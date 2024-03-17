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Україна перехопила ініціативу у Чорному морі. Росія шукає рішення, щоб уникнути подальших втрат кораблів, - ВМС

флот,рф

Україна перехопила ініціативу над ситуацією в Чорному морі. Втім, ворог адаптується до нових викликів та реагує на них.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Сьогодні зранку не спостерігали присутності бойових кораблів, як в Чорному, так й Азовському морях. В першу чергу це пов'язано із ситуацією, яка склалась для росіян у Чорному морі. Це небезпека знищення кораблів. Тому відповідно зараз вони намагаються уникати виходів в море", - розповів Плетенчук.

Це може бути пов'язано з виборами  президента в Росії, оскільки ворог не бажає псувати картинку черговими знищеними кораблями.

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За словами Плетенчука, наразі в Чорному морі фіксуються невеличкі катери, які здебільшого призначені для робіт біля берега, наприклад, відновлення бонових загороджень, або ж чогось подібного.

Автор: 

ВМС (1399) Чорноморський флот рф (625) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+8
Есть 100% вариант чтоб больше Украина не топила корабли русни - спрятать их на дне Черного моря.
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17.03.2024 10:42 Відповісти
+6
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17.03.2024 12:22 Відповісти
+2
так є рішення, кацапам треба зробити те що зробили їхні "героїческіє деди" в "голде слави сруцкіх маряков" севастополе, коли кацапія програла кримську війну 1853-56 рр. - запитити іржаві кацапські роти на дні Чорного моря, інакше їх потоплять укранські, морські дрони !!!
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17.03.2024 11:07 Відповісти
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Есть 100% вариант чтоб больше Украина не топила корабли русни - спрятать их на дне Черного моря.
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17.03.2024 10:42 Відповісти
Наші в Миколаєві здається притопили фрегат Гетьман Сагайдачний до кращих часів. А в Новоросійські вже є нароблені традиції 1918 року.
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17.03.2024 10:49 Відповісти
ці традиції значно древніші, датуються 1854 роком ... кацапи цій ганьбі у Севастополі навіть памʼятник поставили ...



Пам'ятник затопленим кораблям - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 монумент у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополі встановлений на штучному острівці, складеному з грубо оброблених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82 гранітних брил, на відстані десяти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80 метрів від берега на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C) Приморському бульварі , один із чільних символів міста. Споруджений у https://uk.wikipedia.org/wiki/1905 1905 році; автори пам'ятника - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F естонський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80 скульптор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85 Амандус Генріх Адамсон , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 архітектор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валентин Августович Фельдман та військовий інженер https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Оскар Іванович Енберг . На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82 квадратній основі (9,2×9,2 метра) у вигляді штучного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82 гранітного стрімчака, складеного з необроблених гранітних брил, виростає шестигранний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB п'єдестал увінчаний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80 коринфською https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0 колоною зі світло-сірого полірованого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82 діориту . Колона завершується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0 бронзовою фігурою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB двоголового орла з розкритими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2 крилами , який тримає в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D0%B1 дзьобі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA лавровий вінок - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB символ слави. На грудях орла - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82 щит з рельєфним зображенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9 Святого Георгія Побідоносця .

Під базою з південної сторони монумента закріплена бронзова дошка 0,52×0,8 метра з рельєфною картою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0 Севастопольської бухти і позначенням ліній затоплених кораблів, нижче якої, на гранітних плитах п'єдесталу рельєфний напис:
«У пам'ять кораблів, затоплених у 1854-1855 роках для загородження входу на рейд».

На північній стороні стрімчака була закріплена п'ятиметрова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0 щогла - бронзова фор-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0 стеньга (або грот-бом-брам-стеньга).

Загальна висота пам'ятника - 16,66 м, висота колони - 7,08 метра, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 діаметр - 0,95 метра. Розмах крил орла - 2,67 метра. Існує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0 легенда , що крила орла зображують профілі адмірала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. С. Нахімова і імператора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_I_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80) Миколи I . При певному ракурсі зі сторони моря можна побачити профіль адмірала в кашкеті та царя в кавалергардському шоломі. Навпроти пам'ятника, на стіні набережної, укріплені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%80 якорі з затоплених кораблів.

