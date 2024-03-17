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Європейським членам НАТО не вистачає 56 мільярдів євро, щоб виконати цільовий показник витрат на оборону, - Financial Times

нато,польща

Європейським країнам-членам НАТО потрібно знайти додаткові 56 мільярдів євро на рік,  щоб досягти мети оборонних витрат альянсу на рівні 2% ВВП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на дані мюнхенського Інституту економічних досліджень (Ifo).

Згідно з дослідженням такі країни ЄС як Італія, Іспанія, Бельгія не можуть досягти встановлених НАТО показників оборонних витрат на рівні 2% від ВВП, при цьому вони мають одні з найвищих показників державного боргу та бюджетного дефіциту.

Німеччина показала найбільший дефіцит: у 2023 році Берлін витратив на оборону НАТО на 14 мільярдів євро менше, ніж треба для досягнення мети. Як зазначається в дослідженні, Берлін вдвічі скоротив цей розрив за останнє десятиліття з поправкою на інфляцію, і планує повністю скоротити його цього року. За розміром дефіциту після Німеччини іде Іспанія (11 млрд євро), Італія (10,8 млрд євро) та Бельгія (4,6 млрд євро).

"Країни з високим рівнем боргу та високими процентними ставками не мають великого місця для збільшення боргу, тому єдиним реальним способом для цього є скорочення витрат в інших сферах", - цитує видання економіста Ifo Марселя Шлеппера.

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Під час переговорів, які завершилися минулого року, Польща, країни Балтії та Італія успішно провели кампанію за те, щоб оборонні витрати розглядалися за новими правилами більш сприятливо. Тому комісія розглядатиме військові витрати як пом'якшувальний фактор при оцінці того, чи вживати заходів проти країн, які порушують річний ліміт дефіциту.

Країни єврозони мають намір подвоїти свої оборонні витрати до 320 мільярдів євро у 2026 році, згідно з оцінкою Pantheon Macroeconomics, яка підрахувала, що це прискорить мляве зростання на 0,2-0,3%. Цього тижня Норвегія стала останнім європейським членом НАТО, який заявив, що досягне цільового показника Альянсу у 2% у 2024 році, на рік раніше запланованого терміну.

Автор: 

Європа (1877) НАТО (6537) оборона (4825)


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Топ коментарі
+20
У польщі хай заберуть. Їм нещодавно ЄС розморозив 130 млрд євро допомоги.
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17.03.2024 12:20 Відповісти
+14
Там у польских фермерів зайві 130 мільярдів допомоги. Їм точно цього забагато буде. Тим більше, що їх ці мільярди не заставили припинити страйки - то треба назад забрати і на добру справу пустити, а не цим трутням мільони ні за що виплачувати.
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17.03.2024 12:34 Відповісти
+8
Невже не можуть пусті пляшки здати?
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17.03.2024 12:24 Відповісти
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У польщі хай заберуть. Їм нещодавно ЄС розморозив 130 млрд євро допомоги.
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17.03.2024 12:20 Відповісти
Не тільки в них...
Оказується...
З ****** справу мати-
Як з проказою-

Мільярди коштує евро-
З моцвою загравати-
Ще й нерви...
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17.03.2024 12:40 Відповісти
Вибачайте, враховуючи події на кордоні з Польщею і діями пол. фермерів ...
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17.03.2024 14:00 Відповісти
Що саме ви маєте на увазі?
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17.03.2024 14:44 Відповісти
Вже здогадуюсь чому(((Скажуть,що через Україну?(((
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17.03.2024 12:21 Відповісти
членам НАТО ЄС не вистачає 56 ярдів?????
україна втратила вже півтрільона і війна ще не закінчилась....
хто из ху в спробі пояснити свої проблеми?????
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17.03.2024 12:21 Відповісти
Юрій Вінгорськи

такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
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17.03.2024 18:46 Відповісти
Невже не можуть пусті пляшки здати?
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17.03.2024 12:24 Відповісти
Там у польских фермерів зайві 130 мільярдів допомоги. Їм точно цього забагато буде. Тим більше, що їх ці мільярди не заставили припинити страйки - то треба назад забрати і на добру справу пустити, а не цим трутням мільони ні за що виплачувати.
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17.03.2024 12:34 Відповісти
Немає ніяких міфічних 130 мільярдів (навіть 13 мільярдів немає), є обіцянки, що вони будуть (колись... можливо...)
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17.03.2024 13:33 Відповісти

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/shabash-na-ukraino-polskomu-kordoni-problema-ne-v-polyakah.htm
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17.03.2024 14:08 Відповісти
Дуже гарні статті, але вони не стосуються тих конкретних грошей, про які йшлося вище (понад 130 мільярдів - саме 137 мільярдів). Йдеться про раніше заблоковані кошти ЄС, які були обіцяні минулого місяця. Але обіцянки - не гроші.
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17.03.2024 14:37 Відповісти
137 мільярдів. фермерам - це взагалі неадекватна сума якась. Цих фермерів мільони, чи що?
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17.03.2024 14:53 Відповісти
1,5 млн разом з сім*ями.
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17.03.2024 15:10 Відповісти
Насправді їх у Польщі (фермерів та їхніх родин) близько 4 мільйонів. Це результат іншої моделі сільського господарства, ніж в Україні. Це не латифундії в кілька тисяч гектарів, а сімейні ферми в 10-50 га, які існують поколіннями. А загалом фермерські протести лише частково пов'язані з Україною - протести в Польщі (та інших країнах ЄС - Німеччині, Франції, Нідерландах тощо) про божевільну політику Єврокомісії.
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17.03.2024 15:55 Відповісти
У ********* світі, польська модель сільського господарства вже не є ефективною без шалених дотацій від Брюсселю, навідміну від кернелів, які впроваджуючи ******* технології дають більше врожаю і нижчу собівартість без держпідтримики. А ще є південна Америка яка активно везе у ЄС своє дешеве збіжжя і м'ясо
Один польский журналіст нещодавно казав, що тільки за минулий рік десь 500 тисяч польських фермерів закрили свій бізнес із-за неконкурентноздатності їхніх господарств.
Тому не дивно, що рольники бунтують, бо в режимі відкритого ринку польщі вони будуть без дотацій, і без ринку збуту.
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17.03.2024 16:57 Відповісти
Про це ж стаття Фурси.

Якщо пов*язано не з Україною, то це взагалі жах. Висипали зерно наших фермерів, а не роССійське, чи іспанське. Правда ж ?

Чи це те саме, що робить Путін - "воює з НАТО", але бомбить нас ??
Так це подвійно цинічно і злочинно !!!
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17.03.2024 19:25 Відповісти
поэтому границу нам заблокировали? Л - логика!
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18.03.2024 00:31 Відповісти
Це не гроші для фермерів - це перше. По-друге, поки що їх взагалі немає. Є обіцянки. І ці обіцянки є елементом політико-пропагандистської підтримки з боку євробюрократів для підвищення рейтингів команди Туска.
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17.03.2024 15:35 Відповісти
А маячня, які пшеки розповідають про "отруйну українську пшеницю, яку українські олігархи з Люксембургу ввозять до Польщі, щоб труїти поляків і знищувати польских фермерів" - це елементи політико-пропагандиської підтримки з боку кого? Російської агентури?
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17.03.2024 16:32 Відповісти
ну тут така справа, німці не приймають нашу пшеницю через вміст гербіцидів а ****** виявляється пшеки.
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17.03.2024 16:43 Відповісти
Де німці не приймають? На цензорі було інтерв'ю з укр експортером, який якраз возить у Німеччину українську агропродукцію.
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17.03.2024 16:59 Відповісти
Німці все приймають, а пшеки емарго вводять на всю українську сільгосппродукцію і не пускають українську пшеницю навіть у Німеччину, вчиняючи розбойні напади на перевізників і висипаючи зерно на землю.
Чомусь польска кукурудза консервована і горошок, і сири, і яблука в Україні продаються без проблем, а українскі до Польщі ввозити заборонено. Мають бути РІВНІ стосунки, а не односторонні ембарго і блокування кордонів!
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17.03.2024 20:18 Відповісти
Хтось там каже про «отруйну пшеницю», ти кажеш про «ворожих пшеків», а ще хтось опікувався інтересами олігархів, що торгують зерном (Адже бідні українці не возять зерно до Польщі на тачках). І взагалі весь цей проект (спрямування експорту зерна через Польщу, Словаччину, Румунію і виклик протестів проти цього) спрямований на те, щоб посварити народи Центральної Європи - і, як бачите, він працює ефективно. (ЗМІ та люди з обох боків кордону кидають один одного лайном). Хто є бенефіціаром цього поділу? Кому заважає потенційно потужний блок центральноєвропейських країн між Росією та Німеччиною? Зрозуміло, що єдність Центральної Європи турбує Німеччину та Росію (а розпалювання ворожнечі - їх спільна справа).
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17.03.2024 17:19 Відповісти
Блокування кордону і введення ембарго - це ВОРОЖІ дії. Тому всі, хто цим займається - це вороги, якщо називати речі своїми іменами.

