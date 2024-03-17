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Минулої доби на півдні ліквідовано 142 окупанти, знищено понад 30 одиниць ворожої техніки, - Сили оборони

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Сили оборони  на півдні надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Російські загарбники минулої доби втратили

  • 142 окупанти;
  • 1 зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2";
  • 6 гармат, в т.ч. "Мста-Б";
  • 2 міномети;
  • 1 човен;
  • 4 переносних комплекси радіоелектронної боротьби;
  • 24 одиниці автобронетехніки.

Знищено 2 польові пункти боєпостачання.

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Автор: 

армія рф (17816) ліквідація (4075) знищення (7551) ЗСУ (7661)


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Это не кара Господня. Это наши Козаки в бою Украину защищают. А кару Господню должны ждать зебиратели. И ничего личного...
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17.03.2024 13:05 Відповісти
Кацапов врази більше ніж українців , от вони і лізуть за шмат хліба
знищувати нас , та прихватити щось для свого дому !!
Вони всі злодюги і вбивці + ненавидять всіх , крім себе 🙁
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17.03.2024 14:10 Відповісти
 
 