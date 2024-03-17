Минулої доби на півдні ліквідовано 142 окупанти, знищено понад 30 одиниць ворожої техніки, - Сили оборони
Сили оборони на півдні надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
Російські загарбники минулої доби втратили
- 142 окупанти;
- 1 зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2";
- 6 гармат, в т.ч. "Мста-Б";
- 2 міномети;
- 1 човен;
- 4 переносних комплекси радіоелектронної боротьби;
- 24 одиниці автобронетехніки.
Знищено 2 польові пункти боєпостачання.
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знищувати нас , та прихватити щось для свого дому !!
Вони всі злодюги і вбивці + ненавидять всіх , крім себе 🙁