" (Адже бідні українці не возять зерно до Польщі на тачках)"
До Польщі взагалі зерно з України ніхто не возить - возять через територію Польщі у порти і у Німеччину. При цьому ніякі олігархи пшеницю фурами не возять - олігархи її возять кораблями з портів. А фурами возять підприємці невисокого достатку для яких висипання зерна на землю польскими злочинцями - це розорення!

І не треба стрілки переводити на Німеччину. Не німці вводять ембарго проти будь-якої української сільгоспродукції - це роблять поляки. При цьому Україна на польскі товари ніяких ембарго не вводить - тобто відверто ворожі дії Польща робить в односторонньому порядку.
Не проти олігархів, а проти України. Олігархи не займаються вирощуванням лохини на парі гектарів.
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17.03.2024 20:13 Відповісти
маніпуляції аля кацапи, пшекам розблоковують "ковідні" виплати, там страшним фермерам всього 1.4 млрд припаде.
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17.03.2024 15:45 Відповісти
А те, що Польща вводить ембарго на українські товари і що пшеки розповідають про отруйну українську пшеницю, що отравляє польску націю і знищую польских фермерів, яку ведуть у Польщу українські олігархи - то не маніпуляція?
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17.03.2024 16:17 Відповісти
Так, конкретних 137 млрд не стосуються, але характеризують загальну картину.

