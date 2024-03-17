Минулої доби на півдні ліквідовано 142 окупанти, знищено понад 30 одиниць ворожої техніки, - Сили оборони

Сили оборони на півдні надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Російські загарбники минулої доби втратили

142 окупанти;

1 зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2";

6 гармат, в т.ч. "Мста-Б";

2 міномети;

1 човен;

4 переносних комплекси радіоелектронної боротьби;

24 одиниці автобронетехніки.

Знищено 2 польові пункти боєпостачання.

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