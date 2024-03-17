Європейським членам НАТО не вистачає 56 мільярдів євро, щоб виконати цільовий показник витрат на оборону, - Financial Times
Європейським країнам-членам НАТО потрібно знайти додаткові 56 мільярдів євро на рік, щоб досягти мети оборонних витрат альянсу на рівні 2% ВВП
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на дані мюнхенського Інституту економічних досліджень (Ifo).
Згідно з дослідженням такі країни ЄС як Італія, Іспанія, Бельгія не можуть досягти встановлених НАТО показників оборонних витрат на рівні 2% від ВВП, при цьому вони мають одні з найвищих показників державного боргу та бюджетного дефіциту.
Німеччина показала найбільший дефіцит: у 2023 році Берлін витратив на оборону НАТО на 14 мільярдів євро менше, ніж треба для досягнення мети. Як зазначається в дослідженні, Берлін вдвічі скоротив цей розрив за останнє десятиліття з поправкою на інфляцію, і планує повністю скоротити його цього року. За розміром дефіциту після Німеччини іде Іспанія (11 млрд євро), Італія (10,8 млрд євро) та Бельгія (4,6 млрд євро).
"Країни з високим рівнем боргу та високими процентними ставками не мають великого місця для збільшення боргу, тому єдиним реальним способом для цього є скорочення витрат в інших сферах", - цитує видання економіста Ifo Марселя Шлеппера.
Під час переговорів, які завершилися минулого року, Польща, країни Балтії та Італія успішно провели кампанію за те, щоб оборонні витрати розглядалися за новими правилами більш сприятливо. Тому комісія розглядатиме військові витрати як пом'якшувальний фактор при оцінці того, чи вживати заходів проти країн, які порушують річний ліміт дефіциту.
Країни єврозони мають намір подвоїти свої оборонні витрати до 320 мільярдів євро у 2026 році, згідно з оцінкою Pantheon Macroeconomics, яка підрахувала, що це прискорить мляве зростання на 0,2-0,3%. Цього тижня Норвегія стала останнім європейським членом НАТО, який заявив, що досягне цільового показника Альянсу у 2% у 2024 році, на рік раніше запланованого терміну.
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З ****** справу мати-
Як з проказою-
Мільярди коштує евро-
З моцвою загравати-
Ще й нерви...
україна втратила вже півтрільона і війна ще не закінчилась....
хто из ху в спробі пояснити свої проблеми?????
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/shabash-na-ukraino-polskomu-kordoni-problema-ne-v-polyakah.htm
Один польский журналіст нещодавно казав, що тільки за минулий рік десь 500 тисяч польських фермерів закрили свій бізнес із-за неконкурентноздатності їхніх господарств.
Тому не дивно, що рольники бунтують, бо в режимі відкритого ринку польщі вони будуть без дотацій, і без ринку збуту.
Якщо пов*язано не з Україною, то це взагалі жах. Висипали зерно наших фермерів, а не роССійське, чи іспанське. Правда ж ?
Чи це те саме, що робить Путін - "воює з НАТО", але бомбить нас ??
Так це подвійно цинічно і злочинно !!!
Чомусь польска кукурудза консервована і горошок, і сири, і яблука в Україні продаються без проблем, а українскі до Польщі ввозити заборонено. Мають бути РІВНІ стосунки, а не односторонні ембарго і блокування кордонів!
" (Адже бідні українці не возять зерно до Польщі на тачках)"
До Польщі взагалі зерно з України ніхто не возить - возять через територію Польщі у порти і у Німеччину. При цьому ніякі олігархи пшеницю фурами не возять - олігархи її возять кораблями з портів. А фурами возять підприємці невисокого достатку для яких висипання зерна на землю польскими злочинцями - це розорення!
І не треба стрілки переводити на Німеччину. Не німці вводять ембарго проти будь-якої української сільгоспродукції - це роблять поляки. При цьому Україна на польскі товари ніяких ембарго не вводить - тобто відверто ворожі дії Польща робить в односторонньому порядку.
Не проти олігархів, а проти України. Олігархи не займаються вирощуванням лохини на парі гектарів.
Проте, чому не стосується ? От саме про них, тільки у майбутньому.
В преддверии Международного женского дня два министра из кабинета Олафа Шольца обнародовали 88-страничный правительственный план феминистской внешней политики.
Это сделали глава МИД, Анналена Бербок («зеленые») и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце (СДПГ).
Ф-22, Ф-35 + Б-2, Б-22 протягом дня гасять усю ППО РФ РБ у тому регіоні.
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Пример который вы привели плохой - в Грецию вливали чужие деньги, а не свои. А вот если взять, например, борьбу с кризисом на Кипре или в Аргентине там использовали свои деньги - там просто забрали деньги у пенсионных и разных накопительных фондов.
И вот тут впорос - вы согласны, что ваши депозиты, пенсионный фонд, заначка в матрасе, этс будут конфискованы и направлены на поддержку ЗСУ? Если нет, то и трындеть не нужно.
ПС.
Задрали комунисты хреновы.
Наші інтелектуали кажуть, що навіть Кубань вже давно "руССифікована" і знадобиться років 25, щоб вони дійсно дозріли і хотіли приєднуватися.
Польща в НАТО. Під парасолею її авіації і ППО. І своєї. Пишуть що поляки вже окремі елементи до систем Петріот самі виробляють і модернізують (забув, ще є вумне слово).
Європа то далеко!
Займіться тим, що поруч!
Якщо запитати гроші у батальону Монако, суддів, прокурорів, митників,
то Україні лишиться грошей щоб позичати іншим!
Займіться будьласка СВОЇМИ, не будьте дітьми!
Вчиться відповідальності!
Європа - то близько! Єю і займемось!
Займемось будь-ласка європейськими, будемо дітьми!
Не вчимося відповідальності, посилаймо італьяльності!