Проте, чому не стосується ? От саме про них, тільки у майбутньому.
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17.03.2024 15:12 Відповісти
Це не мішок грошей - це кошти, які виділяються на багато років під конкретні проекти (обмежені багатьма умовами). Деякі з них - кредити, які доведеться повертати. В основному це стосується проектів, пов'язаних з відновлюваною енергетикою, системою охорони здоров'я та «екологічними видами транспорту».
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17.03.2024 15:41 Відповісти
Ну й добре. Нехай со.....ь.
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17.03.2024 14:10 Відповісти
Ну, опосередковано, ці витрати на оборону можуть піти як допомога Україні. Так що це на краще...
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17.03.2024 12:38 Відповісти
То як вони мають свій блок захищати?
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17.03.2024 12:45 Відповісти
Десяток боєголовок ЯЗ захищають на два порядки краще тих 2% ВВП.
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17.03.2024 12:51 Відповісти
Це як видатний ВПК Європи, який виявився просто накачаний ринковими грошима, а не реальними підприємствами, які можуть щось випускати. Вірніше, в теорії можуть, але чомусь цього не роблять. Наприклад німецька Рейнметал з Таурасами.
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17.03.2024 14:11 Відповісти
Стара як світ історія.В тебе на кордонах якісь війська - казали царю...Треба кошти на посилення арміі,купівлю зброї,найманців.Я не маю грошей - казав цар,я ж не можу не платити повіям і слугам,які мене обслуговують,паяцам,які мене розважають,і взагалі моя могутність така що ніхто не насмілиться на мене напасти...І прийшли чужі народи,царя посадили на палю,когось вбили когось обернули в свою віру і тільки з палі дивились мертві очі царя,які в останній момент зрозуміли і осягнули істину...
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17.03.2024 12:48 Відповісти
Дуже сумнівно що царя посадять на палю. Він в кінці поїде тратити тяжко зароблене в якісь теплі краї. А на палях будуть сидіти ті що зараз крутять дулі ТЦК...
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17.03.2024 12:54 Відповісти
Вам нужно полазить по реальному бюджету, по цифрам. И вы легко увидите, что зарплата проституток и слуг - это копейки. А снаряд стоит в среднем 5000 евро. И даже выгнав всех с работы вы нашпуляете максимум на 100 снарядов. Так, что не нужно трындеть.
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17.03.2024 16:49 Відповісти
Таки это в 23 году он стоил 5000, на остатках кацевского газа. Американский газ конечно значительно лучше, он не такой вонючий, как кацаповский. Но дороже, да :/
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17.03.2024 19:34 Відповісти
Завжди дивувала одна річ, і неважливо чи в ЄС, чи у нас, чи деінде - на якусь потрібну річ грошей немає взагалі, але при цьому на зовсім іншу без проблем знаходяться в рази більші кошти, хоча кошти можна спокійно перерозподілити без особливої шкоди для останньої? Яскравий приклад - криза в Греції десять років тому, коли ЄС вливав сотні млрд. євро в грецьку економіку.
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17.03.2024 12:57 Відповісти
Власти ФРГ намерены инвестировать 12 миллиардов евро в проекты по защите прав женщин, гендерному равенству и участию представительниц прекрасного пола во внешней политике.

В преддверии Международного женского дня два министра из кабинета Олафа Шольца обнародовали 88-страничный правительственный план феминистской внешней политики.
Это сделали глава МИД, Анналена Бербок («зеленые») и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце (СДПГ).
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17.03.2024 13:37 Відповісти
путін реально ідіот, міг би 24.02 піти на польщу і Німеччину, вже давно б його солдати мили ноги у антлантичному океані. Саме смішне, що в ЄС його армії, хєр би хто завдав значну шкоду.
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17.03.2024 13:51 Відповісти
Ви пропускаєте етап концентрації рос. військ на кордонах протягом 1,5 років. Крім того, там вже стоять підрозділи ЗС Дойчланд і США і напад на Польщу автоматично буде нападом на ці експедиційні підрозділи. З усіма наслідками.

