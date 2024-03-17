Європейським членам НАТО не вистачає 56 мільярдів євро, щоб виконати цільовий показник витрат на оборону, - Financial Times

Європейським країнам-членам НАТО потрібно знайти додаткові 56 мільярдів євро на рік, щоб досягти мети оборонних витрат альянсу на рівні 2% ВВП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на дані мюнхенського Інституту економічних досліджень (Ifo).

Згідно з дослідженням такі країни ЄС як Італія, Іспанія, Бельгія не можуть досягти встановлених НАТО показників оборонних витрат на рівні 2% від ВВП, при цьому вони мають одні з найвищих показників державного боргу та бюджетного дефіциту.

Німеччина показала найбільший дефіцит: у 2023 році Берлін витратив на оборону НАТО на 14 мільярдів євро менше, ніж треба для досягнення мети. Як зазначається в дослідженні, Берлін вдвічі скоротив цей розрив за останнє десятиліття з поправкою на інфляцію, і планує повністю скоротити його цього року. За розміром дефіциту після Німеччини іде Іспанія (11 млрд євро), Італія (10,8 млрд євро) та Бельгія (4,6 млрд євро).

"Країни з високим рівнем боргу та високими процентними ставками не мають великого місця для збільшення боргу, тому єдиним реальним способом для цього є скорочення витрат в інших сферах", - цитує видання економіста Ifo Марселя Шлеппера.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда у США запропонує країнам НАТО збільшити витрати на оборону до 3%

Під час переговорів, які завершилися минулого року, Польща, країни Балтії та Італія успішно провели кампанію за те, щоб оборонні витрати розглядалися за новими правилами більш сприятливо. Тому комісія розглядатиме військові витрати як пом'якшувальний фактор при оцінці того, чи вживати заходів проти країн, які порушують річний ліміт дефіциту.

Країни єврозони мають намір подвоїти свої оборонні витрати до 320 мільярдів євро у 2026 році, згідно з оцінкою Pantheon Macroeconomics, яка підрахувала, що це прискорить мляве зростання на 0,2-0,3%. Цього тижня Норвегія стала останнім європейським членом НАТО, який заявив, що досягне цільового показника Альянсу у 2% у 2024 році, на рік раніше запланованого терміну.