігурою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB двоголового орла з розкритими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2 крилами , який тримає в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D0%B1 дзьобі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA лавровий вінок - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB символ слави. На грудях орла - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82 щит з рельєфним зображенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9 Святого Георгія Побідоносця .
Під базою з південної сторони монумента закріплена бронзова дошка 0,52×0,8 метра з рельєфною картою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0 Севастопольської бухти і позначенням ліній затоплених кораблів, нижче якої, на гранітних плитах п'єдесталу рельєфний напис:
«У пам'ять кораблів, затоплених у 1854-1855 роках для загородження входу на рейд».
На північній стороні стрімчака була закріплена п'ятиметрова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0 щогла - бронзова фор-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0 стеньга (або грот-бом-брам-стеньга).
Загальна висота пам'ятника - 16,66 м, висота колони - 7,08 метра, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 діаметр - 0,95 метра. Розмах крил орла - 2,67 метра. Існує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0 легенда , що крила орла зображують профілі адмірала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. С. Нахімова і імператора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_I_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80) Миколи I . При певному ракурсі зі сторони моря можна побачити профіль адмірала в кашкеті та царя в кавалергардському шоломі. Навпроти пам'ятника, на стіні набережної, укріплені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%80 якорі з затоплених кораблів.
і за яких умов?
беспілотними катерами атакувати танкери?
В море воют ураганы.
В Черном море тонут лодки
И большие корабли.
Мені здається, якби вона була лікар-терапевт, ви б засуджували її за те, що вона наживається на людських хворобах.
Нехай решітки наварюють на свої корита
якщо в телеЗелизоні щось сказали, то це аксіома котру й не потрібно доводити, так зедебіли?
У них Аляска была заморской колонией.