Ф-22, Ф-35 + Б-2, Б-22 протягом дня гасять усю ППО РФ РБ у тому регіоні.
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17.03.2024 14:16 Відповісти
Німецькі збройні сили (сухопутні війська) практично не враховуються, але американські війська в Польщі, Німеччині та країнах Балтії - це елемент, якого Росія боїться, як чуми. Відплата за напад Москви на американських солдатів буде безжальною. Один американський авіаносець зрівняв би з землею всю Кенігсберзьку область або порти в Мурманську та Архангельську.
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17.03.2024 15:13 Відповісти
Ага, про "боїться як чуму" - це ти сам придумав. Потужність польської армії тільки у потужних патріотичних відосах польської вати - насправді це пшик. А ще ми бачили плани польської влади відступати за віслу. І скільки тієї сцикливої польської армії - 150 тисяч? Зараз в Україні понад 400 тис кацапів і ще 800 тисяч у тилу на них працюють. Підри просто затоптали м'ясом тим курв і пройшли до Берліна за три дні.
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17.03.2024 16:39 Відповісти
На другий фронт їх не вистачить. Хіба що ракетами пульнути, та РЕБ ************.
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17.03.2024 19:20 Відповісти
Так и хочется спросить, а с чего вы взяли, что ваша вещь нужна, а вещь вот того чувака не нужна? Может все как раз на оборот? Не?
========================
Пример который вы привели плохой - в Грецию вливали чужие деньги, а не свои. А вот если взять, например, борьбу с кризисом на Кипре или в Аргентине там использовали свои деньги - там просто забрали деньги у пенсионных и разных накопительных фондов.
И вот тут впорос - вы согласны, что ваши депозиты, пенсионный фонд, заначка в матрасе, этс будут конфискованы и направлены на поддержку ЗСУ? Если нет, то и трындеть не нужно.
ПС. Задрали комунисты хреновы.
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17.03.2024 16:56 Відповісти
Менше возіться з механізмом конфіскації активів мокшандії. Конфіскуйте просто ВСЕ. Не тільки у тих, хто у санкційний списках. Й майно й кошти. Прижміть яйкі папі - нехай трухане рахунками пуйла й компанії в банку Ватикану. На офшорах знаходьте..буде всім щастя. Там і на репарації вистачить і на оборонку. Без грошей - мокші ніхто. А коли капітулюють - то розідрати бандугруповання на шматки. Нехай кожний регіон своїм диттям живе. Може приєднуються до країн, чиїми землі були раніше. Якщо їх примуть..
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17.03.2024 13:06 Відповісти
Угу, Китай прийме і ще попросить.
Наші інтелектуали кажуть, що навіть Кубань вже давно "руССифікована" і знадобиться років 25, щоб вони дійсно дозріли і хотіли приєднуватися.
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17.03.2024 14:18 Відповісти
А потом приходит студент-юрист и комунисты-конфискаторы чужого имущества дружно сажаются судом на бутылку под радостные вопли пролетариата. Це так не робе! (с)
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17.03.2024 17:04 Відповісти
Підтягуитесь - бо Трамп шуткувати не буде
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17.03.2024 13:09 Відповісти
Сосущій джек, ще раз тобі нагадую, що думка польських повій, українців не цікавить. Іди вже пана обслуговуй, не гай свій дорогоцінний час на нас.
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17.03.2024 13:47 Відповісти
Сосущій джек, у тебе перед носом, рольніки за кремлівські гроші блокують український кордон, а ти цього не помічаєш. Чи курвам можна працювати на кремль?
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17.03.2024 16:34 Відповісти
Скупий платить двічі, жлоб платить тричі, а коли у вас президент та його монобільшисть скупі жлоби - крадії то народ платить кровью та життям кращіх людей.
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17.03.2024 13:30 Відповісти
То про нас.

Польща в НАТО. Під парасолею її авіації і ППО. І своєї. Пишуть що поляки вже окремі елементи до систем Петріот самі виробляють і модернізують (забув, ще є вумне слово).
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17.03.2024 14:22 Відповісти
Так я теж про наші 73%, слуг наріда та їх підера, пробачте, лідера. Лідера у крадівництві, брехні, тупості та трусості.
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17.03.2024 16:14 Відповісти
Не давайте мадярам ні цента, бо ніякі вони не європейці. І будуть вам гроші
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17.03.2024 14:32 Відповісти
Знайдуть. Фермери трошки паски хай позатягують.
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17.03.2024 16:57 Відповісти
у них ВВП 20 трильйонів, а їм не вистачає 56 мільярдів?
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17.03.2024 17:06 Відповісти
Слухайте шановні! лишить в спокою Європу! Вже допомагає і скажіть дякую.
Європа то далеко!
Займіться тим, що поруч!
Якщо запитати гроші у батальону Монако, суддів, прокурорів, митників,
то Україні лишиться грошей щоб позичати іншим!
Займіться будьласка СВОЇМИ, не будьте дітьми!
Вчиться відповідальності!
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17.03.2024 17:34 Відповісти
Ні, не залишимо у спокої!
Європа - то близько! Єю і займемось!
Займемось будь-ласка європейськими, будемо дітьми!
Не вчимося відповідальності, посилаймо італьяльності!
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17.03.2024 18:48 Відповісти
вы действительно такой тупой?
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18.03.2024 00:37 Відповісти
 
 