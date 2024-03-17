УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9719 відвідувачів онлайн
Новини
2 404 16

Суттєве падіння експорту російської зброї може бути пов’язане з регулярними втратами на полі бою та міжнародними санкціями, - британська розвідка

рф,експорт,зброї

Стрімкий спад експорту російської зброї може бути пов’язаний з регулярними втратами армії РФ у війні з Україною та міжнародними санкціями

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Нагадаємо, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), російський експорт зброї впав на 53% у період між 2014-2018 і 2019-2023 роками. Через це Росія опустилася з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту озброєнь. Лише у 2023 році показники були на 52% меншими, ніж у 2022-му. Так, минулоріч основні російські види озброєння отримали лише 12 країн. Для порівняння – у 2019 році таких країн була 31.

Як кажуть розвідники, зниження рівня експорту, ймовірно, пов'язане з кількома факторами. По-перше, причиною може бути те, що Росія надає пріоритет техніці для операцій в Україні через постійні втрати на полі бою. А по-друге, попит клієнтів знизився через ризик введення санкцій і глобальне засудження Росії за війну.

Читайте також: Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі, приріст становив 6633%, - SIPRI

Автор: 

Велика Британія (5661) зброя (7530) росія (66021) зовнішня розвідка (477)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Британці забули вказать ще один важливий аспект: країни-імпортери російської зброї побачили дійсну "якість" її на полі бою - у протистоянні з західною Тому почали масово згортать програми її закупівлі та співпраці з Росією
показати весь коментар
17.03.2024 11:25 Відповісти
+5
А по третє - увесь світ спостерігає за можливостями кацапських аналогавнєтов - в умовах реальної війни , а не на полігоні . І робить висновки .
показати весь коментар
17.03.2024 11:28 Відповісти
+3
А суттєве падіння експорту кацопального, яка плавно перейде у імпорт, ми самі знаємо унаслідок чого відбулося.
показати весь коментар
17.03.2024 11:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А суттєве падіння експорту кацопального, яка плавно перейде у імпорт, ми самі знаємо унаслідок чого відбулося.
показати весь коментар
17.03.2024 11:13 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2024 13:08 Відповісти
Так німецька розвідка вчора зовсім протилежне тулила!
Якій розвідці будемо вірити?
показати весь коментар
17.03.2024 11:14 Відповісти
Оце так так!!! Не може бути. А що ж трапилось?
показати весь коментар
17.03.2024 11:23 Відповісти
Британці забули вказать ще один важливий аспект: країни-імпортери російської зброї побачили дійсну "якість" її на полі бою - у протистоянні з західною Тому почали масово згортать програми її закупівлі та співпраці з Росією
показати весь коментар
17.03.2024 11:25 Відповісти
Забирают взад. Забрали всі авіадвигуни, що Богуслай "експортував".
показати весь коментар
17.03.2024 15:52 Відповісти
Хто і у кого забирає? Пиши ясніше!
показати весь коментар
17.03.2024 16:14 Відповісти
Ото падіння аж на одну сходинку знизилися. У ''хвості'' кацапопітеки мають бути!
показати весь коментар
17.03.2024 11:27 Відповісти
Байден! Макрон!
Париж та Вашингтон-

Пісня щоб випити після...

Згадайте Гітлела...
Польщу - зі всіх сторн...

Три літери...

Путлера...
показати весь коментар
17.03.2024 11:28 Відповісти
А по третє - увесь світ спостерігає за можливостями кацапських аналогавнєтов - в умовах реальної війни , а не на полігоні . І робить висновки .
показати весь коментар
17.03.2024 11:28 Відповісти
А ми думали,що економлять на енергоресурсах)
показати весь коментар
17.03.2024 12:06 Відповісти
Купувать російську зброю після її "реклами" в Україні це треба бути зовсім притрушеним.
Або за відкат в 50%...
показати весь коментар
17.03.2024 12:40 Відповісти
Бабуїни торгували як театральний електрик з 12 стільців. Утром деньгі - в обєд стулья. Індуси за ППО,літаки,вертольоти заплатили вперед. А відмовились раніше, коли дві Ф-ки Пакистану за годину приземлили 7 мігів.
показати весь коментар
17.03.2024 15:56 Відповісти
Геніальний висновок. Просто геніальний. Ціни йому немає. У мене тоді запитання -- і шо?
показати весь коментар
17.03.2024 17:33 Відповісти
Ух ты---глубокая мысль. Очень анал- литично. Никто не сумел такое просчитать--- а те сразу и в дамки!
показати весь коментар
17.03.2024 23:24 Відповісти
 
 