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17.03.2024 11:16 Відповісти
Ініціатива буде перехоплена, коли зупинить роботу найбільший порт на Чорному морі.
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17.03.2024 10:45 Відповісти
що за порт?
і за яких умов?
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17.03.2024 15:18 Відповісти
Мета №1:
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17.03.2024 16:02 Відповісти
так шо робити?
беспілотними катерами атакувати танкери?
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17.03.2024 16:39 Відповісти
Мозги включи. Первый бэк в борт нефтянного танкера станет последним для Украины. Не будет ни бэков, ни спутника для них, остаток всу будут вынуждены использовать в стоковом режиме, какими они были продемонстрированы на арабской выставке в 18 году, на радио контроле, а значит их будет только так давить рэб самолетов и флота.
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17.03.2024 19:28 Відповісти
Кацапи пишуть що "Оленевод" розпорядився "принять решительные меры" проти наших БПЛА та безекіпажних катерів Це була категорична вимога до нового командування ЧФ
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17.03.2024 10:56 Відповісти
А наши би бахнули по військово морський базі коло Питера. Вот шороху би наробили
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17.03.2024 11:25 Відповісти
Чим "бахнули"? На борту військових кораблів стоять вмонтовані системи ППО Як тільки наші БПЛА наближаються до Балтики - вони повинні приводить їх у боєготовність Щоб пройти цю систему - потрібний масований наліт БПЛА (з купою "обманок") У нас є такі сили? І для чого? Адже Балтфлот ніяким чином не впливає на ситуацію в Україні Він просто "лежит на полке" А "полка - пад замком" - бо його кораблі не можуть увійти в Чорне море чи дострелить з Балтики до України (це буде стрільба через територію країн НАТО) То навіщо нам витрачать БПЛА на те що нам прямо не загрожує?
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17.03.2024 11:34 Відповісти
так є рішення, кацапам треба зробити те що зробили їхні "героїческіє деди" в "голде слави сруцкіх маряков" севастополе, коли кацапія програла кримську війну 1853-56 рр. - запитити іржаві кацапські роти на дні Чорного моря, інакше їх потоплять укранські, морські дрони !!!
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17.03.2024 11:07 Відповісти
В море ветер, в море буря,
В море воют ураганы.
В Черном море тонут лодки
И большие корабли.
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17.03.2024 11:22 Відповісти
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17.03.2024 11:23 Відповісти
А КРЫЛЫШКИ- ПУПЫРШКЫ , назасмагались у Іспанії і Мексиці, трошки поізносилися і пішли збирати гроши з малоросів собі на відпочинок. Гадаю ЩО З ДОЗВОЛУ ЗЕ, бо дружбан

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17.03.2024 11:29 Відповісти
Особисто мені пох де вона засмагала і хто її їбе.
Мені здається, якби вона була лікар-терапевт, ви б засуджували її за те, що вона наживається на людських хворобах.
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17.03.2024 18:16 Відповісти
росія шукає рішення, щоб уникнути подальших втрат кораблів

Нехай решітки наварюють на свої корита
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17.03.2024 11:34 Відповісти
Нехай сами їх потоплять
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17.03.2024 11:39 Відповісти
про це в ефірі телемарафону речник Дмитро Плетенчук. Джерело:

якщо в телеЗелизоні щось сказали, то це аксіома котру й не потрібно доводити, так зедебіли?
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17.03.2024 11:55 Відповісти
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17.03.2024 12:22 Відповісти
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17.03.2024 15:20 Відповісти
паРашинский флот за все историю своего существования был предназначен только для ПАРАДОВ, всегда прятался и убегал! Рашке флот никогда не нужен был, она по сути континентальная ымперия и "заморских" колоний никогда не имела!
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17.03.2024 13:09 Відповісти
Один раз в Северной войне ей флот пригодился, а в основном да.
У них Аляска была заморской колонией.
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17.03.2024 18:19 Відповісти
Аляску нельзя было считать ЗАМОРСКОЙ провинцией, она буквально через пролив от континента, можно было даже мост построить!!!!
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23.03.2024 23:30 Відповісти
.. и на собаках зимой переправляться!!!
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23.03.2024 23:31 Відповісти
Не совсем. Главное оружие американцев, бритов и кацев как раз таки сосредоточенно на флотке - подлодки.
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17.03.2024 19:30 Відповісти
Самый лучший выход для водоплавающих орков это взять и назло украинцам самим утопить флот как в гражданскую войну.
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17.03.2024 13:46 Відповісти
Прицепите мангалы на корабли. С танками же прокатывает.
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17.03.2024 14:37 Відповісти
 
 